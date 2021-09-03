Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Истории
  3. Иван Кляйн: «Что же мы делаем?»
Истории

Иван Кляйн: «Что же мы делаем?»

ТВ2 Валентина Анкудинова

В Советском суде после длительного перерыва возобновились заседания по делу Ивана Кляйна. Напомним, арестованного мэра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

По версии следствия, Иван Кляйн будучи мэром Томска, действуя в интересах «Томского пива» отказал предпринимателю Ринату Аминову, в строительстве микрорайона на улице Мокрушина, на территории, где раньше располагался Томский радиотехнический завод. Якобы, именно с этой целью Иван Кляйн дал поручение Анне Подгорной (Касперович) внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны. Адвокаты настаивают: 300-метровая санитарно-защитная зона была всегда, так же, как и санитарно-защитная зона самого завода. Причиной же для отказа в разрешении на строительство послужил нерешенный вопрос транспортной доступности. 

Рассказываем, что происходит в суде над арестованным мэром. 

Автор:  Валерий Доронин

«Был бы настоящий коллапс»

В последние две недели в суд приглашаются члены комиссии по землепользованию. Многие из них не помнят подробности заседаний, на котором Ринат Аминов представлял свой проект застройки. Презентаций проекта, как и его вариантов, было несколько: в 2016 и в 2018 году. Публично проект презентовали в феврале 2020 года на градостроительном совете в обладминистрации. Планировалось, что на территории в 32 гектара построят семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидалось, что жителями микрорайона станут  8,2 тысяч человек.

«Мне проект понравился, — вспоминал свои впечатления депутат Думы Томска прошлого созыва Михаил Коренев. — Там, насколько я помню, предусматривался и садик, и подземные парковки. Однако я выступил против. Посчитал его проектом на перспективу. Возможно, даже долгосрочную. Причина в том, что там нет нормальной транспортной инфраструктуры. Сейчас ситуация сильно не изменилась. Люди сейчас задыхаются от потока транспорта. А представляете будут строить микрорайон, достаточно большой. Там же техника, грузовики — будет полный коллапс. Я голосовал против».

Коренев отмечает, что вопрос о наличии санитарно-защитных зон на первой комиссии не обсуждался, но уверен, что если бы проект пошел дальше, этот вопрос где-то, да всплыл бы. 

«Вопрос — за чей счет будет строиться инфраструктура — вызвал много эмоций и возражений. Но основное возражение было — транспортная доступность. Проекта транспортной развязки на тот момент не было. Были только разговоры об этом проекте», — говорит Коренев.

При этом, он подчеркивает, что с появлением развязки на 76-километре транспортная доступность микрорайона решилась лишь частично.

Поддерживает Михаила Коренева и другой свидетель — экс-спикер Думы Томска Сергей Панов. Депутат вспоминает, что на одном из заседаний Думы тему Мокрушинского переезда поднимала депутат Лариса Сорокова и называет ее выступление «гласом народа».

«Мы разбирали вопрос, что делать с переездами. Обсуждали это совместно с депутатами, администрацией города, администрацией области и РЖД. Каждый год, мы, депутаты, говорили что к вопросу переезда необходимо будет вернуться, но с федеральным рублем. В 2017 году было найдено решение с проколом, который был открыт только в 2021 году», — рассказывает Сергей Панов.

В ответ Иван Кляйн просит назвать примерную сумму, которую надо было бы потратить на решение вопроса с транспортной доступностью Мокрушина и Степановского микрорайона.

«Назывались суммы от 5 до 7 миллиардов рублей», — говорит Сергей Панов. 

«В бюджете Томска таких денег не было никогда», — замечает Кляйн. 

На заседании 3 сентября прокурор зачитывал содержание документов, приобщенных к делу. Было в списке и заключение начальника департамента архитектуры и градостроительства Анны Касперович к проекту о внесении изменений в Генплан по Мокрушина, 11/1, согласно которому проект соответствует правилам землепользования и застройки.

«Что же мы делаем!? Сегодня и так проблема с переездом! Что будет, если еще добавим? Касперович: Срочно! Зайдите посоветоваться! P.S. Депутаты на Думе 01.11.2016 как раз говорили об этом!», — озвучивает прокурор слова Ивана Кляйна, написанные на документе. 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.