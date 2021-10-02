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Истории

«Мы собираем то, с чем себя идентифицируем»: почему люди начинают заниматься коллекционированием?

ТВ2 Полина Диденко

Советские значки и медали, часы «Луч», наперстки из разных уголков мира, баллончики с краской, счастливые билетики и инструкции безопасности из самолетов. Мы спросили у наших читателей, что они собирают, и выбрали самые интересные коллекции, чтобы рассказать про них вам. А также — поговорили с психологом и узнали, зачем вообще люди начинают заниматься коллекционированием. 

Автор:  Марина Зайкова

С миру — по наперстку

В 2009 году соседка по комнате привезла Веронике Шуберт в подарок наперсток из Туниса. Но как им пользоваться, если он неметаллический, было непонятно. Так у девушки родилась идея собирать наперстки из разных уголков мира. На сегодняшний день в коллекции насчитывается 81 экземпляр.

«Я часто вышиваю и шью, поэтому наперсток — как инструмент — мне пригождается. Тогда, двенадцать лет назад, идею с наперстками подхватили друзья и стали привозить их мне в подарок из своих путешествий. Черногория, США, Украина, Армения, страны Востока, остров Крит, крупные и маленькие города России и Европы. Когда я знаю, что человек куда-то едет путешествовать, а наперстка оттуда у меня еще нет, всегда прошу привезти, если встретится. Но в последние несколько лет в силу всем известных причин коллекция пополняется не очень активно».
Вероника Шуберт, диджитабулист
Вероника Шуберт, диджитабулист
Автор:  Вероника Шуберт

Вероника отмечает, что ей нравится рассматривать наперстки в коллекции с точки зрения дизайна и того, что на нём изображено. Таким образом можно понять, какие у страны или города ключевые особенности, на что, если окажешься там, обратить внимание и куда поехать.

«Мой самый любимый наперсток — из Армении, привезла сестра. Когда держишь его в руках, создается ощущение, что наперсток сделали специально для меня, настолько он приятный. Он рельефный, в красивой цветовой гамме и нестандартного размера и формы. Вообще каждый экземпляр коллекции мне дорог и любим, потому что напоминает о собственных поездках и впечатлениях, а также — как будто приближает к людям, которые мне их дарили», — делится Вероника.

Автор:  Вероника Шуберт

Оказывается, найти наперстки в сувенирных лавках по всему миру — несложно. Так как они очень популярны в качестве подарков из поездок. Видимо, из-за компактного размера, который будет почти незаметным для багажа путешественника. Этим же, кстати, удобно и их коллекционирование.

Коллекция Вероники компактна и помещается целиком в небольших ящиках, оформленных по всем правилам коллекций. Каждый экземпляр имеет номер и каталогизирован отдельно с описанием и указанием даты и имени того, кто его подарил. Пока коллекция хранится в закрытом виде, но в будущем у девушки есть идея разместить ее открыто. При таком варианте она тоже не займет много места.

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Вероника Шуберт -
Вероника Шуберт -
Вероника Шуберт -
Вероника Шуберт -
Вероника Шуберт -

«Я впечатлился атмосферой в самолете и тоже захотел»

Матвей Бутылев учится в девятом классе школы №47. В будущем он мечтает стать бортпроводником, поэтому уже сейчас активно к этому готовится. А еще — последние несколько лет коллекционирует инструкции о безопасности в самолетах.

«В 2017 году мы с родителями летели в Казахстан авиакомпанией S7 Airlines. До того момента я даже не думал никогда о том, чтобы стать бортпроводником. Хотел стать врачом. Наш полет длился всего 50 минут, но за это время я впечатлился атмосферой в самолете и работой стюардов. Понравилась их форма, как они обслуживают пассажиров, как демонстрируют аварийное оборудование. И я тоже захотел. Меня привлекает работа с пассажирами, возможность увидеть мир и дружеская атмосфера среди экипажа», — рассказывает Матвей.

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Матвей постоянно поддерживает связь в Инстаграме с действующими бортпроводниками. Они рассказывают ему про тонкости работы, как проходит собеседование при приеме на работу в авиакомпании, что надо выучить. А иногда — даже помогают с поиском нужных школьнику инструкций. На данный момент в коллекции Матвея 186 инструкций. Сейчас он ждет пополнение — на почту должна прийти посылка от единомышленников. Тогда будет ровно 200.

