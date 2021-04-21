Максим Забелин: В России могут посадить любого — надо привыкнуть к этой мысли и жить спокойно

Истории

Максим Забелин — один из самых активных депутатов Думы города Томска. Он постоянно в центре событий — он первым забил тревогу, когда жители поселка Спутник на новогодних праздниках остались без воды, после митинга в поддержку Алексея Навального в Томске попал в полицию, в Москве на съезде муниципальных депутатов со всей России был задержан вместе с другими участниками встречи. Активного молодого человека заметили в администрации Томска, и он чуть было не стал заместителем мэра, но не случилось. Вместо зама Максиму предложили стать начальником транспортного комитета администрации Томска. Почему? Об этом и не только мы поговорили с независимым депутатом в прямом инста-эфире ТВ2.

—​ Давайте начнем с сенсации прошлой недели. Впервые Дума города Томска не утвердила отчет о деятельности администрации в 2020 году. Вы воздержались при голосовании. Почему? — Депутаты в гордуме разделились на тех, кто очень активно агитировал «за», и тех, кто не очень или очень активно выступал «против». Я решил воздержаться. Я вообще не очень люблю эту кнопку «Воздержаться» на самом деле, позиция так себе. Но в целом я считаю, что принятие отчета мэра не должно вот так жестко проходить. Они отчитываются за то, что они сделали. По сути, мы можем в чем-то согласиться, в чем-то не согласиться. Но отчет они уже не изменят этот. Как я понимаю, большинство проблем у нас в Томске из-за недостатка финансирования. Я постоянно нахожусь в контакте с районной администрацией и департаментами всякими и, в принципе, я инфу все знаю, и поэтому я решил все-таки воздержаться. При этом я не совсем согласен с коллегами, которые голосовали «за» и заявляют, что от этого от нас уйдут инвесторы. Мне кажется, когда Дума и администрация показывают свою субъектность, инвесторы, наоборот, должны положительно к этому относиться, потому что, если их начнут кошмарить, грубо говоря, в администрации, они могут прийти в Думу и сказать: «Вот, ребята, у нас такая позиция, рассудите». Коллеги, которые проголосовали «против», они аргументировали свою позицию тоже. Ну, это их мнение.

— Могли бы вы назвать конкретно, по каким направлениям мэрия Томска у нас плохо работает, на ваш взгляд? Или топ-3 самых провальных инициатив мэрии? — Провальная инициатива в этом году – это однозначно уборка снега. Потому что у нас закладывается определенный бюджет, и районным администрациям, департаменту, подрядчикам приходится решать – либо они чаще убирают снег, либо они его чаще вывозят. И так как в этом году, именно в 2021, снега было много, то, конечно, они его просто расталкивали, и потом у нас все поплыло. Вот Вячеслав Михайлович Черноус у нас заявил, что город в порядке. Конечно, это было эмоциональное заявление! Ну, я все-таки считаю, что если мы не начнем говорить, что город у нас не в порядке, у нас ничего в порядке не будет. Нам надо как-то собираться и к всем вместе решать проблемы. Первое – это снег. Второе – это, конечно, отсутствие ливневок в принципе. Я тоже об этом говорил, что вот у нас происходит текущий ремонт дорог, а надо задумываться о капитальном ремонте дорог. Потому что при капитальном ремонте можно сделать и основание лучше, чтоб асфальт не сходил, и ливневки обустроить. И проблема начнет постепенно уходить. Да, мы будем делать меньше, но по крайней мере это будет делаться качественно, и это долго будет держаться. И томичи у нас не будут каждую весну наблюдать сползающий асфальт…

— Вместе со снегом! — Да, причем новый асфальт, который уложили в том году. Понятно, что нам по гарантии его снова восстановят подрядчики, но тем не менее, это неправильно, когда так происходит. Ну, и, в принципе, я как раз к третьей проблеме и перешел – к дорогам.

— А три самые неудачные инициативы мэрии? — Это, наверное, введение все-таки 25–этажного строительства. Я согласен, что в некоторых местах можно 25–этажные дома строить, но с учетом, допустим, коэффициента парковок один к одному. У нас сейчас получается в 25–этажном доме 180 квартир, это условно говоря, и вокруг него будет просто бетонное поле. Проще, наверное, построить закрытого типа дом, с меньшей этажностью, и там уже распределить с внешней стороны парковки. Это одна из первых неудачных инициатив, которая приходит в голову.

— «Согласно федеральному законодательству, первое непринятие не приводит к каким-то правовым последствиям. Однако если отчет не будет принят в 2022 году, то это будет являться основанием для отставки мэра города Томска», — отметил Чингис Акатаев на Думе. Не кажется ли вам это суждение странным с учетом того, что маловероятно, что после суда Иван Кляйн вернется в кресло мэра? — Слушайте, я считаю, наоборот, ситуация с Иваном Григорьевичем, наверное, затянется на год или, может, больше. В этом году точно не решится. А то, что сейчас администрация заявляет, в том числе, что это решение было для многих депутатов политическим. Типа, возможно, будет основание как раз в следующем году, чтобы отстранить Кляйна, это не так. Сейчас ситуация, конечно, подвешенная, и в администрации в том числе, и в Думе, потому что сейчас выборы в областную Думу. Многие городские депутаты уйдут туда, скорее всего.

