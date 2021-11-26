Марина Чайка: Я вступила в неравный бой с моим бывшим мужем

Марина Чайка хотела развестись с мужем Артемом Чайкой, старшим сыном экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, тихо. Не получилось. По словам Марины, Артем Чайка забрал у нее паспорт, о чем она заявила публично, записав видео вместе со своими детьми и разместив его на Youtube. Это было в июле 2020 года. Через некоторое время, брак был расторгнут и несовершеннолетние дети по решению суда остались жить с мамой. Однако на этом бракоразводная история не закончилась. Судебные разбирательства продолжаются и частично переместились в Томск. Так сегодня дело об административном правонарушении Марины Чайки рассматривает судья Советского районного суда Дмитрий Борисов. На заседание прилетел и Артем Чайка. Марина вновь решила предать огласке семейные дела, так как считает, что ее бывший муж, используя связи своего папы в правоохранительных органах, хочет отобрать у нее дочь. Мы встретились накануне с Мариной у нее дома в Томске и поговорили о сложившейся ситуации.

Автор: Александр Сакалов У Марины Чайки дома в Томске

- Марина, почему вы сейчас в Томске? - В Томск я вернулась спустя 20 лет. Я здесь жила. У меня все родственники здесь. - Расскажите немного о себе - где вы учились, кто родители? - Мама была преподавателем начертательной геометрии в Политехническом, сейчас на пенсии. Папы давно нет. Обычная семья. Ничего выдающегося. Училась в 51 школе. Потом в Педагогическом. Не закончила. В Москве случайно познакомилась с Артемом. Он предложил выйти за него замуж. Вышла и уехала. Думала там продолжить учиться, но не получилось. Дети, дети … Стала домохозяйкой. - Почему вы развелись с сыном бывшего генпрокурора? - Мы прожили вместе 20 лет. Я родила четверых детей, но отношение моего бывшего мужа было холодным ко мне и детям. Я терпела и верила, что все изменится к лучшему. Но лучше ничего не становилось. Он стал мне угрожать и запугивать разводом. А я взяла и согласилась развестись. Я посоветовалась со старшими детьми и они меня поддержали в моем желании. Я подала заявление о разводе и об этом сообщила ему. Дети старшие выросли. Старшей дочке 21 год, сыну 19, средней 18, младшей 7. Знаете, Артем Чайка при людях говорит шепотом. А дома он не говорит шепотом. Он оскорбляет, он унижает и срывается, если у него плохое настроение. Да, за сохранение семейных отношений в ответе и муж, и жена, но когда ты понимаешь, что не можешь уже выносить всего этого, то надо расставаться. А сейчас меня за мое решение развестись с сыном экс-генерального прокурора обложили со всех сторон. Мне приходится доказывать, что я нормальная. Я не настраиваю ребенка против отца. Мне это не надо. Мне надо, чтобы у дочери было все хорошо. - Вы со всеми детьми сюда переехали? - Нет. У старших своя личная жизнь. Они учатся и живут в Москве. А мы с Соней решили сменить обстановку и поехали на отдых в мой любимый с детства город, где я родилась и живут мои родные. Изначально я не планировала менять место жительства, но в процессе отдыха в окружении родных и любящих нас людей , мы поняли с дочерью, что нам здесь уютно, спокойно и комфортно. В Москве нас ничего особо не держало и по закону РФ мы имеем право проживать в любом городе России. В Томске мы нашли защиту и помощь родных и близких нам людей. Мы решили остаться здесь. Здесь все в пешей доступности. Больше стали гулять, общаться, расширился круг друзей. Когда бывший муж подал исковое заявление, мы просили все судебные разбирательства перенести сюда. Нам отказали. Он требует передать ребенка ему, видимо считает, что жизнь в Москве престижней, чем в Томске. Отношения у Сони с отцом специфические. Ребенок почти пять лет с ним не общался. Они никогда не были наедине друг с другом. Ребенок всю жизнь, с рождения, был со мной. Он даже в детский сад ни на один утренник дочери не ходил. - Старшие дети отдельно живут или кто-то с отцом остался? - Нет. Все дети живут отдельно. С отцом никто не живет. - Я знаю, что развод прошел не гладко… - Да, не гладко. Когда я сказала, что хочу развестись, мой бывший муж не поверил в это. Когда я сказала, что все серьезно, он начал действовать быстро. Украл все документы, мои два паспорта, обычный и заграничный, и младшей дочери – заграничный. И сразу сделал запрет на выезд, чтобы я не могла ее никуда вывезти. Думал, что без паспорта я не смогу с ним развестись. Оказалось – можно. С временными документами. С получением нового паспорта, правда, долго получилось. И мне говорили, мол, вы договоритесь между собой, а мы сделаем все, что нужно. Мне было не с кем договариваться, и я сказала: делайте так, как положено. Когда через месяц мне не выдали паспорт, я поняла, что мой муж подключил свои связи. Мне пришлось обратиться за помощью к адвокатам и в СМИ. Мне не хотелось становиться публичной личностью, но деваться было некуда. Пришлось. Свой паспорт я получила в день, когда мне дали развод.

