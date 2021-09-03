Иван Кляйн: «Что же мы делаем?»

В Советском суде после длительного перерыва возобновились заседания по делу Ивана Кляйна. Напомним, арестованного мэра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн будучи мэром Томска, действуя в интересах «Томского пива» отказал предпринимателю Ринату Аминову, в строительстве микрорайона на улице Мокрушина, на территории, где раньше располагался Томский радиотехнический завод. Якобы, именно с этой целью Иван Кляйн дал поручение Анне Подгорной (Касперович) внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны. Адвокаты настаивают: 300-метровая санитарно-защитная зона была всегда, так же, как и санитарно-защитная зона самого завода. Причиной же для отказа в разрешении на строительство послужил нерешенный вопрос транспортной доступности. Рассказываем, что происходит в суде над арестованным мэром.

Автор: Валерий Доронин

«Был бы настоящий коллапс»

В последние две недели в суд приглашаются члены комиссии по землепользованию. Многие из них не помнят подробности заседаний, на котором Ринат Аминов представлял свой проект застройки. Презентаций проекта, как и его вариантов, было несколько: в 2016 и в 2018 году. Публично проект презентовали в феврале 2020 года на градостроительном совете в обладминистрации. Планировалось, что на территории в 32 гектара построят семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидалось, что жителями микрорайона станут 8,2 тысяч человек. «Мне проект понравился, — вспоминал свои впечатления депутат Думы Томска прошлого созыва Михаил Коренев. — Там, насколько я помню, предусматривался и садик, и подземные парковки. Однако я выступил против. Посчитал его проектом на перспективу. Возможно, даже долгосрочную. Причина в том, что там нет нормальной транспортной инфраструктуры. Сейчас ситуация сильно не изменилась. Люди сейчас задыхаются от потока транспорта. А представляете будут строить микрорайон, достаточно большой. Там же техника, грузовики — будет полный коллапс. Я голосовал против». Коренев отмечает, что вопрос о наличии санитарно-защитных зон на первой комиссии не обсуждался, но уверен, что если бы проект пошел дальше, этот вопрос где-то, да всплыл бы. «Вопрос — за чей счет будет строиться инфраструктура — вызвал много эмоций и возражений. Но основное возражение было — транспортная доступность. Проекта транспортной развязки на тот момент не было. Были только разговоры об этом проекте», — говорит Коренев. При этом, он подчеркивает, что с появлением развязки на 76-километре транспортная доступность микрорайона решилась лишь частично.

Поддерживает Михаила Коренева и другой свидетель — экс-спикер Думы Томска Сергей Панов. Депутат вспоминает, что на одном из заседаний Думы тему Мокрушинского переезда поднимала депутат Лариса Сорокова и называет ее выступление «гласом народа».

«Мы разбирали вопрос, что делать с переездами. Обсуждали это совместно с депутатами, администрацией города, администрацией области и РЖД. Каждый год, мы, депутаты, говорили что к вопросу переезда необходимо будет вернуться, но с федеральным рублем. В 2017 году было найдено решение с проколом, который был открыт только в 2021 году», — рассказывает Сергей Панов. В ответ Иван Кляйн просит назвать примерную сумму, которую надо было бы потратить на решение вопроса с транспортной доступностью Мокрушина и Степановского микрорайона. «Назывались суммы от 5 до 7 миллиардов рублей», — говорит Сергей Панов. «В бюджете Томска таких денег не было никогда», — замечает Кляйн.