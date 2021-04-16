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16 апреля,
2021
Экспедиция ТВ2
МЕЛЬНИЦА
Памяти 12 деревень, исчезнувших с реки Шуделька
Шуделька, Родионовка, Покосное, Степное, Яковлевка, Тайжо 1, Тайжо 2, Андреевка, Ельцовка, Сохта, Коршан, Овражное...
На левый приток Оби — реку Шуделька — мы отправились из Парабели. Проводить нас вызвался местный житель Андрей Михеев. Десять лет назад они с друзьями наткнулись на стоящую среди болот и тайги ветряную мельницу. Оказалось, что охотники постоянно встречают свидетельства того, что когда-то вдоль Шудельки и ее притоков жили люди. Но на современных картах бассейн реки пуст.

И лишь названия сохранили имена тех, кто тут когда-то жил. Болото Юрковское, река Пафнутьева, озеро Андреевское. Юрковы — семья старообрядцев. Таисья Андреева — старшая в женском монастыре, который так здесь и называли Андреевским. Пафнутий — монах-отшельник...

Выяснилось, что в начале прошлого века эти места активно заселяли старообрядцы, укрывавшиеся от советской власти. Например, сюда пришли монахини трех старообрядческих монастырей: шамарского и миасского с Урала, и томского. В 1933 году старообрядцев арестовали, обвинив в контрреволюционной повстанческой деятельности. А на обжитые ими места привезли ссыльных. Так здесь образовалось 12 деревень, куда в том числе массово были сосланы казаки из Забайкалья.
Как сейчас помню, нас высадили на Первом плотбище. Мама маленького на руках несла. Дедушка с бабушкой сидели в телеге. А мы за юбку мамину держались. И мне кажется, нас везли, как в яму. Тайга, ужас какая тайга.

Маму и тятю признали шпионами, а они расписываться даже не умели. Вот и сослали нас 13 человек. Дедушка, бабушка, дядя с женой, папа с мамой и нас семеро детей.

Тина Матвеева (Котышева), 1930 г.р.
Семья сослана из Забайкалья в Нарымский край, д. Коршан
На себе вещи, на себе дети. Мне был пятый год, а брату два года, его несли на руках, а я пешком шла. Восемнадцать километров. Помню, я занюняю, что устала. А мать говорит — а как я тебя понесу, у нас вона сколько вещей. А отец дорогу рубит. До Шестого плотбища была дорога, а дальше дорогу рубили. А потом нам говорят: вот ваша родина — а сверху только дыра неба, и все.

Кого ссылали? А не поймешь. Ну какие мы кулаки? У отца описали две лошади и две коровы, ну, молотилка была. Потому что сеяли сами. А молотилку две лошади не потянут. Нужно шесть лошадей. Вот с соседями они и объединялись.

Ольга Гридина (Старикова), 1928 г.р.
Семья сослана из Забайкалья в Нарымский край, д. Ельцовка
Ельцовка
Закрыта в 1954 году.
Забайкальские казаки, проживавшие на границе с Китаем и Монголией, считались у советской власти неблагонадежными. При этом у них были по тем временам крепкие хозяйства и традиционно большие семьи. Так что, отправляя их в нарымскую тайгу, власть решала разом несколько задач: убирала с границы тех, кто мог ей сопротивляться, пополняла казну их имуществом и осваивала новые земли. Правда, тогда сосланные еще не знали, что через несколько лет будет вторая волна репрессий и многих из них расстреляют в Колпашеве. Напротив 20 фамилий тех, кто проживал в Ельцовке, в Книге памяти значится один приговор: РАССТРЕЛЯТЬ.
Список тех, кто был репрессирован в Ельцовку, а потом расстрелян. Список неполный.
Составлен по книге памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х — начале 1950-х гг. «Боль людская».
Акулов Григорий Митрофанович, 1886 г., род. в с. Шонокутуй Борзинского р-на Читинской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член сельскохозяйственной артели. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 28 ноября 1959 года.

Батурин Александр Андреевич, 1890 г., род. с. Ярковское Тюменского окр. Уральской обл., проживал в пос. Ельцовка Коршанской поселковой комендатуры Колпашевского р-на, учитель. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 17 сентября 1957 года.

Брижатый Иустин Кузьмич, 1895 г., род. с. Черло Красноокнинского р-на Одесской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, агроном Колпашевского райзо. Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 4 октября 1956 года.

Буторин Иван Филиппович, 1882 г., род. с. Ходобулак Борзинского р-на Читинской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член сельхозартели. Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 28 ноября 1958 года.

Буцких Иван Васильевич, 1891 г., род. с. Шадрух Волчихинского р-на Алтайского края, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, ветфельдшер. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 5 апреля 1957 года.