- Кажется, вы поменяли внешность? - Да. На фоне всего я поменяла не только внешний вид, но и жизнь свою. - А фамилию? - Пока нельзя. У меня идут процессы судебные. Мой бывший муж сейчас хочет, чтобы ребенок жил с ним. Подал иск. - Когда вы разводились, Артем хотел, чтобы дочь осталась с ним? - На тот момент у меня были требования, чтобы ребенок проживал со мной, а у него был график общения. Он не соглашался. Были судебные заседания. Было давление, достаточно неприятное. Меня пытались украсть. Мне мои помощники предложили сделать экспертизу психологическую, что я нормальный человек. И вот когда я отправлялась на эту экспертизу, подъехала машина и силой меня запихали в нее. Увезли. Накормили чем-то непонятным, транквилизаторами какими-то. Так что я была без сознания часов пять. Все были в масках. Я сидела в каком-то подвале, и что я тогда говорила, не помню. Что-то про мужа спрашивали. Я ответить ничего не могла. В этот момент сильно помогли девочки, дочки. Стали трезвонить. Старшая всех на уши подняла: моего адвоката, помощников. Мне звонили. А они (те, кто увез – ред.) пытались отвечать за меня. Когда дочка звонила отцу и спрашивала, где мама, тот отвечал: не знаю, мол, утром будем выяснять. Раз он не бросился искать сразу, а сказал утром, то мы потом поняли, что, скорее всего, это похищение было с его подачи. - Сколько времени длилось похищение? - Меня забрали в пять вечера, вернули в четыре утра. Всю ночь. Стресс был, конечно. Наверное, хотели проверить какой информацией я владею. - То есть, пытались понять, есть ли у вас на мужа какой-то компромат? - Да. Скорее всего.

Автор: Александр Сакалов Марина Чайка

- Почему вы решили обратиться в СМИ сейчас? - У нас снова пошли судебные разбирательства по инициативе моего бывшего мужа. Мне нужна помощь общественности и всех неравнодушных людей в защите от произвола. Мой ребенок имеет право на счастливую жизнь с мамой, а не с чужими тетками и прислугой. - Сейчас в чем проблема? - Артем Чайка хочет забрать у меня дочь и использует для этого все ресурсы власти. Он запугивает всех, кто со мной общается или хочет мне помочь. Артем никогда не приезжает один на встречу с дочерью. У него всегда есть сопровождающие. Или охранник, или его помощница-юрист, или приставы. Последний раз он приходил с психологом, который даже не представился сначала. А Соня ко всему этому очень чувствительна и когда она видит каких-то посторонних людей, то она даже выходить не хочет. Мне приходится просить людей, чтобы они ушли и уговаривать Соню пойти к отцу. Для нее все эти люди большой стресс. Мой бывший муж все это видит. Когда она плачет, когда она кричит «я не пойду», то он не пытается ее успокоить. Он говорит мне, что я нарушаю его права и не отдаю ему ребенка. Я обязана ему выдать ребенка. Что значит обязана? Это же не кулек, который я обязана ему выдать? У ребенка есть мнение. И даже в решении суда написано – с учетом мнения ребенка. Я же не могу одеть ребенка и вытолкнуть его за дверь. Если ребенок говорит «не хочу», то что я должна делать? Я ведь мама и я вижу, что происходит с ребенком. Если ты не можешь договориться с семилетней дочерью, значит проблема в тебе, а не в ребенке. Бывший муж постоянно в присутствии ребенка меня оскорбляет, обвиняет, что я не выполняю его законных требований и девочка все это слышит. И это происходит постоянно. Закончилось все тем, что в результате жалоб отца о том, что я злостная нарушительница прав ребенка, не отдаю его отцу, дело было передано в Советский районный суд города Томска. Мне предъявлено обвинение в административном нарушении по ст.5.35 ч.2 КоАП РФ.

