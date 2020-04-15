Мамонты на продажу

Истории

В Англии с аукциона проданы четыре скелета мамонтов, добытых в Тегульдетском районе. Цена одного из них составила более чем 10 млн рублей (115 тысяч фунтов стерлингов). ТГУ просит генпрокуратуру провести проверку, поскольку мамонты добыты без разрешительных документов.

Мы связались с тем, кто выставил тегульдетских мамонтов на продажу. Нам рассказали, как десять мешков костей превращаются в полные скелеты. И почему тегульдетского, западно-сибирского мамонта продавать выгоднее, чем якутского.

12 сентября 2017 года аукционный дом Summers Place Auctions (Великобритания) объявил о продаже остатков целой семьи мамонтов, привезенных из Сибири. На его сайте была опубликована следующая информация:

«Это первый случай, когда на продажу выставляется целая семья этих гигантов ледникового периода. Ожидаемая выручка от продажи оценивается в 250 000 — 400 000 фунтов стерлингов. Семья состоит из двух взрослых самца и самки, дочери-подростка и годовалого ребенка. Находка была совершена во время строительных работ возле сибирского города Томск, на юго-западе великой сибирской тайги в 2002 году. Строители заметили несколько костей рядом с тем местом, где они начали свою работу. Похоже, река Чулым смыла много песка, и оказалось, что она обнажила кости некоторых мамонтов. Компания Trias Geo организовала экспедицию, и было решено, что их можно легко выкопать без какого-либо ущерба для природы. Ископаемые остатки костей мамонтов стали частью коллекции компании и после выставочного тура по Германии и Швейцарии в период с 2004 по 2007 год поступили на аукцион».

20 ноября 2018 года аукционным домом Summers Place Auctions (Великобритания) один из скелетов мамонта (взрослый самец) был продан за 115 000£ (фунтов стерлингов). По нынешнему курсу это более 10,5 миллионов рублей.

Полный скелет мамонта представляет высокую научную и музейную (соответственно, культурную) ценность. Такие экземпляры по закону должны принадлежать государству и запрещены к вывозу за границу для продажи. Такова официальная позиция. Таковы законы РФ, Евросоюза и большинства стран мира. И университет, инициировав запрос в прокуратуру, хотел бы, во-первых, навести порядок в сфере «добычи палеонтологических остатков», а во-вторых, вернуть мамонтов на родину.

В 2006 году телекомпания ТВ2 побывала на месте раскопок с университетскими палеонтологами и записала свидетельства, как некий «Валера мешками вывозил оттуда кости». В том же году была попытка завести уголовное дело. Но его так и не завели.

— Одна из наших задач – попытаться вернуть тех мамонтов, что в Тегульдете были нелегально выкопаны, — рассказывает представитель ТГУ, юрист Екатерина Лизунова. — Там не менее трех лет работали черные копатели, и, по имеющейся информации, до 10 скелетов оттуда они вывезли. Компания ООО «ТРИАС ГЕО», которая этих мамонтов в итоге продавала, заявляла, что кости выкопаны близ Тегульдета в процессе строительных работ, но это намеренно искаженная информация. Это место – Красный Яр, в 35 километрах ниже по течению Чулыма от районного центра. Там есть заброшенный песчаный карьер, в котором и найдены были кости. Никаких разрешительных документов на раскопки при этом не оформлялось. Мы проверили в Росгеолфонде — нет никаких сведений, что «ТРИАС ГЕО» такие лицензии выдавались. Недавно мы нашли на федеральном сайте Роспотребнадзора, что они в 2017 году запрашивали разрешение на вывоз мамонтовой кости. Не знаем, наши это мамонты или нет. Мы отправили запрос в Роспотребнадзор, но пока оттуда нам не ответили. После этого мы обратились в прокуратуру. Потому что все, что находится в недрах, принадлежит государству. И в интересах государства – установить факт того, что эти мамонты были добыты незаконно. Только тогда может появиться возможность потребовать уже у покупателя этого скелета возврата из чужого незаконного владения. Мы изучили различные международные акты, это можно сделать. Но наше обращение областная прокуратура обрабатывать не стала, оценку этому не дала, перенаправила его в различные другие инстанции: в комитет по культуре, в департамент по недропользованию, в таможню. То есть в Томской области университет никакого расследования не добился. Поэтому и было решено обратиться в генеральную прокуратуру. Что мы и сделали.