Гуров Никита Григорьевич, 1892 г., род. с. Александровский Завод Александровского р-на ЗСК, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, пекарь. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 13 сентября 1957 года.

Казаков Иван Ефимович, 1883 г., род. с. Кирюшкино Бугурусланского уезда Самарской губ., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, фельдшер поселковой комендатуры. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 5 апреля 1957 года.

Лапардин Иван Павлович, 1890 г., род. с. Бырка, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член артели им. Кирова. Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 20 декабря 1957 года.

Лапшиков Иосиф Яковлевич, 1900 г., род. с. Александровский Завод Читинского уезда Забайкальской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член неуставной сельхозартели «Забайкалец». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 17 сентября 1957 года.

Лапшиков Николай Яковлевич, 1916 г., род. с. Александровский Завод, проживал в пос. Ельцовка, ветсанитар артели «Забайкалец». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 11 ноября 1958 года.

Лапшиков Сергей Яковлевич, 1910 г., род. с. Александровский Завод, проживал в пос. Ельцовка, член артели «Забайкалец». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 11 ноября 1958 года.

Машуков Андрей Куприянович, 1892 г., род. дер. Кокуй Забайкальской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член сельхозартели. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 17 сентября 1957 года.

Микрюков Емельян Дмитриевич, 1890 г., род. дер. Кривоглазово Кильмезского р-на Кировского края, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, единоличник. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 11 января 1989 года.

Николаев Дмитрий Васильевич, 1876 г., род. ст. Бахты Александровско-Заводского р-на ВСК, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член неуставной сельхозартели. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 13 сентября 1957 года.

Саватеев Михаил Прокопьевич, 1885 г., род. с. Ключевское Борзинского р-на Читинской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, бондарь артели «Забайкалец». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 11 ноября 1958 года.

Сафронов Семен Иванович, 1892 г., род. пос. Старый Цурухайтуй Быркинского р-на ВСК, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, конюх неуставной сельхозартели «Бырка». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 13 сентября 1957 года.

Токмаков Борис Николаевич, 1882 г., род. с. Хадабулак Борзинского р-на Забайкальской обл., проживал в дер. Ельцовка Колпашевского р-на, член сельхозартели «Забайкалец». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 11 ноября 1958 года.

Чипизубов Арсентий Александрович, 1891 г., род. с. Чупино Быркинского р-на ВСК, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член сельхозартели «Бырка». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 13 сентября 1957 года.

Шестаков Андрей Иванович, 1887 г., род. с. Старо-Цурухалтуй Быркинского р-на ВСК, проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, член неуставной сельхозартели им. Кирова. Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 20 декабря 1957 года.

Юринский Федот Алексеевич, 1900 г., род. с. Матусово Читинской обл., проживал в пос. Ельцовка Колпашевского р-на, счетовод неуставной сельхозартели «Забайкалец». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 28 ноября 1958 года.

Ольга Андреевна Гридина (Старикова по мужу) родилась 22 июля 1928 года в Забайкалье. Отец Гридин Андрей Нефантьевич — участник 1 мировой войны. Раскулачен и сослан вместе с семьей в Ельцовку.

— Привезли нас туда в мае. Обживайтесь на голом месте. Понаделали балаганчиков. Родители костры на улице жгут. Вылезем, помню, из балаганов. Мокрые, ссымся же. И греемся у костра. А потом кто земленушки, кто плетенушки плел...Так и жили.

Нас детей было трое. Брату два года, мне четыре, а старшей сестре девять лет. Бабушка долго там не пожила, год, полтора и скончалась.

Потом три колхоза объединились в один. Стали его называть колхоз имени Кирова. Там был председателем Шестаков, потом его забрали нквдшники и расстреляли, потом поставили Лапардина Ивана Павловича, у него было пятеро детей. Потом и его забрали нквдшники и расстреляли. В 1937-38 годах. А потом поставили Малышкина, но Малышкин задержался, 14 лет был председателем, пока деревню не ликвидировали.

Утром встанешь, деревня есть деревня, все перешептываются: кого сегодня забрали, кого сегодня забрали? А они приедут, понемногу забирают. По четыре человека. Зимой только. Одна подвода, нквдшники на подводе, а арестованных этапом, пешком гонят. Им по 35 по 40 лет было. А жены, дети все ждали, что по десятку лет дадут да отпустят. А потом оказалось, что их всех расстреляли в тот же год в Колпашевском яру.

