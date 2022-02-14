"Многие осознали градостроительный кризис только сейчас"
Гендиректор ТДСК об итогах 2021 года, новых направлениях в строительстве и развитии отрасли в Томске
В 2021 году ТДСК поменяла формат работы: главный упор был на ввод объектов социальной сферы, план строительства жилья был уменьшен, а некоторые проекты (например, строительство среднеэтажных домов по «скандинавскому» проекту в Зональном или Южных Воротах) пока отложены в сторону.
Несмотря на это, за прошедший год было введено 180 тысяч кв. м жилья. А главным событием 2022 года, несомненно, станет 50-летний юбилей компании.
Итоги строительного года в традиционной пресс-конференции для журналистов подвел гендиректор Александр Шпетер.
Несмотря на это, за прошедший год было введено 180 тысяч кв. м жилья. А главным событием 2022 года, несомненно, станет 50-летний юбилей компании.
Итоги строительного года в традиционной пресс-конференции для журналистов подвел гендиректор Александр Шпетер.
– Первое и самое главное достижение ТДСК — то, что предприятие до сих пор живо, и мы празднуем его 50-летие. Как известно, судьба многих строительных организаций исчерпывается судьбой какого-то отдельного проекта – исчезает эта стройка и организация заканчивается вместе с ней. Мы устроены иначе.
Напомню, компания создана 50 лет назад по решению партийных властей и главы Минстроя СССР, а также благодаря настойчивости первого секретаря томского обкома Егора Кузьмича Лигачева. За прошедшие полвека холдинг построил 8,2 млн квадратных метров жилья и примерно 100 тысяч квартир – значит, что сегодня 100 тысяч семей живут в домах ТДСК. А если учитывать регулярные переезды, можно утверждать, что более половины населения Томска живет или когда-то проживало в этих домах.
Напомню, компания создана 50 лет назад по решению партийных властей и главы Минстроя СССР, а также благодаря настойчивости первого секретаря томского обкома Егора Кузьмича Лигачева. За прошедшие полвека холдинг построил 8,2 млн квадратных метров жилья и примерно 100 тысяч квартир – значит, что сегодня 100 тысяч семей живут в домах ТДСК. А если учитывать регулярные переезды, можно утверждать, что более половины населения Томска живет или когда-то проживало в этих домах.
2021 год был необычным. Вышло так, что 2020-й завершился очень удачно – причинами стали новая система финансирования и льготные ипотечные ставки, в результате спрос попросту зашкаливал. А вот 2021 год начался уже совсем в другом ключе, и мы считали, что он будет достаточно скромным в плане результатов. Однако потом поставили себе задачу построить сразу восемь детских садов – компания приняла решение об участии в соответствующих аукционах, где стало очевидно, что кроме нас это сделать некому. Процедура была рыночной и заявиться могли компании со всей страны, но мы стали единственными ее участниками.
Сама по себе задача построить восемь детских садов являлась для компании избыточной, но мы взялись – и уже в середине года пришлось корректировать директивный график, то есть уменьшить план по квадратным метрам жилья и нарастить усилия для возведения детсадов.
И в то же самое время мы работали еще на нескольких сложных объектах: на хирургическом корпусе онкодиспансера, реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) томского аэропорта, кернохранилище «ТомскНИПИнефть» и очень интересном здании областного суда на подъезде к площади Соляной (за этот проект также не брался никто). Прошлый 2021 год действительно выдался необычным и очень сложным.
Из-за пандемии начались нешуточные проблемы с кадрами – люди болели у нас, у субподрядчиков, у многочисленных поставщиков. Пандемия действительно нанесла заметный урон строительной отрасли. В частности, нарушились цепочки поставок – организации, производящие для нас элементы вентиляции, стекло, алюминиевые профили и многое другое, в основном, расположены вдали от Томска. То есть заказы нужно было размещать сильно заранее, при этом поставщики начали работать строго по предоплате. А где ее брать, если ты получаешь деньги только после того, как закончишь объект?
Тем не менее, компания справилась с основными задачами 2021 года. Как я уже говорил, летом мы скорректировали план – в итоге запланированный объем ввода жилья снизился до 60 тысяч кв. м. Мы посчитали, что с учетом нагрузки по детсадам и прочим непрофильным объектам, компания сможет ввести именно такой объем жилья.
В итоге год закончился неплохо, мы ввели в строй 180 тысяч кв. м жилья (из них 20 тысяч в Новосибирске и еще 15 тысяч в Северске) и четыре детских сада. Еще четыре детсада были в принципе построены, но не введены в строй из-за некоторых незавершенных операций – из-за пандемии нам попросту не хватило людей. Сейчас работы по садам находятся на финишной стадии, думаю, по итогам I квартала все будут введены в эксплуатацию.
