«Мы молились Богу, чтобы заболеть…»

А весной я на атармах стояла (прим. ред.: атарма – рыболовецкая ловушка. Сооружается на реках во время ледохода: в дно вбиваются бревна, между ними прикрепляют ловушку из крепкой сети. Рыбаки могут контролировать движение атармы с помощью веревок). Не так уставала там, как боялась. До того страшно было. Опускать ловушку нужно было до самого дна. Сколько там глубина была – не знаю даже. Стоять надо было на сетовой – так бревно называли. Ты стоишь, а через эту сетовую вода хлещет. Река весной бурная, ничего не слышно. Говорить без толку. Друг другу только руками показывали, что надо делать. А сзади котлован. Видели, как в кастрюле вода кипит? Вот так там вода бурлила. Попробуй пошевелись! Чуть ногой или рукой не так двинешь – и все. Две весны я так простояла.



У нас в деревне засольный пункт был. Щук, язей и другую крупную рыбу в воде холодной охлаждали и быстрее перерабатывали. А чебаков и прочую мелочь прямо из носилок сыпали в большие чаны и со льдом солили. Чего-чего, а соли тогда было много. Без нее не жили.



На лето готовили холодильники. В земле копали яму глубокую-глубокую, зимой долбили кубы льда на реке и складывали их туда, сверху покрывали это толстым слоем земли и бревнами перекладывали, чтобы не обвалилось все. Там лед все лето почти сохранялся.



В те годы где я только не работала. За столом с пером не сидела – это да. А так везде побывала. Три зимы провела на лесозаготовках. Бревна катала. Мы все боялись, чтобы бревном не убило. Когда дерево падать начинает, смотришь, куда падает, и быстро решаешь, куда бежать. А как свалят лесину, надо с нее все сучья обрубить, хвою собрать и сжечь. Пень – ошкурить. Обрабатывать надо было все хорошо, иначе мастер не примет. Так лесина лежит, ты ветки с нее срубаешь. Сверху управишься – надо как-то перевернуть, чтобы снизу убрать все.

