«Мне не привыкать, я крапиву сварю»

В 2018 году на Николая напали, забрали радиаторы со двора дома и избили. Николай после этого подал заявление на материальную помощь
. Выплатили 33 тысячи рублей.
— Всего раз пять дом грабили. И дверь ломали, и окна. В прошлом году я откладывал деньги на ремонт. Позвал рабочих. А деньги положил во внутренний карман. Откуда же я знал, что здесь страна воров? Рабочие достали из кармана пальто 40 000 рублей.
Николай обратился в полицию, но там ничем не помогли.
— Лестница была у меня металлическая. Подходят двое: мы ремонтируем дом, а у нас лестница скользкая, деревянная... Я помогать привык всем. Возьмите, говорю, мне не жалко... Взяли. Уже, наверное, лет пять возвращают. Мне сейчас надо карниз ремонтировать, а лестницы нет.