Сама по себе задача построить восемь детских садов являлась для компании избыточной, но мы взялись – и уже в середине года пришлось корректировать директивный график, то есть уменьшить план по квадратным метрам жилья и нарастить усилия для возведения детсадов.
И в то же самое время мы работали еще на нескольких сложных объектах: на хирургическом корпусе онкодиспансера, реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) томского аэропорта, кернохранилище «ТомскНИПИнефть» и очень интересном здании областного суда на подъезде к площади Соляной (за этот проект также не брался никто). Прошлый 2021 год действительно выдался необычным и очень сложным.
Из-за пандемии начались нешуточные проблемы с кадрами – люди болели у нас, у субподрядчиков, у многочисленных поставщиков. Пандемия действительно нанесла заметный урон строительной отрасли. В частности, нарушились цепочки поставок – организации, производящие для нас элементы вентиляции, стекло, алюминиевые профили и многое другое, в основном, расположены вдали от Томска. То есть заказы нужно было размещать сильно заранее, при этом поставщики начали работать строго по предоплате. А где ее брать, если ты получаешь деньги только после того, как закончишь объект?
Тем не менее, компания справилась с основными задачами 2021 года. Как я уже говорил, летом мы скорректировали план – в итоге запланированный объем ввода жилья снизился до 60 тысяч кв. м. Мы посчитали, что с учетом нагрузки по детсадам и прочим непрофильным объектам, компания сможет ввести именно такой объем жилья.
В итоге год закончился неплохо, мы ввели в строй 180 тысяч кв. м жилья (из них 20 тысяч в Новосибирске и еще 15 тысяч в Северске) и четыре детских сада. Еще четыре детсада были в принципе построены, но не введены в строй из-за некоторых незавершенных операций – из-за пандемии нам попросту не хватило людей. Сейчас работы по садам находятся на финишной стадии, думаю, по итогам I квартала все будут введены в эксплуатацию.
О Строительном кризисе и путях выхода из него
– Многие – в том числе и в органах власти – осознали наличие градостроительного кризиса в Томске только сейчас. А ведь профессионалы говорили об этом давно – например, в области прошло уже несколько отраслевых съездов, на которых я выступал с докладами о том, что мы имеем дело с системным кризисом. Земельного ресурса нет, инженерии нет, транспортная схема неудачная, генеральный план устарел и со всем этим нужно срочно что-то делать, иначе строители попросту уйдут из Томска. Так в итоге и произошло.
Что нужно предпринять? То же самое, о чем мы уже говорили. Безусловно, необходимо определиться с исторической зоной центра города. По моей информации, нынешней весной (ближе к лету) это решение все-таки будет принято – оно зависит от Минкультуры, и мне опять же непонятно, почему ведомство, которое находится в Москве, должно определять границы чего-либо в других городах. Разве это нельзя сделать на месте?
Затем нужно будет немедленно корректировать генеральный план. Сейчас мы застраиваем окраины города, а также занимаем площадки остановленных предприятий – но в самом генплане они значатся как существующие. За этим следует внесение изменений в базовый документ и прочая бюрократическая волокита. Понятно, что городу необходимо принять новые реалии и привести генплан в соответствие с ними.
Это, что называется, программа минимум, но начать следует именно с нее.
Что нужно предпринять? То же самое, о чем мы уже говорили. Безусловно, необходимо определиться с исторической зоной центра города. По моей информации, нынешней весной (ближе к лету) это решение все-таки будет принято – оно зависит от Минкультуры, и мне опять же непонятно, почему ведомство, которое находится в Москве, должно определять границы чего-либо в других городах. Разве это нельзя сделать на месте?
Затем нужно будет немедленно корректировать генеральный план. Сейчас мы застраиваем окраины города, а также занимаем площадки остановленных предприятий – но в самом генплане они значатся как существующие. За этим следует внесение изменений в базовый документ и прочая бюрократическая волокита. Понятно, что городу необходимо принять новые реалии и привести генплан в соответствие с ними.
Это, что называется, программа минимум, но начать следует именно с нее.
– Сейчас изменение норматива парковочных мест у МКД оценивают как огромный шаг вперед. Это и в самом деле шаг вперед: городская земля очень ценная, и тратить ее на асфальтовые поля вокруг даже небольших домов, мягко говоря, неразумно. Однако нужно понимать, что речь идет о самой настоящей полумере. Проблема с хранением автомобилей гораздо шире и глубже, и касается она не только Томска.