Автор: Евгений Биятов , РИА Новости Артем Чайка

- Вы говорили, что ваш бывший муж был все время занят на работе. Он вам объяснил, как в условиях повышенной занятости будет воспитывать ребенка? - Да, он говорит, что изменил график работы и сможет уделять ребенку больше времени. Плюс он ссылался на бабушек и дедушек, которые будут ему помогать. Плюс няня. При этом я не работаю и посвящаю все свое время Соне. У меня свое ИП и у меня нет никакой необходимости куда-то ходить на работу. При этом у Сони никогда не было личного общения с папой один на один. Он всегда приезжает с кем-то – с помощницей-юристом, с приставом или со всеми вместе. Мой бывший муж считает, что у ребенка в семь лет своего мнения не должно быть. Но это не самое главное, я уже давно поняла, почему он не слышит просьб Сони и моих объяснений, что не нужно брать с собой посторонних людей. Ему это выгодно, этой ситуацией он провоцирует Соню на отказ от встреч с ним, чтобы составить акты, что я нарушаю его права на встречу с дочерью. - А как проходят встречи с папой? - Последний раз отец встречался с дочерью в Томске в воскресенье 21 ноября. Он взял с собой психолога управления судебных приставов. Психолог сначала даже не представилась, документы не показала, стояла молчала и снимала Соню на телефон без нашего разрешения и согласия. Соня была уже одета и выходила к отцу, но когда она увидела незнакомую женщину, которая стояла и снимала на телефон, то испугалась и убежала домой. Когда ушла психолог, Соня спокойно пошла с отцом и провела с ним весь день. А дальше было так: утром 22 ноября мне мой бывший муж написал, что он хочет дополнительно реализовать свое законное право видеться с ребенком. По суду он имеет на это право, если согласовал этот день со мной. Я его сообщение не увидела и предварительной договоренности не было на этот день. Так вот, в 17.00 он был у дверей нашей квартиры с приставами, которые должны были обеспечить встречу с ребенком. Мы с Соней возвращались из школы и естественно, когда она увидела незнакомых людей с отцом, то отказалась куда-то идти. После этого вечером - тишина, а утром 23 ноября Артем Чайка мне пишет, что хочет встретиться вечером с Соней. У нее вечером по плану должно быть занятие по английскому. Я ему предложила встретиться на следующий день, когда дочь будет свободна или попробовать договориться самому с Соней. У него не получилось договориться. Соня в этот день не согласилась пойти с отцом, так как она не была заранее об этом извещена. В результате на 30 ноября 2021 мне назначили составление в отношении меня очередного протокола об административном правонарушении.

- Почему очередного? Сколько раз вы нарушили требования отца? - Первый раз на меня составили протокол из-за отказа Сони встретиться с отцом накануне ее Дня рождения. Это было 7 августа 2021 года, когда отец явился к нам с приставами и полицией, чтобы поздравить дочь. Затем, собственно, в День рождения 8 августа, Соня снова отказалась в свой праздник куда-то идти с отцом. Оба эти случая были связаны с отказом ребенка, а не потому, что я злостная мать, которая не дает дочери видеться с отцом. Я предлагала Артему договариваться самому с Соней. - Вернемся к суду. Уже есть какое-то решение? Нет. Комиссия по делам несовершеннолетних признала меня злостной нарушительницей прав отца. Мы с моим адвокатом с этим не согласились и решили оспорить решение комиссии по делам несовершеннолетних в суде. Мне назначили судью Васильковскую Оксану Витальевну и первое рассмотрение было 8 ноября. Она выслушала наши доводы и нам показалось, что она поняла, что не было у меня злостного умысла препятствовать встречам отца с ребенком. Однако решение суд не принял, потому что не было заключения прокурора. Суд отложили на 23 ноября. А 22 ноября около восьми вечера мы узнали, что произошла произвольная замена судьи на Дмитрия Борисова, без каких либо оснований. При этом судья не заболела, не находится в отпуске. На 11.30 назначено наше второе дело и в нем почему-то судью не заменили. Судья Борисов отказал нам во всех исках, которые мы подавали. Мы поняли, что вступили в неравный бой. Артем Чайка борется с беззащитной женщиной, используя всю мощь правоохранительных структур. Кстати, и приставы приезжают с моим бывшем мужем по первому его требованию. Так было в Москве и так сейчас в Томске. Они являются по первому его звонку. Он утренним рейсом прилетает из Москвы в Томск, а у приставов в восемь утра уже есть постановление, что они могут приходить ко мне и обеспечивать Артему Чайке его законное право на общение с ребенком. Я считаю, это доказывает, что главная цель у бывшего мужа не общаться с ребенком, а уличить меня в каких-либо нарушениях. Причем во все эти провокационные ситуации втягивается ребенок. А как же отцовская любовь? Соня плачет, переживает, ребенку плохо, но отцу это не важно. Надо уличить меня. Да, наверное, он на меня обижен, что я с ним разошлась. Но он первый захотел развода. И при чем тут ребенок, который сейчас страдает из-за его амбиций и борьбы со мной.

Автор: Александр Сакалов Марина Чайка