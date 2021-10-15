Марат Валеев: Ситуация монополии власти удручающая

Состав восьмого созыва Законодательной Думы Томской области мало отличается от состава седьмого. Но тем не менее в облдуме появилось несколько новых политиков и Марат Валеев один из них. Он прошел в Думу по спискам партии "Справедливая Россия". Зачем успешный адвокат стал депутатом, почему главой законодательного комитета областного парламента избрали студента первого курса юрфака, а не опытного юриста и преподавателя ТГУ - это мы обсудили с Маратом Валеевым в инста-эфире ТВ2 . Ниже приводим текстовый вариант этого интервью.

– В любой корпорации, будь то государственная, будь то частная, в любой сфере, на мой взгляд, менеджер, который находится непрерывно у руководства со временем, сам того не замечая, начинает служить тормозом для развития системы. Все мы связаны системой ценностей, которые с годами не так быстро эволюционируют, как окружающий мир. Поэтому, конечно же, пресекательные сроки обязательно должны быть – это залог эффективного развития любой социальной системы. Да и идеологической тоже, на самом деле. Благодаря сменяемости клеток в нашем организме, мы живем. Как только одна из клеток отказывается умирать, это приводит к онкологии, к гибели всего организма в конечном итоге.

– Как вы думаете, вот про сменяемость власти вы заговорили, не стоит ли вообще как-то ограничить и срок пребывания на посту спикера законодательной Думы? Вот смотрите, у нас Борис Алексеевич Мальцев, я посмотрела, он, по-моему, почти 20 лет руководил Думой, Оксану Витальевну мы избрали опять на третий срок. Может быть уже внести ограничения - не больше двух сроков тоже? Какая-то должна ведь быть ротация? А у нас одни и те же лица.

– Нет. Мой выбор совершенно осознанный. Я вообще-то и пошел в законодательную ветвь власти во многом потому, что хочу составить конкуренцию действующей партии власти. Считаю, что ситуация несменяемости власти приводит к застою в различных его формах. Обновление необходимо. Никакого сожаления у меня не было. Время покажет. Сегодня же был просто старт, впереди пять лет работы. Посмотрим.

– В тот момент, когда спикер Оксана Козловская сказала, что выбирали по партийному признаку, а не по профессиональной подготовке, вы не пожалели, что не пошли в Думу от «Единой России»?

– Знаете, все объясняется, я думаю, интересами партийной конъюнктуры. В споре между справедливостью и эффективностью в этот раз с сухим счетом проиграла справедливость и эффективность, на мой взгляд. Мне удивителен несколько этот выбор моих коллег - кандидатуры господина Михайлова, при всем моем уважении к нему. Сегодня я спросил у Степана Михайлова: «Какие у вас есть конкурентные преимущества перед другими кандидатами на эту должность?» Спросил: «Были ли вами реализованы какие-то законодательные инициативы?», «Были ли эти законодательные инициативы реализованы в законы?», «Позволяет ли статус студента высшего учебного заведения (Оксана Козловская сказала, что в этом году господин Михайлов поступил на юридический факультет) занимать пост председателя правового комитета?» На вопросы свои я ответа не получил – господин Михайлов сказал о том, что есть опыт работы в Законодательной Думе, в общем-то, этим все и ограничилось.

– Марат, первый мой вопрос – сегодня в областной Думе председателем законодательного комитета выбрали студента юриста, а не преподавателя ТГУ, адвоката с большой практикой – вас. Вы тоже претендовали на этот пост. Как это произошло?

– Послушайте, у нас есть помощники. Неответ со стороны любого из депутатов – это тоже ответ, это тоже результат. Это сделает систему прозрачной. Надеюсь, что мое предложение найдет отклик. Понимаете, рано или поздно это воплотится. Вопрос только – кто это сделает первым и когда? У депутатов Думы Томской области есть уникальный шанс сделать это первыми и создать такое приложение.

– Вы думаете, в «Единой России» в этом заинтересован кто-то? Та же Оксана Витальевна. Я даже не представляю, как сидит она в телеге и отвечает на вопросы избирателей. Неудобные вопросы.

