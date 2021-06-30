Мария Худякова: Я за волонтерство, добровольчество и позитивную повестку

Мария Худякова самый молодой представитель партии «Единая Россия» в Думе города Томска. Поскольку Мария по профессии врач, мы обсудили с ней и третью волну коронавируса, и новые подходы в медицине, и тему ему кандидатской диссертации. Не обошли вниманием городские проблемы и даже попробовали выяснить, чем Мария занимается в комиссии по экстремизму. Запись прямого эфира этого разговора можно посмотреть здесь, а его расшифровку ниже.

Фото: Мария Худякова

— Мария, давайте начнем наш разговор с того, что вы немного расскажете о себе. За что вы получаете как врач деньги, за какую работу? И как вы работаете как медик-волонтер? Расскажите про свою работу. — Как врач в онкодиспансере я работала в период разгара пандемии коронавирусной инфекции, делала анализы на ковид, ПЦР-тесты из ротоглотки. В данный момент я не работаю уже в онкодиспансере, но я думаю, что, возможно, эта история может в ближайшее время повториться. Сейчас я работаю в муниципальном учреждении «Центр социальных инициатив», занимаюсь продвижением бесплатного спорта, что меня сейчас увлекло, и занимаюсь научной работой. Это тоже увлекательная часть моей жизни. Волонтер-медик я с начала пандемии коронавируса. Волонтерством я занималась всегда – и в школьные годы, и как поступила в университет. Но именно в период пандемии ситуация показала, что очень много людей начали активно нуждаться в волонтерах. Сначала мы начали развозить продукты, лекарства пожилым людям, выносить мусор, оставаться с ними на лестничной площадке на безопасной дистанции, чтобы разговаривать, общаться. Потому что социальная изоляция очень сильно влияла на общее самочувствие, эмоциональный фон. Затем возникло автоволонтерство, которое новую волну вдохнуло в это движение, когда необходимо было быстро доставить лекарство для больных коронавирусной инфекцией, и ребята с машинами, автовладельцы, автолюбители активно включились в этот проект. Они начали помогать, развозить волонтеров со всеми соблюдениями социальной дистанции и всех мер предосторожности, доставлять лекарства больным. Это позволило справиться с трудной ситуацией в тот момент. — Сами водите машину? Вы тоже развозили лекарства? Или вас как волонтера возили? — Я и сама развозила, но меня больше как волонтера возили. У меня очень много друзей: мой молодой человек, друзья помощники – все с машинами, всех подписала, все участвовали.

Фото: Мария Худякова на заседании Думы города Томска

— Что вы думаете о коронавирусе, нам с этим теперь жить всегда или эпидемия через какое-то время закончится и мы будем вспоминать о ней, как о страшном сне? — Про третью волну уже было озвучено, и Иван Анатольевич Деев рассказывал об этом ранее, и на федеральном уровне уже говорили, что третья волна будет, готовьтесь к ней. Я могу похвалить администрацию области за то, что когда был спад заболеваемости коронавирусом, не было остановлено строительство респираторного госпиталя во Дворце спорта. Сейчас, я думаю, он пригодится и поможет избежать такой ситуации, которая была год назад, и, возможно, спасет жизни многим людям. Третья волна есть, мы сейчас ее ощущаем. Мы видим, как растет число заболевших, как их недавно было несколько человек или сейчас это уже несколько десятков. Я думаю, что цифры будут расти. Всегда ли этот вирус будет с нами? Как медик, я считаю, что мы будем постоянно жить с этим вирусом, потому что он появился, его уже невозможно куда-то деть. Справиться можно, только если у популяции возникнет иммунитет определенный к данному заболеванию, а это достигается либо количеством переболевших, либо вакцинацией, к чему и призывают в данный момент. Это не какая-то ненужная штука. Это действительно важно, чтобы существовать с этим вирусом. Я не вижу вариантов, куда бы он мог исчезнуть в ближайшее время, уж точно. С вирусом гриппа мы живем, с ковидом нам жить всегда, я так считаю. — Понятно, у меня как раз следующий вопрос связан с вакцинацией и прививками. У нас сложилась странная ситуация: со всех щитов призывают вакцинироваться, прививаться. Люди вроде бы даже готовы, но привиться невозможно. Я знаю на примере своей мамы: она записалась, прошло 10 дней и никто даже не перезвонил. Я знаю на примере друзей, которым никто не отвечает. Существует очередь, вакцин не хватает? К вам обращались избиратели с такой проблемой? — Безусловно, много желающих, которые хотят привиться. Количество вакцин… постепенно привозят, поступают в Томск. Я согласна с тем, что такая проблема есть. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы привиться. Оставить заявку на Госуслугах или обратиться в поликлинику. В целом это реально. Но порой вакцин не хватает. Мои знакомые, которые оставляли заявку, они получали вакцину в течение двух-четырех недель. — Вы лично привились? — Я планирую в ближайшее время привиться. — Болели? — Нет, не болела. Самое удивительное и замечательное в этом, что именно в этот период я постоянно делала тесты и ни разу не было у меня положительного. Я начала думать, что, может, у меня какая-то невосприимчивость к данному виду возбудителя. С точки зрения науки, мне самой интересно исследовать этот феномен. Я поэтому в данный момент не привита, потому что я все жду, когда я буду свою кровь проверять, действительно ли у меня есть какая-то аномалия, или полиморфизм, или нет такого. Но даже если есть какой-то полиморфизм, какой-нибудь новый штамм придет и лучше быть привитым.

