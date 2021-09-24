«Мы не ожидали, что нас продадут»
Бывшее общежитие шпалопропиточного завода на Трудовой, 22 продали вместе с людьми. Новый собственник расторгает договоры найма, а жильцов собирается выселить. Кто мог — взял жилье в ипотеку. Но в общежитии остается много пенсионеров, которым некуда идти.
Томский шпалопропиточный закрылся в 2012 году. Через несколько лет общежитие и другие строения вместе с землей приобрела строительная фирма ТДСК.
По словам жильцов, ТДСК изначально обещала передать общежитие городу, но взять здание в таком состоянии муниципалитет отказался. А весной этого года общежитие было продано фирме по аренде и управлению недвижимостью «Оазис». На месте общежития хотят построить супермаркет.
Сейчас в общежитии два жилых этажа. На втором этаже живет восемь семей, на третьем — четыре. До продажи «Оазису» жилыми были 38 комнат.
Сейчас в общежитии два жилых этажа. На втором этаже живет восемь семей, на третьем — четыре. До продажи «Оазису» жилыми были 38 комнат.
Туалет и душ располагаются в коридоре.
«Сынок, не дай бог на улице останемся»
— Пойдем, посмотришь, как я живу, — мы идем в конец коридора с 71-летним Виктором Романовым. Его комната — самая маленькая в общежитии, восемь квадратных метров. — Я сразу сказал, что буду жить здесь один. Поэтому и взял такую маленькую: не хотел, чтобы кого-то подселили. Как-никак в возрасте. А сын у меня на тот момент уже отдельно жил.
Виктор Романов больше двадцати лет работал машинистом на железной дороге: сначала на Томске-II, а затем на шпалопропиточном заводе. На завод пришлось уйти из-за проблем со зрением.
— В перестройку почти по четыре месяца не платили зарплату, — вспоминает Виктор Романов работу на Томске-II. — Кузбасс бастовать начал, новосибирцы поднялись… Нас просили не бастовать, стали платить частями, чтобы семьи могли прокормить. При этом работать приходилось около десяти часов каждый день, без выходных. Вот зрение и упало на 50 процентов. Пришлось уйти на шпалопропиточный.
— В перестройку почти по четыре месяца не платили зарплату, — вспоминает Виктор Романов работу на Томске-II. — Кузбасс бастовать начал, новосибирцы поднялись… Нас просили не бастовать, стали платить частями, чтобы семьи могли прокормить. При этом работать приходилось около десяти часов каждый день, без выходных. Вот зрение и упало на 50 процентов. Пришлось уйти на шпалопропиточный.
В комнату на Трудовой Виктор въехал в 2000 году. До общежития жил на съемных квартирах.
Раньше в общежитии платили только за коммуналку. Сейчас приходится платить и за аренду: вместе с коммуналкой у Виктора с его восемью квадратами максимально выходит 800 рублей в месяц.
Раньше в общежитии платили только за коммуналку. Сейчас приходится платить и за аренду: вместе с коммуналкой у Виктора с его восемью квадратами максимально выходит 800 рублей в месяц.
Виктор — инвалид третьей группы. В 2004 году удалили опухоль, и он вышел на пенсию.
Как и другие жители общежития, уведомление о расторжении договора найма от «Оазиса» Виктор Романов получил в начале июня. Это было неожиданно, так как еще в 2015 году шли разговоры о передаче общежития городу.
— Изначально договор аренды помещений заключали раз в три года, потом — через год, в последнее время — раз в полгода. Я спрашивал: «Ребята, вы нас что, продавать хотите?». Нам отвечали: «Нет-нет, что вы. Мы вас городу отдадим, не переживайте». Проходит время, и от «Оазиса» получаю письмо о выселении.
Как и другие жители общежития, уведомление о расторжении договора найма от «Оазиса» Виктор Романов получил в начале июня. Это было неожиданно, так как еще в 2015 году шли разговоры о передаче общежития городу.
— Изначально договор аренды помещений заключали раз в три года, потом — через год, в последнее время — раз в полгода. Я спрашивал: «Ребята, вы нас что, продавать хотите?». Нам отвечали: «Нет-нет, что вы. Мы вас городу отдадим, не переживайте». Проходит время, и от «Оазиса» получаю письмо о выселении.
Виктор с другими жильцами обратился в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека, в администрацию президента.
Он до сих пор не верит, что можно просто так выселить человека на улицу. Пенсии 18 тысяч рублей хватает только на еду и лекарства.
Жить у единственного сына он не может — сын вместе с женой и дочерью ютится в другом общежитии на 12 квадратах.
Он до сих пор не верит, что можно просто так выселить человека на улицу. Пенсии 18 тысяч рублей хватает только на еду и лекарства.
Жить у единственного сына он не может — сын вместе с женой и дочерью ютится в другом общежитии на 12 квадратах.
«Да не выселят нас! Как могут выселить?! У нас же прописка есть. Если бы прописки не было — то как пять пальцев... Тут и жить-то всего ничего осталось! Мне уже 71…»
В аппарате уполномоченного по правам человека оптимизм Виктора не разделяют.
— Да, они зарегистрированы, — рассказывает сотрудница аппарата уполномоченного по правам человека Марина Османова. — Жильцы по старинке думают, что прописка, как в советские годы, дает им право на жилье. Они, конечно, могут проживать, пока зарегистрированы, но собственник уже подает иски о прекращении права собственности и выселении.
Администрация Ленинского района и аппарат уполномоченного по правам человека помогли встать пенсионерам в очередь на получение жилья как малоимущим. Но, по словам Марины Османовой, очередь эта в настоящее время почти не движется. Другой вариант, предложенный жильцам — места в домах престарелых.
