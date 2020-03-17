Манси. Выжить на Лозьве

— Урал — это же опорный край державы. Здесь добывают руду, золото, строят карьеры. Вроде как все идет в закрома родины, но на самом деле вредит людям, что здесь живут. Вот сейчас вахтовики строят карьер на Тошинке. Строительство карьера, чтобы там ни говорили, обязательно нарушит экологию этих мест. А значит, исчезнет рыба и цивилизация еще больше пододвинется к манси. И еще меньше останется территории, на которой они ведут традиционный образ жизни.



И я думаю, что и мост через Вижай, там, где вы проезжали, строится не для манси, а для карьера. Не потому что власть заботится о манси, а потому что будут добывать руду и по этому мосту будут ходить тяжелые самосвалы. А ведь до Ушмы останутся как минимум еще две реки, которые летом вброд невозможно проехать. Там вода такая, что сносит и УАЗики, и большие Уралы.



— А что это за история, что вам приходилось вызывать в Ушму вертолет?



— Четыре года назад мы поехали на перевал Дятлова, а в этот момент жена Коли Анямова как раз рожала. Это было 6 декабря. Мы узнали, что роды тяжелые и женщина теряет много крови. Я позвонил в МЧС, вызвал вертолет, удостоверился, что он действительно заправляется и готов к вылету. И только тогда уехал на перевал Дятлова.



— То есть это была санитарная авиация, которая и так по их звонку должна была бы вылететь?



— Ну, манси, по крайней мере наши лозьвинские, люди скромные, не наглые. Для Коли Анямова вызвать вертолет все равно что Путину позвонить. Он даже попытки такой не делал, у него даже мысли такой не было в голове. Он думал, может, ее на Буране как-то довезет... В общем вертолет прилетел, ребенка спасли. И вот так у меня появился крестник.