Определяться с тем, где собственник будет хранить машину, нужно еще при покупке автомобиля. Эта практика действует в Германии – если у вас нет такого места, то и автомобиль вам никто не зарегистрирует. С вводом таких правил людям сразу становится понятно, что дом и двор — это пространство для человека, а для машин есть гаражный комплекс. А у нас сегодня все находится в куче: я живу здесь, значит и моя машина должна «жить» под моим окном, хотя ваших соседей это может и не устраивать. Я думаю, в дальнейшем для решения проблемы с парковками должны последовать более серьезные шаги, потому что нынешняя полумера не решает проблему хранения автомобилей.
– Что касается существующего механизма комплексного развития территорий (КРТ), то сама идея комплексного развития территорий присутствовала в Градостроительном кодексе и раньше – за это отвечал такой термин как комплексное и устойчивое развитие территорий или КУРТ. Так или иначе, но закон принят, и все считают его чем-то вроде палочки-выручалочки, я же отношусь ко всему этому несколько по-другому. С одной стороны, выходит так, что существующий закон перекладывает все проблемы на застройщика, с другой – они были переложены на него и до принятия этого закона.
Понятно, что главную скрипку в вопросе комплексного развития территорий должны играть местные власти. И пока они не начнут создавать условия для создания инженерной и транспортной инфраструктуры, эта идея будет буксовать.
К тому же в существующем законе пока плохо проработано развитие территорий, застроенных индивидуальными домами – например, теми же «развалюхами». В рамках закона — это белое пятно. То есть комплексно осваивать можно муниципальную землю или участки, принадлежащие застройщикам, а вот район вроде того, что находится на пересечении Комсомольского и Сибирской – для его застройки нужно договариваться с каждым частником в отдельности. Проблема в том, что с таким количеством собственников договориться практически невозможно. И если у нас появится закон, позволяющий распространить механизм КРТ на такие территории, это станет шагом вперед. Этот закон нужно дорабатывать.
Определяться с тем, где собственник будет хранить машину, нужно еще при покупке автомобиля. Эта практика действует в Германии – если у вас нет такого места, то и автомобиль вам никто не зарегистрирует. С вводом таких правил людям сразу становится понятно, что дом и двор — это пространство для человека, а для машин есть гаражный комплекс. А у нас сегодня все находится в куче: я живу здесь, значит и моя машина должна «жить» под моим окном, хотя ваших соседей это может и не устраивать. Я думаю, в дальнейшем для решения проблемы с парковками должны последовать более серьезные шаги, потому что нынешняя полумера не решает проблему хранения автомобилей.
– Что касается существующего механизма комплексного развития территорий (КРТ), то сама идея комплексного развития территорий присутствовала в Градостроительном кодексе и раньше – за это отвечал такой термин как комплексное и устойчивое развитие территорий или КУРТ. Так или иначе, но закон принят, и все считают его чем-то вроде палочки-выручалочки, я же отношусь ко всему этому несколько по-другому. С одной стороны, выходит так, что существующий закон перекладывает все проблемы на застройщика, с другой – они были переложены на него и до принятия этого закона.
Понятно, что главную скрипку в вопросе комплексного развития территорий должны играть местные власти. И пока они не начнут создавать условия для создания инженерной и транспортной инфраструктуры, эта идея будет буксовать.
К тому же в существующем законе пока плохо проработано развитие территорий, застроенных индивидуальными домами – например, теми же «развалюхами». В рамках закона — это белое пятно. То есть комплексно осваивать можно муниципальную землю или участки, принадлежащие застройщикам, а вот район вроде того, что находится на пересечении Комсомольского и Сибирской – для его застройки нужно договариваться с каждым частником в отдельности. Проблема в том, что с таким количеством собственников договориться практически невозможно. И если у нас появится закон, позволяющий распространить механизм КРТ на такие территории, это станет шагом вперед. Этот закон нужно дорабатывать.
Основные инфраструктурные проекты 2021 года
Радонежский
– Мы завершаем работы на этой площадке. Заканчивается сборка последних двух домов, остается возвести паркинг и мы оттуда уйдем. Компания обращалась к руководству Томска с предложением о подготовке соседних участков – тем более, что уже развернутая строительная площадка позволяет нам двигаться дальше без затрат по времени и прочим ресурсам.
В ответ мы не получили ничего определенного, поэтому сейчас перспективы этого направления под вопросом. Да, в позапрошлом году мы купили небольшой участок вблизи «Радонежского», где когда-то размещалось предприятие строительной индустрии. Работы уже начались, разрабатываем котлованы для двух жилых домов. Но пока это все. Есть вероятность, что принятие закона о КРТ позволит изменить сложившуюся ситуацию.
