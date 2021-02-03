Добрые новости
03 февраля,
2021
"Машина времени есть у каждого из нас: то, что переносит в прошлое — воспоминания; то, что уносит в будущее — мечты,"— сказал Герберт Уэллс. После распада Советского Союза, люди вновь отправились в будущее: кому-то было тяжело в новых реалиях и потому легче было жить мечтами об утраченном прошлом, а для кого-то открылись новые возможности и они тоже жили мечтами.
— Вы мечтательный человек?

— Наверно, да, как всякий.

— Думаю, что нет.

— В наше время трудно мечтать, но я стараюсь.

— Да, мечтательный.

—Нет, рациональный.

— Была мечтательной, но у меня судьба плохая.





Пушкин когда-то воскликнул, когда ему тридцать лет было: "Мечты-мечты, где ваша сладость? Где вечная ей рифма — младость? "Мне думается, что поразительно, что человек такого ясного, мне кажется, гармонически точного ума как Пушкин он создал в поэзии целую энциклопедию мечты. Вот, если взять словарь языка Пушкина, там сотни словоупотреблений этого понятия: мечтать, мечтатель, мечтания но самое удивительное даже не то, что он часто это слово употребляет, это вообще поэзии свойственно, а какие он дает ей определения. У него печальные черные мечты, веселые светлые, ревнивые и своенравные, исчезающие, воскресающие мечты. То есть, вероятно, он понял, что на уровне бытового существования мечта — это понятие очень противоречивое, а с точки зрения творческой мечты, когда он говорил о творческой мечте то она у него всегда волшебница, фантазия, богиня. Мне кажется, искусство вообще без мечты не может.
Александр Янушкевич
филолог
норковая шуба
Как и Леня Голубков, многие в 90-х на что-нибудь долго и упрямо копили. Например, на новую шубу. А как в Сибири без теплой, красивой шубки?
У нас вот тоже в семье есть байка про шубу. Помню, как-то мы вернулись домой, а двери открыты. Нас ограбили. Унесли все. А шубу оставили, на что мама печально папе сказала: "Видишь, в какой шубе твоя жена ходит, даже воры не позарились."
Конкретное действие, которое мы играем. Я говорю слова, допустим, Сальери или Гамлета, или любого другого персонажа, но я говорю от себя лично, я не от Сальери говорю, потому что я вношу в этот текст свое отношение к этому делу. Как это можно рассматривать как иллюзии? То есть, если для меня проблема гений и злодейство две вещи несовместные, эта проблема присутствует сейчас, в данный момент, я хочу разобраться действительно несовместные вещи или совместимы.

Когда я работаю над ролью, я не думаю о том что это присутствовало где-то в далекой Датской земле, где-то около какого-то моря вот как фильм все воспринимают Гамлета со Смоктуновским и все пытаются абстрагироваться от данного действия на сцене, они представляют совсем другое.Да, это мечта, потому что они видят свою мечту, они присутствуют, у них какая-то мечта в голове и то, что они видят на сцене, это не совпадает, возникает конфликт, а для нас, для актеров и для режиссеров даже, которые делают это: вот сцена, где мы играем, это зритель, который пришел, и Гамлет или Сальери, или Моцарт — это не какие-то нереальные люди, это конкретные, допустим, Андрей Колемасов, Дмитрий Черкасский. Мы не можем перевоплотиться в другого человека, вот что самое интересное.

Выходит великолепная актриса красиво играет какую-то роль, а вот хороший прекрасный актер, который играет какую-то еще одну роль. Мы переживаем, зритель переживает: ах, какая она хорошая Маша, ой, какой плохой Петя, но они же любят друг друга. Зритель почему-то любит переживать за других, а театр действия, театр воздействия наоборот говорит: вот, твоя проблема, решай свою проблему, не надо решать другие, это же иллюзии потому что ты живешь свою жизнь. Когда мы от этой иллюзии избавимся, когда начнём говорить, да, существует проблема и мне надо найти на нее ответы, и театр наш говорит: мы решаем проблему на сцене, зритель решает в зрительном зале, если наша проблема его не интересует, он из зала уходит или не приходит больше.


Андрей Колемасов
актер, руководитель театра "Осколки"
— Какая у вас заветная мечта?

—Нормально жить, как люди, чтобы все жили, вот и все.

— Чтобы мой ребенок из Израиля приехал на лето, на каникулы.

— Квартиру получить. Но не выходит.

— Заветная мечта, наверное, просветлеть как Будда.

— О своем здоровье, и как прожить.

— Чтобы мир был, и работа была.

— Чтоб дети хорошо выросли.

— Мир посмотреть.

— У меня заветная мечта, чтоб внуки были счастливы.

— Не могу сказать. Она же заветная.






