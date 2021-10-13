Дмитрий Муратов: Расправа над прессой – это недоверие к собственному народу

Нобелевскую премию мира в этом году вручили журналистам. Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и главному редактору филиппинского издания Rappler, Марии Ресса. «За усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира». Так случилось, что решение Нобелевского комитета было обнародовано на следующий день после 15-летия со дня убийства журналиста «Новой газеты» Анны Политковской и выхода фильма, сделанного ее коллегами о ходе расследования этого убийства. С Муратовым и «Новой газетой» ТВ2 связывают многие годы сотрудничества и дружбы. Мы поздравили лауреата и поговорили с ним о профессии. О том, почему журналистов убивают, о том, как он определяет для себя границы компромисса, о том, возможен ли какой-то диалог с нынешней властью.

Автор: Скриншот из фильма "Новой газеты" "Как убили Анну" Дмитрий Муратов

– Еще раз поздравляю с Нобелевкой и от себя, и от ТВ2. Это круто. Как вы считаете, что главное хотел сказать Нобелевский комитет, выбирая нынешних лауреатов – Дмитрия Муратова и Марию Рессу? – На сегодняшней первой странице Новой газеты – Мария Ресса. Это человек, который в одиночку приостановил деспотию. Мы ее жутко уважаем. Некоторые наши сотрудники у нее учились. Мы очень хотим ее пригласить в Москву. Чтобы она прочитала у нас курс профессионального мастерства. Чтобы она поделилась своим опытом противостояния диктатуре. Надеюсь увидеть ее 10 декабря во время вручения премии. Если до того она к нам не приедет, там ее похищу и привезу. Она удивительно крутая. И чертами лица немного напоминает Аню Политковскую. Короткая стрижка, лаконичное суховатое лицо, очки, веселая. – Известие о Нобелевке пришло на следующий день после годовщины убийства Анны Политковской. Я как раз смотрела фильм «Как убили Анну» накануне, который «Новая газета» сделала. Очень хороший и понятный фильм. – Да, по-моему, этот фильм - большая удача газеты. Я рад, что его уже посмотрело больше миллиона человек. Всего за несколько дней. – Заказчик не найден. Из фильма ясно, что российская власть его как минимум прикрывает. И та же российская власть устами Дмитрия Пескова и Михаила Мишустина поздравляет Дмитрия Муратова с Нобелевкой. Есть здесь какое-то противоречие … или нет? Прикрывают убийцу и поздравляют редактора. – Ну, вот так они придумали. Нормально. Что ж…

– Какое поздравление порадовало больше других? – Юрия Роста, Александра Сокурова, ну и когда в редакцию заходил, еще не зная. Собрались там все, облили меня шампанским. Я, кажется, второй раз в жизни пиджак надел – весь заляпали. Это было прекрасное поздравление. Эти пятна отстирывать не буду. – Читала, что накануне вручения премии вы говорили, что на месте комитета отдали бы ее Навальному. Было такое? – Если бы я был членом Нобелевского комитета, то, безусловно, голосовал бы за Алексея Анатольевича Навального. Он – человек смелый, человек умный и еще в отличие от многих людей, которые считают себя его сторонниками, он очень самоироничный и саркастичный в отношении себя. Он умеет сложные вещи писать строго и смешно одновременно. Его безбашенная смелость вызывает у меня искренние чувства. Я был рад получить от Алексея Анатольевича поздравления, которые он, видимо, через адвокатов передал. И сегодня я напишу ему письмо. – Многие считают, что премия может стать охранной грамотой для Новой газеты на какое-то время хотя бы. Можно считать ее оберегом? - У нас же страна заговоров. У Вити один хороший студент, которому он преподавал, написал книгу «Русская культура заговора» (Илья Яблоков, автор книги, занимался в спецсеминаре Виктора Мучника, главного редактора ТВ2 - ред.) Там про такие предположения все сказано. Люди, сидящие на диване, все знают. Все интерпретируют. У них офигительное количество информации откуда-то берется. У меня никакой информации нет. Назначат нас иноагентом, не назначат – не знаю. Единственное могу сказать точно: мы – не Пастернак, мы премию возьмем.