Палеонтологические материалы, насколько мы выяснили, возвращали в мире только один раз — это Монголия вернула из США своего динозавра. Возвращают картины, иные ценности, которые, в основном, в годы Великой Отечественной войны были вывезены. А по палеонтологии такой практики почти нет. А было бы правильно Томской области вернуть своих мамонтов.

И вернуть есть основания. Ибо добыты тегульдетские мамонты незаконно. Департамент по недропользованию администрации Томской области права пользования участками недр для сбора палеонтологических материалов ООО «ТРИАС ГЕО» не выдавал. Так как те с «такой заявкой к ним и не обращались». Так написано в официальном ответе департамента, данном в начале этого года ТГУ. Но по информации из ТГУ, именно «ТРИАС ГЕО» обращалась в департамент в 2006 году и ученые дали отрицательную рецензию (то есть отказ) на эту заявку.



Тогда несколько ведомств комментировали СМИ факт незаконных раскопок у Тегульдета. В ТГУ сохранились эти ответы. Так председатель комитета по управлению природными ресурсами и геологическому контролю Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Томской области Маргарита Цибульникова объясняла, что департамент обратился к фирме «Триас Гео», чтобы те объяснили, почему проводились несанкционированные раскопки: «В фирме нам ответили, что раскопки производил лишь один сотрудник в частном порядке. То есть, фирма вроде бы ни при чем <...> после того как «Триас Гео» открестилась от тегульдетских раскопок, мы обратились в областную прокуратуру. Сначала получили ответ, что дело закрыто, но мы с этим не согласились и вновь попросили проверить факты и объявить в розыск человека, который организовал несанкционированные раскопки...»

Это уже не первый случай, когда в Европе с аукциона продают российских мамонтов. Например, полный скелет был продан во Франции. Откуда он был вывезен — выяснить так и не удалось. Ученые на расстоянии могут лишь предполагать. А следственные органы эти факты не заинтересовали.

— Официально полный скелет нельзя продать, — рассказывает профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский. — Ибо он представляет высокую научную и музейную ценность, соответственно, чтобы его вывезти нужно иметь заключение, что он не имеет такой ценности, но тут она очевидна. Мы, когда во Франции был продан мамонт из Сибири, списались с Якутском — попытались понять откуда этот скелет. Но никто не знал откуда. И вдруг через некоторое время после продажи во Франции, появляется информация, что на аукционе уже в Англии выставлены полные скелеты из Тегульдета. Я смотрю и понимаю что без вариантов — это наше местонахождение Красноярская курья (протока реки Чулым у деревни Красный Яр Тегульдетского района). Как раз вы тогда снимали сюжет, о том, что еще до наших раскопок осенью 2005 года там все обчистили. Область и страна потеряла уникальные экспонаты. Это больная тема для России, в мире, наверное, только в Африке такие дела творятся. Раз украли скелеты, этим должны заниматься правоохранительные органы, а не ученые-палеонтологи.

Однако прокуратура этим заниматься не стала. УМВД по Томской области прислало ответ, что установить факт изъятия в 2002 году (реально копали в 2003-05 годах) мамонтов на территории Тегульдетского района «не представилось возможным ввиду давности предполагаемых событий», да и срок давности по правонарушениям уже прошел. Томская таможня посоветовала обратиться в Домодедовскую или Шереметьевскую, у которых может быть информация о вывозе тегульдетских мамонтов за рубеж. Областной комитет по культуре — просто процитировал закон, который юристы ТГУ и так знают. Вот и все.

Меж тем, мамонты на территории России и вывезенные с ее территории, по-прежнему активно продаются. Это бизнес, в котором крутятся миллионы долларов. И который в российских реалиях не хотят, либо не могут проконтролировать.