– Есть два способа действия в этой ситуации, на мой взгляд. Первое – это предложение более эффективных вещей, нежели те, которые формируют повестку представители действующей власти. И второе – это демонстрация и вынос в публичную плоскость ситуации монополии, это критика, конструктивная, безусловно, критика, тех предложений, которые имеют место быть. И площадок на сегодня для этого масса: инстаграм, фейсбук и так далее. Хочу предложить своим коллегам по Думе создать приложение для айфона и андроида, в рамках которого можно было бы напрямую задавать вопросы депутатам, получать напрямую ответы. Опыт создания такого приложения у нас есть. Первого, кстати, в Российской Федерации, для адвокатской палаты Томской области. Я промониторил эту ситуацию. По-моему, таких приложений на уровне законодательных собраний Российской Федерации не существует в настоящее время. Мы живем в век информационного общества, в век цифровизации, конечно же, будет очень здорово для репутации законодательных собраний всей нашей области в рамках Российской Федерации сделать первыми этот шаг. Это способствовать будет, на мой взгляд, сближению власти и населения. Не нужно будет никаких посредников, не нужно ждать почтовых ответов.

– Пресекательные сроки, надо запомнить. С учетом того, что большинство голосов в облдуме у «Единой России» и мнение остальных депутатов ничего не значит, мы это сегодня увидели уже, на первом заседании, как вы оцениваете свою роль как депутата, какие ставите перед собой задачи?

– Мне кажется, большинство из «Единой России» эту идею не поддержат. Скажут: «Мы и так открыты, трансляции у нас есть и достаточно этого. Это говорит о том, что мы открытый институт власти».

– Согласитесь, что сегодня мы все проводим много времени вот в этой черной коробочке под названием телефон, с утра до вечера. Все мы живем в приложениях, проводим огромной сегмент нашей жизни ежедневно в этих приложениях. Предлагаемое мной предложение будет гораздо более удобным способом коммуникации нежели прямые эфиры, за которыми мало кто на самом деле наблюдает.

– Ладно, посмотрим. Вы адвокат, у вас хорошая профессия. Зачем вы пошли в политику и почему «Справедливая Россия»?

– Это очень широкий вопрос. Почему я пошел в политику? Я политикой интересовался в общем-то всю свою сознательную жизнь, лет, наверное, с 12-13. После драматических событий распада СССР все стало очень интересно. Следил за политическими событиями как внутри страны, так и за ее пределами. Мысль о том, чтобы шагнуть непосредственно во власть, в законодательную ветвь, пришла мне в голову буквально пару лет назад. Посоветовавшись со старшими товарищами по профессиональной среде и по научной среде, получил поддержку от них и решил баллотироваться. Почему от «Справедливой России»? Мне очень симпатична Галина Немцева, ее харизма. Господин Миронов, этим летом имел честь познакомиться с ним. Он полиглот, человек у которого пять высших образований, очень харизматичный человек, зажигательный. Не во всем я согласен с тем, что транслирует «Справедливая Россия», именно поэтому до настоящего времени я не член партии «Справедливая Россия».

– Сторонник?

– Сторонник.

– А в политику почему? Просто потому что вы давно интересовались?

– Нет-нет, основная причина следующая – знаете, я не пропускал, с тех пор как получил активное избирательное право, ни одних выборов. Считаю, что критиковать власть, если ты не согласен с ней, можно только тогда, когда ты ходил на выборы. Я ходил каждый раз. Ситуация монополии власти удручающая, на самом деле. Захотелось хоть как-то, может быть, каплей в море, но эту ситуацию изменить. Показать, что конструктивные идеи могут исходить не только от действующей партии. Понимаете, система в том числе государственная, будет развиваться гораздо быстрее, если она будет разнополярной. Любая монополия – это гибель, рано или поздно.

– То же самое у нас говорил Максим Лучшев, который пошел в Думу от коммунистов. Он как бизнесмен говорил, что должна быть конкуренция, как в бизнесе, так и в политике. Расскажите немножко о себе. Вот вы новый депутат, о себе, о родителях, я знаю, что вы томич коренной.

