Могли ли фигуранты томского расследования ФБК «заказать» Алексея Навального?

Истории

Разговор с координатором Томского штаба Навального Ксенией Фадеевой состоялся в Инстаграме ТВ2. Вопросы не только от редакции ТВ2, но и от зрителей.

— Ксения, ты сопровождала Алексея во время его работы в Томске, уже дала показания?

— Пока это не показания, а только опрос. Так как уголовное дело так и не завели. На следующий же день после отравления Алексея опросили моих коллег по томскому штабу и адвоката Антона Тимофеева, который нам помогает. Антона опросили даже два раза: сотрудники Советского РОВД и линейного отдела полиции на транспорте. И судя по вопросам, между ними взаимодействия нет. На этой неделе, наконец-то, я тоже ходила на опрос. Так как до сих пор дело не заведено, меня опрашивал не Следственный комитет, а тот же линейный отдел полиции на транспорте. Опрос длился три часа. Очень долго. За весь мой предыдущий опыт меня впервые так долго опрашивали. Я удивилась, почему вообще именно линейщики этим занимаются, потому что это произошло в аэропорту? Но они, похоже, сами не знают, сказали, что им спустили сверху, вот и занимаются. Спрашивали во всех подробностях о том, что было в течение двух дней, когда Алексей Навальный находился в Томске, и о моих предположениях, кто это мог сделать.

— А зачем они вообще спрашивали, если, как утверждают некоторые СМИ, за ним и вами велась постоянная слежка?

— Слежку обычно осуществляют сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД или ФСБ. Я, конечно, не эксперт в этом вопросе, но мы слежку не заметили. Возможно, они отслеживали по мобильным телефонам или по камерам на дороге. «Наружки», наружного наблюдения, мы не обнаружили. Мы еще это даже обсуждали в штабе, что странно, что эшников, как это обычно в такие моменты происходит, бегающих за нами с камерами, не было.

— Есть информация, что Алексей с командой снимал в Томске очередное расследование ФБК, а не только общался с вами по поводу предстоящих выборов. Снималось ли расследование? И не могло ли оно быть причиной того, что случилось с Алексеем, если придерживаться версии, что все-таки его отравили?

— Я уверена, что это было отравление и покушение на убийство. Сотрудники полиции меня не спрашивали, о чем будет фильм-расследование и о героях конкретного расследования. Может, они вообще не очень поняли, что речь идет о каком-то фильме. Но я абсолютно убеждена, что ни одни региональные герои ни одного расследования ФБК такого никогда не сделают без очень высоких санкций. Потому что Навальный оппонент не Жвачкина, не Кляйна или каких-то депутатов. Никто не посмел бы проявить такую инициативу без согласования. Понятно ведь, что все подумают на Путина и федеральную власть, так что такие решения точно не принимаются в регионе. Я абсолютно убеждена, что это дело рук федеральных структур и спецслужб.

— Если от нас хотят скрыть причины того, что случилось с Алексеем, от нас будут скрывать результаты первых анализов. Современные яды делают свое дело и быстро разлагаются. Сейчас говорят о том, что хорошо, как это ни страшно прозвучит, если бы те, кто сопровождал Алексея, сразу же попытались забрать что-то из его одежды, состричь ногти… сохранить что-то, пригодное для исследования, что помогло бы потом распознать яд. А сейчас, получается, время уже ушло.

— Я не знаю, могли ли что-то сохранить те, кто его сопровождал. Конечно, я думаю, что там была растерянность, шок. Я думаю, что, скорее всего, им было не до этого. Главное было – посадить самолет и быстро отправить Алексея в больницу. Обычные врачи пытались оказать ему помощь, возможно, благодаря их действиям он выжил. Но поведение главного врача омской больницы, который, по сути, ведет себя как работник спецслужб, которые наводнили эту больницу, возмутительно.

— Некоторые говорят, может, он выпил чего-нибудь не то, имея в виду спиртное?

— Я знаю, что Алексей ведет здоровый образ жизни. Может, он и может выпить где-нибудь на празднике бокал вина, но в Томске у нас был настолько плотный график, никакого алкоголя, никаких посиделок не было, потому что не было времени.

— Предстоящие выборы обсуждали?

— В Томске мы с Андреем Фатеевым кандидаты от штаба. Кроме этого, у нас будет работать «Умное голосование». Ведь почему у нас на выборах побеждает «Единая Россия», потому что в бюллетенях куча разных партий и голоса оппозиционных людей рассеиваются, потому что кто-то поддержал «Яблоко», кто-то коммунистов. В прошлом году команда Алексея придумала «Умное голосование». Суть которого заключается в том, что все консолидированно голосуют за самого сильного кандидата от оппозиции. И сейчас мы работаем над списком кандидатов по округам, у которых больше всего шансов на победу. В Москве в прошлом году это получилось. Рассылку этого списка тем, кто зарегистрировался на сайте «Умное голосование», мы будем делать уже после 7 сентября непосредственно перед выборами, чтобы партии не могли своих кандидатов снять. Чтобы опять же не получилось, как в Москве, когда партия сняла сильного кандидата, видимо, по чьей-то указке.

— После того как «зарубили» реальные подписи у нашего журналиста Виктории Мучник, когда она пыталась зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы в городскую Думу, мы не верили, что вас пропустят. Как думаешь, почему вас допустили?

— У нас были идеальные подписи. Мы с юристами все проверили.

— Так у Виктории они тоже были идеальные. В избирательной комиссии Советского района стоял человек, который говорил: вот мой паспорт, это моя подпись, вот моя прописка. А ему говорили, что по базе избиркома, в которой вообще-то еще тот бардак творится, сама с этим сталкивалась, прописан данный человек не по реальному адресу. База избиркома нам недоступна, так что не проверишь.

— Я знаю, что комиссии вызывали почерковеда. Хотя по их базе у нас все было нормально. Но, видимо, им сверху спустили такое указание. Почерковеды из МВД проверили и сказали, что все хорошо. Я не знаю, может быть, они решили провести такой эксперимент — а что будет, если нас допустить, может быть, они не воспринимают нас всерьез, может быть, они боялись условного Хабаровска, может быть, не хотели очернять выборы в Томске какими-то протестными акциями. Не знаю.