«Все мои инструкции отличаются типами самолетов, авиакомпанией, дизайном и годом. Например, у авиакомпаний есть инструкции 2020 и 2021 годов. Они разные, отличаются по дате. Я общаюсь в группе «ВКонтакте» с такими же коллекционерами. Недавно вот один из них написал, что у «Аэрофлота» вышла новая инструкция, чтобы мы просили друзей и бортпроводников брать их для наших коллекций», — рассказывает Матвей. 

Матвей вспоминает, что летал даже на тех авиакомпаниях, которых уже не существует, поэтому сохраненные им инструкции оттуда — самые ценные экземпляры. Важны — и самые старые инструкции. В коллекции есть даже советские. Школьник считает, что его коллекционирование — это надолго, потому что инструкции обновляются постоянно, появляются новые самолеты и новые авиакомпании.

«Я собираю для себя и для тех, кому интересна моя история»

В 2007 году графический дизайнер Александр Помогаев начал увлекаться субкультурами и нашел себя в граффити (псевдоним художника — Nume). В самом начале, когда только учился рисовать на стенах, пробовал аэрозоли разных фирм, чаще всего — либо строительные, либо автомобильные. Пустые баллончики приносил домой и складывал в ящик.

«Этот ящик меня мотивировал. Я видел большой объем затраченных ресурсов, и мне хотелось продолжать. Потом мы с другом нашли в Томске магазин, где продавалась специализированная краска для граффити. Она была очень дорогая, особенно, если учесть, что тогда мы только закончили школу. Но по баллону все-таки купили. Наверное, с этого момента и началось коллекционирование, с первого ценного для меня экземпляра. Сейчас, кстати, та фирма уже не выпускает баллоны в таком дизайне, а у меня он есть».
Александр Помогаев
Александр Помогаев
Автор:  Александр Помогаев. Вариативность объема аэрозоля

На данный момент в коллекции художника более 50 экземпляров разных марок, серий, дизайнов, объемов и годов выпуска. Но есть среди них и любимчики. 

«Самый дорогой для меня экземпляр — аэрозоль «King». Я приобрел его в 2018 году и уже использованным. Им брызнули один раз, чтобы попробовать оттенок. Дело в том, что именно эти краски уже давно не выпускаются, даже в 2008 году на прилавках их было уже не найти. Поэтому урвать себе практически новый экземпляр в 2018 году — было для меня нереально круто, — делится Саша. — А еще совершенно недавно в моей коллекции появился нетронутый довольно редкий экземпляр — карманный баллончик «Montana Black Pocket» объемом 100 мл. Это один из самых маленьких аэрозольных баллончиков».

Автор:  Александр Помогаев

Собирание баллонов — обыденное дело для граффитистов, этим особо никого не удивить. Но многие со временем избавляются от пустых аэрозолей. Для Саши же важнее то, что каждый экземпляр в коллекции несет память о моментах в жизни и творческих достижениях, с которыми связаны эти баллоны. Потому и хранит.

«Недавно я приобрел довольно редкий экземпляр у друга и решил все же глянуть в интернете, сколько может стоить такой баллон. Оказалось, что есть личности, которые продают аэрозоли, которые уже не выпускаются, более чем в 10 раз выше, чем их последняя розничная цена. Значит, есть еще товарищи, кто содержит коллекции, как я. Но их либо очень мало, либо все просто молчат».

Автор:  Александр Помогаев. Винтажная серия аэрозолей

«Покупка часов — это всегда по любви»

Марина Зайкова родилась в поселке Восточный в Казахстане. Поэтому когда она увидела у знакомого в университете советские часы с надписью «Восток», захотела купить такие же — как символичный подарок самой себе на память о родине.