«Вот ложишься спать и ждешь с моря погоды», — помню я слова отца. Вот так жили и боялись.
Отец Ольги Андреевны Гридиной — Гридин Андрей Нефантьевич. Фотографии мамы - нет.
— А в 1939 году у нас мама умерла. Комендатура ее заморозила. Она ходила работала, лен мяла в зимнее время. А баня там сделана по-черному. Зайдут в баню, там жарко, а мнут на улице, там зима, холодно. Там вспотеет, тут остыла. Простыла. И на работу не вышла. А ее за невыход на работу комендатура в амбар холодный на ночь замкнула. Так несколько ночей она там и просидела. Крупозное воспаление легких. Отец попросил лошадь отвезти ее в больницу, но не дали. Он ее на нарты положил и сам пешком в Шудельку в больницу отвез. А это почти 70 км. Но чем там помогут? Ни лекарств, ничего нет.

Умерла она 6 марта. В самые морозы. Но хоронить лошадь дали. Помню, сидим мы с братом Иваном на гробу, везем ее на могилки. И боимся, как бы мы с гробом не упали под яр. Мне было десять лет, я в третьем классе училась. А брат еще не учился.

Потом отца Ольги Гридиной вновь арестовали на два года из-за невыплаты налога. Налог просто нечем было заплатить. Дети остались одни. В детский дом их не приняли, не было свободных мест. На время их приняла мачеха, у которой трое своих сыновей уже были в армии и которой чужие дети были не нужны.
Сейчас в Ельцовке неразрушенным сохранился лишь один дом, который теперь используют как охотничий.
Шуделька
Закрыта в 1954 году.
Насельницы миасского женского монастыря. Фото сделано до отъезда части монахинь на Шудельку.
Первые монахини начали укрываться на Шудельке и ее притоках в 1918 году. Пришли они с Урала, из закрытого там шамарского старообрядческого монастыря. Потом кто-то приезжал, кто-то уезжал. В 1933 году здесь проживало более сорока монахинь и послушниц нескольких старообрядческих общин: в том числе шамарской, миасской и томской. На Шудельку приезжали епископы Пермско-Уральской епархии Амфилохий и Томско-Алтайской епархии Тихон. Первый даже планировал здесь на какое-то время укрыться. Тут же от советской власти скрывались монахи-отшельники и мирские семьи.

Знаем мы об этом благодаря исследованию томского историка Людмилы Приль. В начале 2000 годов ей удалось изучить архив КГБ, где хранились материалы дела о контрреволюционной деятельности старообрядцев на реке Шудельке. В делах были показания арестованных, приговоры, но фотографий не оказалось.
Список старообрядцев, арестованных в 1933 году. Составлен из разных источников.
Андреева Т.М. (Таисия) – «монастырь Андреевой», миасская монахиня, жила сначала в Шудельке, потом п. Тайжо-Муготка. Умерла в ходе следствия.

Акиншин Петр Ювинальевич (Пафнутий, Пафнурий), монах. 63 года, из Смоленской губ. Сычевского уезда, Бехтеевской вол. дер. Шаниха, последнее место жительства – пос. Коршан, Инкинского сельсовета. Без определенных занятий, монах, одинокий. До революции и после неимущий, малограмотный, беспартийный, не судим, в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 252). С ним в 1910 г. епископ Амфилохий обживал Ново-Архангельский скит.

Афонина Олимпиада (Левия, Ливия) Ивановна, миасская монахиня. 1881 г., род. г. Свердловск, проживала в пос. Шуделька Колпашевского р-на, рабочая. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (первоначально жила на р. Нюрса).

Блинов Николай (Нифантий, Нифонт) Ипполитович, 1878 г., монах-отшельник. Родился в дер. Юрьево (или Ирва в другом источнике) Ярославской губ., проживал в пос. Коршан Инкинского с/с Колпашевского р-на. Арестован в 1933 году. Осужден на 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 17 ноября 1959 года. Одинокий, неимущий, грамотный, б/партийный, не судим (со слов), монах, в белых армиях не служил, в прошлом сын торговца. Виновным себя признал (л. д. 272).

Быкова Мартьяна К., монахиня. Вернулась после реабилитации на Шудельку и прожила там больше 20 лет.

Вараксина Евграфа, миасская монахиня. Умерла в ходе следствия.

Вдовина Елизавета (Елиферия) Никитична, 1889 г., род. г. Сарапул Удмуртской АССР, проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Вершинина Домна Григорьевна, монахиня. 1898 г., род. дер. Вороны Осинского р-на Пермской обл., проживала в пос. Шуделька Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (Первоначально жила на р. Нюрса.)

Горяева, миасская монахиня. Умерла в ходе следствия.

Гребенщикова-Богданова Митродора С., ишимская монахиня. Умерла в ходе следствия.

Демина Ирина, монахиня.

Денежкина Фавста
Ермаченкова М.Я. Минадора, монахиня. Умерла в ходе следствия.

Зверева Анна Михайловна, монахиня. 1891 г., род. дер. Н-Чокор Осинского уезда Пермской губ., проживала в дер. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, без определенных занятий. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 сентября 1959 года.

