Андреева Т.М. (Таисия) – «монастырь Андреевой», миасская монахиня, жила сначала в Шудельке, потом п. Тайжо-Муготка. Умерла в ходе следствия.



Акиншин Петр Ювинальевич (Пафнутий, Пафнурий), монах. 63 года, из Смоленской губ. Сычевского уезда, Бехтеевской вол. дер. Шаниха, последнее место жительства – пос. Коршан, Инкинского сельсовета. Без определенных занятий, монах, одинокий. До революции и после неимущий, малограмотный, беспартийный, не судим, в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 252). С ним в 1910 г. епископ Амфилохий обживал Ново-Архангельский скит.



Афонина Олимпиада (Левия, Ливия) Ивановна, миасская монахиня. 1881 г., род. г. Свердловск, проживала в пос. Шуделька Колпашевского р-на, рабочая. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (первоначально жила на р. Нюрса).



Блинов Николай (Нифантий, Нифонт) Ипполитович, 1878 г., монах-отшельник. Родился в дер. Юрьево (или Ирва в другом источнике) Ярославской губ., проживал в пос. Коршан Инкинского с/с Колпашевского р-на. Арестован в 1933 году. Осужден на 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 17 ноября 1959 года. Одинокий, неимущий, грамотный, б/партийный, не судим (со слов), монах, в белых армиях не служил, в прошлом сын торговца. Виновным себя признал (л. д. 272).



Быкова Мартьяна К., монахиня. Вернулась после реабилитации на Шудельку и прожила там больше 20 лет.



Вараксина Евграфа, миасская монахиня. Умерла в ходе следствия.



Вдовина Елизавета (Елиферия) Никитична, 1889 г., род. г. Сарапул Удмуртской АССР, проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Вершинина Домна Григорьевна, монахиня. 1898 г., род. дер. Вороны Осинского р-на Пермской обл., проживала в пос. Шуделька Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (Первоначально жила на р. Нюрса.)



Горяева, миасская монахиня. Умерла в ходе следствия.



Гребенщикова-Богданова Митродора С., ишимская монахиня. Умерла в ходе следствия.



Демина Ирина, монахиня.



Денежкина Фавста



Ермаченкова М.Я. Минадора, монахиня. Умерла в ходе следствия.



Зверева Анна Михайловна, монахиня. 1891 г., род. дер. Н-Чокор Осинского уезда Пермской губ., проживала в дер. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, без определенных занятий. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 сентября 1959 года.



Зырянова (первоначально жила на р. Нюрса)



Иванова Анфиса (Агния) Яковлевна, монахиня. 1889 г., род. дер. Кормино Чердынского р-на Пермской обл., проживала в дер. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 3 года ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Исаева Валентина (Васса), шамарская монахиня. Умерла в ходе следствия.



Королева Евсевия (Евгения М.), монахиня из семипалатинской общины. Освобождена в ходе следствия.



Королева Олимпиада (миасская монахиня, Шуделька, п. Тайжо-Муготка.) (судьба неизвестна)



Корчагина Татьяна Никифоровна, монахиня. 1898 г., род. дер. Баевка Сызранского р-на Куйбышевской обл., проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Килина У.Е., вдова Николая Тимофеевича Килина, присутствовавшего в 1918 г. при заключении сделки между Макаром Юрковым и епископом Антонием. Умерла во время следствия.



Колесова М. Жила недалеко от «монастыря Андреевой», бывшая монахиня монастыря под г. Уральском.



Коробейников Варфоломей (дальний родственник епископа Амфилохия).



Лобанов Елиферий (Евлагий) Федорович, монах. 1878 г., род. с. Станицы Елецкого р-на Липецкой обл., проживал в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестован в 1933 году. Осужден на 3 года ИТЛ. Реабилитирован 17 ноября 1959 года.



Любимова, Лумпова



Мурашева Мелетина Г., монахиня. Умерла в ходе следствия.



