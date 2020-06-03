«Можно потратить один триллион, но более эффективно»

Истории

Пандемия коронавируса привела к падению экономических показателей во всем мире. Россия как экспортер нефти пострадала больше других стран – к проблемам добавилось падение цен на сырье. Обсудили с доктором экономических наук, заведующим кафедрой экономики ТГУ и директором бюро оценки «ТОККО» Дмитрием Хлопцовым, чем отличается этот экономический кризис от предыдущих, насколько эффективно помогает россиянам государство и нужно ли раздавать людям деньги для поддержания экономики.

– Насколько сильно экономика России пострадала в этот кризис? – Этот кризис – существенный и всеобъемлющий. Последний масштабный кризис был в 2008 году, пришел к нам извне отчасти и касался в первую очередь объектов недвижимости, рынка ипотеки и рынка жилья. Очень много строительных компаний тогда разрушилось, даже ситуация в Томске показательна: более 70 % строительных компаний в результате пришли к банкротству. Но тогда причиной был финансовый ипотечный пузырь, который раздули и в Америке, и в России, и последствия этого кризиса сконцентрировались именно в сфере недвижимости. Нынешний же кризис связан с медицинской, неэкономической первопричиной, и, конечно, он более широк, потому что эта медицинская причина затрагивает все отрасли. С другой стороны, мы понимаем, что некоторые отрасли пострадали сильнее: это туризм, авиакомпании, пассажирские перевозки, индустрии развлечений и гостеприимства. Есть отрасли и предприятия, которые, наоборот, экономически поднялись на его фоне. Это производство медицинских масок, антисептиков, да и фармацевтическая индустрия в целом. IT-компании также оказались в выигрыше, особенно те, что занимаются организацией онлайн-связи и обучения.

Интересно будет посмотреть, как кризис будет идти дальше и какие у него будут последствия. Кризис ведь чреват тем, что он длится долгое время. И своими последствиями. В Томске, например, уже сейчас видно, что некоторые компании решили не иметь больших офисов в центре города. За них ведь приходится много платить, хотя большинство людей могут нормально работать на удаленке, то есть из дома или даже за городом. Также на рынке есть нормальная офисная недвижимость на окраинах города, которая стоит гораздо меньше, но качеством даже лучше. А в центре города достаточно оставить небольшие фронт-офисы.

В процентном соотношении пока сложно сказать, каковы будут итоговые последствия этого кризиса. Предварительные исследования и выводы по результатам апреля говорят о том, что годовой ВВП упадет примерно на 12 %. Это серьезное падение, но оно наслаивается еще на то, что Россия всегда была ресурсной экономикой, а сейчас очень резко упала выручка от продажи нефти.

В итоге коронавирусный кризис в России наслоился на второй – на падение цены на нефть и спроса на нее. Отсюда и падение на 10-12 %, а то и больше. Но тут надо сказать, что Россия в этом не одинока. Даже Германия, экономика которой неплохо развита и экспортирует в основном технику, оборудование, испытывает серьезные проблемы. Надо понимать, что падение экономики будет продолжаться не один год: 2021-й будет показателен в смысле того, как будет экономика каждой страны выкарабкиваться из кризиса.

– Как долго страна будет восстанавливать экономику? – Очень трудно рассуждать из Томска о том, как страна выйдет из кризиса. Тем более одному человеку, который не знает, какие еще меры примет правительство в дальнейшем. Надо понимать, что восстанавливаться придется минимум два года, причем до уровня докризисных показателей. Что же касается восстановления отдельных отраслей – сравним с прошлым кризисом. В 2008 году цена недвижимости в Томске резко упала и восстановилась только через 10 лет. Примерно настолько же сильно упала сегодня сфера туризма, которую в основном представляют мелкие компании. До прежнего уровня они восстановятся через 8-10 лет, не раньше. У людей сейчас снизятся доходы, они будут меньше отдыхать и больше откладывать на что-то другое. Поэтому можно сказать, что в целом экономика будет восстанавливаться минимум 2 года, а отдельные отрасли – 8-10 лет.

– Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что правительство выделит более 3 трлн рублей на поддержу бизнеса и граждан. Это много? – На самом деле, это приличная сумма денег. Но важна, на мой взгляд, не столько сама сумма, сколько эффективность этих трат, – кому и как эти деньги дают. Ведь не секрет, что государство у нас тратит много денег, но часто эти вложения неэффективны, эффективность государственного управления оставляет желать лучшего. И какие бы это суммы ни были, нельзя зацикливаться на их величинах. Можно потратить и один триллион более эффективно, чем три, а можно и пять триллионов спустить и не добиться ожидаемого результативного эффекта.

– Было предложение заморозить цены на некоторые продукты и лекарства. Это эффективная мера? – Это абсолютно популистская мера, ничуть не эффективная. Если бы были заморожены цены, то никто бы эти продукты просто не поставлял. Что значит «заморозить цены»? Цены на лимоны ведь выросли не от того, что они в РФ стали вдруг сами по себе дорогими, они и у поставщиков стали дороже, потому что спрос вырос. И если бы цену у нас заморозили, ритейл и иные посредники просто не стали бы их закупать и поставлять на наш рынок, потому что просто не получили бы в такой ситуации прибыль.