Зырянова (первоначально жила на р. Нюрса)

Иванова Анфиса (Агния) Яковлевна, монахиня. 1889 г., род. дер. Кормино Чердынского р-на Пермской обл., проживала в дер. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 3 года ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Исаева Валентина (Васса), шамарская монахиня. Умерла в ходе следствия.

Королева Евсевия (Евгения М.), монахиня из семипалатинской общины. Освобождена в ходе следствия.

Королева Олимпиада (миасская монахиня, Шуделька, п. Тайжо-Муготка.) (судьба неизвестна)

Корчагина Татьяна Никифоровна, монахиня. 1898 г., род. дер. Баевка Сызранского р-на Куйбышевской обл., проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Килина У.Е., вдова Николая Тимофеевича Килина, присутствовавшего в 1918 г. при заключении сделки между Макаром Юрковым и епископом Антонием. Умерла во время следствия.

Колесова М. Жила недалеко от «монастыря Андреевой», бывшая монахиня монастыря под г. Уральском.

Коробейников Варфоломей (дальний родственник епископа Амфилохия).

Лобанов Елиферий (Евлагий) Федорович, монах. 1878 г., род. с. Станицы Елецкого р-на Липецкой обл., проживал в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестован в 1933 году. Осужден на 3 года ИТЛ. Реабилитирован 17 ноября 1959 года.

Любимова, Лумпова

Мурашева Мелетина Г., монахиня. Умерла в ходе следствия.

Мякшин о. Леонид Афанасьевич, священник. 1868 г., род. с. Житниково Шадринского уезда Уральской обл., проживал в дер. Шуделька Колпашевского р-на, служитель культа. Арестован в апреле 1933 года. Умер во время следствия 15 мая 1933 года.

Наймушина Маримьяна (в девичестве Рубцова) с мужем, бывшая послушница Никольского монастыря. Жили на Тайжо и помогали монахиням.

Наймушин Филипп Г. Умер в ходе следствия.

Подкина Нина (Надежда) Петровна, монахиня. 1897 г., род. дер. Подкино Чердынского уезда Пермской губ., проживала в пос. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, домохозяйка. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Умерла в ходе следствия. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (Первоначально жила на р. Нюрса.)

Подкина Галина, монахиня (первоначально жила на р. Нюрса).

Рожкова Александра Петровна (Анатолия), монахиня. 1898 г., род. дер. Щепа Осинского уезда Пермской губ., проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Рубцова Емелия. Е, родная сестра Маримьяны Наймушиной. Освобождена в ходе следствия.

Рязанова (Рубцова?) Августа (А.М.) – миасская монахиня. Освобождена в ходе следствия. Вернулась после реабилитации на Шудельку и прожила там больше 20 лет.

Черемухина Акинфа, была игуменьей до Ливии Афониной

Попова Максимила, миасская монахиня. Освобождена в ходе следствия.

Сабурова Тамара (Татьяна Ивановна), миасская монахиня, 1893 г., род. Кусинский завод Златоустовского р-на Уфимской губ., проживала на заимке Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Фадеева (Агафоклея) Анна Федоровна, миасская монахиня, 1883 г., род. с. Гагарьевское Ишимского р-на Уральской обл., проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на, монашка. Арестована в 1933 году. Осуждена на 3 года ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Шестакова Мирония И., монахиня. Умерла в ходе следствия.

Шмагрина Надежда (Наталья Авдеевна) – томская монахиня (монастырь Шмагриной), 1905 г., род. дер. Горшково Томского р-на, проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.

Юрков Игнатий Ермилович (Иоанн), старообрядческий священник. 1875 г., род. с. Ошхино Осинского уезда Пермской губ., проживал в пос. Тайжо Колпашевского р-на Нарокруга ЗСК, одинокий, образование низшее, беспартийный, не судим, в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 236). (томская община). Арестован в 1933 году. Осужден на 5 лет ссылки в Нарымский край. Умер в ходе следствия. Реабилитирован 17 ноября 1959 года.

Юрков Макар Григорьевич 1866 г. рождения, из крестьян Пермской губ. Осинского уезда, Александровской вол., дер. Сарапулка, последнее место жительства – пос. Коршан, Инкинского с/сов., Колпашевского р-на, Нарымского округа ЗСК, женат, на иждивении жена Марфа Ефтифеевна 67 лет, сын Ефграф – 45 л., Егор, дочь Пелагея 33 г., Агафья, кулак, малограмотный самоучка, беспартийный, не судим (со слов), в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 260).

Юркова Пелагея Макаровна, 1898 г., род. пос. Ирса Чаинского р-на, проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. Первоначально жила на р. Нюрса.

