«Медсестры на обед суши заказывают, а я думаю, чем буду ребенка кормить»

У младшего сына Галины астма. Она говорит, чтобы официально поставить диагноз, ей нужно год мотаться по больницам и брать больничный.



«С февраля сын уже переболел несколько раз. Лечение каждого приступа мне обходится в семь тысяч рублей, а если наступает тяжелая форма - 15 тысяч. Я сижу по уши в долгах. На работе меня девочки поддерживают, говорят, будет полегче, потом отдашь долг. Но мне стыдно им в глаза смотреть. Люди быстро отучились на санитарок по 72 часа и пошли в красную зону. Приходит девочка с улицы, она ничего не делает, это не ее больница, она не знает принцип работы санитарки, ходит, как тень, за нами. А потом радуется, что получила 86 тысяч рублей. А ты за ту же работу получила 15 тысяч.



Такая несправедливость. Медсестры на обед суши заказывают, спрашивают, ну что, девчонки, скидываться-то будете? А я сижу и думаю, чем буду ребенка кормить. Потому что я отдала за квартиру, купила лекарства и набрала круп. У меня нет даже денег на мясо».



Галина хотела поменять работу, но, по ее словам, ее никуда не берут из-за возраста. «Были бы мы молодые, пошли бы в проститутки, наверное. Начальство нам говорит, чтобы мы крепились. У меня нет родственников, кто бы мог мне помочь. Мама умерла, когда мне было 22 года. Мне не к кому обратиться за помощью. Есть только я и мои дети, которых я содержу. Матвей получает детское пособие 6 тысяч рублей, но срок пособия истек в феврале, у меня нет томской прописки, мне нужно ехать в Белый Яр и все оформлять. На дорогу уйдет только три тысячи, которых у меня нет».

