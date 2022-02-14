– Сейчас изменение норматива парковочных мест у МКД оценивают как огромный шаг вперед. Это и в самом деле шаг вперед: городская земля очень ценная, и тратить ее на асфальтовые поля вокруг даже небольших домов, мягко говоря, неразумно. Однако нужно понимать, что речь идет о самой настоящей полумере. Проблема с хранением автомобилей гораздо шире и глубже, и касается она не только Томска.



Определяться с тем, где собственник будет хранить машину, нужно еще при покупке автомобиля. Эта практика действует в Германии – если у вас нет такого места, то и автомобиль вам никто не зарегистрирует. С вводом таких правил людям сразу становится понятно, что дом и двор — это пространство для человека, а для машин есть гаражный комплекс. А у нас сегодня все находится в куче: я живу здесь, значит и моя машина должна «жить» под моим окном, хотя ваших соседей это может и не устраивать. Я думаю, в дальнейшем для решения проблемы с парковками должны последовать более серьезные шаги, потому что нынешняя полумера не решает проблему хранения автомобилей.



– Что касается существующего механизма комплексного развития территорий (КРТ), то сама идея комплексного развития территорий присутствовала в Градостроительном кодексе и раньше – за это отвечал такой термин как комплексное и устойчивое развитие территорий или КУРТ. Так или иначе, но закон принят, и все считают его чем-то вроде палочки-выручалочки, я же отношусь ко всему этому несколько по-другому. С одной стороны, выходит так, что существующий закон перекладывает все проблемы на застройщика, с другой – они были переложены на него и до принятия этого закона.



Понятно, что главную скрипку в вопросе комплексного развития территорий должны играть местные власти. И пока они не начнут создавать условия для создания инженерной и транспортной инфраструктуры, эта идея будет буксовать.



К тому же в существующем законе пока плохо проработано развитие территорий, застроенных индивидуальными домами – например, теми же «развалюхами». В рамках закона — это белое пятно. То есть комплексно осваивать можно муниципальную землю или участки, принадлежащие застройщикам, а вот район вроде того, что находится на пересечении Комсомольского и Сибирской – для его застройки нужно договариваться с каждым частником в отдельности. Проблема в том, что с таким количеством собственников договориться практически невозможно. И если у нас появится закон, позволяющий распространить механизм КРТ на такие территории, это станет шагом вперед. Этот закон нужно дорабатывать.

