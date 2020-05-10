Могочинский ковчег

Кроме конфликта внутреннего, долгое время у монастыря были конфликты с окружающим населением.



— Все, кто в монастырской общине — приезжие из городов, — рассказывает отец Амвросий. — Местные в храм не ходят практически. Мы для них чужие. Поэтому были, особенно поначалу, трения. Сейчас уже куда деваться, мы вместе столько лет. Дело в том, что этот поселок был… как бы сказать, специфический. Тут был лесозавод крупнейший и мощная коммунистическая ячейка. У нас же Ленин стоит… редко где в селах такое встретишь. Была небольшая прослойка верующих бабушек, которые в общем-то и замутили эту церковь. Сюда прислали будущего настоятеля Иоанна. Он активным был, начал деятельность... Параллельно завод стал умирать, разваливаться, а монастырь, наоборот, расти, и получилось, будто связь между этим есть. В глубинке вообще менталитет более суровый.



По словам монахов, сегодня соседство монастыря с местными жителями протекает почти мирно.



— Конечно, всегда есть неувязки и неприязнь, но не как в первые годы, когда картечью стреляли в купол храма и бутылки с зажигательной смесью бросали во двор, — вспоминает монахиня Анастасия. — Поэтому отец Иоанн и хотел быстрее построить стены, чтобы отгородиться. Отцу раз поцарапали лицо, а так никто из наших не пострадал. Никогда здесь не было церкви и монастыря. Жители говорили, мол, не нужна нам церковь, нужны садики и больницы.



Местные к монастырю до сих пор относятся по-разному. С одной стороны, монастырь — это прирост населения, с другой — появилось много нищих и людей, бегущих от мира по разным причинам. Однако большинство нами опрошенных к монастырю относятся все-таки положительно.

