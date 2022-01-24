Ущерб растет, но все бессильны: в Томске обсудили ситуацию с мошенничеством

Мошенничество в России бьет все рекорды. По данным МВД, за 11 месяцев 2021 года телефонные жулики украли со счетов населения 45 млрд рублей. Если прибавить к этому взлет инфляции и растущую закредитованность граждан, картина выходит совсем печальной. В Томской области за год проблема с мошенничеством и долгами жителей по кредитам ухудшилась. Об этом говорили на круглом столе в региональном отделении ОНФ, который Народный фронт провел вместе с Региональным центром финансовой грамотности (РЦФГ). На встречу позвали представителей УМВД, УФАС, прокуратуры, банков и замгубернатора — начальника областного департамента финансов Александра Феденева.

Мошенники наседают

Начали с самого больного — телефонного мошенничества. Статистику представил замначальника отдела по противодействию преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, уголовного розыска областного УМВД Сергей Изосимов. По его словам, за 2021 год в регионе зафиксировано 4 464 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. Из них свыше 3,2 тысячи — это дистанционные мошенничества и кражи с банковских карт. И если последних стало меньше на 30% по сравнению с 2020 годом, то число первых выросло на 19%. При этом раскрываемость невысока — лишь 31,9%. Ущерб от действий финансовых мошенников вырос почти в 2,5 раза — до 494 миллионов рублей (в 2020-м — 200 миллионов). Сюда входят и банковские кредиты, которые люди оформили на себя под влиянием злоумышленников.

Автор: Томское отделение ОНФ Автор: Томское отделение ОНФ

В ведомстве отмечают: томичи начинают привыкать к телефонному мошенничеству в формате, когда им якобы звонит «сотрудник банка». Поэтому жулики используют новые схемы. — Граждане уже понимают, что никаких данных по телефону сообщать нельзя. Поэтому появилась схема, когда после звонка из «банка» может поступить звонок от «правоохранительных органов». Для людей это новый способ. Они теряются и совершают финансовые операции по телефону, — отметил глава пресс-службы регионального УМВД Андрей Андреев. Банки печальную статистику подтверждают: масштаб бедствия огромный. По словам управляющего томским отделением Сбербанка Игоря Чепенькова, клиентам по всей стране в 2021 году поступало до десяти тысяч мошеннических звонков ежедневно. Для борьбы с жуликами банк запустил бесплатный определитель входящих номеров, который можно подключить в мобильном приложении. Там же можно пожаловаться на конкретный номер, с которого звонили злоумышленники (раздел «Сообщить о мошеннике»). Еще один механизм защиты клиентов — антифрод-система: она отслеживает мошеннический звонок, и банк реагирует еще до того, как клиент успевает перевести деньги преступнику. Срабатывает она и на подозрительные операции. К примеру, пенсионер всегда снимал деньги в своем городе, но внезапно операция проходит в другом регионе. Или владелец карты никогда не переводил с нее большие суммы, а тут транзакция сразу на 300 тысяч. Такие операции блокируются банком, а клиенту высылается СМС с номера 900 с просьбой связаться с колл-центром для подтверждения действий. По словам Чепенькова, с мая в пилотном режиме заработает новшество для подтверждения перевода близкого человека. Создано оно в первую очередь для защиты старшего поколения. Как правило, у них есть накопления, которые являются лакомым куском для мошенников. — Нужно будет указывать номер телефона, к которому привязана карта пожилых родителей. И если они делают перевод, он пройдет только после вашего подтверждения. Несмотря на предупреждение о том, что нельзя сообщать код из СМС от банка, людей это не останавливает, сетует исполнительный директор Газпромбанка Алексей Алексеенко. Некоторые клиенты, неоднократно получая такую СМС с предупреждением, в несколько приемов перечисляют деньги мошенникам. При этом растет число случаев, когда люди теряют не только свои, но и заемные средства: под влиянием жуликов человек идет в банк и оформляет кредит, а порой и не один, которые потом переводит злоумышленникам. Те же по телефону «ведут» человека буквально от дома до банка и назад. — Недавно был случай: в течение месяца человеку звонили мошенники, он трижды оформлял большие кредиты и все деньги отдавал мошенникам. Потом сам не мог объяснить, как так вышло, — говорит Алексеенко.