Думается, что какой-то разрыв между бытовым пониманием мечты и воплощением мечты в саму жизнь у нас все-таки существует. Разрыв даже в фольклоре. Обычно наш герой, фольклорный Иванушка-дурачок, лежит на печи в золотых лаптях и все время мечтает, как бы что произошло по щучьему велению там, скатерть-самобранка, ковер-самолет, но что-то осуществить, реально сделать, как-то ему это не удается. Мне кажется, что произошел какой-то поразительный разрыв самой мечты и иллюзии — вот о чем-то и ее воплощение в жизни и вот это, мне кажется, характеризует содержание национальной мечты. Я не знаю почему, может быть, потому что у нас как-то вот мечта больше было такое явление коллективное, как вот какая-то химера, что-то вот такое придумать, и всем миром это сделать. Поэтому никто конкретно этого делать не хотел.




Александр Янушкевич


филолог
— Русские люди мечтательные?

— Да, я думаю. То хотели жить при коммунизме, жить, теперь при другом строе, только не знаю при каком будем жить.

— Наверное, в основном, только и мечтаем.

— Все бы им кто-нибудь что-нибудь дал такое с неба упало.

— Страна мечтателей, потому что даже несмотря на то что у нас происходит сейчас в нашей жизни, очень много оптимистов.

— Ой, страна великих мечтателей.

— Да нет, теперь уже нет.

— Да, по этому поводу есть даже цитата у Оноре де Бальзака интересная и довольно-таки. Он сказал, что действительность русскому мужику представляется как дурной сон, а сон как действительность.

— Мне кажется что из-за этого, из-за того, что мечтательные, ничего у нас не выходит.

— Думаю, да, иначе столько, сколько пришлось вынести русскому народу, просто невозможно было бы вынести.


Олинклюзив
Система «все включено» появилась на свет в конце 40-х. Ее изобретатель Жерар Блиц, бельгийский еврей, человек с богатой и разнообразной биографией. Участник Олимпиады 1936 г. в Берлине, боец Сопротивления во время Второй мировой, пропагандист йоги. Бум олинклюзив случился в 80-е гг. И тут же «все включено» упало на благодатную почву. Рухнул «железный занавес» и через его обломки с пространств бывшего СССР ринулись толпы туристов.

Поехать на море, да еще и так, чтобы тебя кормили три раза в день, чтоб можно было есть сколько хочешь, а потом еще и пить в баре целый день, сколько хочешь? Это ли не сбывшаяся мечта о коммунизме: каждому по потребностям. Наши туристы тогда реализовывали эту мечту во всей ее широте и объемности. Присущий нам размах оказался сюрпризом для скучных и погрязших в мещанско-бюргерских представлениях об отдыхе менеджеров зарубежных отелей. Но система держалась долго. Только три года назад появились сообщения о намерениях Турции отказаться от «все включено». Когда это случится, как говорят в таких случаях, «уйдет эпоха».
Когда сидели Ленин и Уэллс за одним столом, это были два мечтателя, они действительно мечтали, они летели, они верили, что в конце концов разум человеческий должен одолеть вот эту черноту, в которой они тогда жили, и нельзя осуждать ни Ленина, ни Уэллса, что они мечтали.

Раньше мечты простирались на таком созидательном поле: вот это в области сделать, скажем построить город Кедровый, аэродром сделать в городе Стрежевом, чтобы там садились крупные самолеты, освоить какие-то новые месторождения — вот какие мечты были.

Во все времена богатство России всех прельщало, Советский Союз и уничтожили, потому что в его недрах очень много того, что должно питать нуворишей в будущем. Страна с определенной идеологией, с определенным способом правления она же конечно противостояла психологии потребительской, поэтому решили в мире уничтожить Советский Союз, нашли в Советском Союзе собственных предателей и вот вместе с ними уничтожили, а теперь мечтать начинают люди опять, как восстановить эту великую державу.


Александр Поморов
Член ЦИК Компартии РФ
— Есть понятие американская мечта, а можно ли сформулировать понятие русская мечта?

— Я думаю, да. Как в сказке об Иванушке-дурачке — сидеть на печи, как-то будет все само собой делаться, наверное. То есть менталитет другой, и мечта другая.

— Общая мечта? Сейчас идет разделение общества, какая может быть общая мечта?

— Только не американская у нас мечта, я считаю что мы должны сами по себе жить здесь.

— Мы сентиментальнее, они практичнее. А в жизни все-таки практичность важнее чем сентиментальность.

— Наверное, есть что-то типа света, мира, добра, покоя.

— Американскую мечту и мечтой-то назвать сложно.

— Как раньше, допустим, стремились к социализму, коммунизму, сейчас этого нет, сейчас это потеряно, поэтому сейчас такое разобщение, наверное, идет.