«Покупала первые часы через группу ВКонтакте, где на них проходят аукционы. Там я увидела множество других моделей часов и больше всего мне приглянулись «Луч». Они показались мне одновременно и очень простыми, и изящными, и подходящими под любой наряд. Бонусом оказалось, что они очень лёгкие».
Марина Зайкова, коллекционер советских часов
Марина Зайкова, коллекционер советских часов
Автор:  Марина Зайкова

На сегодняшний день в коллекции у Марины 13 часов фирмы «Луч», одни — «Победа» и одни — «Восток». Все, кроме тех, о которых речь пойдет дальше, — 70-80-ых годов. Так как девушку привлекают именно старые тикающие модели на механизме. Часы Марина покупает через группу Вконтакте, где проводятся продажи в формате аукциона. Продают советские часы, чаще всего, либо люди из своих частных коллекций, либо часовые мастера, которым приносят в ремонт винтаж, а они его выкупают, реставрируют и перепродают.

Самые необычные часы в коллекции девушки — «Лунник» от «Луча» 1993 года выпуска. 

Фото: 
Автор: 
Марина Зайкова -
Марина Зайкова -
Марина Зайкова -

«Я люблю их всей душой. Часто пользуюсь лунным календарем, поэтому долго мечтала о таких часах. Когда я покупала свой первый «Луч», спросила у продавца, не видел ли он нигде «Лунник». Я была готова отдать за него любые деньги. Через неделю он их нашел — с черным циферблатом, в позолоте, по приятной цене. Подумала, что я счастливый человек, очень повезло. Но потом узнала, что у часов полностью нерабочий механизм, брак с завода. Починить в Томске их не смогли, на родине «Луча» — в Беларуси — тоже. Зато смогли найти донора с рабочим механизмом, но белым циферблатом. Заменили. Вся эта история длилась год, и это стоило того».

Марина считает, что в старых часах есть определенная магия и ритуальность: заводить их, менять ремешки, натирать до блеска и носить, как знак уважения советского качества. К тому же — отличный и стильный аксессуар. Кто-то любит серьги, кто-то бусы, а кто-то — часы.

Автор:  Марина Зайкова

Коллекция, погружающая в историю

Интерес к советскому есть и среди школьников. Максиму Полтанову всего 16 лет, но в его коллекции советских значков, орденов и медалей уже более тысячи экземпляров.

«Интерес к теме СССР появился у меня еще в детском саду, меня уже тогда привлекали советские автопром и военная техника. Потому что мои бабушка и дедушка работали в школьном музее 19-й Гвардейской стрелковой дивизии, я был погружен в эту тему с детства и стал интересоваться ей сам. Но собирать коллекцию начал в мае 2019 года, когда дедушка отдал мне свою небольшую коллекцию значков, которую собирал в советские годы. Я начал активно пополнять ее самостоятельно».
Максим Полтанов, фалерист
Максим Полтанов, фалерист
Автор:  Максим Полтанов

Максим знает все антикварные магазины в Томске, лично знаком с их владельцами, а также общается с единомышленниками на форумах или в специальных группах в ВКонтакте. Чаще знаки покупает, потому что обмен среди фалеристов — непопулярная практика. Сложно сделать его равноценным — стоимость отдельных экземпляров может составлять до сотен тысяч рублей.

«Все знаки в моей коллекции в так называемом «люксовом» состоянии, когда эмали целые, а составляющие родные. Если речь заходит о значках 70-ых или 80-ых годов, то найти их в идеальном состоянии несложно. Сложнее со знаками 20-40-ых годов. От этого повышается их ценность», — поясняет Максим.

Фото: 
Автор: 
Максим Полтанов -
Максим Полтанов -

Самый старый предмет в коллекции фалеристики Максима Полтанова — медаль участника Русско-Японской войны 1905 года, выпущенная в 1906 году. Самые любимые — знак делегата Верховного Совета СССР, траурный знак по случаю смерти Владимира Ленина и подборка знаков отличников времен Великой Отечественной войны.

«Я уверен, что все знаки в моей коллекции — оригиналы, — говорит Максим. — Так как новодел сильно отличается, например, рельефами, а искусственное состаривание можно легко отличить от настоящей патины. Это вопрос времени и опыта. Поэтому новичкам я советую покупать знаки только у проверенных продавцов с хорошими рейтингами».

