«Мы не ожидали, что нас продадут»

Виктор — инвалид третьей группы. В 2004 году удалили опухоль, и он вышел на пенсию.



Как и другие жители общежития, уведомление о расторжении договора найма от «Оазиса» Виктор Романов получил в начале июня. Это было неожиданно, так как еще в 2015 году шли разговоры о передаче общежития городу.



— Изначально договор аренды помещений заключали раз в три года, потом — через год, в последнее время — раз в полгода. Я спрашивал: «Ребята, вы нас что, продавать хотите?». Нам отвечали: «Нет-нет, что вы. Мы вас городу отдадим, не переживайте». Проходит время, и от «Оазиса» получаю письмо о выселении.