Как отметили участники круглого стола, сегодня наблюдается большой рост интереса граждан к инвестиционным продуктам, появляется большое количество ресурсов в Интернете, которые обещают быстрый инвестиционный доход. Одновременно фиксируется масштабный рост мошенничества в сфере дистанционных и цифровых услуг. В сети зафиксировано свыше 8 тысяч доменов с мошенническими схемами инвестирования.



«В результате граждане теряют огромные суммы, которые доходят до нескольких миллионов рублей, берут на себя кредиты, впадают в долговое рабство. Ситуация очень серьезная и требует решительных мер, координации действий всех профильных ведомств. Мы проводим такие мероприятия как раз для того, чтобы понять, что еще можно сделать, чтобы помочь нашим гражданам и противостоять этим процессам. Нужно поставить заслон финансовым мошенникам и пирамидам, занимающихся сегодня отъемом денег у населения», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Томской области, координатор Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

И снова КПК

Тема банкротства кредитных потребительских кооперативов в регионе громко звучала последние два года. Самой нашумевшей стала ситуация с «Первым Томским»: пострадавших больше 800, ущерб на полмиллиарда рублей. На сегодня большинство кооперативов, баннеры которые несколько лет висели по всему городу, обанкротились, оставив пайщиков без денег. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела: помимо «Первого Томского», это «Уран», «Традиция», «Зенит», «Семейные традиции», «Медфарм», «Надежный союз» и «Росинвест». Руководитель РЦФГ Михаил Сергейчик сообщил, что в Томской области только от действий КПК пострадало 5 тысяч человек. Ущерб составил около 6 миллиардов рублей. 70% пострадавших — это пенсионеры. В помощь жертвам кооперативов при РЦФГ открыли антикризисный центр с бесплатной юридической помощью. За год с лишним через него прошли 700 человек. Сейчас полиция расследует восемь уголовных дел в отношении КПК, заявил начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защиты бюджетных средств томского УМВД Александр Горбачев. Проблема таких дел, по его словам, кроется в несовершенстве закона: пока нет потерпевших, проверку не проводят. — Даже если поступает сигнал, что какой-то кооператив неблагонадежный, мы сделать ничего не можем. Потому что позиция прокуратуры и следственных органов — должны быть потерпевшие. В Уголовный кодекс не так давно ввели статью 172.2 «Незаконная деятельность по привлечению денежных средств», как раз для борьбы с финансовыми пирамидами. Но практика показывает, что она не особо рабочая — должны быть потерпевшие. В итоге мы теряем драгоценное время.

Подобные организации зарегистрированы на подставных лиц, нередко маргиналов, а реальные руководители остаются безнаказанными. Когда КПК банкротится, изымать в счет погашения долга уже нечего, говорит начальник отдела документальных исследований УЭБ и ПК Надия Набеева. Особенно сложно обстоит дело, если головная организация находится не в Томске. — Бухгалтерской отчетности и договоров с пайщиками в офисе нет, там обычно сидят девочки, которые ведут реестр клиентов. Принимают только наличные. При этом в кассе числится значительный остаток средств, то есть ущерба будто бы нет — формально у кооператива есть возможность вернуть вклады пайщикам. Пока не приезжает представитель из головного офиса и не забирает все деньги. Поэтому пока нет потерпевших, мы не можем ничего сделать. Чтобы разорвать порочный круг, ведомство готовится выйти с инициативой об изменении определения кредитного потребительского кооператива. — Сегодня в нем не заложено то, что пайщик обязан участвовать в организации КПК и следить за его работой. А не как сейчас бывает: принесли деньги, отдали и хотят только доход. Чтобы люди знали меру своей ответственности и понимали разницу между КПК и ПК. Деятельность у них одинаковая, а нормативно-правовая база совершенно разная. Неправильно, что ЦБ может контролировать кредитные потребительские кооперативы, а потребительские кооперативы нет, — поясняет Набеева. Пока же пайщики могут рассчитывать на помочь антикризисного центра при РЦФГ: там бесплатно помогут составить претензию, заявление на включение в реестр кредиторов или других документов. Между тем аналогичную юрпомощь томичам предлагают многочисленные конторы, но тариф там доходит до 300 тысяч рублей, говорит Сергейчик. При этом не всегда оформленные ими документы примут в суде — бумаги «стряпают» буквально на коленке.

