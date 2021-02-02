Молнии, град и торнадо: к чему ведет глобальное потепление в Сибири
В последнее десятилетие грозы, ливни и град случаются в Сибири гораздо чаще, чем раньше. В некоторых регионах СФО появились даже разрушительные торнадо. Например, в 2018 году смерч прошелся по Мариинскому району Кузбасса и частично снес деревню Константиновка. Доктор географических наук и заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентина Горбатенко считает, что эти явления – последствия глобального потепления.
Что такое глобальное потепление?
Глобальное потепление – понятие совершенно относительное, несмотря на то, что о нем сейчас много пишут и говорят. Нам с вами повезло: мы живем в витке глобального потепления, где в Сибири климат слегка смягчился. Этой зимой, правда, погода разочаровывает томичей. Может, это предвестник того, что потепление закончилось. А может, случайный выброс холода и зимние потепления будут продолжаться. К сожалению, сегодня это предсказать невозможно.
То, что климат на данном витке истории Земли становится теплее – это очевидно. Но нам, ученым, сложно оценить, каков период этого потепления. Инструментальные измерения температуры воздуха – это 100, может быть, 150 лет или от силы 200 лет, а история Земли совсем других масштабов. Конечно, палеонтологи предполагают и научно доказывают, что периоды глобального потепления и похолодания были не единожды в истории нашей планеты. Так что, возможно, это вполне естественный цикл изменения температуры, который обусловлен и природными факторами. Хотя и человечество, очевидно, внесло в эти изменения свою лепту.
В чем глобальное потепление проявляется?
Оно проявляется в том, что средняя температура воздуха на планете за последние сто лет увеличилась почти на градус. Это очень серьезно. Особенно высокая скорость потепления наблюдается в последние лет 20. Никто не сможет объяснить, чем такое ускорение вызвано. Конечно, климатологи, физики атмосферы и другие специалисты долгосрочных прогнозов пытаются найти причины, но человечество не обладает полнотой знаний о том, как связаны атмосфера и океан, атмосфера и космос, какую энергию нам направляет солнце. Факторов очень и очень много, и, хотя мы надеемся, что все их знаем, долгопериодные климатические циклы мы этими знаниями объяснить не можем, их недостаточно.
Вы говорили о потеплении на один градус. К чему это уже привело?
Самые сильные изменения произошли в Арктике. Тают арктические льды, их площадь сократилась очень и очень сильно. Разрушаются ледники материковые, от них ничего не остается. Летние потепления тоже очень меняют обстановку. Стоит на одной территории среднегодовой температуре увеличиться на один градус, и количество молний, образующихся над ней, увеличивается на 10%. Град тоже становится крупнее и падает чаще.
Поэтому изменение на один градус – тоже очень большое изменение. В районе Ханты-Мансийска и междуречье Оби и Иртыша едва ли не каждый год в последнее десятилетие случаются смерчи и даже торнадо! Ученым нужно заняться и разобраться точно, в чем проблема, потому что за всю историю наблюдений их не было замечено. В чем причина их появления? Температура воздуха увеличилась, влаги много, и, как говорят специалисты, атмосфера становится неустойчивой. Это благоприятствует развитию в ней всех вихревых движений: и гроз, и ливней, и торнадо. Явления эти разного масштаба, но одного происхождения.
Изменение на сколько градусов будет для нашей планеты критическим?
Есть прогнозы и палеонтологические исследования. Считается, что повышение температуры на четыре-пять градусов уже может привести к катастрофе. По данным ученых, планета уже переживала минимум пять раз такие явления, и в это время вымирало большинство населяющих ее растений и животных. Локальные потепления тоже могут привести к критическим последствиям. Если верить археологам и палеонтологам, из-за этих изменений люди не раз переходили к каннибализму, ведь вместе с климатом исчезали привычные животные и растения.
Как проявляется глобальное потепление в Томской области?
Обращаюсь к томичам постарше: вспомните наши октябрьские демонстрации. Мы ведь на них ходили в валенках, шубах и шапках, потому что температуры были низкие. И сравните их с ноябрьскими праздниками этого года: мы бы при всем желании не смогли на них надеть ни шубу, ни теплую шапку. Нынешняя зима кажется молодежи непривычно холодной, но она больше напоминает норму для Сибири. И нужно отметить, что в Сибири скорость глобального потепления в 1,5-2 раза выше. Чем такая скорость обусловлена, ученые пока не выяснили – это сложный результат взаимодействия водоемов, атмосферы и океана.
Можно ли остановить или замедлить глобальное потепление?
Разных проектов много, но мы ведь можем себе навредить. Не факт, что все, что мы предпримем, пойдет на предотвращение глобального потепления. И лично у меня нет уверенности, что наша планета не испытывает сейчас естественный цикл подъема температур. К тому же мы еще не вышли из большого периода оледенения, который начался примерно 110 тысяч лет назад.
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