— Я не думаю, что суд по Кляйну затянется больше, чем на год. — Конечно, у нас могут и завтра решить суды, если захотят. Тем не менее, я думаю, что просто так Кляйны не сдадутся. У них и адвокаты хорошие… Так что будет затянут процесс.

— Т.е. ваш прогноз, что это надолго? — Я думаю, да.

— Давайте обсудим ваш отказ от должности начальника транспортного комитета в мэрии. «Народный губернатор» Елена Ульянова в своем телеграм-канале написала: «30-летнему парню показалось, что «начальник транспортного цеха» – не его уровень. По деньгам, по должностному уровню. Вот если бы сразу в заместители мэра! Разочарована». Расстраивают ли вас такие разочарования коллег и могли бы вы еще раз объяснить, почему отказались от предложения Михаила Ратнера. — Елена Захаровна… Я ей в тот же вечер позвонил и говорю: «Вы успели расстроиться, успели написать пост, разочароваться, делать выводы, а мне не успели позвонить!». Мы с ней, в принципе, все обсудили, я свою позицию аргументировал, и она ее приняла.

— Вы ей не предложили самой занять этот пост? — Нет, там в комментариях предлагали… Ну, я принципе…

— Готовы уступить? — Как я отношусь к транспорту, то примерно и она с таким же успехом может занять пост транспортного начальника. А в целом, ситуация какая была? Так как все, наверное, знают, у меня на округе был поселок Спутник, и там переключали водоснабжение на централизованное. У них была локальная водокачка, и переключали на централизованное водоснабжение. И порядка двух месяцев у жителей были проблемы с водой. Иногда она даже совсем отсутствовала, в том числе и в праздники. Мы это как-то все решали постепенно, ну, и впоследствии, люди видели, что я связан с хозяйством, что-то понимаю в нем. Тем более я и учился в политехе, энергетический институт закончил, много лет работаю в нефтяной отрасли, занимаюсь промышленной автоматизацией. Т.е. работа мэрии мне всегда был достаточно близка и понятна. И сотрудники администраций районных и городских знают, что я могу предложить что-то конкретное, предложить техническое решение. И вот приходит момент, когда уходит заммэра Брюханцев. Мне поступает вопрос – согласен ли я…

— От кого? — Ну, сверху...

— Т.е. вы не можете назвать? — Да нет, почему, могу, со спикером Чингисом Акатаевым когда встречались, поступает вопрос – готов ли я занять должность заммэра. Я говорю, что да, мне это интересно. Вот и все. После этого жители Академгородка начинают собирать подписи за мое выдвижение. Хотя эта должность не выборная.

— Ну, понятно, как поддержка. — Как поддержка, да. Их инициативу поддерживают председатели ТОСов. Депутат Лютаев при этом выступает с предложением моей кандидатуры на пост заммэра на заседании Думы, и и.о. мэра Ратнер говорит, что они рассмотрят эту инициативу и что мы встретимся и пообщаемся по этому вопросу. Проходит недели две-три, я об этом уже забыл, потому что понимал, что меня белый дом, скорее всего, не согласует. Я независимый кандидат – ну, зачем им независимые люди в принципе в мэрии! Наступает вот это заседание наше, 16 апреля, по принятию отчета мэра, и тут Михаил Аркадьевич в конце предлагает мне должность начальника транспортного комитета, непонятную и пока еще несуществующую должность.

— Т.е. для вас это как снег на голову? Т.е. предварительно с вами не поговорили… — Мы предварительно ни с кем не встречались. Почему я и говорил, что как бы, наверное, обсуждать с человеком такие предложения нужно заранее… Какие-то хотя бы условия, потому что у меня тоже своя жизнь, у меня работа, в которой я прекрасно развиваюсь, в которой меня доход устраивает и все в принципе устраивает. У меня жилищные кооперативы, которые я развиваю. И чтобы применять это всё на должность чиновника, я должен от этого всего отказаться? И тут мне предлагают должность начальника Транспортного управления. Ну, это не та должность, может, это амбициозно сейчас будет звучать, ради которой я буду бросать то, чем я занимаюсь. То, что я строил 10 лет последние, ну, и плюс я бы, может, даже подписался на новое направление, если бы это была частная компания. А это администрация, начальник комитета – это полномочия раз-два, и обчелся. И еще вписаться в вертикаль власти надо. Я думаю, скоро у нас нужно будет мэра с Москвой согласовывать, установки лавочек во дворах. Я, конечно, утрирую, но тем не менее, полномочий все меньше. И поэтому начальником отдела в администрации я себя совсем не вижу, плюс я еще транспортное направление не люблю! Т.е. в городском хозяйстве мне нравятся сети, насосы, всё, что связано с ЖКХ. И наиболее далеко от меня, наверное, транспорт и кладбище.