Автор: РБК Дмитрий Муратов в день известия о получения Нобелевки

– Кстати, на вас же про иноагентство донос уже написан товарищем Ионовым. – Кто написал? – Ионов. Тот, что на Медузу писал и на Осетинскую. Вы же сами про это сообщали. – Да-да. Точно. Но я фамилии доносчиков не помню. – А если вас все-таки признают иноагентом – будете писать капслоком эту белиберду, которую требуют писать в этом случае? – Ни за что. Абсолютно исключено. Мы лучше закроемся. Мое плечо – оно разве похоже на плечо Миледи, на котором лилию клеймом выжигают. Это наша Родина, мы ее любим, это наша страна, наш город, наша газета, наши читатели, наш народ. Признать нас иноагентами могут только люди с преступными наклонностями. – Новая газета была инициатором письма российским властям с конкретными предложениями по изменению закона об иноагентах, который сегодня стал одной из серьезных удавок для независимой прессы. – Наши юристы работали над этим письмом. Принимала участие и Галя Арапова, на днях признанная иноагентом. – Да. День в день когда вам Нобелевку дали. – Спасибо за подарок. Прекрасно! – Ровно в день объявления о Нобелевке – очередная большая порция журналистов удостоилась этого статуса. Есть вообще смысл в диалоге с властью? Она очевидно же – демонстрирует полное пренебрежение протестами прессы? Очевидно, показывает, что мы для нее не оппоненты, а враги. Разве нет? – Я думаю, все эти истории закончены диалогом из «Белого солнца пустыни». Помнишь, когда басмач ловит Сухова и спрашивает: «Тебя сразу расстрелять или хочешь помучаться?» А Сухов отвечает: «Хотелось бы помучаться!» – Распространено мнение, что метка «иноагентов» аналог другой метки - «врагов народа». – Да. Те, кого я называю «таксидермистами Сталина», те, кто выкапывают это чучело и носятся с ним по стране, реанимируют старые практики тридцать седьмого года. Расправа над прессой – это даже не цензура. Цензура - фигня. Расправа над прессой – это недоверие к собственному народу. Когда народу не доверяют, что он сам разберется, что читать, что не читать, как относиться к прочитанному. Это недоверие к народу и порождает репрессии в отношении медиа.

– Наш друг, общественный деятель Александр Шмелев написал, что «Дмитрий Муратов теперь стал бы идеальным кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2024 года». Процитирую его: «И с точки зрения электоральных перспектив он вполне избираем - русский, служил в армии - в отличие, кстати, от успешно "откосивших" Путина, Шойгу, Лаврова, Мишустина и т.д., работал в любимой народом "Комсомольской правде", крупный, высокий, с мужественным голосом, средних лет, успешный руководитель, "крепкий хозяйственник" - ну и плюс ко всему этому теперь получает массовую известность как "символ России в мире", тот человек, "которым мы можем гордиться. И отказать в регистрации ему будет непросто из-за того, что весь мир будет пристально за этим следить (да и за Памфилову он, в конце концов, заступался когда-то, авось и ей будет неловко совсем уж по беспределу в ответ с ним обращаться). Не говоря уж о том, чтобы арестовать его или травить Новичком». – Давай начнем с Памфиловой. Вот допустим сейчас Владислав Третьяк – депутат Думы. И участвовал во многих голосованиях, которые я считаю абсолютно неприличными. Но Владислав Третьяк в 1972 году выиграл первую игру со счетом 7-3 у величайшей канадской сборной. Мне из-за того, что он сейчас в Думе перестать смотреть матч 1972 года? Я видел, как Элла Александровна Памфилова ходила с солдатскими матерями и искала останки солдат в высокогорных чеченских селениях во время Первой чеченской войны. Я это должен забыть? Или я должен это учитывать? Я не могу с ней сейчас сотрудничать по той причине, что они делают то, что делают. Но я точно не забуду, какая она была четверть века назад. – А как вы считаете, что случилось с человеком? Почему такая трансформация? – Я думаю, это радиация. – А все-таки насчет президентских перспектив? – Дорогой Александр Шмелев. Я – человек веселый, люблю выпить, у меня много друзей. Судьбы Родины меня заморачивают совсем не с точки зрения власти. Это точно не моя работа.

Автор: gubdaily.ru Дмитрий Муратов