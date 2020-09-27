Марья бьет: «Сейчас у татуировки настал такой период, когда на коже можно сделать практически все, что захочешь»

Истории

Современное искусство постоянно развивается, обретая новые формы, стили и даже место для расположения. И то, что еще двадцать лет назад вызывало в обществе осуждение, сегодня — восхищает и становится инструментом для самовыражения.

Например, татуировки. Мы поговорили с Марьей Рязановой, татуировщицей студии «Sticks & Bones». Она единственная в Томске занимается созданием реалистичной миниатюры. Почему ей набивать фотографии и картины на теле проще, чем минимализм? Как найти свой особенный стиль в работах? И откуда берется вдохновение?

Фото: Полина Диденко

Ты училась в ТГАСУ на архитектурном факультете. Почему начала рисовать?

— На архитектурном я получила большую рисовальческую базу по живописи и графике. До этого я окончила художественную школу. Училась у Тамары Ивановны Гавриленко — она очень классная. Получив архитектурное образование, я могла применять себя в разных сферах, связанных с дизайном и рисованием, чем и занималась, искала себя.

А как пришла в тату-сферу? Что стало толчком?

— Сначала я заинтересовалась как клиентка. Начала делать татуировки себе, кстати, довольно поздно — после двадцати пяти лет. Мне всегда нравилось, когда на теле много татуировок, я с подросткового периода засматривалась на татуированных девушек «Suicide Girls» (американский веб-сайт и эротический интернет-журнал по продвижению альтернативной красоты — прим. редакции). А потом начала делать татуировки сама. Мне очень хотелось что-нибудь поменять в своей жизни.

Макс, наш босс, выставил пост про то, что ищет учеников. Я подала заявку. Но он меня не взял. Написал: «Ну, если мы еще будем набирать учеников, то пробуйся. В этот раз что-то не то». На следующий год он опять объявил о наборе учеников. И я подумала, что если второй раз меня не возьмут, то, наверное, не судьба. Это был такой челлендж. Я подала заявку — он меня взял. Это был 2018 год. У нас есть шутка, что он меня пожалел, потому что я «старая».

И ты сразу пришла работать в «Sticks & Bones»?

— Все мои татуировки сделаны в «Sticks & Bones», и работала я только здесь. Я ни разу не была в других студиях!

В каком стиле ты начинала работать и как пришла к реалистичной миниатюре?

— Изначально я хотела сделать что-то необычное. Мне нужно было как-то выпендриться. Я люблю это дело — отличаться во всем. И я подумала, что цветные минималистичные иллюстрации — их много, они модные, но на коже их никто не делает. Решила эту тему продвигать. В других городах много было фидбэка, но в Томске этого никто не делал. Люди хотят что-то более классическое. Ну, и к тому же оказалось, что и технически — это очень сложновыполнимая штука. То есть сделать элемент и закрасить его одним цветом на коже — очень сложно. Чтобы аккуратно, красиво, чтобы хорошо зажило.

Я открыла для себя великий мир корейской татуировки, они творят просто что-то невообразимое! Много вдохновлялась ими, постоянно смотрела фотки свежих и заживших работ, видео процесса и думала, почему бы тоже не попробовать?

И какой была первая работа в нынешнем стиле?

— Первой работой была фотография-полароид. Мой друг Саня Максимов сказал мне: «Маха, ты можешь вот так мне сделать?». Я ответила: «Конечно!». А сама думаю: интересно, как я буду это делать? В итоге решила рискнуть. Получилось прикольно! Неидеально, но я подумала: «Можно делать фотографии, можно делать картинки, по сути — любые предметы». И, продолжая вдохновляться корейскими художниками, я начала пробовать делать разные миниатюры.

А стиль так и называется — реализм?

— На данный момент точно назвать стиль — сложно, да и не нужно. Потому что сейчас у татуировки настал такой период, когда на коже можно сделать практически все, что ты хочешь. И в стилистические жесткие рамки это сейчас уже никто не помещает. То есть реализм, по сути, исторически, — это волки, воющие на Луну, львы и вот это все. А то, чем я занимаюсь, не знаю, можно ли назвать реализмом. Микрореализм, может, но я не люблю ярлыки.

