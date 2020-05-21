«Мы молились Богу, чтобы заболеть…»

Когда война закончилась, я училась здесь, в Кривошеино, в пятом классе. Жила у дяди с тетей. Помню, гляжу в окошко, а все бегут куда-то мимо нас. Дядя на койке лежит, а я у тетки спрашиваю: «Тетя Аня, а что люди бегут? Что случилось? Неужели пожар где?». Выскочила к калитке и кричу: «Где пожар?». А они мне: «Какой пожар? Война кончилась! Все на площади собираются». Я с ними побежала.
Радовались и плакали. Обнимались, целовались и рыдали. Не приведи господь такое узнать никому, не приведи господь.