Медвежий угол. Тайны томских могильников

Истории

В 1955 году на территории Лагерного сада кипели земляные работы. Надо было укрепить верхнюю террасу реки для строительства 10-го корпуса политеха. Студенты-политехники обнаружили здесь человеческую кость и два каменных топора. Томские археологи исследовали место. Оказалось, что под старым мусульманским кладбищем, которое тут когда-то было, находятся неолитические захоронения. В одном из погребений профессор Томского пединститута Андрей Дульзон нашел своеобразный привет из каменного века — маленькую фигурку медведя.

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

В Краеведческом музее компанию томскому медведю из неолита составляют еще несколько «косолапых» почтенного возраста, найденных на территории области. Они могут рассказать много интересного о людях, которые населяли эту часть Сибири десятки веков назад.

«Фигурка животного из песчаникового сланца светло коричневого цвета. Голова животного сравнительно массивна против туловища, морда выполнена с деталями, даже виден высунутый из рта язык...» (из дневника профессора Дульзона)

Фото: архив ТОКМ

Фигурка медведя, которую профессор Андрей Дульзон не только описал в своем полевом дневнике, но и тщательно зарисовал, имеет длину около 12 см. Благодаря относительной податливости материала — песчаника, древний мастер сумел изобразить зверя очень реалистично. Массивная голова, маленькие уши, язык изо рта, еле намеченные лапы — очевидно, что мишку запечатлели в беге. Или в прыжке.

Примерно в то же время томский археолог Владимир Матющенко на другом могильнике — в районе Самуськов — нашел еще одну фигурку медведя времен неолита. Она тоже сделана из песчаника и также весьма натуралистична. Крутой лоб, удлиненная морда. Зверь явно стоит на задних лапах — как если бы собирал малину с куста (сейчас эта фигурка хранится в музее археологии этнографии Сибири ТГУ).

Фото: архив ТОКМ, фонды МАЭС ТГУ

«Песчаник — камень более мягкий, чем кремень, который в эпоху неолита использовали для изготовления скульптур, например, на Урале, — говорит сотрудница Томского краеведческого музея Анна Боброва. — Наши западные соседи просто не могли изобразить зверя детально. Обычно подчеркивали наиболее характерные черты этого животного – массивную голову, торс. На мой взгляд, в кремневой скульптуре иногда даже трудно узнать медведя...

...В Притомье же была настоящая каменная скульптура!

...Интересна и еще одна особенность – в Приуралье часто встречаются скульптурные изображения лосей и птиц из рога и кости. В то время как у нас предпочтение оказывали именно медведю. Хотя и там тоже — таежная зона, и, конечно, медведей было предостаточно. В послеледниковый период на нашей территории в лесах обитали два главных гиганта — лось и медведь. Неолитические изображения лосей мы можем увидеть на Томской писанице под Кемерово, а вот в могильниках под Томском обнаружены скульптурные изображения медведей. Обе находки на сравнительно небольшой территории говорят о том, что здесь проживало население, которое уже тогда, в каменном веке, по-особенному относилось к этому зверю. В Томско-Нарымском Приобье это отношение сохранялось и в последующие эпохи — в раннем железном веке и раннем средневековье».

По словам Анны Бобровой, поскольку период неолита принято отсчитывать с 5 тысячелетия до нашей эры, возраст мишек из песчаника вполне может равняться 7 тысячам лет.

Ближайшим по возрасту к «галопирующему медведю» (так назвали находку профессора Дульзона) в краеведческом музее можно считать экземпляр из Басандайского городища. Каменная голова зверя сохранилась не целиком, но с вполне узнаваемыми чертами. Само городище в устье Басандайки относится к 8-7 векам до нашей эры. Но фигурку, найденную в культурном слое, скульптор мог изготовить и раньше — также во времена неолита.

Парочку косолапых помладше — возрастом примерно 1–1,5 тысячи лет — в краеведческий музей передали в 2017 году жители Молчановского района — Александр и Мария Ленок. Литые бронзовые хищники были найдены в окрестностях села Нарга. Оба относятся к раннему средневековью. Почти идентичные. Но один, дошедший до наших дней в виде фрагментов — на несколько десятилетий старше. И, вероятно, использовался в качестве образца, с которого отлили лучше сохранившуюся копию. По мнению специалистов по культовому литью, «прототип» был сделан за пределами нашего края. А вот копию сделали уже здесь. Датируются находки 5-9 веками нашей эры.