Кстати, ООО «ТРИАС ГЕО» в этом бизнесе структура как раз вполне открытая. Так сейчас на их сайте есть информация о том, что тегульдетские мамонты в количестве десяти штук действительно были выставлены на продажу. И даже один из них продан через сайт. В описании к этому проданному мамонту есть следующая информация: «В Томской области на реке Чулым осенью 2002 года были найдены восемь полных скелетов и два не полных скелета мамонтов. Местонахождение около поселка Тегульдет обнаружено экспедицией ТРИАС ГЕО. Все десять скелетов являются частью палеонтологической коллекции компании».

ООО «ТРИАС ГЕО» зарегистрировано в Москве. Дата регистрации – 18.10.2000 г. Позиционирует себя в качестве экспортной компании. Предлагает услуги по оформлению лицензии, и отправке в любую страну мира таких товаров, как бивни мамонтов, костные остатки, скелет мамонта, носорога, бизона, овцебыка, черепа носорогов, рога носорогов и другого палеонтологического материала мамонтовой фауны.

Мы дозвонились по указанному на сайте ООО «ТРИАС ГЕО» телефону и поговорили с замдиректора компании Павлом Бойко, которого в СМИ называют «бывший палеонтолог» (аудиозапись этого интервью имеется в редакции).

— У нас не было экспедиции, мы сами добычей не занимаемся. Нам продали этот материал в Москве.

— У вас на сайте написано, что это была экспедиция ТРИАС ГЕО?

— Ну и что мало ли что там… А что вы хотите об этом написать?

— Ну да, для нас это событие — тегульдетский мамонт продан с аукциона в Лондоне!

— Ну пишите. Вы хотите чтобы я против себя свидетельствовал?

— Ну вы же покупали этих мамонтов с документами?

— Да какие мамонты, просто кости были. Это потом скелеты появились, благодаря моим умелым рукам и моей бригады. А изначально это были разрушенные до основания кости, взятые из карьера, где добывался песок (по закону работы в этом случае обязаны были остановить и взывать экспертов — прим. редакции). Нам привезли набор костей. Битых, ломанных, разрушенных. Мы попытались что-то из них сделать. А потом просто прикрутили к ним историю тегульдетских мамонтов. В этих скелетах вообще 70-80 процентов это якутские кости. Но якутский мамонт — это 12-50 тысяч лет. А сибирский мамонт — 60 или 70 тысяч лет. Разный интерес может быть при продаже, когда ты легенду создаешь — к объекту, которому 12 тысяч лет или 50-70 тысяч лет. Поэтому мы и взяли за основу тегульдетского сибирского более древнего мамонта.

Есть разница, когда ты даешь информацию, что этот мамонт из Якутии. Или из Сибири, где находок очень и очень мало. Из Якутии этих мамонтов мы наверное уже штук 40 продали официально по лицензии. А тут я несколько косточек взял тегульдетских, их пластифицировал (добавил пластика для скрепления — прим. редакции). И добавил много якутских. Потому что в Сибири невозможно собрать целого мамонта. Его берешь в руки, а он разваливается. Кость до такой степени минерализована и закрепить ее нельзя. Если у вас есть фотография с аукциона, и ее увеличить и хорошо присмотреться, очевидно, что это не сибирский мамонт. Видно, что хорошие бивни, хорошая текстура. Это якутские бивни. Якутский череп, якутские кисти, лапы.

— Вы одного мамонта в Лондоне с аукциона уже продали. А еще три? Вы их сняли с аукциона?

— Нет, все четыре проданы.

— Я знаю, что одного за 115 тысяч фунтов стерлингов. А остальные за какую цену, если не секрет?

— 115 тысяч (пытается вспомнить). Я сейчас не помню уже точно. Остальные от 20 до 50 тысяч фунтов стерлингов.

— Чтобы вывезти за границу мамонта на продажу какие документы нужны? Ученые говорят, что полный скелет представляет собой научную ценность, принадлежит государству и его вообще нельзя продавать.

— Есть, конечно, такое понятие как полный скелет, но в природе их нет. Ибо свойство у мерзлоты — это движение слоев в разные стороны. Так что если попадает инородное тело в мерзлоту, его разносит в разные стороны. Поэтому найти целый скелет почти не возможно. У нас по крайней мере таких не было. Мы собираем сборные разрозненные из 10-20 особей.

