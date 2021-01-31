Митинг в Томске 31 января. Главное

В Томске возле здания БКЗ начался митинг в поддержку арестованного Алексея Навального. ТВ2 рассказывает, как проходит протестная акция.

Акция началась в 12.00 возле здания БКЗ. Возле администрации Томской области стоят автозаки ОМОНа и автобусы Росгвардии. Полиция предупредила участников акции, что она не согласованная.

Напомним, 23 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более четырех тысяч человек. Суд оставил Алексея Навального под арестом.





Шествие в поддержку Алексея Навального в Томске 23 января стало одним из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в нем приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска не согласовала мероприятие, сославшись на нарушение сроков уведомления.





Полиция задержала 23 участников шествия, в том числе его организаторов Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Суд приговорил их к штрафу в 25 тысяч рублей по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».





Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.





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