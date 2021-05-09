«Маму увел полицай, а фашист взял зажигалку и бросил на хату...»

— Она говорит: «Девочка, у тебя же вся жизнь впереди. Что ж ты так и будешь с семи классами образования болтаться? Так и будешь свиней кормить? Почему ты не пойдешь в лесотехнический техникум?». Я о таком даже и не думала. Он был в девяти километрах от нас. Там всегда учились только мужчины. Она говорит: «Иди туда, тебя возьмут! Там недобор». После войны кто учился: кому было в чем пойти и что есть. А таких немного было. «У тебя будет крыша над головой, общежитие, постель. Будешь учиться, читать». Она знала, что я люблю читать, а там хорошая библиотека была. «А еще, знаешь, что там есть? Тарелка супа в обед и кусочек хлеба». И этот кусочек хлеба решил всю мою судьбу. Я подумала: «Кусочек хлеба. Я даже не знаю, какой у него запах и вкус». И утром, никому ничего не говоря, потому что никому дела никакого нет, я босиком со своими документами прибежала в техникум. Меня сразу зачислили. Там я начала жить. А когда зашла в библиотеку, будто свет открылся для меня: я впервые увидела настоящие книги, не считая пары старых учебников. И я читала все подряд, не разбирая.