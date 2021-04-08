Иван Кляйн: Не признаю вину. Речь арестованного мэра Томска в суде

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В Томске началось рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Ивана Кляйна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).



По версии следствия, Кляйн совершил тяжкое преступление из собственных корыстных интересов. Иван Кляйн в ходе суда подробно прокомментировал предъявленные ему обвинения. Публикуем речь арестованного мэра.

Все это я расцениваю как давление на меня и давление, Ваша честь, на суд. Все идёт по тому сценарию, которым меня стращали, — говорит Кляйн.

«Предъявленное обвинение мне понятно, в том смысле, что оно написано русским языком, которым я владею. Однако, содержание обвинения, с точки зрения фактов и здравого смысла, понять трудно. Свою вину по данному обвинению я не признаю в полном объеме», — подчеркнул Иван Кляйн.

Так по первому эпизоду, которое касается установление санитарно-защитной зоны Иван Кляйн отмечает, что вынес законное и обоснованное постановление об отказе в заявлении Аминова, которое до сих пор действует.

«Это постановление до настоящего времени никем не оспорено и не отменено. Вынесение подобных постановлений входило в круг моих полномочий, то есть я за пределы этих полномочий не выходил.

Кляйн подчеркивает, что действовал исключительно в интересах жителей микрорайона Мокрушинский. «Я все время искал баланс интересов населения, местной власти и бизнеса и вот такой подход... Он полностью отобьёт у людей желание идти во власть», — отмечает Кляйн.

Основанием вынесения данного постановления были следующие обстоятельства: наличие нормативно установленной санитарно-защитной зоны Томского радиотехнического завода; транспортная загруженность микрорайона Мокрушинский; несоблюдение нормативных расстояний до мест размещения социальных объектов. Мне могут сказать, что проблемы отсутствия транспортной развязки, строительство социальных объектов – это задачи муниципалитета. Но я понимал, что при принятии бюджета на 2017-2019 года не было заложено средств для решения этих задач, то есть у города нет возможности решить этот вопрос. Интересы жителей микрорайона Мокрушинский, вот чем я руководствовался на тот момент.

Кляйн отмечает, что Аминов в принципе не мог ничего строить на этом участке, так как он входит в санитарно-защитную зону Томского радиотехнического завода.

«Указанная зона существует с 2007 года. То есть, задолго до избрания меня мэром Томска, что подтверждается нормативным документом – Генеральном планом. Кроме того этот факт был подтвержден и решением Томского областного суда от 17.08.2020 года. Указанным решением, установлено, что вплоть до декабря 2020 (дата вступления решения в силу) указанная зона завода существовала и не учитывать этот факт в градостроительной деятельности было бы неправомерно».

Сторона обвинения опирается на показания Анны Подгорной, которая ранее занимала пост заммэра, говорит Кляйн. Он отмечает, что не давал в октябре-ноябре 2016 года указания Подгорной внести сведения о наличии 300-метровой СЗЗ в отношении объекта ОАО «Томское пиво».

«Никто в это время не знал о существовании нормативной зоны, поскольку эта информация от Роспотребнадзора появилась лишь в феврале 2017, после выдачи предписания по результатам проверки ОАО «Томское пиво». Если Подгорная (Касперович), либо ее подчиненные и внесли эти сведения в документы, то они и должны нести за них ответственность. Учитывая, что все мое обвинение основано лишь на ее и Аминова ложных показаниях считаю, что она оговорила меня в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Мотив ее понятен, она уже была судима за должностное преступление. Ясен и мотив Аминова — добиться скорого вынесения незаконного управленческого решения любыми средствами, да и денег подзаработать побыстрее», — считает Кляйн.

Кляйн отмечает, что какой-либо корысти или иной заинтересованности в отклонении заявления Аминова у него не было.

«Земельный участок не является смежным с территорией «Томского пива». Возможная жилая застройка на нем деятельности предприятия не мешает, что мы докажем в ходе судебного разбирательства. В настоящее время территориальная зона земельного участка изменена на ОЖ, однако деятельности «Томского пива» это никак не мешает. Более того, сам Аминов Р.Х. в 2020 году продал данный участок, что подтверждает, что он не намеревался возводить на нем жилые дома. Тезис о причинении материального ущерба в размере 11 100 000 рублей, документально ничем не подтвержден. Указанные расходы Аминов, якобы, понес при разработке проекта планировки территории в 2018 году, однако они не могут в этой связи находиться в причинной связи с вмененными мне противоправными действиями в 2016-2017 года. Не говоря о том, что из текста обвинения так и неясно когда, кому, и на основании каких документов такая оплата была произведена», — говорит Кляйн.