Мякшин о. Леонид Афанасьевич, священник. 1868 г., род. с. Житниково Шадринского уезда Уральской обл., проживал в дер. Шуделька Колпашевского р-на, служитель культа. Арестован в апреле 1933 года. Умер во время следствия 15 мая 1933 года.



Наймушина Маримьяна (в девичестве Рубцова) с мужем, бывшая послушница Никольского монастыря. Жили на Тайжо и помогали монахиням.



Наймушин Филипп Г. Умер в ходе следствия.



Подкина Нина (Надежда) Петровна, монахиня. 1897 г., род. дер. Подкино Чердынского уезда Пермской губ., проживала в пос. Шуделька Инкинского с/с Колпашевского р-на, домохозяйка. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Умерла в ходе следствия. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. (Первоначально жила на р. Нюрса.)



Подкина Галина, монахиня (первоначально жила на р. Нюрса).



Рожкова Александра Петровна (Анатолия), монахиня. 1898 г., род. дер. Щепа Осинского уезда Пермской губ., проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Рубцова Емелия. Е, родная сестра Маримьяны Наймушиной. Освобождена в ходе следствия.



Рязанова (Рубцова?) Августа (А.М.) – миасская монахиня. Освобождена в ходе следствия. Вернулась после реабилитации на Шудельку и прожила там больше 20 лет.



Черемухина Акинфа, была игуменьей до Ливии Афониной



Попова Максимила, миасская монахиня. Освобождена в ходе следствия.



Сабурова Тамара (Татьяна Ивановна), миасская монахиня, 1893 г., род. Кусинский завод Златоустовского р-на Уфимской губ., проживала на заимке Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 5 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Фадеева (Агафоклея) Анна Федоровна, миасская монахиня, 1883 г., род. с. Гагарьевское Ишимского р-на Уральской обл., проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на, монашка. Арестована в 1933 году. Осуждена на 3 года ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Шестакова Мирония И., монахиня. Умерла в ходе следствия.



Шмагрина Надежда (Наталья Авдеевна) – томская монахиня (монастырь Шмагриной), 1905 г., род. дер. Горшково Томского р-на, проживала в пос. Тайжо Колпашевского р-на. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года.



Юрков Игнатий Ермилович (Иоанн), старообрядческий священник. 1875 г., род. с. Ошхино Осинского уезда Пермской губ., проживал в пос. Тайжо Колпашевского р-на Нарокруга ЗСК, одинокий, образование низшее, беспартийный, не судим, в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 236). (томская община). Арестован в 1933 году. Осужден на 5 лет ссылки в Нарымский край. Умер в ходе следствия. Реабилитирован 17 ноября 1959 года.



Юрков Макар Григорьевич 1866 г. рождения, из крестьян Пермской губ. Осинского уезда, Александровской вол., дер. Сарапулка, последнее место жительства – пос. Коршан, Инкинского с/сов., Колпашевского р-на, Нарымского округа ЗСК, женат, на иждивении жена Марфа Ефтифеевна 67 лет, сын Ефграф – 45 л., Егор, дочь Пелагея 33 г., Агафья, кулак, малограмотный самоучка, беспартийный, не судим (со слов), в белых армиях не служил. Виновным себя признал (л. д. 260).



Юркова Пелагея Макаровна, 1898 г., род. пос. Ирса Чаинского р-на, проживала в пос. Каршан Колпашевского р-на, единоличница. Арестована в 1933 году. Осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована 17 ноября 1959 года. Первоначально жила на р. Нюрса.



А также монахи: Израель, Иерон Осипович, Евлогий.



Непишущие секты «самокрест» Евмений и его сын Григорий



Местные жители-старообрядцы (умерли во время следствия):

Вершинин Г.И.

Елькин С.М.

Сентябов А.Л.

Демин Ф. с сыном, крестьяне (переехал в Тайжо в 1932 году)