— До меня доходили слухи, что когда с вами обсуждали вопрос еще заместителя мэра, то вы соглашались с условием, что не будете вступать в «Единую Россию». Было такое или нет? Ставили вы такие условия, обсуждали или нет? — Я не помню, на встрече ли я упоминал, но вообще в целом это одно из моих условий, да. И в том числе какая-то свобода действий. Потому что все понимают, что на чиновника можно надавить и по ведению соцсетей, которые у меня активны, и т.д.

— Спрашивают, почему такие дикие цены на отопление в Томске? — Да, в обладминистрации объяснили нам, почему такие тарифы, почему они постоянно повышаются. Потому что растут цены на топливо, теплопотери, отсутствие теплоизоляции. Все эти теплопотери в тарифе. Ну, и остальные составляющие – то, что у нас металл с нового года повысился в цене, и т.д. Если бы область как-то собралась, пришла к нам в Думу и дала задать эти вопросы, то мы бы, наверное, ответили более подробно.

— У нас не за горами и выборы мэра Томска. Вы на себя эту должность примеряли? — В будущем да. Мне интересно развитие города.

— Еще вопрос: будут ли новые спортплощадки в этом году? — Новые спортплощадки в этом году будут, по-моему, 8 штук, это будет Светлый, Авангард, Михайловская роща и другие. Крутые будут комплексы с тренажерами и травмобезопасным покрытием.

— Максим, как вы считаете, способна ли администрация Томска реально что-то изменить в городе к лучшему в условиях, когда у нас бюджет целого города всего лишь 16 млрд. Для сравнения, выручка Томского пива по итогам 2020 года составила 5,3 миллиарда рублей. Бюджет полумиллионного города – это три годовых выручки не самого большого в России пивзавода. — Смотрите, я как раз это и назвал одной из проблем в начале разговора. У нас в Томске остается от 7 до 9 копеек, остальное все уходит в регион, в федерацию и возвращается оттуда нацпроектами, которые мы еще и софинансируем. Т.е. пока такая система будет дальше продолжаться, в Томске не будет ни дорог, ни ливневок, ни новых каких-то сетей. Поэтому вся проблема в том, что местные власти много лет эту тему не поднимали, как-то не объединялись все вместе… Последние 25 лет все жестко вписаны в вертикаль, и все боятся, все сидят на своих местах и не кричат, что им не хватает денег. Боятся быть неугодными начальству, боятся еще чего-то. Но Томск в том году показал, что как-то из болота можно выходить постепенно, можно изменять Думу, можно менять депутатов областных постепенно. Поэтому, я думаю, томичи и жители Томской области придут на выборы в областную Думу и проголосуют за близких им кандидатов. Тогда начнет, наверное, и система меняться, по крайней мере в Томской области.

— Я слышала, что вы собираетесь идти в областные депутаты. От какой партии? — Ну да, я отказался от предложения мечты в пятницу… Шучу, конечно. Я решил пойти в областную Думу. Я давно об этом думал. Вы вот со мной были в Кузовлево, там много пересечений. У меня округ, чтоб все понимали, это Кузовлево, Спутник, вся присоединенка, Штамово, Светлый, Киргизка и ЖД станция Копылово. И у нас такая проблема, что мы постоянно пересекаемся с областью. Т.е. мы что-то в городе решить не можем, пишем в область. Думаю, что проблемы будут лучше решаться на областном уровне, поэтому я решил для себя, что я пойду выборы этой осенью.

— Независимым или от партии? — Смотрите, чтобы идти независимым, надо собрать 1500 подписей, и это достаточно много. Т.е. сам я уже, как в городской Думе за два вечера собрал, я так не смогу пробежаться и собрать 1500. Я считал по горячим контактам, имея группы во ВКонтакте, в Вотсапе и т.д., знакомых очень много на округе, ну, получается, около 1000. В принципе, это реально, но это надо вкладывать деньги и на проверку подписей, и на людей, которые будут собирать подписи, и на кубы. Поэтому рассматриваю вариант, наверное, пойти от партии все-таки от какой-то. Но точно еще не определился, от какой именно.

— Спрашивают: Максим, если быть мэром, не боишься ли, что посадят? Ведь у нас уже по определению, когда становишься чиновником, ты превысил полномочия. — Да у нас в России любого могут посадить. Надо привыкнуть к этой мысли и жить спокойно.

— Назначена новая акция протеста в поддержку Навального. Вы пойдете? — У меня штраф уже есть, следующий около 300 000 рублей или 30 суток, поэтому я не могу принять участие. Я ребят поддерживаю абсолютно. Но тут надо уже на весы все ставить, поэтому, я думаю, я не буду принимать участие. И ребята не рекомендовали принимать участие тем, у кого штрафы. И я от себя рекомендую не ходить на акцию, у кого штрафы. Поберегите себя.