С точки зрения экономики заморозка цен – это полный бред. Не так уж много нужно народу лимонов или имбиря, достаточно несколько сотен граммов в неделю. Цены на многие продукты на пике поднялись, но это не так уж сильно повлияло на доходы людей, их положение, так как долго такие высокие цены не продержатся – рыночная конкуренция приведет к их снижению. Так что могу сказать: заморозка цен была бы популистской, кричащей мерой. Которая, к тому же, не соответствует рыночным основам экономики и никакого результата, кроме показательного эффекта, не дала бы.

Фото: «Российская газета»/Владимир Аносов

– Насколько вообще эффективны меры, которые российское правительство применяет для поддержки населения?

– Тут я склонен смотреть не только как экономист, потому что если бы я рассуждал просто как экономист-теоретик, я бы сказал, что меры солидные и список их существенный. Но с точки зрения меня как практика и представителя малого бизнеса, я могу сказать, что эти меры недостаточны, и особенно – для малых предприятий! Потому что до 90% малого бизнеса не ощущают на себе этих мер ни коим образом. Послабления, которые даются по налогам или по взносам, – это просто отсрочка смерти, а припарка мертвому мало помогает. Это общее мнение бизнеса, которое я и на себе прочувствовал. Да, конечно, я могу получить на зарплату сотрудникам 12 тысяч рублей, но что такое 12 тысяч рублей на сотрудника, если падение спроса и выручки продолжается уже 2 месяца и будет еще несколько? Притом эти средства предлагаются в беспроцентный кредит,однако надо предоставить оправдательные документы, а при нарушении условий придется платить и проценты. Многие предприниматели от малого бизнеса говорят, что легче не связываться с этой формой помощи и надеяться только на себя.

Вывод один: государство возможно стремится что-то сделать, пытается доказать, что оно предусмотрело некие льготы и кто-то даже получает эти деньги; но тот, кто на плаву, все равно должен рассчитывать на себя. Эффективный собственник склонен больше основываться на своем опыте, анализе ситуации, независимости и более рационально относиться к своему имуществу, нежели к возможной, да и не бескорыстной, государственной помощи. Причем это не безвозмездная помощь, а просто отсрочка тех платежей, которые мы рано или поздно должны были бы сделать.

– Что бы в этой ситуации реально помогло малому и среднему бизнесу?

На мой взгляд, для малого и среднего бизнеса серьезной составляющей являются налоговые платежи. Например, налог на имущество, на землю, который платят собственники – это очень существенная доля. Налог не снижается, хотя активы эти сейчас не могут быть эффективно использованы. А если мы объявили о необходимости удаленной работы, то зачастую помещения офисные вообще никак не используются. Однако за ту же недвижимость нужно платить, причем не только аренду и налоги, но и коммунальные платежи. Хотя понятно, что коммуналка, отопление то же, в апреле не нужно было никому.

Вот недавно мне пришел счет от федерального ведомства за аренду земельного участка под офисным зданием, и я должен по нему заплатить, притом без всяких рассрочек, наоборот, – с пеней за просрочку в первые дни апреля. Все понимают, что в апреле была сложная ситуация, а счета, тем не менее, приходят. Вот это показатель того, как государство помогает малому бизнесу: декларирует отсрочку одних платежей, однако облагает другие обязательные платежи штрафами и пеней.

– В США раздают так называемые «вертолетные деньги». Как это помогает поддержать экономику?

– Один из экономистов, Милтон Фридман, кажется, предложил раздавать «вертолетные деньги», когда экономика уже никак не может содействовать повышению спроса у населения. Например, когда людям предлагают деньги в кредит по беспроцентной ставке, а люди эти деньги не берут, не видят перспектив. Надо понимать, что сейчас в США «вертолетные деньги» выдают людям с низким доходом. Насколько я помню, только тем, кто в год зарабатывает меньше 75 тысяч долларов. Это существенно ниже среднего уровня. То есть «вертолетные деньги» предполагается раздать бедным и потерявшим доход людям. Поэтому когда мы на обывательском уровне рассуждаем, что деньги раздаются всем и это хорошо,то мы, конечно, ошибаемся.

Если рассуждать о России, то выдача денег бедным слоям населения возможна, конечно, и эти бедные слои у нас есть. Теоретически такие меры направлены на повышение совокупного спроса: подразумевается, что люди, которые получат деньги, потратят их на еду, одежду и предметы первой необходимости.

Но мы же сейчас видим, что совершенно бедные слои населения в России в голоде все же не сидят. И вот эти деньги, которые они получат - куда они их потратят? На гречку, макароны, чай, или же они сейчас попытаются сэкономить, отложить эти деньги, понимая, что в будущем может быть похуже? Мое ощущение, что в России население еще не находится на такой стадии, что беднейшей его части нужны деньги, чтобы действительно избавиться от голода. При отсутствии такой необходимости деньги пойдут на сбережения, а значит, в экономику не вольются и желаемого эффекта не будет достигнуто: деньги не поддержат предпринимателей в бизнесе.