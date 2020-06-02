Добрые новости
02 июня,
2020
«Мне не привыкать, я крапиву сварю»
Николаю Коваленко 83 года. Жилье у него есть, а вот пенсии на продукты не хватает.
Николай живет в одноэтажном деревянном доме на Заливной. Дом в аварийном состоянии. Отопление печное. Пенсия есть, но больше половины уходит на оплату коммунальных услуг и выплаты по суду. Сейчас, когда нечего есть, Николай варит суп из крапивы. Такой же варила его мама в годы немецкой оккупации.
Чаще всего Николай приходит к Петропавловскому собору, в городе есть еще бесплатные раздачи еды, но сюда ему приходить удобнее.

— Сейчас, после закрытия этой, придется ходить на Шумихинский переулок. Там раздачу летом не прекращают.

Передвигается Николай с помощью костылей, сбили на пешеходном переходе в 2015 году. Инвалидность не дали — костыли и инвалидную коляску покупал сам. Трудовая пенсия у Николая — 11 962 рубля.
Николаю после ДТП делали операцию. В больнице пролежал четыре месяца.
— Вернулся с больницы, до магазина приходилось на инвалидной коляске ездить самому. Въездов для колясок в магазины обычно нет, так я подъезжаю и прошу ребятишек купить мне хлеб.

Николай после операции восстановился, но ходить все равно тяжело. Врачи, с его слов, вообще не верили, что он встанет на ноги.
Двор дома Николая завален досками для растопки печи
В доме на Заливной Николай живет один. Воды нет — приходится набирать на колонке. Живет в одной из комнат, остальные для жилья непригодны. Крыша дырявая, в сильный дождь внутри стоит вода, приходится ходить по дому в резиновых сапогах.
По словам Николая, коммуналка обходится в три-четыре тысячи рублей в месяц. При этом у него лишь одна лампочка и одноконфорочная плита. Холодильник и обогреватели в доме сейчас сломаны. Зимой, когда дровяная печка не спасает, приходится включать обогреватель — тогда выходит больше шести тысяч рублей в месяц. Также деньги приходится тратить на лекарства — после аварии болят ноги.

У Николая есть сын, живет в квартире на Сибирской, но переезжать к нему дедушка не хочет. Ходит раз в неделю к нему помыться. По словам Николая, сын ему не помогает — сам не работает.

— Мы с сыном разъехались специально, чтобы не ругаться. Еще когда жена была жива, мы этот домик и купили.

Сын сейчас не против, чтобы отец с ним жил. Но пенсионер боится, что из дома на Заливной растащат последнее.
В 2018 году на Николая напали, забрали радиаторы со двора дома и избили. Николай после этого подал заявление на материальную помощь. Выплатили 33 тысячи рублей.

— Всего раз пять дом грабили. И дверь ломали, и окна. В прошлом году я откладывал деньги на ремонт. Позвал рабочих. А деньги положил во внутренний карман. Откуда же я знал, что здесь страна воров? Рабочие достали из кармана пальто 40 000 рублей.

Николай обратился в полицию, но там ничем не помогли.

— Лестница была у меня металлическая. Подходят двое: мы ремонтируем дом, а у нас лестница скользкая, деревянная... Я помогать привык всем. Возьмите, говорю, мне не жалко... Взяли. Уже, наверное, лет пять возвращают. Мне сейчас надо карниз ремонтировать, а лестницы нет.
Николай в Томск приехал из Украины. Еще при Брежневе. В семье было семеро детей. Три года жили под немецкой оккупацией.

— У нас в деревне детей и стариков немцы не трогали, вспоминает он. Фашисты, но детей и стариков не били.

Я днем бегал, поэтому знал, где у немцев машины, где танки, где пушки, где они обедали. Приходил домой и маме рассказывал. А отец ужинал, а только темнеть начинает — к партизанам.
С будущей женой Николай познакомился в строительном техникуме во Львове. Переписывался с ней три года, пока служил в армии.

— Она была отличницей, я тоже отличником был, — о жене Николай вспоминает с улыбкой. — Просто общались, как кто живет… Никто ничего никому не обещал. А под конец службы она пишет: «Хочешь учиться – приезжай в Томск». Когда техникум кончили, ее направили сюда. Она здесь уже работала в стройуправлении мединститута главным инженером.

Решил поехать. Сначала просто жили, потом поженились, я уже в ТИСИ учился. Она женщина замечательная была. За мной ухаживала, как за ребенком. И кушать сварит, и постирать, и поштопать...
Фотография жены украшает ободранную стену в жилище Николая
В Томске Николая позвали работать инженером в областную контору госбанка. Из-за командировок работу сложно было совмещать с учебой в институте, и пришлось уволиться.

Позже работал начальником проектного отдела в областном управлении связи, откуда ушел в геологическое управление. Там ему предложили стать заместителем начальника — проработал два месяца, а потом объяснили, что должность партийная. Вступать в партию отказался — уволился.

— На следующее утро после увольнения стук в дверь. Я жене говорю: иди, посмотри, кто там. А там директор местной 35 школы… не знаю, откуда он узнал об увольнении — позвал меня на работу в школу. Я согласился, начал преподавать черчение и рисование.

Школьным учителем Николай проработал до пенсии.
Николай купил Уголовный кодекс, Конституцию, Кодекс об административных правонарушениях, чтобы обжаловать решение суда. Каждый месяц из пенсии удерживают разные суммы.
В 2012 году на Николая подала в суд жительница дома на Сибирской за «якобы спиленные два дерева». Сам Николай говорит, что ничего не спиливал, жил уже тогда на Заливной. Позже она обвинила дедушку в том, что он ее ударил. По словам Николая, женщина напала первой, но его все-таки признали виновным. До сих пор из пенсии удерживают разные суммы — иногда остается всего тысяча рублей, нечем платить даже за коммуналку. Сколько должен по решению суда, Николай не знает — приговор огласили без него.

— Пошел я этой осенью в соцзащиту за помощью. У меня же печное отопление, попросил дрова. Мне ответили, что это входит в состав пенсии, мол, покупай сам.

В департаменте соцзащиты предлагали Николаю переехать в дом престарелых, но он отказался: «Хочу сам жить, чтобы ни от кого не зависеть».

Николай сейчас большую часть времени лежит — ходить тяжело. Единственное, о чем мечтает Николай сегодня — сделать теплицу во дворе или хотя бы посадить там картошку.
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