– Мне 42 года. Мои родители приехали из Казани. Отец, к сожалению, уже умер. Мама жива, она индивидуальный предприниматель. Ей 70 лет, она до сих пор активно занимается предпринимательской деятельностью. У меня есть старший брат и младший брат. Старший брат, так же как и я, кандидат наук. Младший брат закончил Московский государственный университет. Долгое время работал в Центральном банке в Москве. Сейчас занимается бизнесом, ведет Телеграм-канал, консультирует людей по трейдингу. Что касается меня, я, закончив школу, поступил на юридический факультет, всегда мечтал об этом. После окончания юридического факультета я остался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Уткина – замечательного человека. Я считаю, что встреча с ним во многом предопределила то, кем я стал. Он человек, который формирует систему ценностей. Считаю, что мне в этом плане с учителем очень сильно повезло. Закончив аспирантуру, защитив диссертацию я остался работать в Томском государственном университете, преподаю на кафедре. Я доцент, пытаюсь писать докторскую диссертацию по мере наличия времени и, кроме того, занимаюсь адвокатской практикой с 2005 года, и с этого года я член квалификационной комиссии адвокатской палаты Томской области. Мы принимаем экзамен, у желающих стать адвокатами и привлекаем или не привлекаем, решаем вопросы по привлечению/не привлечению к дисциплинарной ответственности коллег.

– Как часто, интересно, у вас бывают вопросы по дисциплинарной ответственности, когда нарушается адвокатская этика?

– Мы собираемся раз в месяц. Нельзя, к сожалению, сказать, что это редкие случаи.

– Я прочитала в вашем Facebook, что вас удивил тот факт, что Томская область отчисляет в федеральный бюджет ежегодно более 100 млрд рублей – больше, чем Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и республика Алтай вместе взятые. Вы попытались разобраться, почему так?

– Это цитата из выступления заместителя губернатора Александра Феденева. Почему так? Слушайте, мне кажется даже разбираться особо не нужно. Это результат централизации власти, при которой неважно сколько ты зарабатываешь, а важно сколько центр выделит на места. К сожалению, это так. Это результат в том числе и того, что федерализм в России постепенно сокращается, полномочия у субъектов на местах забираются. Потихоньку, постепенно мы идем к унитарному государству.

– Смотрите, при всем том, что мы собираем больше, чем Кемеровская область и Новосибирская, мы видим, что денег по нацпроектам тот же Кузбасс получает больше. С Максимом Лучшевым мы обсуждали, что в соседнем Кемерове, мы видим общественный транспорт нормальный, красивые автобусы, а не эти ПАЗики, которые у нас везде. И дороги значительно лучше. Мы видим, что денег из федерации они получают значительно больше Томской области. От чего, на ваш взгляд, это зависит или от кого?

– Я думаю причин здесь масса. Основная – это население. Кемеровская область намного больше, чем наша, по населению. Кроме того, одна из основных причин – это активность, заметность исполнительной власти, субъектов федерации в Москве, в центре. Если ты активный, если твои программы и проекты конкурентоспособны – ты получаешь деньги.

– А кто у нас отвечает за эти программы, проекты? Кто их плохо продвигает, на ваш взгляд?

– Не хочу никого обвинять. Единственное, что могу сказать, что, учитывая, что у нас 98% государственной власти России – это исполнительная власть, очевидно, что ответственность за это лежит на органах исполнительной власти.

– То есть на областной администрации, будем называть вещи своими именами?

– Не готов персонализировать, мне кажется, это очевидно.

– Вчера новостные ресурсы писали о том, что грядет смена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Среди кандидатов на этот пост рассматривался бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Сегодня в кулуарах Думы как-то эта тема обсуждалась?

– Обсуждалась. Вы знаете, не нужно преувеличивать информированность депутатов областной Думы. Полагаю, что я и мои коллеги знаем на сегодняшний момент не более остальных.

– Как вы считаете, Сергей Жвачкин - хороший губернатор?

– Безусловно у него есть плюсы, однозначно у него есть плюсы.

– А минусы? Есть ли у него минусы?

– Вы понимаете, руководителя такого уровня всегда есть за что покритиковать. В целом, считаю, что Томская область…, мне кажется, у нее есть, так сказать, запас роста. Безусловно есть запас роста.

– Сегодня было первое заседание Областной Думы восьмого созыва. Какие важные вопросы там поднимались?

– Сегодня было достаточно прогнозируемое заседание. Заранее была известна повестка и, собственно, заранее были известны кандидаты на предложенные должности, и, учитывая парламентское большинство «Единой России», результаты тоже были предсказуемы. Вопрос только в том… интрига только в том, будет дискуссия или не будет дискуссия относительно конкретных персоналий?

– Была дискуссия?