А также монахи: Израель, Иерон Осипович, Евлогий.

Непишущие секты «самокрест» Евмений и его сын Григорий

Местные жители-старообрядцы (умерли во время следствия):
Вершинин Г.И.
Елькин С.М.
Сентябов А.Л.
Демин Ф. с сыном, крестьяне (переехал в Тайжо в 1932 году)
Из статьи томского историка Людмилы Приль «После ликвидации Никольского монастыря: история миасской женской общины в Нарымском крае».
«Насельницы монастыря жили чересполосно с крестьянами: по выражению одного из местных жителей, Ф. Демина, «в 1932 году я вместе со своим сыном переехал на жительство на поселок Тайжо, где и поселился между монастырями Шмагриной и Андреевой». Когда была возможность, местные жители приходили на богослужение в монастырь, и монахини приходили на богослужения в дома местных жителей. Ф. Наймушин говорил: «Когда я ходил молиться Богу в монастырь Андреевой, то обедни всегда служил священник Иоанн Юрков, на молении всегда присутствовали граждане пос. Тайжо… Кто имеет связь с монастырями, я не знаю, но молиться ходят к ним все граждане пос. Тайжо». Зачастую именно крестьяне были инициаторами создания поселковых моленных и их руководителями. По словам одного из них, в пос. Шуделька была собственная моленная, появившаяся раньше монастырской.

В бассейне р. Шудельки жизнь была устроена в соответствии с известными формами монастырского бытия. Наиболее крупные хозяйства были организованы по принципу общежительства (киновии). Следующий вариант – мелкие пустыни, где женщины (Фавста и Анатолия, Емелия и Августа) вели сами свое хозяйство, особое (отдельное) от основной общины. Такие монастыри были распространены в древности на северно-русских территориях. Третий вариант – мужские отшельнические кельи, разбросанные по территории Инкинского сельского совета. В деле упоминаются пять белокриницких монахов-отшельников».
Надежда Пушкарева (Чипизубова в девичестве) родилась в 1942 году в Шудельке. Родные сосланы из Забайкалья.

— Я была еще маленькая, когда в Шудельке разбирали старый дом, я рылась там и нашла эту старообрядческую икону. И принесла ее домой. Потом, когда мама заболела и перестала ходить, ее отвезли в больницу, а меня отправили в Инкино в интернат. Позже местные жители мне эту икону с оказией передали. Теперь это наша семейная реликвия.
Яковлевка
Закрыта в 1954 году.
Список репрессированных в Яковлевке. Неполный.
Составлен по книге памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х — начале 1950-х гг. «Боль людская».
Антонов Павел Степанович, 1888 г., род. дер. Большое Гринево Бийского р-на ЗСК, проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член неуставной артели «Свой труд». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 5 сентября 1989 года.

Антонов Дмитрий Павлович, 1908 г., род. дер. Большое Гринево Бийского р-на ЗСК, проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член неуставной сельхозартели «Свой труд». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 24 ноября 1960 года.

Ворожевич Николай Николаевич, 1904 г., род. с. Старый Тартас Венгеровского р-на Новосибирской обл., проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член колхоза «Свой труд». Арестован в 1941 году. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Реабилитирован 24 июня 1992 года.

Калачиков Григорий Иванович, 1910 г., род. с. Большое Гринево Бийского р-на ЗСК, проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, единоличник. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 24 ноября 1960 года.

Камшилин Иосиф Васильевич, 1901 г., род. с. Сретенка Лебедского аймака Горно-Алтайской АО, проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, сапожник колхоза «Свой труд». Арестован в 1943 году. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Реабилитирован 8 сентября 1965 года.

Мазепа Карп Прокопьевич, 1892 г., род. с. Раковка Черниговской губ., проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член колхоза «Свой труд». Арестован в 1943 году. Осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 8 сентября 1965 года.

Подзигун Моисей Климентьевич, 1895 г., род. с. Лука Вороновицкого р-на Винницкой обл., проживал в пос. Яковлевка Инкинского с/с Колпашевского р-на, объездчик Колпашевского райлесхоза. Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 28 октября 1960 года.

Силионенко Леонид (Леон) Константинович, 1881 г., род. с. Затхалевич Стародубцевского уезда Черниговской губ., проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член неуставной сельхозартели «Свой труд». Арестован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 24 ноября 1960 года.

Щая-Зубров Григорий Андреевич, 1870 г., род. дер. Бородинцы Виленской губ. (Польша), проживал в пос. Яковлевка Колпашевского р-на, член сельхозартели пос. Яковлевка. Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 20 ноября 1956 года.