«Сейчас мы взаимодействуем с собственником здания, чтобы помочь жителям с расселением. К сожалению, юридической возможности повлиять на предпринимателя у администрации нет. В общежитии нет оформленного в собственность жилья», — комментировала глава Ленинского района Светлана Садковская.
— Да, они зарегистрированы, — рассказывает сотрудница аппарата уполномоченного по правам человека Марина Османова. — Жильцы по старинке думают, что прописка, как в советские годы, дает им право на жилье. Они, конечно, могут проживать, пока зарегистрированы, но собственник уже подает иски о прекращении права собственности и выселении.
Администрация Ленинского района и аппарат уполномоченного по правам человека помогли встать пенсионерам в очередь на получение жилья как малоимущим. Но, по словам Марины Османовой, очередь эта в настоящее время почти не движется. Другой вариант, предложенный жильцам — места в домах престарелых.
«Сейчас мы взаимодействуем с собственником здания, чтобы помочь жителям с расселением. К сожалению, юридической возможности повлиять на предпринимателя у администрации нет. В общежитии нет оформленного в собственность жилья», — комментировала глава Ленинского района Светлана Садковская.
Покинутые жильцами комнаты уже опечатаны «Оазисом». Сейчас фирма подала судебные иски на выселение пока только четырех жильцов.
«Мы жили в надежде, что нас передадут городу»
Вера Дюкова работала бухгалтером на шпалопропиточном заводе с 1981 года. Две комнаты в общежитии семья получила в 1995 году. До этого с мужем и двумя детьми жили у свекрови в доме неподалеку.
— Хотелось свой угол иметь — написала заявление в профком. В 1995 году мы сюда заселились всей семьей. Ребятишки еще маленькими были, в школе учились.
— Хотелось свой угол иметь — написала заявление в профком. В 1995 году мы сюда заселились всей семьей. Ребятишки еще маленькими были, в школе учились.
На заводе Вера Дюкова отработала 30 лет.
— Когда узнала, что нас расселяют — долго в потолок смотрела, думала, что здесь почти вся жизнь прошла, каждый уголок обустраивала, а сейчас нужно куда-то выезжать... Завод вспоминала. У нас был чудесный коллектив. Директор Григорий Иванович Тригорлов был руководителем от бога.
Про работу на шпалопропиточном заводе Вера Дюкова рассказывает, показывая старые фотографии.
Одно из воспоминаний о заводе — запах креозота, который использовали при обработке шпал: «Проверки приезжали из Новосибирска, и нас все время спрашивали: "Господи, как вы тут живете?!". А общежитие было почти на территории завода, и мы так к этому запаху привыкли, что уже и не обращали внимание».
«Уже завода не было, стали строить новые дома... а я иду по Трудовой, и мне иной раз запах креозота чудится...»
Уволилась Вера Дюкова за год до закрытия завода, в 2011 году — нужно было ухаживать за мамой. Сейчас работает в частной фирме. В комнате на Трудовой живет одна — муж умер, а сын и дочь переехали.
В квартирах жильцы сделали ремонт. Потраченные средства возмещать им никто не планирует. Пластиковые окна предлагают забрать с собой.
— Нас городу хотели передать еще во времена шпалопропиточного завода, в начале 2000-х. Но на первом этаже общежития располагалась заводская контора и в этом случае заводу пришлось бы платить за аренду. Предприятие не захотело на это пойти. Два заводских барака, которые стояли напротив общежития, город забрал, а нас - нет».
В письме от «Оазиса» жильцов уведомили о необходимости покинуть комнаты до 11 июля.
По словам Веры, после того, как жильцы не покинули общежитие, в коридорах стали обрезать провода. Люди сутками сидели без света. Сейчас жильцы поставили замки на входные двери в коридор.
В письме от «Оазиса» жильцов уведомили о необходимости покинуть комнаты до 11 июля.
По словам Веры, после того, как жильцы не покинули общежитие, в коридорах стали обрезать провода. Люди сутками сидели без света. Сейчас жильцы поставили замки на входные двери в коридор.
Несколько дней назад Вера Дюкова узнала, что ее отказались поставить на учет как нуждающуюся в жилье — раньше на женщину была оформлена квартира сына.
— Я никогда не жила в этой квартире. Всю жизнь сын живет там с семьей — с дочерью и женой, на 18 квадратах. Вчера вызвали меня в администрацию и сказали, что на очередь не могут поставить, так как у меня раньше была собственность.
— Я никогда не жила в этой квартире. Всю жизнь сын живет там с семьей — с дочерью и женой, на 18 квадратах. Вчера вызвали меня в администрацию и сказали, что на очередь не могут поставить, так как у меня раньше была собственность.
«Вышла из администрации... казалось, у меня земля из под ног ушла. Я рыдала стояла на улице. Дочь по телефону говорит: «Ничего страшного, мама, на худой конец — будешь жить с нами».
— Я бы отсюда никуда не уехала, меня все устраивает, и столько воспоминаний... Мне говорят, мол, туалет общий, душ общий. А я за 26 лет, что здесь живу, уже привыкла.
Сейчас я просто боюсь потерять крышу над головой. Мы не просим жилье, которое бы приватизировали, а потом передали детям... Нам не надо! Мы пенсионеры, пусть нам дадут жилье, чтобы мы пожили в нем, а город после нас бы его забрал и отдал другим... Мы не просим хоромы.
Сейчас я просто боюсь потерять крышу над головой. Мы не просим жилье, которое бы приватизировали, а потом передали детям... Нам не надо! Мы пенсионеры, пусть нам дадут жилье, чтобы мы пожили в нем, а город после нас бы его забрал и отдал другим... Мы не просим хоромы.