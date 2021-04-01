«Медсестры на обед суши заказывают, а я думаю, чем буду ребенка кормить»

Юрист по медицинским делам Оксана Ульзутуева встречалась с Галиной и предложила ей помощь в оформлении инвалидности у младшего ребенка. По словам адвоката, Галина отказалась оформлять инвалидность, она боится, что это повлияет на жизнь ее ребенка.
«Мы встретились с Галиной Романюк и ее маленьким сынишкой на автобусной остановке, к себе она не приглашала, - говорит Оксана Ульзутуева. - Возможно постеснялась условий. Я услышала от нее, что у мальчика тяжелая форма ХОБЛ (хрон. обструкт. болезнь легких), переходящая в астму. У нее якобы нет местной регистрации и поэтому трудности пройти МСЭ (медико-социальная экспертиза) на предмет установления инвалидности по заболеванию.
После разговора сложилось такое ощущение, что она сама во всем запуталась, сама себе противоречит и ищет выхода .То она считает, что ее сынишке не нужна инвалидность, то на работе говорят: «Нужно делать». А как на самом деле обстоит дело с состоянием здоровья ребенка, какой диагноз, показания и клинические рекомендации специалистов, определена ли тактика лечения, наблюдение врачей - неизвестно.
Галина живет в иллюзиях, надеется, что приедет, условно говоря, «принц на белом коне», и все разрешится чудесным образом. Но, замечу, это ее право. Многие женщины ищут женское счастье, а получают опыт».
Юрист Оксана Ульзутуева не смогла помочь в оформлении инвалидности ребенку. По ее словам, Галина не стала показывать документы.
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.Текст и фото: Юлия ФАЛЛЕР