Щая-Зубров Максим Григорьевич, 1914 г., род. дер. Макаровка Кыштовского р-на ЗСК, проживал в пос. Яковлевка, кладовщик неуставной артели «Свой труд». Арестован в 1938 году. Расстрелян. Реабилитирован 20 ноября 1956 года.
На ночь мы останавливаемся в заброшенной деревне Яковлевка в охотничьем домике, который был собран из части сруба местной школы. Еще недавно в нем жил потомок старообрядцев Алексей Фомкин (в миру его чаще звали Михаил). Полтора месяца назад Алексей пропал без вести. Двоюродные братья из Инкино, Андрей Павленко и Евгений Хотяновский, последнему пропавший приходился тестем, пытались найти хоть какие-то его следы.

— Он пенсионер. На что в деревне будет жить? Даже взять, к примеру, телегу дров, на какую пенсию ее купишь? А здесь он приехал, вот старая школа есть, он от нее чурочку отпилит, вот тебе и дрова. Продукты есть. А в деревне ему сложнее. Да и привычка жить в тайге. Отец охотился, прадед охотился. Когда он пропал, тут морозы были сильные, под 50 градусов. Где-то видимо замерз.

В избе от пропавшего Алексея Фомкина остались его нательный крест и старообрядческая икона.
Из статьи томского историка Людмилы Приль «После ликвидации Никольского монастыря: история миасской женской общины в Нарымском крае».
По словам Ливии (Афониной), игуменьи шудельской общины, «шамарский монастырь хлебопашеством не занимался, а хлеб всегда покупали или же получали за свое рукоделье». Возможно, шамарские инокини продолжали заниматься рукодельем и на Шудельке. Парча могла быть использована для изготовления священнического облачения и церковного убранства («одежда на престол» и т.д.). Возможно также, что три схимы, найденные во время обыска «на квартире» миасских сестер, были изготовлены на заказ.

Пермские родственники шамарской монахини Валентины (Вассы Исаевой) просили прислать им нательные крестики, вероятно потому, что их изготавливали на Шудельке: «просим Вас, Христа ради, ежели есть у Вас там или, может быть, можно достать кресты, то, пожалуйста, потрудитесь для нас, грешных, и пошлите нам по почте, мы совсем без крестов уже стаем, только сами мало-мало делаем деревянны и так неосвященные и носим». Возможно, на Шудельке занимались иконописанием. В одном из писем священник томского храма отец Павел (Морозов) сообщает отцу Леониду, что искал по его просьбе мел и клей. Как известно, эти материалы необходимы для изготовления иконного левкаса.
До того как стать административным центром с комендатурой, Шуделька была перевалочной базой для старообрядцев. На приток Коршан, через который мы переправлялись, монахини начали перебираться в 1932 году, подальше от властей. К тому времени Шуделька уже стала местом ссылки. Через год на Коршан монахини планировали перебраться все, но помешал арест. В 1933 году почти всех старообрядцев арестовали, обвинив их в контрреволюционной повстанческой деятельности. Во время следствия почти сразу после ареста умирают девять монахинь и два старообрядческих священника: отец Леонид Мякшин и Игнатий (Иоанн) Юрков. Возможно, часть из них умерли от сыпного тифа, в тот год охватившего многие тюрьмы страны. Остальным монахиням дали от трех до десяти лет исправительно-трудовых лагерей. Избежали ареста немногие.
Карта примерного расположения деревень, составлена по воспоминаниям.
— Между Сохтой и Парабелью монахини жили, километров в 40 от нас (от Коршана), в тайге. Они напрямую сначала в Парабель ходили в магазин. А потом к нам стали приходить за продуктами да керосином. Кержаки мы их называли. Помню, пришла весна, 1935-36 год, уже площади под огороды раскорчевали. А засевать нечем. У кержаков же уже все обжито было. У них были даже лоси и коровы дойные. Так вот, решила мама у них семена попросить. А у нас с сестрой волосы были хорошие. Завели нас в баню, голову помыли, косички заплели и обрезали. И пошли к этим кержакам их на семена менять. Мы придем, а они потом вокруг поджигают, окуривают. Мол, мы поганые люди были... Но семена нам дали.

Тина Матвеева (Котышева), 1930 г.р.
Семья сослана из Забайкалья в Нарымский край, д. Коршан
— Когда мама умерла, коровы у нас не было. К нам монашки две ходили, видят, мы совсем плохо живем, они к нам из лесу привели козу. Она родила трех козлят. Одного козленка соседка взяла, а у нее корова, и она нам молоко взамен давала.

