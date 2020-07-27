«Медицинские работники работают на износ»: бывший врач о лечении коронавируса в МСЧ №2

Истории

Александр Зайцев — врач-терапевт. Доктор с 40-летним стажем. Этим летом он, как и многие другие, заболел коронавирусом. Пролежал несколько дней в медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель». Александр Николаевич специально пришел в редакцию ТВ2, чтобы рассказать о лечении и условиях, в которых находятся врачи и пациенты.

Заболел Александр Николаевич в июле. Говорит, что, скорее всего, заразился, когда пошел сдавать кровь в Областном онкологическом диспансере.

«В очереди сидели человек 20. Несколько из них подкашливали. Я сдал анализ, поехал домой. Через три дня подскочила температура. Начал задыхаться — не мог сделать полный вдох или выдох. Все открыто, вентилятор дует, но задыхаешься. Знакомая всем «Звездочка» не помогала, АЦЦ, другие разжижающие мокроту препараты тоже. Не откашливалось. Два с половиной дня был дома, потом поехал в больницу», — рассказывает Александр Николаевич.

В больнице взяли анализы, а на следующий день перезвонили и сказали, что результат положительный. На «скорой» Александра Николаевича повезли на Больничную делать компьютерную томографию легких, а оттуда в больницу.

«Мы лежали в палате, которую переоборудовали из столовой. Стояло восемь коек, но ни одно окно не открывалось, видимо, давно были сломаны. Может, для столовой это и подходило, но для палаты, где лежат пациенты... У нас из восьми человек трое были тяжелыми. Ребята окна залепили газетами, чтобы не так сильно солнце грело, потому что дышать было невозможно. Щелочка в окне узенькая, ровно три сантиметра», — говорит он.

Причиняло неудобство и то, что на отделение было два туалета — один мужской и один женский.

«И это 21 век! Помыться нельзя! Бывает, подойдешь к мужскому туалету, оттуда женщина выходит, потому что ее занят был», — говорит Александр Николаевич.

При этом он отмечает, что кормили пациентов хорошо. Дезинфекция также проходила по расписанию.

«Медицинские работники работают на износ. Говорю так не потому, что коллеги, а потому, что видел, как работают: с утра до вечера, ночь поспали, и опять приходит. И постоянно в спецодежде. Условия, конечно, тяжкие», — отмечает Александр Зайцев.

Само лечение Александр Николаевич оценил высоко.

«В вены четко попадали. Разжижающая терапия, антикоагулянты, обход врачей, корректировка лечения — здесь они молодцы. Но условия... Лежал на подушке, которая была вся в пятнах. Но можно же что-то более современное найти, что лучше поддается обработке», — отмечает медик.

Александр Николаевич рассказывает, что свободных мест в палатах не хватает. Некоторые пациенты лежали в коридоре. Их переводили в палаты по мере того, как освобождались места.

«Нужно развертывать еще отделение. Спасибо Сердюкову (экс-министр обороны — ред.), уничтожил госпиталь ТВМИ (Томского военно-медицинского института — ред.). Там же хорошая база была, и не секрет, что военные медики лучше, чем гражданские. Или нужно развертывать еще отделения. Еще одна проблема в том, что нет системы. Вот в ОКБ заболели два доктора — семейная пара. У жены выявили коронавирус, ее положили в МЧС № 2, а мужу сказали сидеть две недели дома. Потом мазок сделали, у него положительный. Зачем ждали-то? Везли бы сразу», — говорит Александр Зайцев.

Конечно, болеют много. И будут болеть. Так что пока ослаблять режим рано. Но народ сам виноват. В автобусе едешь, без маски сидят три-пять человек. Но они же сейчас стоят 11 рублей! Пришел с улицы, руки помыл, горло прополоскал. И да, коронавирус существует. Могу показать документы. Мне томография показала 32 % поражения легких, тип матового стекла, то есть легкие нечетко видно, а на снимке затемненные доли. Осенью явно вторая волна будет. И смотрите, в НИИ онкологии заболели, у вахтовиков вспышка. Коронавирус не выбирает: доктор, академик, сантехник... Поэтому нужно быть аккуратным, — отмечает врач.