На мой взгляд, перспективы у этого направления есть. Нужно двигаться к центру города, попутно облагораживая берег реки – в этом и заключалась наша идея, мы не раз озвучивали идею о создании большой набережной в северной части города. Сегодня этот вопрос все еще рассматривают.
В ответ мы не получили ничего определенного, поэтому сейчас перспективы этого направления под вопросом. Да, в позапрошлом году мы купили небольшой участок вблизи «Радонежского», где когда-то размещалось предприятие строительной индустрии. Работы уже начались, разрабатываем котлованы для двух жилых домов. Но пока это все. Есть вероятность, что принятие закона о КРТ позволит изменить сложившуюся ситуацию.
На мой взгляд, перспективы у этого направления есть. Нужно двигаться к центру города, попутно облагораживая берег реки – в этом и заключалась наша идея, мы не раз озвучивали идею о создании большой набережной в северной части города. Сегодня этот вопрос все еще рассматривают.
Переулок Целинный
— Одно из подразделений компании – СУ ТДСК – приняло участие в аукционе и выиграло его. Речь шла почти буквально о строительстве коробки, и эту задачу мы выполнили, хотя в конце 2021 года там все-таки решился вопрос о благоустройстве. Сейчас временем завершения проекта считается август 2022 года, работы в самом здании практически закончены.
Нужно понимать, что речь идет о месте, с очень сложной, скажем так, инженерной обстановкой. На Черемошниках нет ливневки, да и много чего другого нет. По сути это относительно небольшой десятиэтажный дом, однако мы вынуждены строить для него сразу две канализационно-насосных станции. Одна из них находится на глубине около 10 метров, вторая – шести метров. То есть это болото, требующее постоянной откачки.
Если всерьез заниматься Черемошниками, то вариант КРТ — лучший. Это будет огромный проект – придется поднимать всю территорию, отводить воду, дренировать участки и т.д. И на примере этого дома можно понять, что придется делать в рамках реновации площадки.
Нужно понимать, что речь идет о месте, с очень сложной, скажем так, инженерной обстановкой. На Черемошниках нет ливневки, да и много чего другого нет. По сути это относительно небольшой десятиэтажный дом, однако мы вынуждены строить для него сразу две канализационно-насосных станции. Одна из них находится на глубине около 10 метров, вторая – шести метров. То есть это болото, требующее постоянной откачки.
Если всерьез заниматься Черемошниками, то вариант КРТ — лучший. Это будет огромный проект – придется поднимать всю территорию, отводить воду, дренировать участки и т.д. И на примере этого дома можно понять, что придется делать в рамках реновации площадки.
Комсомольский, 48
— В эксплуатацию сданы первые пять подъездов, два уже заселены. Будет ли продолжение этого проекта на площадке, расположенной буквально через дорогу? С одной стороны, спрос на такое жилье в городе есть. Да, стоимость высокая, но люди его берут и даже образуют очереди. С другой, здесь есть сложности, связанные с характером участка.
Когда мы разрабатывали проект Комсомольского-I (в нашей терминологии), то сразу предложили и концепцию Комсомольского-II на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской. Она разработана с участием того же голландского архитектурного бюро. Речь не идет о повторении первого проекта, по сути это еще один шаг вперед в развитии городской архитектуры и комфорта. Например, ближе к реке здесь спроектированы городские виллы с выходом на пляж Ушайки.
В итоге мы получили одобрение руководства города и области, но приступив к проработке земельного участка поняли, что он чрезвычайно сложный — огромное количество частных домов, муниципальная собственность лишь частично. Но без администрации города данный вопрос не решить. Сейчас перед ними стоят другие задачи, но мы вернемся к этому вопросу, когда придет подходящее время.
Когда мы разрабатывали проект Комсомольского-I (в нашей терминологии), то сразу предложили и концепцию Комсомольского-II на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской. Она разработана с участием того же голландского архитектурного бюро. Речь не идет о повторении первого проекта, по сути это еще один шаг вперед в развитии городской архитектуры и комфорта. Например, ближе к реке здесь спроектированы городские виллы с выходом на пляж Ушайки.
В итоге мы получили одобрение руководства города и области, но приступив к проработке земельного участка поняли, что он чрезвычайно сложный — огромное количество частных домов, муниципальная собственность лишь частично. Но без администрации города данный вопрос не решить. Сейчас перед ними стоят другие задачи, но мы вернемся к этому вопросу, когда придет подходящее время.
Южные Ворота II
— Несколько лет назад мы приобрели земельный участок площадью 100 гектаров в районе Зональной Станции, инвестиции направлялись в развитие направления «Южных Ворот». До этого мы также приобрели 70 гектаров у местных собственников.