— Мы публиковали анонс эфира с вами, и читатель написал: «В Томске творится полное безобразие с выдачей льготных лекарств. Сын болеет аутоиммунным заболеванием. Диагноз с детства. Инвалидность. Каждую неделю нужно ставить укол. Препарат «Хумира». Бардак продолжается третий год. Что делать? Писать Путину? Как решить этот вопрос?» — Явно это вопрос не к городскому депутату, а нужно обратиться в областной департамент здравоохранения. Правильно будет задать им этот вопрос. Но если необходимо, давайте я попробую разобраться в этой ситуации, связаться с человеком. Может быть… — Хорошо, я вам его контакт тогда из телеграм-канала дам. Вы только что вернулись с 17 Международного Конгресса по аллергологии и иммунологии в Москве и были еще на саммите по неврологическим расстройствам в Сан-Франциско, онлайн. Какие темы там обсуждались? — На самом деле очень интересно. Там обсуждались темы, в том числе, о вакцине от коронавирусной инфекции рассматривались – нужно ли прививаться, не нужно ли прививаться, будущее ковида – будет ли он среди нас или нет – это одна из волнующих тем, которая собрала большое количество участников. Меня поражали некоторые доклады, потому что там был такой мультикомплексный подход. Я узнала очень много для себя, наверное, чего бы я в своей практике никогда бы не встретила и сама не додумалась. Просто приведу пример, что меня удивило. Искривление носовой перегородки вследствие постоянного аллергического ринита или когда ребенок в хронической форме не дышит носом приводит к тому, что компенсаторные реакции в ответ на это могут сказаться на нижней челюсти, скученности зубов. И все выражение лица может быть немного уплощенным. То есть обычная такая проблема, как аллергический ринит, приводит к тому, что у ребенка вообще внешность меняется. И он может быть не таким красивым, каким мог бы быть, не будь у него этой проблемы. И это все исправляют стоматологи-ортодонты, а нужен врач-аллерголог. — Т.е. лечить нужно было не прикус, не зубы, а нос? — Да, нужно начинать с этого. Это только один пример, насколько много там различных докладов, где врачи-клиницисты делятся своим опытом и заставляют задуматься пациентов и врачей о своем здоровье, на что нужно обращать внимание или куда направлять людей. Я выступала со своей научной работой вместе со своим уважаемым научным руководителем Натальей Анатольевной Черевко. Занимаемся проблемами, исследованиями, особенностями иммунного реагирования у детей с расстройствами аутистического спектра. И тут очень интересна эта связь иммунной системы и как она может повлиять на когнитивные способности.

— Я прочитала тему вашей кандидатской диссертации — изучение особенностей иммунного реагирования на пищевые антигены у детей с расстройствами аутистического спектра. Что такое пищевые антигены и в чем особенности иммунного реагирования у детей с РАС? — Все, что мы едим, это можно рассматривать, как пищевой антиген. В нашем организме есть такая система – пищевая толерантность, которая при определенных условиях может не до конца выполнять свою роль. Это все вызывает определенные иммунные реакции, то, что мы пытаемся определить, исследовать реакции иммунного реагирования на данные пищевые антигены. Кроме того, у нас в целом все соединено единой лимфатической системой, т.е. и кишечник, и мозг сейчас по новым трендам это органы, которые соединены между собой. Реакции и воспалительные какие-то процессы в кишечнике могут влиять на формирование очагов, в том числе воспаления в головном мозге, и вызывать определенное поведение, в том числе свойственное аутистическому спектру. Очень много можно рассказывать из теории, но очень важно питаться правильно, очень важно здоровье матери в первые 40 недель жизни формирования эмбриона. Очень важно нам всем, кто хочет быть здоровым, питаться правильно. Есть определенные тесты, которые позволяют выявить, на что у нас, может, какая-то специфическая реакция на продукты. Их желательно исключать из своего рациона. Кишечник и мозг – это связанные вещи. Возможно, когда-нибудь я расскажу об этом более подробно. — Напишете научную статью или прочитаете нам лекцию. — Да. Я надеюсь, что скоро на эту тему у меня состоится защита диссертации. Я думаю, что это будет нужно сделать. — Давайте теперь поговорим о политике. В «Единой России» в депутатской среде не так много молодежи. Обычно все места заняты директорами заводов и владельцами пароходов. Как вам удалось прорваться в депутаты? — Все началось с добровольчества и волонтерства. Как я говорила, я занималась всегда волонтерскими проектами, в том числе занималась Молодежным советом при администрации Томского района. Вместе с этим принимала участие в проекте «ПолитСтартап», как раз для молодых, активных людей, которые хотят попробовать себя в политике. Я думаю, что это сыграло свою роль в том, что я вступила в «Единую Россию». — Почему «Единую Россию» вы выбрали? — Потому что это конструктивная политическая сила, которая реализовывает важные дела и является гарантом исполнения тех целей, которые были озвучены на федеральном уровне. Для меня это было естественное завершение моего пути, потому что я сотрудничала с ними с самого начала, с волонтерской деятельности. У меня, действительно, вызвала чувство притяжения именно их деятельность. — Недавно состоялся 20 съезд партии «Единой России» и почему-то по результатам этого съезда в первой пятерке списка не оказалось лидера партии – Дмитрия Медведева. Как вы думаете, почему и что с ним не так? — Я, наверное, не знаю ответа на этот вопрос. — А кто из лидеров вашей партии вам нравится больше всего? — Чингис Маметович Акатаев, я могу похвалить его за хорошую работу, за то, что он показывает пример, каким нужно быть депутатом, для всех нас, и, действительно, каждая Дума, которая проходит с его участием, когда он ведет как председатель, очень крутая. Его дела характеризуют как грамотного и компетентного человека. Владимир Игоревич Самокиш очень много делает для своих избирателей и в целом проектов. Это люди, на которых я должна равняться. — А на федеральном уровне есть люди, на которых можно равняться? — На федеральном уровне? Мне ближе на местном.