Монахини жили километров тридцать от нас (от Ельцовки) в тайгу на север. Однажды, мы уже с мачехой жили, она нас с к ним отправила. Мне лет 13 было, а брату лет 10-11. И мы пошли туда в марте, наст уже был. Лыжи бросили. Пришли, стемнело. Стучимся. А они запертые. В окошечко постукали. Они увидели нас, тогда запустили. Накормили, напоили и уложили спать. А утром рано, еще затемно, разбудили, наложили на нарты и гороху, и турнепсу, и мы обратно пошли. Их тогда уже двое оставалось. И еще один монах поодаль от них жил. Но они друг к другу не ходили. Спросишь — как ,что? А оне говорят: мы не знаем, мы не ходим к нему.

Одна была Анатолия Рожкова, а другая Фаста. Их в войну арестовывали и в Парабель. Избушку рассыпали, раскидали по бревешку. Сколько их продержали, я не знаю, но потом их выпустили. Они пришли, избушку опять собрали и в ней жили.

Ольга Гридина (Старикова), 1928 г.р.
Семья сослана из Забайкалья в Нарымский край, д. Ельцовка
Утром следующего дня мы отправились на поиски мельницы. Знали, что находится она где-то на окраине бывшей деревни Степное. Сейчас вокруг мельницы уже вырос лес, так что нашли мы ее не с первого раза. Сначала проехали мимо.
д. Степное
Закрыта в 1951 году.
Ольга Никаноровна Александровская (девичья фамилия Старицына). Родилась в Степном в семье раскулаченных. Сейчас живет в Подмосковье.

— Я родилась в Степном. Школы у нас там не было, так что нужно было идти в Шудельку, примерно пять километров. В Шудельку в школу я ходила всего два месяца — сентябрь и октябрь. Помню свою первую учительницу Ксению Петровну Помыткину. Я тогда впервые увидела фильдеперстовые чулки. Мы-то чулки носили на подвязках, а я думаю, как у нее эти чулки держатся? И под партой подлезла под стол к ней, смотреть на эти чулки.

А еще помню, как шла один раз утром пешком в Шудельку, а навстречу мне шел Вася Томских. И вдруг медведь. Я испугалась и закричала. Вася схватил меня, и мы побежали. А еще рассказывали, что кого-то по дороге комары до смерти заели. Дороги не было, все затапливалось, болото.

Но потом школу пришлось бросить, так как у меня не было обуви, а босиком ходить стало холодно, ведь наступила зима.

Шуделька была центром. Там были школа и магазин. Помню, как мы с братом ходили в этот магазин посмотреть на сахар. Там такие большие куски лежали, и мы на них смотрели, пока нас продавец не выгонит оттуда, чтобы мы там не торчали.

В Степном мы сначала жили в тайге, но потом люди уже начали убегать и освобождались дома ближе к мельнице. Так что мы переехали в освободившийся дом.
Мельница
— Отца моего, Никанора Старицына, в 1946 году уже из ссылки забрали в тюрьму, потому что он людям рассказывал про Библию. Раньше он учился в семинарии в Чите. Я помню до сих пор, как забирали его. Хотя мне было всего три года, а младший брат мой вообще еще ползал. Они зашли, в черных шинелях, в огромных сапогах, ружья со штыками. Страшно. Мамы не было дома, она на работе была на ферме. И старший брат работал в тайге. Хорошо, что дома еще бабушка была.

Потом я долгие годы страдала от того, что нас несправедливо считали детьми врагов народа. Там, в Степном, где все мы были из репрессированных, этого не чувствовалось, а вот когда в Колпашеве пошла во 2 класс, я с этим впервые столкнулась. Мы тогда на перемене песни пели. У нас была староста Валя. Помню, поем мы песню «Учил Суворов в лихих боях держать во славе российский флаг». И эта Валя пристала ко мне, что я пою не российский, а фашистский флаг. Закричала, что я враг народа. И на следующий день другой мальчик палкой ударил меня по лицу. Я упала, потеряла сознание. И ведь никто не вышел. Только нянечка меня подняла и забрала к себе, и за матерью послала.

В начале 50-х все начали уезжать из Шудельки и из Степного. Меня, помню, прямо ночью вывозили. Многие убегали, так как документов не давали. Официальное расселение началось только после смерти Сталина.
Из воспоминаний Новосельцевой (Резниковой) Лидии Ивановны 1940 г.р. Родилась в д. Родионовка

— Выслали их в апреле. Земля еще мерзлая. Копали землянки. Умирало очень много народу. Сегодня ты хоронишь, а завтра тебя. Многие бежали на Новосибирск. Уж не знаю, как они ориентировались, но некоторые добегали. А потом только сообщали, что живой, но никакого адреса. Ибо боялись, что опять догонят и сошлют. Две улицы нас было разных национальностей. И никто не знал, за что сослан.

