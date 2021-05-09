«Маму увел полицай, а фашист взял зажигалку и бросил на хату...»

В 1959 году за Тегульдетом шелкопряд съел весь хвойный лес, закрыли шесть новых леспромхозов. Инженерно-технических работников машинодорожного отряда перевели в туда. Нужно было разбирать поселки и строить железную дорогу до новых лесных делян.
— Я всегда работала. Сыну было шесть месяцев, мама его возила в ванночке цинковой по поселку, чтобы найти меня, покормить его. Когда — получалось, когда — нет. Так заработала грудницу (прим.ред.: мастит). У меня температура 40, молока нет. Больница была в поселке, а там – отличный военный хирург, но — пьяница. Медсестра мне говорит: «Приходи утром в 4, я его похмелю и он разрежет тебе грудь. Другого выхода нет. Нужно гной выпустить срочно». И я пришла. Куда мне деваться, жить хочется. Она его разбудила, у него руки трясутся, налила немножко — выпил. Разрезал, гной вышел и я уснула, потому что не спала несколько дней. Никто ничего не зашивал. Уколы мне медсестра потом ставила — пенициллин, не помню, сколько дней. И все прошло.
Позже Валентина Полынская переехала в Тегульдет. Оттуда – поступила в томский архитектурно-строительный институт и уехала в Томск. С 1968 по 1980 годы работала в партийных и советских органах. Всегда была активисткой, выступала в самодеятельности. 62 года жизни она – коммунист.