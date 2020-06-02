«Мне не привыкать, я крапиву сварю»

В 2012 году на Николая подала в суд жительница дома на Сибирской за «якобы спиленные два дерева». Сам Николай говорит, что ничего не спиливал, жил уже тогда на Заливной. Позже она обвинила дедушку в том, что он ее ударил. По словам Николая, женщина напала первой, но его все-таки признали виновным. До сих пор из пенсии удерживают разные суммы — иногда остается всего тысяча рублей, нечем платить даже за коммуналку. Сколько должен по решению суда, Николай не знает — приговор огласили без него.



— Пошел я этой осенью в соцзащиту за помощью. У меня же печное отопление, попросил дрова. Мне ответили, что это входит в состав пенсии, мол, покупай сам.



В департаменте соцзащиты предлагали Николаю переехать в дом престарелых, но он отказался: «Хочу сам жить, чтобы ни от кого не зависеть».



Николай сейчас большую часть времени лежит — ходить тяжело. Единственное, о чем мечтает Николай сегодня — сделать теплицу во дворе или хотя бы посадить там картошку.