Мой дядя Ваня (Паризек Иван Мартынович) как-то лося поймал. Разделил всей деревней по кусочку. И раздал. Донесли и стали его судить за это. Но первый раз не посадили. А потом он как-то стоит на Кульстане, смотрит на портрет Сталина и говорит: ну что ты смотришь, дай нам хлебушка. И опять донесли и осудили его на десять лет. Так он и не вернулся, умер на обратной дороге.

(Паризек Иван Мартынович, 1916 г., род. с. Текос Геленджикского р-на СКК, проживал в пос. Родионовка Колпашевского р-на, член сельхозартели «Луговская». Арестован в 1941 году. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Реабилитирован 19 октября 1991 года.)
Из воспоминаний Ольги Соболевой, семья мамы была выслана в Тайжо.

— Дедушку, Титова Ивана Павловича, уже в ссылке, в Тайжо, опять арестовали и увезли в неизвестном направлении, а бабушка осталась одна с пятью детьми. И только в 1993 году маме пришло письмо, что можете приехать в Колпашевский ЗАГС и получить свидетельство о смерти. Только тогда мы узнали, что его расстреляли в 1938 году в Колпашеве. Как врага народа.

Из воспоминаний Сафронова Александра Иннокентьевича, родился в д. Ельцовка.

— Мой дед Семен Иванович Сафронов с семьей жил в Забайкалье на границе с Китаем.
Сначала его раскулачили. А потом 23 февраля 1938 года расстреляли. За контрреволюционную деятельность. На тот момент он был конюхом.

Есть постановление администрации 1999 года Приаргунского района о компенсации. И там перечислено имущество, которое у них забрали.13 голов дойных коров и молоднячка, 12 лошадей, жеребец, на котором дед воевал в Красной армии, две собаки. Мельница, телег 10 штук, саней конных 13 штук. Летняя сбруя, две конных сенокосилки, сепаратор. По этому постановлению мы получили компенсацию: восемь тысяч рублей. И что на них купили? Ничего.

Родители матери — тоже были сосланы из Забайкалья.
Из справки УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б) «О количестве и национальном составе спецпереселенцев в области на 1 октября 1949 года» (совершенно секретно).
Население Томской области: 592.621 человек. Из них выселенцев и спецпоселенцев 82.358 человек. То есть почти 1/6 населения области. Из которых почти треть были — дети.

На карте северных районов Новосибирской области, куда временно входила Томская область с начала 30-х годов до 1944 года, приводятся следующие цифры. К колпашевской комендатуре было приписано 16 тысяч 487 едоков, число хозяйств 4455. Это число выживших на конец 30-х годов. Сколько было сослано именно в эти деревни — неизвестно.
После смерти Сталина в 1954 году репрессированных с Шудельки отпустили. В этих лесах и болотах еще какое-то время скрывались старообрядцы. Но 12 деревень, насильно созданных, с карты Томской области исчезли.

Ни одной фотографии, как выглядели эти деревни, когда были жилыми, найти не удалось.
Автор фильма: Юлия Корнева
Видео и монтаж: Александр Сакалов
Участники экспедиции: Андрей Михеев, Андрей Чернобай и Александр Садовский
Водитель: Вячеслав Балашёв

И спасибо всем, кто поддержал экспедицию, во время которой был снят фильм «Мельница» Ссылка на фильм в начале статьи.

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Юлия Вылегжанина, Томск
Светлана Кулябина
Полина Стасьева, Томск
Денис Трофимов, Корнилово
Денис Семененко, Северск
Александр Корнев, Новокузнецк
Алексей Григорьев
Александр Парнюгин, Томск
Владимир Волнин, с. Богашево, Томская область
Галина Лямина, г. Северск
Анатолий Медведев, Томск
Владимир Высоцкий, г. Киров
Виктор Лаврентьев, Томск
Наталья Неганова
Екатерина Свидерек, Томск
Максим Гусев, г. Екатеринбург
Сергей Мухин, г. Северск
Ольга Бердецкая, г. Краснотурьинск
Виктор Молчанов, Томск
Лена Матушевская, Томск
Юрий Каукьянес
Евгений Васечкин
Вячеслав Шигаев, Видное
Галина Трофимова, Томск
Надежда Антуфьева, Кызыл
Виктор Аксиненко, Новосибирск
Константин Минеев, Нижнекамск
Евгений Киселев, Москва
Николай Погодаев, Томск
Павел CherryПаха Вишняков, г. Новосибирск
Андрей Неизвестных, с.Инкино, Томская область
Алексей Тимошенко, г. Ростов-на-Дону
Елена Макарова, Томск
Юрий Хмелевский, Томск
Сергей Мальцев, Томск
Андрей Рыбаков, Томск
Евгений Шинкевич
Алексей Михеев, Томск
Все фильмы проекта "Уходящая натура" Экспедиции ТВ2 можно посмотреть на нашей странице в YouTube.
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