– Только, пожалуй, вокруг кандидатуры руководителя правового комитета.

– На которую вы претендовали. У меня к вам есть несколько вопросов как к юристу. В России последнее время фиксируется, что около 98% приговоров обвинительные. У меня, в связи с этим, вопрос, вообще зачем тогда у нас адвокаты, когда шансов фактически выиграть дело в судах нет?

– Действительно, вы знаете, в Калифорнии где-то порядка 20-25% оправдательных приговоров. Нельзя говорить обо всех США. Почему? Потому что у них в каждом штате свой уголовный кодекс. У нас менее двух процентов, даже по статистике бывает еще меньше. Дело в том, что у нас система несколько иначе построена. Адвокат может максимально приложить свои усилия на стадии предварительного дознания к тому, чтобы доверитель не был привлечен к уголовной ответственности, и развернуть ситуацию так, чтобы дело просто не ушло в суд. Когда дело уходит в суд, конечно же, осмелюсь предположить, даже утверждать, что состязательность в уголовном процессе, в отличие от гражданского или арбитражного процесса, мягко говоря, хромает. Это не только мое мнение. Дело в том, что судейские кадры формируются, как правило, из прокурорских работников, следственного комитета и из помощников судей – из людей системы. Если мы посмотрим, сколько адвокатов становится судейскими работниками – это цифра, стремящаяся к нулю.

– Отсюда эта практика, да?

– Да.

– Скажите, у вас как у адвоката, были такие случаи, когда вы хотели уйти из профессии, когда у вас опускались руки?

– Да, у меня были такие случаи. Без комментариев, я бы не хотел говорить об этом.

– Вы преподаете в ТГУ и наверняка у вас студенты спрашивают о том, как работать юристам, когда у нас существует избирательное право? За примером далеко ходить не надо, если независимые журналисты получают хоть доллар из-за рубежа, то их можно уже признать иноагентами. При этом публикуются документы, которые говорят о том, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст имеет офшоры, счета и недвижимость за рубежом. И к нему вопросов нет. Как вы отвечаете студентам, когда они задают вам такие вопросы?

– Ох, ну и вопросы вы задаете.

– Я задаю вопрос, который меня саму волнует.

– Как я объясняю это студентам? Вы знаете, отвечу вам так. Томский государственный университет, как и любой университет, рассказывает студентам о том, как должно быть, а не о том, как есть. Мы рассказываем студентам об идеальной модели, о теоретических конструкциях, конечно же с вкраплениями практики. Пожалуй, таким будет мой ответ. Вы говорите о ситуации достаточно больной для Российской Федерации. Такие случаи можно перечислять и перечислять, таких случаев масса, они у всех на слуху. Ситуация, с которой нужно бороться. Я думаю, что побороть эту ситуацию можно в том числе, как раз все той же сменяемостью, просто сменяемостью и обновлением. Когда чиновник любого уровня, любой ветви власти будет знать, что не будет возможности после истечении срока пролонгировать свои полномочия, не будет возможности оставить свой пост своему родственнику. Он будет знать, что после него абсолютно на конкурентной основе по заслугам, а не по связям придут на его должность люди, такие же профессионалы, как он и за ним все проверят до копеечки, до сантиметра, до бумажки, и посмотрят насколько хорошо он исполнял свои обязанности, и в случае нарушения привлекут к ответственности. Когда это осознание будет иметь место, вот тогда тех случаев, о которых вы говорите, будет гораздо меньше.

– У вас есть, я знаю, свое адвокатское бюро, правильно, в Томске? Могли бы вы рассказать о каких-то громких делах, которые вы как адвокат вели?

– В этом году я на сегодняшний момент веду уголовное дело, например, в отношении заместителя мэра Евгения Сурикова. Я веду уголовное дело в отношении руководителя компании «Комстар» Олега Кальмаева. В целом же я, скорее, занимаюсь арбитражной практикой, нежели уголовной. Дела из арбитражной практики не настолько на слуху у населения. Долгое время в Новосибирске участвовал в деле, где к уголовной ответственности привлекалась труновская преступная группировка, это Новосибирск. Представлял интересы одного из фигурантов, назовем его так, министр финансов был в этой группировке. Этот человек один практически из всей группировки был освобожден в итоге от уголовной ответственности и не подвергся лишению свободы.