Почему делать живопись на коже проще, чем, например, графику?

— Я кайфую от того, что на коже, хоть это и не бумага — есть технические нюансы —, я могу смешивать цвета. На самой коже, и в носике картриджа, как кистью. Это процесс творчества и импровизации. Есть изначальный эскиз или какой-то референс, по которому я делаю татуировку — фотография или что угодно. И в процессе я могу что-то корректировать. Это классно. То есть я могу докрасить, доштриховать — и вся эта магия происходит на коже.

Что тебя вдохновляет кроме похвалы людей?



— Я обожаю своих клиентов — они все такие разные. Иногда в процессе переписки мы вдохновляемся друг от друга, и возникает какая-то прикольная идея. Иногда приходят клиенты, и мы за четыре часа становимся друзьями. Бывает, что мы сделаем одну татуировку и вместе, поняв, что мы на одной волне, придумываем что-то еще. Он или она приходит еще раз, возвращается. И это круто, мне нравится, что это работа с людьми. А если чисто визуально, то вдохновляет все. Я смотрю фильм, какие-то картины или просто листаю ленту в интернете. Например, у меня бывает — увидела какое-то прикольное украшение и думаю: «Хмм, можно сделать татуху с такой же идеей». Это как-то у меня перерабатывается, я быстро это зарисовываю, выкладываю. И самый кайф, когда человек пишет «Это как раз то, что я хотел/а!».



Фото: Полина Диденко

Каким был твой самый запомнившийся клиент?



— Была одна женщина в зрелом возрасте, преподавательница университета. Я ей сделала такую очень личную татуировку — очень прониклась этой историей и тем, что она мне доверилась.



А недавно ко мне приехали ребята-блогеры. Замечательная Аня Пинки увидела мой профиль и написала, что хочет от меня татуировку. Я подумала: ну-ну, она же вряд ли приедет в Томск. Аня живет в Питере, но она человек мира — постоянно путешествует. Я поняла, что она легкая на подъем, но в Томск! Я думала, она поспрашивает и все. А она с собой привезла еще и Мишу. Я была в шоке! Это были офигенные три дня. С ними приехала Юля Шнайдер из Кемеровской области. Она вообще не собиралась татуировку делать. В результате — три классные татухи, все довольны.



Какая из сделанных татуировок самая любимая?



— Наверное, на сегодняшний день, последняя, которую я сделала другому мастеру нашей студии Насте. Татуировка по телевизионному сериалу «Флибэг». Хотя у меня все мои татуировки любимые, родные.



Татуировка — это про тебя. То, какие ты татуировки делаешь, может что-то о тебе сказать.



Через татуировку ты можешь и себя понять, и другим людям о себе рассказать. Но при этом это личная штука. И, мне кажется, человек не обязан демонстрировать ее и что-то объяснять. И необходимо эти личные границы соблюдать. Когда на татуированных людей показывают пальцем или трогают татуировки — это вообще трэш.



Клиенты рассказывают, какой смысл вложили в татуировку, которую ты будешь им набивать?



— Есть люди, которые хотят поделиться. То есть это же немножко еще и сеанс психотерапии. Поэтому я стараюсь чувствовать человека — хочет поделиться — тогда я с удовольствием выслушаю. И все эти истории где-то внутри себя храню, мне от них тепло. А есть люди, которые не готовы делиться — я не лезу с расспросами. Тут надо понять, что за человек. Но в целом у людей есть истории за татуировками, но не у всех. Кто-то набивает просто потому, что красиво — и это нормально.



Фото: Полина Диденко

А твои татуировки?



— Я чаще вкладываю смысл и отмечаю татуировкой какой-нибудь период. То есть если я хочу запомнить что-то про себя и про свою жизнь в данный момент, я делаю татуировку. И потом она мне об этом напоминает. Это история моей жизни. Еще мне важно кто ее сделал, приятно носить на себе работы любимых мастеров.



Как думаешь, когда в обществе перестанут мыслить о людях с татуировками стереотипами?