— А вы сами экспедиции организовываете? Или только покупаете?

— Нет мы сами не организовываем. Мы только покупаем в Якутии у местных поставщиков с лицензиями, с входящим пакетом. В Якутии около пятисот лицензий в том году выданы были.

— А разве все, что в недрах находят, по закону не государственная собственность?

— Государство предоставляет эксклюзивное право выкупа. Мы покупаем у коммерсанта. Коммерсант у государства. Государство как правило отказывается от такого материала. Потому что этого материала у государства в подвалах накоплено очень много. Этот материал не представляет ни культурной, ни научной, ни музейной ценности. Это все уже изучено вдоль и поперек. Вот желудок мамонта куда ценнее найти, ибо по его содержимому можно изучить биофауну.

— Я чувствую, что вы хорошо разбираетесь в вопросе.

— Ну так я 30 лет на рынке, 30 лет собираю этих мамонтов. В том числе для музеев наших и зарубежных.

— И все-таки на вывоз за границу нужно особое разрешение?

— Обычный пакет документов, согласуешь его по линии Росприроднадзора РФ. Они видят что все в законе, что все было добыто согласно законодательству. И согласуют разрешение на экспорт. Дальше Минкульт и Минэкономразвития.

— А вы покупали что-либо в Томской области, у кого была такая лицензия?

— В Якутии без проблем подаешь заявку. Главное, чтобы были условия соблюдены, техника безопасности, бюджет должен быть нормальный у предприятия, научный работник обязательно должен быть, геолог какой-нибудь. Но в Томске, когда я купил мешков десять вот этих костей, мне их в Москву просто привезли. Я предложил в Москве палеонтологическому институту есть такой Мащенко Евгений Николаевич совместно с томским институтом заняться разработкой этого карьера в Тегульдетском районе, но мне отказали. А в дальнейшем этот карьер был разрушен.

— Так вы когда эти кости покупали, были документы к ним сопровождающие или нет?

— Нет документов не было. Мне просто привезли мешков десять образцов. Я посмотрел, но интерес потерял. Ибо у меня якутских костей — десятки тонн.

— То есть по вашему получается, что на покупку костей не нужны документы?

— Да это даже не покупка была. Эти образцы в общем-то бесплатно мне достались. Я просто оплатил дорогу — услуги грузовой компании.

Из заявления в генпрокуратру о проведении проверки по факту незаконного сбора и реализации палеонтологических материалов:

«В соответствии с пунктом 2 статьи 17 закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» в редакции действующей в период с 15.04.1993 г. до 28.12.2017 г., культурные ценности могли быть вывезены в соответствии с решением о возможности их вывоза, выдаваемым Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. При принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей выдавалось свидетельство на право вывоза культурных ценностей. До выдачи такого свидетельства все заявленные к вывозу с территории Российской Федерации культурные ценности подлежали обязательной экспертизе.

Приказом Минкультуры РФ от 07.08.2001 N 844 был утвержден Перечень культурных ценностей. В пункте 11 указанного перечня указаны редкие образцы и коллекции флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких областей науки, как анатомия, палеонтология и минералогия, в том числе: — остатки ископаемых организмов и / или их частей (в том числе их отпечатки) независимо от сохранности

Таким образом, для легального вывоза ископаемых остатков как мамонтовой фауны, так и иных объектов, представляющих интерес для палеонтологии, минералогии и других областей науки, требуется соблюдение разрешительного порядка в виде получения специальной лицензии. Для получения указанной лицензии лицо обязано организовать проведение экспертизы. Для проведения экспертизы необходимо подтверждение права собственности на вывозимую вещь.

В соответствии со ст. 1.2 Закона РФ «О недрах», палеонтологические, минералогические и другие коллекционные материалы, добытые без лицензии на сбор, подлежат обязательному изъятию.

В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Для инициирования процесса возврата в государственную собственность ценных палеонтологических объектов, происходящих из незаконных раскопок в с. Тегульдет, в том числе путем предъявления исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения, необходимо подтвердить факт их незаконного сбора на территории РФ».