Второй эпизод уголовного дела связан с выделением земельного участка дочери Ивана Кляйна Светлане. Обвинение утверждает, что земля выделялась по заниженной стоимости и в обход конкурсных процедур. Вот, что говорит сам Кляйн.

«Я действительно подписал постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, согласованный предварительно всеми департаментами, в чьей компетенции находится принятие такого решения. Подписание такого постановления входит в мои служебные полномочия, <..>. Ровно таким же образом я подписывал огромное количество аналогичных постановлений, связанных с предоставлением земельных участков, будучи уверенным, что законность процедуры соблюдена и проверена моими многочисленными подчиненными. Указаний Подгорной (Касперович) организовать внеконкурентную продажу земельного участка моей дочери, готовить какие-либо документы я не давал. Какие-либо документы для предоставления дочери земельного участка не готовил, не подавал, к подготовке и подаче, регистрации заявления отношения не имею. Опять же, если Подгорная (Касперович) А.А. совершила какие-то незаконные действия, то я не понимаю, почему она освобождена от уголовной ответственности».

Кляйн объясняет, что практика подготовки документов по продаже земельных участков была сформирована департаментом, возглавляемым Анной Подгорной и использовалась не единожды. Так в августе 2015 Евгений Паршуто, который на тот момент занимал должность первого заместителя мэра, подписал два постановления о предварительном согласовании предоставления участков другим лицам, проживающим на ул. Пастера. Оба постановления признаны законными решениями Советского районного суда Томска. При этом кадастровая стоимость земельных участков, по решению суда, была снижена более, чем вдвое.

«Стоимость земельного участка, который приобрела моя дочь, являлась кадастровой и соответствовала рыночной. Это был земельной участок меньшей, чем два вышеуказанных участка, площади, к нему не было проездов, проходов, не было на нем и инженерных коммуникаций, имелись перепады в рельефе до 3 метров. Мне известно, со слов дочери, которая в дальнейшем выравнивала земельный участок, что только на это выравнивание было затрачено порядка 500 тысяч рублей. Каких-либо желающих приобрести данный участок, тем более по цене, указанной в обвинении, не было. Заявлений об участии в аукционе, в течение месяца с момента публикации об этом, не поступало. Таким образом, указанный в обвинении тезис, о том, что я желал избежать конкурентных процедур и предоставить преимущества дочери при приобретении участка несостоятелен. Ряд других участков по улице Пастера в октябре-декабре 2015 года выставлялся на аукцион, однако ни одного желающего их купить также не было, и аукционы не состоялись из-за высокой кадастровой стоимости», — говорит Иван Кляйн.

Он подчеркивает, что разница в выкупной и якобы рыночной стоимости участка в размере 180,5 тысяч рублей — надумана.

«Моя дочь является акционером «Томского пива», которое ежегодно оказывало городу благотворительную помощь в размере не менее 50 млн рублей. Моя дочь имеет 10% акций ОАО «Томское пиво», значит каждый 10-ый рубль от завода, вложенный в благотворительных целях в интересах города – это ее вложения. Предположение, что в такой ситуации я экономил для дочери 180 571,6 рублей выглядит просто нелепо. Тем более, что продать данный участок кому бы то ни было за сумму, превышающую кадастровую, было не возможно».

По третьему эпизоду Ивана Кляйна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кляйн подчеркивает, что обвинение не содержит каких-либо данных о том, в чем заключалось управление данным предприятием.

«Генеральным директором «Томского пива» являлась моя жена, которая и осуществляла все полномочия по общему руководству предприятием и принимала все значимые решения, связанные с управлением. Мои советы бывшим коллегам, когда те обращались ко мне по телефону, не являлись указаниями, поручениями, а тем более, управлением предприятием. На эти обращения и телефонные звонки я реагировал также, как и на обращение от любого другого предприятия. Единственное отличие состоит в том, что мой телефон знали сотрудники завода, с которыми я проработал не один десяток лет, и они звонили не в приемную, а мне напрямую. Мои телефонные переговоры прослушивались в течение 2,5 лет, однако так и не было выявлено никаких материальных преимуществ, которые завод, его сотрудники получили от разговоров со мной и обсуждения возникших в их деятельности проблем», — подчеркивает Кляйн.

Кляйн подчеркивает, что обвинение, в целом, строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова».