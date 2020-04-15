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Мамонты на продажу

Юлия Корнева
Юлия Корнева
2 часа назад

В Англии с аукциона проданы четыре скелета мамонтов, добытых в Тегульдетском районе. Цена одного из них составила более чем 10 млн рублей (115 тысяч фунтов стерлингов). ТГУ просит генпрокуратуру провести проверку, поскольку мамонты добыты без разрешительных документов.


Мы связались с тем, кто выставил тегульдетских мамонтов на продажу. Нам рассказали, как десять мешков костей превращаются в полные скелеты. И почему тегульдетского, западно-сибирского мамонта продавать выгоднее, чем якутского.

Мамонты на продажу

12 сентября 2017 года аукционный дом Summers Place Auctions (Великобритания) объявил о продаже остатков целой семьи мамонтов, привезенных из Сибири. На его сайте была опубликована следующая информация:


«Это первый случай, когда на продажу выставляется целая семья этих гигантов ледникового периода. Ожидаемая выручка от продажи оценивается в 250 000 — 400 000 фунтов стерлингов. Семья состоит из двух взрослых самца и самки, дочери-подростка и годовалого ребенка. Находка была совершена во время строительных работ возле сибирского города Томск, на юго-западе великой сибирской тайги в 2002 году. Строители заметили несколько костей рядом с тем местом, где они начали свою работу. Похоже, река Чулым смыла много песка, и оказалось, что она обнажила кости некоторых мамонтов. Компания Trias Geo организовала экспедицию, и было решено, что их можно легко выкопать без какого-либо ущерба для природы. Ископаемые остатки костей мамонтов стали частью коллекции компании и после выставочного тура по Германии и Швейцарии в период с 2004 по 2007 год поступили на аукцион».


20 ноября 2018 года аукционным домом Summers Place Auctions (Великобритания) один из скелетов мамонта (взрослый самец) был продан за 115 000£ (фунтов стерлингов). По нынешнему курсу это более 10,5 миллионов рублей.


Полный скелет мамонта представляет высокую научную и музейную (соответственно, культурную) ценность. Такие экземпляры по закону должны принадлежать государству и запрещены к вывозу за границу для продажи. Такова официальная позиция. Таковы законы РФ, Евросоюза и большинства стран мира. И университет, инициировав запрос в прокуратуру, хотел бы, во-первых, навести порядок в сфере «добычи палеонтологических остатков», а во-вторых, вернуть мамонтов на родину.


В 2006 году телекомпания ТВ2 побывала на месте раскопок с университетскими палеонтологами и записала свидетельства, как некий «Валера мешками вывозил оттуда кости». В том же году была попытка завести уголовное дело. Но его так и не завели.

— Одна из наших задач – попытаться вернуть тех мамонтов, что в Тегульдете были нелегально выкопаны, — рассказывает представитель ТГУ, юрист Екатерина Лизунова. — Там не менее трех лет работали черные копатели, и, по имеющейся информации, до 10 скелетов оттуда они вывезли. Компания ООО «ТРИАС ГЕО», которая этих мамонтов в итоге продавала, заявляла, что кости выкопаны близ Тегульдета в процессе строительных работ, но это намеренно искаженная информация. Это место – Красный Яр, в 35 километрах ниже по течению Чулыма от районного центра. Там есть заброшенный песчаный карьер, в котором и найдены были кости. Никаких разрешительных документов на раскопки при этом не оформлялось. Мы проверили в Росгеолфонде — нет никаких сведений, что «ТРИАС ГЕО» такие лицензии выдавались. Недавно мы нашли на федеральном сайте Роспотребнадзора, что они в 2017 году запрашивали разрешение на вывоз мамонтовой кости. Не знаем, наши это мамонты или нет. Мы отправили запрос в Роспотребнадзор, но пока оттуда нам не ответили. После этого мы обратились в прокуратуру. Потому что все, что находится в недрах, принадлежит государству. И в интересах государства – установить факт того, что эти мамонты были добыты незаконно. Только тогда может появиться возможность потребовать уже у покупателя этого скелета возврата из чужого незаконного владения. Мы изучили различные международные акты, это можно сделать. Но наше обращение областная прокуратура обрабатывать не стала, оценку этому не дала, перенаправила его в различные другие инстанции: в комитет по культуре, в департамент по недропользованию, в таможню. То есть в Томской области университет никакого расследования не добился. Поэтому и было решено обратиться в генеральную прокуратуру. Что мы и сделали.

Палеонтологические материалы, насколько мы выяснили, возвращали в мире только один раз — это Монголия вернула из США своего динозавра. Возвращают картины, иные ценности, которые, в основном, в годы Великой Отечественной войны были вывезены. А по палеонтологии такой практики почти нет. А было бы правильно Томской области вернуть своих мамонтов.

И вернуть есть основания. Ибо добыты тегульдетские мамонты незаконно. Департамент по недропользованию администрации Томской области права пользования участками недр для сбора палеонтологических материалов ООО «ТРИАС ГЕО» не выдавал. Так как те с «такой заявкой к ним и не обращались». Так написано в официальном ответе департамента, данном в начале этого года ТГУ. Но по информации из ТГУ, именно «ТРИАС ГЕО» обращалась в департамент в 2006 году и ученые дали отрицательную рецензию (то есть отказ) на эту заявку.


Тогда несколько ведомств комментировали СМИ факт незаконных раскопок у Тегульдета. В ТГУ сохранились эти ответы. Так председатель комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Томской области Маргарита Цибульникова объясняла, что департамент обратился к фирме «Триас Гео», чтобы те объяснили, почему проводились несанкционированные раскопки: «В фирме нам ответили, что раскопки производил лишь один сотрудник в частном порядке. То есть, фирма вроде бы ни при чем <...> после того как «Триас Гео» открестилась от тегульдетских раскопок, мы обратились в областную прокуратуру. Сначала получили ответ, что дело закрыто, но мы с этим не согласились и вновь попросили проверить факты и объявить в розыск человека, который организовал несанкционированные раскопки...»

раскопки ТГУ в Красноярской Курье в 2006 году
раскопки ТГУ в Красноярской Курье в 2006 году
Мамонты на продажу
Мамонты на продажу
Мамонты на продажу
Мамонты на продажу
Мамонты на продажу

Это уже не первый случай, когда в Европе с аукциона продают российских мамонтов. Например, полный скелет был продан во Франции. Откуда он был вывезен — выяснить так и не удалось. Ученые на расстоянии могут лишь предполагать. А следственные органы эти факты не заинтересовали.


— Официально полный скелет нельзя продать, — рассказывает профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский. — Ибо он представляет высокую научную и музейную ценность, соответственно, чтобы его вывезти нужно иметь заключение, что он не имеет такой ценности, но тут она очевидна. Мы, когда во Франции был продан мамонт из Сибири, списались с Якутском — попытались понять откуда этот скелет. Но никто не знал откуда. И вдруг через некоторое время после продажи во Франции, появляется информация, что на аукционе уже в Англии выставлены полные скелеты из Тегульдета. Я смотрю и понимаю что без вариантов — это наше местонахождение Красноярская курья (протока реки Чулым у деревни Красный Яр Тегульдетского района). Как раз вы тогда снимали сюжет, о том, что еще до наших раскопок осенью 2005 года там все обчистили. Область и страна потеряла уникальные экспонаты. Это больная тема для России, в мире, наверное, только в Африке такие дела творятся. Раз украли скелеты, этим должны заниматься правоохранительные органы, а не ученые-палеонтологи.

Сергей Лещинский на раскопках в Красноярской Курье в 2006 году
Сергей Лещинский на раскопках в Красноярской Курье в 2006 году

Однако прокуратура этим заниматься не стала. УМВД по Томской области прислало ответ, что установить факт изъятия в 2002 году (реально копали в 2003-05 годах) мамонтов на территории Тегульдетского района «не представилось возможным ввиду давности предполагаемых событий», да и срок давности по правонарушениям уже прошел. Томская таможня посоветовала обратиться в Домодедовскую или Шереметьевскую, у которых может быть информация о вывозе тегульдетских мамонтов за рубеж. Областной комитет по культуре — просто процитировал закон, который юристы ТГУ и так знают. Вот и все.


Меж тем, мамонты на территории России и вывезенные с ее территории, по-прежнему активно продаются. Это бизнес, в котором крутятся миллионы долларов. И который в российских реалиях не хотят, либо не могут проконтролировать.

Мамонты на продажу

Кстати, ООО «ТРИАС ГЕО» в этом бизнесе структура как раз вполне открытая. Так сейчас на их сайте есть информация о том, что тегульдетские мамонты в количестве десяти штук действительно были выставлены на продажу. И даже один из них продан через сайт. В описании к этому проданному мамонту есть следующая информация: «В Томской области на реке Чулым осенью 2002 года были найдены восемь полных скелетов и два не полных скелета мамонтов. Местонахождение около поселка Тегульдет обнаружено экспедицией ТРИАС ГЕО. Все десять скелетов являются частью палеонтологической коллекции компании».


ООО «ТРИАС ГЕО» зарегистрировано в Москве. Дата регистрации – 18.10.2000 г. Позиционирует себя в качестве экспортной компании. Предлагает услуги по оформлению лицензии, и отправке в любую страну мира таких товаров, как бивни мамонтов, костные остатки, скелет мамонта, носорога, бизона, овцебыка, черепа носорогов, рога носорогов и другого палеонтологического материала мамонтовой фауны.


Мы дозвонились по указанному на сайте ООО «ТРИАС ГЕО» телефону и поговорили с замдиректора компании Павлом Бойко, которого в СМИ называют «бывший палеонтолог» (аудиозапись этого интервью имеется в редакции).


— У нас не было экспедиции, мы сами добычей не занимаемся. Нам продали этот материал в Москве.


У вас на сайте написано, что это была экспедиция ТРИАС ГЕО?


— Ну и что мало ли что там… А что вы хотите об этом написать?


Ну да, для нас это событие — тегульдетский мамонт продан с аукциона в Лондоне!


— Ну пишите. Вы хотите чтобы я против себя свидетельствовал?


Ну вы же покупали этих мамонтов с документами?


— Да какие мамонты, просто кости были. Это потом скелеты появились, благодаря моим умелым рукам и моей бригады. А изначально это были разрушенные до основания кости, взятые из карьера, где добывался песок (по закону работы в этом случае обязаны были остановить и взывать экспертов — прим. редакции). Нам привезли набор костей. Битых, ломанных, разрушенных. Мы попытались что-то из них сделать. А потом просто прикрутили к ним историю тегульдетских мамонтов. В этих скелетах вообще 70-80 процентов это якутские кости. Но якутский мамонт — это 12-50 тысяч лет. А сибирский мамонт — 60 или 70 тысяч лет. Разный интерес может быть при продаже, когда ты легенду создаешь — к объекту, которому 12 тысяч лет или 50-70 тысяч лет. Поэтому мы и взяли за основу тегульдетского сибирского более древнего мамонта.

Есть разница, когда ты даешь информацию, что этот мамонт из Якутии. Или из Сибири, где находок очень и очень мало. Из Якутии этих мамонтов мы наверное уже штук 40 продали официально по лицензии. А тут я несколько косточек взял тегульдетских, их пластифицировал (добавил пластика для скрепления — прим. редакции). И добавил много якутских. Потому что в Сибири невозможно собрать целого мамонта. Его берешь в руки, а он разваливается. Кость до такой степени минерализована и закрепить ее нельзя. Если у вас есть фотография с аукциона, и ее увеличить и хорошо присмотреться, очевидно, что это не сибирский мамонт. Видно, что хорошие бивни, хорошая текстура. Это якутские бивни. Якутский череп, якутские кисти, лапы.

Информация аукционного дома о продаже одного из тегульдетских мамонтов.
Информация аукционного дома о продаже одного из тегульдетских мамонтов.

Вы одного мамонта в Лондоне с аукциона уже продали. А еще три? Вы их сняли с аукциона?


— Нет, все четыре проданы.


Я знаю, что одного за 115 тысяч фунтов стерлингов. А остальные за какую цену, если не секрет?


— 115 тысяч (пытается вспомнить). Я сейчас не помню уже точно. Остальные от 20 до 50 тысяч фунтов стерлингов.


Чтобы вывезти за границу мамонта на продажу какие документы нужны? Ученые говорят, что полный скелет представляет собой научную ценность, принадлежит государству и его вообще нельзя продавать.


— Есть, конечно, такое понятие как полный скелет, но в природе их нет. Ибо свойство у мерзлоты — это движение слоев в разные стороны. Так что если попадает инородное тело в мерзлоту, его разносит в разные стороны. Поэтому найти целый скелет почти не возможно.

У нас по крайней мере таких не было. Мы собираем сборные разрозненные из 10-20 особей.


А вы сами экспедиции организовываете? Или только покупаете?


— Нет мы сами не организовываем. Мы только покупаем в Якутии у местных поставщиков с лицензиями, с входящим пакетом. В Якутии около пятисот лицензий в том году выданы были.


А разве все, что в недрах находят, по закону не государственная собственность?


— Государство предоставляет эксклюзивное право выкупа. Мы покупаем у коммерсанта. Коммерсант у государства. Государство как правило отказывается от такого материала. Потому что этого материала у государства в подвалах накоплено очень много. Этот материал не представляет ни культурной, ни научной, ни музейной ценности. Это все уже изучено вдоль и поперек. Вот желудок мамонта куда ценнее найти, ибо по его содержимому можно изучить биофауну.


Я чувствую, что вы хорошо разбираетесь в вопросе.