Решением Думы Томского района этот участок переведен из земель сельхозназначения в категорию, предназначенную для строительства жилья. Впереди еще ряд мероприятий.
В качестве предложения мы разработали эскизный проект, демонстрирующий возможное наполнение участка, ознакомиться с ним мог любой желающий. Однако, эскизный проект это всего лишь вариант, на практике все будет зависеть от рынка. Разумеется, этот район будет отличаться от «Южных Ворот» – хотя бы потому, что строительная наука и архитектура не стоят на месте и движутся вперед.
Концепция, которая здесь обязательно будет, — квартальная застройка и дворы без машин. Возможно, мы построим подземные паркинги, часть автомобилей разместим по внешнему периметру, но внутри дворов будет благоустроенное пространство только для жителей.
Решением Думы Томского района этот участок переведен из земель сельхозназначения в категорию, предназначенную для строительства жилья. Впереди еще ряд мероприятий.
В качестве предложения мы разработали эскизный проект, демонстрирующий возможное наполнение участка, ознакомиться с ним мог любой желающий. Однако, эскизный проект это всего лишь вариант, на практике все будет зависеть от рынка. Разумеется, этот район будет отличаться от «Южных Ворот» – хотя бы потому, что строительная наука и архитектура не стоят на месте и движутся вперед.
Концепция, которая здесь обязательно будет, — квартальная застройка и дворы без машин. Возможно, мы построим подземные паркинги, часть автомобилей разместим по внешнему периметру, но внутри дворов будет благоустроенное пространство только для жителей.
Концепция проекта, который мы демонстрируем сегодня, несколько изменилась. Совершенно очевидно, что там будут дома, которые мы еще не строили. ТДСК заканчивает разработку новой домостроительной системы, адаптированной к изменившимся требованиям безопасности (в том числе пожарной). Все это потребовало новых конструктивных решений, сверенных с запросами потребителей.
Да, это тоже индустриальное жилье, но глубоко модернизированное. Мы спроектировали развитый холл: просторный входной узел с местами для хранения велосипедов и другого минитранспорта, с возможностью оборудовать санитарную зону. Такой холл обеспечивает сквозной проход на другую сторону дома, в благоустроенный по новым стандартам двор. В этом случае мы пользуемся опытом, полученным в ходе строительства жилого комплекса на Комсомольском, 48 – там реализован свежий подход к благоустройству, принципы которого планируем применить и в «Южных Воротах-II».
Да, это тоже индустриальное жилье, но глубоко модернизированное. Мы спроектировали развитый холл: просторный входной узел с местами для хранения велосипедов и другого минитранспорта, с возможностью оборудовать санитарную зону. Такой холл обеспечивает сквозной проход на другую сторону дома, в благоустроенный по новым стандартам двор. В этом случае мы пользуемся опытом, полученным в ходе строительства жилого комплекса на Комсомольском, 48 – там реализован свежий подход к благоустройству, принципы которого планируем применить и в «Южных Воротах-II».
— В «Южных Воротах-II» транспортная инфраструктура будет строиться как минимум одновременно c жильем, а может и с небольшим опережением. Томск приступает к строительству малого транспортного кольца – МТК и развязка, уже построенная на 76-м километре, это звенья одной цепи, обеспечивающей выход на Транссиб через Тайгу. К настоящему времени область решила вопросы по финансированию проекта, думаю, уже в этом году начнутся строительные работы.
К тому же в ближайшее время планируется реконструкция Транспортной площади. Там и сейчас все относительно неплохо с организацией движения, использование светофоров и разделительных полос решено достаточно грамотно. А если там появится двухуровневая развязка, до центра можно будет добраться за 10-15 минут.
К тому же в ближайшее время планируется реконструкция Транспортной площади. Там и сейчас все относительно неплохо с организацией движения, использование светофоров и разделительных полос решено достаточно грамотно. А если там появится двухуровневая развязка, до центра можно будет добраться за 10-15 минут.
Также в 2022 году начнем освоение нового района, который пока носит условное название «Супервосток». Он расположен в продолжении улицы Демьяна Бедного, там, где строится школа. По условиям контракта, она должна быть введена в конце 2022 года.
В целом 2022 год будет напряженным. Пока он остается переходным – нам не удается полностью вернуться к основной работе по жилью, так как мы заканчиваем социальные объекты.
В целом 2022 год будет напряженным. Пока он остается переходным – нам не удается полностью вернуться к основной работе по жилью, так как мы заканчиваем социальные объекты.
Партнерский материал
Февраль, 2022 год
Февраль, 2022 год