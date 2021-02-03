Конкретное действие, которое мы играем. Я говорю слова, допустим, Сальери или Гамлета, или любого другого персонажа, но я говорю от себя лично, я не от Сальери говорю, потому что я вношу в этот текст свое отношение к этому делу. Как это можно рассматривать как иллюзии? То есть, если для меня проблема гений и злодейство две вещи несовместные, эта проблема присутствует сейчас, в данный момент, я хочу разобраться действительно несовместные вещи или совместимы.



Когда я работаю над ролью, я не думаю о том что это присутствовало где-то в далекой Датской земле, где-то около какого-то моря вот как фильм все воспринимают Гамлета со Смоктуновским и все пытаются абстрагироваться от данного действия на сцене, они представляют совсем другое.Да, это мечта, потому что они видят свою мечту, они присутствуют, у них какая-то мечта в голове и то, что они видят на сцене, это не совпадает, возникает конфликт, а для нас, для актеров и для режиссеров даже, которые делают это: вот сцена, где мы играем, это зритель, который пришел, и Гамлет или Сальери, или Моцарт — это не какие-то нереальные люди, это конкретные, допустим, Андрей Колемасов, Дмитрий Черкасский. Мы не можем перевоплотиться в другого человека, вот что самое интересное.



Выходит великолепная актриса красиво играет какую-то роль, а вот хороший прекрасный актер, который играет какую-то еще одну роль. Мы переживаем, зритель переживает: ах, какая она хорошая Маша, ой, какой плохой Петя, но они же любят друг друга. Зритель почему-то любит переживать за других, а театр действия, театр воздействия наоборот говорит: вот, твоя проблема, решай свою проблему, не надо решать другие, это же иллюзии потому что ты живешь свою жизнь. Когда мы от этой иллюзии избавимся, когда начнём говорить, да, существует проблема и мне надо найти на нее ответы, и театр наш говорит: мы решаем проблему на сцене, зритель решает в зрительном зале, если наша проблема его не интересует, он из зала уходит или не приходит больше.