Фото: 
Автор: 
Максим Полтанов. Медаль участника Русско-Японской войны 1905 года -
Максим Полтанов. Медаль участника Русско-Японской войны 1905 года -

«Я верю в счастливые билетики и считаю себя счастливой»

Говорили ли вам в детстве, что попавшийся в трамвае счастливый билет нужно съесть, чтобы точно сработало на удачу? Ирине Трифоновой — тоже. Но только свои счастливые — она собирает в коллекцию.

«Сейчас у меня ровно 40 билетиков. Все они попались лично мне, так как чужое счастье забирать нельзя. Все из томского транспорта, большинство — из троллейбусов. Люблю этот вид транспорта и всегда предпочитаю его маршруткам. Но теперь коллекция не пополняется, билетики в трамваях и троллейбусах заменили на бездушные чеки без шанса получить кусочек счастья. Это очень грустно, но с приходом пандемии и переводом на удаленку, я особо никуда не езжу, поэтому это как-то остро не ощущается».
Ирина Трифонова, перидромофил
Ирина Трифонова, перидромофил
Автор:  Ирина Трифонова

Зато билеты сохранились в транспорте в других городах. Поэтому Ирина надеется, что ей повезет и она получит счастливые билетики для своей коллекции где-то за пределами Томска.

«Я собираю билеты уже семь или восемь лет, но идею оформления их в рамку подсмотрела у моей хорошей знакомой, которая переехала в Питер и собирала счастливые билетики там. Хотя с детства мне говорили, что их нужно есть, и парочка съеденных точно были»

Ирина относится к своей коллекции как приумножению счастья и уверяет, что работает то, во что вы верите. Она верит в счастливые билетики и поэтому считает себя счастливым человеком.

«Наверное, каждому коллекционеру важно иметь что-то индивидуальное. То, что есть только у него и чем он сможет выделиться из толпы. Мне с детства родители, бабушки и дедушки рассказывали про счастливые билетики. Поэтому мне захотелось их собрать и, наверное, проверить свою удачу», — говорит она.

Коллекции — как часть «я»

О том, зачем вообще люди начинают заниматься коллекционированием, мы спросили у руководителя Центра когнитивной психологии в Томске, клинического психолога Анастасии Вьюги:

«Узких целенаправленных исследований, посвященных коллекционированию, в современной психологии нет. Чаще это рассматривается как некий социально-культурный феномен. Конечно, есть единичные авторы, которые пишут про коллекционирование с позиции психологии, но я бы, со своей стороны, не делала никаких заключений. Потому что если взять достаточно большую выборку людей, которые что-то коллекционируют, и тех, кто ничего не собирает, и сравнить их черты личности и психологические характеристики, то, скорее всего, мы не получим никакой статистически значимой разницы», — говорит Анастасия.

Анастасия Вьюга

Тем не менее в бульварной психологии бытуют мифы, что коллекционирование — это что-то не совсем положительное из Фрейда, некое компульсивное проявление. Анастасия поясняет, что патологическое коллекционирование и правда бывает. Оно называется собирательство. У людей, которые этим страдают, нет личной ценности предмета, а есть иллюзорно-объективная. Человек видит на помойке стул, задается вопросом, зачем его, такой хороший, выкинули, а затем тащит его домой. То есть собирание без разбора и в большом количестве.

«У хобби же всегда есть собственный субъективно-значимый мотив, есть личный интерес и значимость предметов, которые люди коллекционируют. Здесь есть система. Например, коллекционирование не всех подряд наперстков, а именно из разных городов и стран, предметы с собственной историей, — объясняет психолог. — Есть коллекции, которые направлены на сохранение культуры и своей принадлежности к ней. Например, как коллекционирование советских значков или часов. А есть профессионально-ориентированные коллекции. Баллончики с краской — у человека есть личный мотив и интерес». 

Анастасия предлагает рассматривать коллекционирование с позиции укрепления самоидентичности и личных смыслов: «Мы собираем то, с чем себя так или иначе идентифицируем». И это четко видно на примере героев этого материала. Их коллекции — часть их «я» и представления о себе. Как и коллекции любого человека. Кроме того, коллекционирование позволяет людям укреплять коммуникацию. Например, обмениваясь экземплярами или отыскивая их. А еще это отличный способ изучать интересные нам темы и получать новую информацию.

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