Автор: Томское отделение ОНФ Автор: Томское отделение ОНФ

Недобросовестные брокеры

Потеря вложений в КПК и растущая закредитованность вынуждает людей искать способы выбраться из долговой зависимости. Нередко они обращаются к организациям, которые за деньги обещают решить проблемы, но нарываются на новые трудности, говорит координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» в Томской области Мария Родченко. — Недавно приходил дедушка, который вложил в КПК 1,2 миллиона рублей, а после банкротства кооператива обратился в юридическую компанию за помощью. Те взяли с него 200 тысяч, документов никаких не выдали. Сумму он передавал при интересных обстоятельствах: его привезли к мировому суду на Смирнова, 9, вышел «судья» и взял деньги за решение вопроса. На Плеханова работает нелегальный кредитор, у него даже ИП нет, но есть офис. Есть юридические агентства, которые оказывают некачественные услуги, возбуждено 13 исполнительных производств. Они собирают с людей по 20 тысяч за написание только искового заявления. Эти документы в судах не принимают из-за недостатков. При этом в полиции жертвам постоянно пишут отказные. Еще одна беда, по словам Родченко,— кредитные брокеры, которые предлагают рефинансирование потребительских кредитов под залог квартиры. А это шанс остаться не только без денег, но и без жилья. — При этом брокеры по поддельным документам оформляют на людей кредит в 100-200 тысяч, чтоб те оплатили их услуги. Не исключено, что они держат своих людей в банках. Ведь закредитованному человеку с плохой кредитной историей получить заем нереально. А недобросовестные сотрудники банка, зная технологию «кредитных фабрик», помогают протащить определенные кредитные решения за откаты.

Недостоверная реклама

Подобные организации активно пиарят свои услуги, создавая у населения ощущение простоты банкротства, если платить по кредитам станет совсем нечем. Даже на ТВ крутят ролики о том, что раз в три года каждый россиянин может списать долги, но это не так, говорит Михаил Сергейчик. — Людей за деньги вводят в заблуждение, что они могут набрать кредитов, а потом пойти на банкротство. А на самом деле, процедура очень сложная. В Томской области за год консультацию по этому вопросу получили 1200 человек, а реально обанкротились всего 65. В УФАС разводят руками: да, недостоверная реклама висит по всему городу, но у ведомства не такой большой штат, чтобы с ней бороться. Но есть и хорошие новости: в прошлом году антимонопольщикам в регионах дали полномочия по самостоятельному выявлению рекламы с нарушениями. До этого был только заявительный характер. «С этого года раз в квартал мы будем объезжать город и фиксировать нарушения», — сообщила представитель регионального антимонопольного ведомства. Население тоже может жаловаться на ненадлежащую рекламу — заявление два-три раза в год рассматривают на экспертном совете в УФАС, а затем передают в суд. Правда, срок рассмотрения обращений немаленький — три месяца. Замгубернатора призвал антимонопольщиков жестко выявлять рекламу, вводящую в заблуждение потребителей финуслуг. «Мы еще два года назад здесь с вами обсуждали вышеназванные КПК. Уже тогда по рекламе было понятно, что это мошенники», — подчеркнул Феденев.

Закредитованность населения

За день до круглого стола Международная конфедерация обществ потребителей выдала удручающую статистику: 45% заемщиков в РФ влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Все это говорит о серьезном падении платежеспособности населения. С середины 2022 года ЦБ запретит банкам и МФО выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. И тогда неизбежен всплеск банкротств, уверен Михаил Сергейчик. — Уже сегодня люди, которые не могут обслуживать кредиты, берут займы в МФО и ускоренными темпами загоняют себя в долговую яму. Другая проблема — в безвыходной ситуации заемщики начинают скрываться от банков. Пока на пороге не появятся судебные приставы. Власти региона обеспокоены ситуацией с закредитованностью жителей. Замгубернатора Александр Феденев озвучил цифры о долгах томичей перед финансовыми организациями. На 1 ноября 2021 года просроченная задолженность физлиц по ипотечным кредитам составила 0,31% из 74,7 миллиарда рублей. А просроченная задолженность по неипотечным кредитам — 6,31%, или 5,7 миллиарда рублей. Тогда как на 1 января 2021-го было 5,2 миллиарда.

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