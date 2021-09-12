«Мне было шесть лет, когда я начал работать. И одиннадцать, когда получил медаль за доблестный труд»

— Я родился в 1937 году, через два года родился мой брат. Потом отец ушел на фронт, в 46 году вернулся, а в 47-ом мама умерла от родов. Тогда же больниц не было, она кровью изошла. Так их с ребеночком и похоронили. Мне был одиннадцатый год.



Что я помню из своего детства... Да почти ничего, кроме работы. Я как начал с шести лет работать, только работа и работа. А вот с учебой у меня не сложилось. В 1 классе я учился три года. У нас в Зыряново не было школы. В Чилино, это 6 километров от нас, школа была. Первый год я выдержал до весны. А весной не пошел в школу. Мать меня прогнала за поворот, а я домой вернулся, на печку русскую залез и уснул. Вечером слышу, мать говорит деду: кое-как его в школу отправила. Думаю, пока дед здесь, слазить надо. Дед меня очень любил. Мать давай ругать. А он ей, слушай, на следующий год здесь обещают школу открыть, тогда и пойдет. И, правда, на следующий год открыли школу, нас всех туда собрали, кому 12, кому 13 лет, всех в первый класс. Мне было 9. Прислали учительницу, девушку молодую, она вроде как начала нас учить, потом к ней жених приехал, то жених ее нас учит, то она. После уроков закроет на замок нас и до вечера сидим. Запирала, чтобы мы не разбежались. Перевела она нас во второй класс, а на следующий год прислали нам Марью Михайловну. Пожилую опытную учительницу. Она на нас на всех посмотрела, ребятки, говорит, дак вы же ничего не знаете, давайте опять в 1 класс. И так я три года в 1 классе проучился.



— То есть вы 1 класс закончили фактически в 11 лет и тогда же получили медаль за трудовую доблесть. А как так получилось что с 6 лет начали работать?



— Мать была телятницей. А когда последних мужчин забрали, на покос некому ездить стало. На ее место бабулек поставили, а ее на покос. Младшего брата оставляли бабушке, а я такой рос сорванец, что меня нельзя было оставлять. И она меня с собой взяла. Первый день я побродил, покупался. А на второй день председатель Антон Семенович Прозоров говорит, Юрка, посмотри какая женщина на лошади сидит, у той аж спина прогибается. Давай мы тебя на лошадь посадим, копны будешь возить. Так я все лето и проработал. Лошадью я в то время управлять уже умел.

