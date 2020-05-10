Могочинский ковчег

О могочинском монастыре писал диакон и миссионер Андрей Кураев. В публикации на LiveJournal
он рассказал о странных для монастырской жизни нравах.
В частности, он цитирует рассказы разных людей. Приводим один из них:
«Одна из моих знакомых прожила в этом Могочино около 9 лет. Потом ушла, в ужасе от беззаконий внутри монастыря. Рассказывала все то же самое, отец Андрей правильно пишет. Она, так сказать, на собственной шкуре попробовала монастырскую жизнь. Знаем ее как порядочного человека, знакома с нашей семьей много лет, да и лгать ей было ни к чему. Рассказывала и про одну келью игумена с игуменией (и даже про общую постель), рассказывала, как молодых паломниц безнаказанно насиловали, как пенсионерки жертвовали свои квартиры монастырю, как отец Иоанн пророчествовал, что станет епископом. Про деньги отца Иоанна тоже рассказывала, что стяжал он их немало».
Почти сразу после смерти Иоанна в Свято-Никольский монастырь приезжал епископ Силуан: провел общее собрание для сестер женского монастыря и братии мужского, где ознакомил собравшихся с «Положением о монастырях и монашестве».
Кстати, в 47-м правиле Шестого вселенского собора сказано: «Ни женщине не должно спать в мужском монастыре, ни мужчине в женском».