— Ну так я 30 лет на рынке, 30 лет собираю этих мамонтов. В том числе для музеев наших и зарубежных.


И все-таки на вывоз за границу нужно особое разрешение?


— Обычный пакет документов, согласуешь его по линии Росприроднадзора РФ. Они видят что все в законе, что все было добыто согласно законодательству. И согласуют разрешение на экспорт. Дальше Минкульт и Минэкономразвития.


А вы покупали что-либо в Томской области, у кого была такая лицензия?


— В Якутии без проблем подаешь заявку. Главное, чтобы были условия соблюдены, техника безопасности, бюджет должен быть нормальный у предприятия, научный работник обязательно должен быть, геолог какой-нибудь. Но в Томске, когда я купил мешков десять вот этих костей, мне их в Москву просто привезли. Я предложил в Москве палеонтологическому институту есть такой Мащенко Евгений Николаевич совместно с томским институтом заняться разработкой этого карьера в Тегульдетском районе, но мне отказали. А в дальнейшем этот карьер был разрушен.


Так вы когда эти кости покупали, были документы к ним сопровождающие или нет?


— Нет документов не было. Мне просто привезли мешков десять образцов. Я посмотрел, но интерес потерял. Ибо у меня якутских костей — десятки тонн.


То есть по вашему получается, что на покупку костей не нужны документы?


— Да это даже не покупка была. Эти образцы в общем-то бесплатно мне достались. Я просто оплатил дорогу — услуги грузовой компании.

Раскопки ТГУ на Красноярской Курье, 2009 год.
Раскопки ТГУ на Красноярской Курье, 2009 год.

Из заявления в генпрокуратру о проведении проверки по факту незаконного сбора и реализации палеонтологических материалов:


«В соответствии с пунктом 2 статьи 17 закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» в редакции действующей в период с 15.04.1993 г. до 28.12.2017 г., культурные ценности могли быть вывезены в соответствии с решением о возможности их вывоза, выдаваемым Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. При принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей выдавалось свидетельство на право вывоза культурных ценностей. До выдачи такого свидетельства все заявленные к вывозу с территории Российской Федерации культурные ценности подлежали обязательной экспертизе.


Приказом Минкультуры РФ от 07.08.2001 N 844 был утвержден Перечень культурных ценностей. В пункте 11 указанного перечня указаны редкие образцы и коллекции флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких областей науки, как анатомия, палеонтология и минералогия, в том числе:

остатки ископаемых организмов и / или их частей (в том числе их отпечатки) независимо от сохранности


Таким образом, для легального вывоза ископаемых остатков как мамонтовой фауны, так и иных объектов, представляющих интерес для палеонтологии, минералогии и других областей науки, требуется соблюдение разрешительного порядка в виде получения специальной лицензии. Для получения указанной лицензии лицо обязано организовать проведение экспертизы. Для проведения экспертизы необходимо подтверждение права собственности на вывозимую вещь.


В соответствии со ст. 1.2 Закона РФ «О недрах», палеонтологические, минералогические и другие коллекционные материалы, добытые без лицензии на сбор, подлежат обязательному изъятию.


В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.


Для инициирования процесса возврата в государственную собственность ценных палеонтологических объектов, происходящих из незаконных раскопок в с. Тегульдет, в том числе путем предъявления исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения, необходимо подтвердить факт их незаконного сбора на территории РФ».

Раскопки ТГУ на Красноярской Курье, 2014 год.
Раскопки ТГУ на Красноярской Курье, 2014 год.

В 2007 году в Якутске на IV международной мамонтовой конференции упомянутый ранее кандидат биологических наук из палеонтологического института Е.Н.Мащенко делал доклад о крупном местонахождении остатков мамонтов около деревни Красный Яр в Тегульдетском районе, открытом в 2003 году, то есть фактически теми самыми неизвестными копателями. (Этот доклад, все иные документы, ответы, запрос в генпоркуратуру имеются в распоряжении редакции). Еще ранее в 2005 году об этом писал замдиректора ООО «ТРИАС ГЕО», которого в СМИ называют основателем компании. Если уже тогда было ясно, что там без разрешительных документов мешками выкапывали кости мамонтов, почему этот процесс хаотической незаконной разработки никто не остановил? В сюжете ТВ2 2006 года, рассказывалось, что тегульдетская прокуратура вроде бы заинтересовалась этим фактом, но ни во что этот интерес так и не вылился. И вот теперь четыре тегульдетских мамонта проданы в Англии с аукциона. Хотя, как утверждает продавец, эти скелеты на 70-80 процентов не тегульдетские, а якутские. Но это уже другая история.

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