«Это хорошая настоящая бронза, — говорит Анна Боброва. — Потому изделия неплохо сохранились в земле. Обратите внимание на изображения — их ни с кем не спутаешь. Массивная голова, очень маленькие ушки, нос, открытая пасть. Выделяются когти и так называемые «браслеты» — две полосочки на лапах. Иногда на них добавляли точки — «жемчужинки». На некоторых изображениях можно встретить кант с точками на шее — своеобразное «ожерелье». Это говорит о том, что перед нами не просто зверь, которому поклонялись как хозяину тайги. Элементы декора указывают на особое отношение к медведю — возможно, как к прародителю рода-племени, тотемному животному. Его не просто почитали — ему дарили».

Браслеты прорисованы на обоих наргинских медведях, так же как и ворсинки шерсти. Отчетливо они видны на более старом образце. Возможно, снять с него копии решили по причине того, что он пришел в негодность. А может, местным жителям просто понравился этот предмет и они решили его размножить. Судя по тому, что на оборотной стороне бронзовой «бляшки» есть петля, ее могли подвешивать — как амулет. Скорее всего, эти предметы могли принадлежать представителю культа — шаману, или же главе племени. Это социально значимые вещи, говорит Анна Боброва. Простые смертные таких не носили. Также вряд ли эти «амулеты» использовались повседневно.

В качестве подвески использовалась и еще одна случайная находка — из Павлово-Парабельского селища. Металлический предмет с аккуратной дырочкой во время сборов в начале 90-х сотрудник музея Сергей Трофименко поднял прямо с поверхности земли.

«Этот медведь похож на рёлкинского (могильник Рёлка досконально исследован известным археологом Людмилой Чиндиной; он дал название археологической культуре эпохи раннего средневековья в Западной Сибири — прим.), — говорит Анна Боброва. — Только рёлкинский «идет» обычно вправо, а наш — влево. Но у него есть точно такая же «полусфера» внизу, переходящая в голову и как бы замыкающая круг. Медведь в центре окружности — символ Хозяина мира. У нашего образца круг не замкнут — возможно, из-за недолива металла. Поверхность металла гладкая, отполированная. Судя по отверстию в верхней части, предмет могли как подвешивать, так и пришивать к одежде».

Еще один бронзовый медведь выставлен в музее в компании образцов «кулайки» — кулайской археологической культуры. Найден был на одноименной горе — Кулайке. Хотя, по мнению Анны Бобровой, судя по металлу («белая бронза»), он относится, скорее, к раннему средневековью. Тем более, что и облик он имеет весьма специфический.

«Этот медведь стоит в неестественной для зверя позе, — говорит Анна Боброва. — Посмотрите на неолитические изображения — медведи выглядят вполне натуралистично: «галопирующий» экземпляр Дульзона, или стоящий в спокойной позе из Самусьского могильника — «ноги» прямо, «руки» перед собой. А здесь медведь в позе балерины: передние лапы разведены, задние — вывернуты наружу. Чтобы поставить медведя в такое положение, его, извините, надо освежевать — снять шкуру и развернуть в разные стороны конечности. В живой природе медведь так никогда не встанет».

Браслеты на передних и задних лапах «танцующего» медведя говорят о том, что это животное — особенное. И у археолога Анны Бобровой, специализирующейся на изучении средневековья Западной Сибири, есть своя версия ответа на вопрос, почему медведь оказался в такой позе:

«Раннее средневековье — сложное для нашей территории время. Оно характеризуется продвижением тюркского населения, обострением военной ситуации в регионе, в целом. В рёлкинском обществе выделялись вожди, появилось разделение среди соплеменников, отряды воинов не только защищали свою территории, но и охотно грабили соседей. Археологические материалы свидетельствуют о том, что в среде воинов выделялись всадники. Люди постоянно ожидали нападения степняков. Местное население отбивалось, как могло. И просило защиты у своих богов — принося жертвы, устраивая мистерии...

...К этому времени по-видимому, стали появляться особые люди — посредники (шаманы), которые были призваны договариваться с представителями высших сил. Судя по этнографическим данным, у западносибирских народов особенно сильными были шаманы, которые могли перевоплощаться в медведя. Такие шаманы могли камлать (совершать путешествия), как в нижний мир — к духам мертвых, так и в верхний мир — к небожителям. Бубен при этом ассоциировался с ездовым животным шамана. Это мог быть олень, на котором он отправляется в свое путешествие...

...В нижний мир — могли камлать только очень сильные «медвежьи шаманы». Самыми сильными считались те, кто имел «медвежий костюм». Специальный головной убор, изготовленный из кожи, снятой с морды медведя (с носом и ушами). На ровдужную обувь такого шамана нашивались «кости» — железные пластины, имитирующие кости голени, на стопы — железные «пальцы», по типу лап зверя с когтями ... Я считаю, что наш бронзовый медведь — это не медведь-зверь. Это, скорее всего, изображение человека, облеченного в такой костюм. И, возможно, при этом камлающего».