— Каждый из американцев естественно мечтает стать миллионером, жить хорошо, а это нормальная мечта. А в России, я не знаю, я думаю, общая мечта, наверное, чтобы россияне хоть когда-нибудь начали жить нормально.

Трудно сказать, как там у других народов, но даже немцы, которые, казалось бы, в своей философии все-таки такие идеалисты, на самом деле, они в философии идеалисты, но они всегда все-таки в практике воплощают, потому что их мечта носит как бы индивидуальный характер, каждый свою мечту воплотит в жизнь.
Они старались воплотить эту свою мечту, а русский человек с интересом за этим наблюдал. Кажется, что при общности вот этой мечтательности воплощения ее как-то очень разные всегда были.

— А вот эти самые жуткие тоталитарные режимы очень похожие: российский и германский не по причине мечтательности это произошло?

Вероятно, все-таки тут есть над чем подумать потому что вот когда мы говорим сейчас уже совершенно для нас понятно, что с одной стороны, гитлеризм, фашизм, с другой стороны, сталинизм — та же форма массового психоза. Мне думается, что когда только начинается такая коллективная химера, и ее осуществление в толпе, это и приводит к каким-то удивительным параллелям.Как только народ начинает освобождаться от этих коллективных химер, в Германии мне кажется освобождение идет очень действенно, потому что люди стали понимать, что не коллективные химеры определяют, а конкретное твое практическое воплощение, а мы все-таки с трудом от этого освобождаем себя, потому что коллективная мечта заслоняет сознание сегодня. Нам все время хочется вместе на площадь осуществить какую-то идею.



Александр Янушкевич
филолог
Черный бумер
Первый официальный дилер баварского концерна появился в Москве в 1992 году, а первой официально проданной машиной, по легенде, было дорогущее купе класса Гран-Туризмо BMW 850i e31, которое обошлось покупателю едва ли не в 150 тысяч долларов, сумасшедшие деньги по тем временам! В те годы все автомобили продавались не в рублях, а в долларах.

А вот черная "Пятерка БМВ", о которой снят фильм и спета песня, стала одним из основных признаков криминального элемента в России.

— То о чем мы мечтали несколько лет назад, и то о чем мечтаем сейчас это одно и тоже или наши мечты изменились?

— Мне кажется, очень даже изменились: сейчас очень трудно жить, все хотят лучше жить, как можно улучшить работу, устроиться там, деньги получать, что можно было жить, выжить.

— Нет, мы же хотели жить хорошо, мы сейчас тоже хотим жить хорошо.

— Раньше у нас было светлое будущее, и все мы верили в это, а сейчас у людей такой великой мечты я не знаю, тяжело же жить, но есть, наверное, у каждого своя мечта.

— У нас мечты были раньше оторваны от реальности, то есть мир во всем мире, благополучие для всех и так далее. Получалось так, что вроде как мечта была нереальная какая-то такая, недостижимая. Сейчас все-таки люди живут какими-то более реальными, приземленными мечтами, я не знаю хорошо это или плохо, в общем то как и не знаете вы, правильно? Я думаю так.

— Не думаю, что люди сильно изменились, всегда хотелось жить спокойно в мире, в достатке.

— Раньше все было можно запланировать, пусть там трудно было, более уверены мы были. А сейчас день прожил и ладно.

— Раньше о минимуме, сейчас уже максимум.

— А это вообще хорошо или плохо, что так сменились мечты?

— Нельзя так ответить: хорошо или плохо, каждому времени свои мечты.



— Бывает, что мечта осуществится и оказывается, что и счастья никакого нет, а вот с неосуществленными, может быть, лучше жизнь?

— Трудно сказать. Наверное, действительно, какой-то такой мечты, которая бы принесла счастье на всю жизнь не существует, человек, так как он живет и движется, развивается то и вероятно в погоне за мечтой: синяя птица там, как угодно, она тоже бесконечна. Пока человек живет, до тех пор он ставит себе какие-то задачи, и вот эти я думаю конкретные задачи тоже мечты. Это бесконечное движение к какому-то идеалу оно и есть жизнь.

Александр Янушкевич
филолог

— О чём вы мечтаете сегодня?

— Доработать день до конца, прийти домой к своей девочке Оксаночке.

— Чтобы было всем хорошо, всем людям на земле.

— О материальном благосостоянии.

— Я романтичный человек, мечтаю о несбыточном.

— Чтоб жизнь изменилась, получше стала.

— Душевный покой какой-то обрести, жить полной жизнью.

— Конечно, о счастье в своей семье, о семейном счастье и благополучии.

— Я являюсь главным инженером Городского сада, я бы хотел его увидеть ну хотя бы таким, каким он был лет 10-20 назад. Новые аттракционы, веселье, народные гуляния. Моя основная мечта, чтоб Городской сад ожил, стал моложе, лучше, больше.





10 января 1995 года
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