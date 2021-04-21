Максим Забелин: В России могут посадить любого — надо привыкнуть к этой мысли и жить спокойно
Максим Забелин — один из самых активных депутатов Думы города Томска. Он постоянно в центре событий — он первым забил тревогу, когда жители поселка Спутник на новогодних праздниках остались без воды, после митинга в поддержку Алексея Навального в Томске попал в полицию, в Москве на съезде муниципальных депутатов со всей России был задержан вместе с другими участниками встречи. Активного молодого человека заметили в администрации Томска, и он чуть было не стал заместителем мэра, но не случилось. Вместо зама Максиму предложили стать начальником транспортного комитета администрации Томска. Почему? Об этом и не только мы поговорили с независимым депутатом в прямом инста-эфире ТВ2.
— Давайте начнем с сенсации прошлой недели. Впервые Дума города Томска не утвердила отчет о деятельности администрации в 2020 году. Вы воздержались при голосовании. Почему?
— Депутаты в гордуме разделились на тех, кто очень активно агитировал «за», и тех, кто не очень или очень активно выступал «против». Я решил воздержаться. Я вообще не очень люблю эту кнопку «Воздержаться» на самом деле, позиция так себе. Но в целом я считаю, что принятие отчета мэра не должно вот так жестко проходить. Они отчитываются за то, что они сделали. По сути, мы можем в чем-то согласиться, в чем-то не согласиться. Но отчет они уже не изменят этот. Как я понимаю, большинство проблем у нас в Томске из-за недостатка финансирования. Я постоянно нахожусь в контакте с районной администрацией и департаментами всякими и, в принципе, я инфу все знаю, и поэтому я решил все-таки воздержаться.
При этом я не совсем согласен с коллегами, которые голосовали «за» и заявляют, что от этого от нас уйдут инвесторы. Мне кажется, когда Дума и администрация показывают свою субъектность, инвесторы, наоборот, должны положительно к этому относиться, потому что, если их начнут кошмарить, грубо говоря, в администрации, они могут прийти в Думу и сказать: «Вот, ребята, у нас такая позиция, рассудите». Коллеги, которые проголосовали «против», они аргументировали свою позицию тоже. Ну, это их мнение.
— Могли бы вы назвать конкретно, по каким направлениям мэрия Томска у нас плохо работает, на ваш взгляд? Или топ-3 самых провальных инициатив мэрии?
— Провальная инициатива в этом году – это однозначно уборка снега. Потому что у нас закладывается определенный бюджет, и районным администрациям, департаменту, подрядчикам приходится решать – либо они чаще убирают снег, либо они его чаще вывозят. И так как в этом году, именно в 2021, снега было много, то, конечно, они его просто расталкивали, и потом у нас все поплыло.
Вот Вячеслав Михайлович Черноус у нас заявил, что город в порядке. Конечно, это было эмоциональное заявление! Ну, я все-таки считаю, что если мы не начнем говорить, что город у нас не в порядке, у нас ничего в порядке не будет. Нам надо как-то собираться и к всем вместе решать проблемы. Первое – это снег. Второе – это, конечно, отсутствие ливневок в принципе. Я тоже об этом говорил, что вот у нас происходит текущий ремонт дорог, а надо задумываться о капитальном ремонте дорог. Потому что при капитальном ремонте можно сделать и основание лучше, чтоб асфальт не сходил, и ливневки обустроить. И проблема начнет постепенно уходить. Да, мы будем делать меньше, но по крайней мере это будет делаться качественно, и это долго будет держаться. И томичи у нас не будут каждую весну наблюдать сползающий асфальт…
— Вместе со снегом!
— Да, причем новый асфальт, который уложили в том году. Понятно, что нам по гарантии его снова восстановят подрядчики, но тем не менее, это неправильно, когда так происходит. Ну, и, в принципе, я как раз к третьей проблеме и перешел – к дорогам.
— А три самые неудачные инициативы мэрии?
— Это, наверное, введение все-таки 25–этажного строительства. Я согласен, что в некоторых местах можно 25–этажные дома строить, но с учетом, допустим, коэффициента парковок один к одному. У нас сейчас получается в 25–этажном доме 180 квартир, это условно говоря, и вокруг него будет просто бетонное поле. Проще, наверное, построить закрытого типа дом, с меньшей этажностью, и там уже распределить с внешней стороны парковки. Это одна из первых неудачных инициатив, которая приходит в голову.
— «Согласно федеральному законодательству, первое непринятие не приводит к каким-то правовым последствиям. Однако если отчет не будет принят в 2022 году, то это будет являться основанием для отставки мэра города Томска», — отметил Чингис Акатаев на Думе. Не кажется ли вам это суждение странным с учетом того, что маловероятно, что после суда Иван Кляйн вернется в кресло мэра?
— Слушайте, я считаю, наоборот, ситуация с Иваном Григорьевичем, наверное, затянется на год или, может, больше. В этом году точно не решится. А то, что сейчас администрация заявляет, в том числе, что это решение было для многих депутатов политическим. Типа, возможно, будет основание как раз в следующем году, чтобы отстранить Кляйна, это не так. Сейчас ситуация, конечно, подвешенная, и в администрации в том числе, и в Думе, потому что сейчас выборы в областную Думу. Многие городские депутаты уйдут туда, скорее всего.
— Я не думаю, что суд по Кляйну затянется больше, чем на год.
— Конечно, у нас могут и завтра решить суды, если захотят. Тем не менее, я думаю, что просто так Кляйны не сдадутся. У них и адвокаты хорошие… Так что будет затянут процесс.
— Т.е. ваш прогноз, что это надолго?
— Я думаю, да.
— Давайте обсудим ваш отказ от должности начальника транспортного комитета в мэрии. «Народный губернатор» Елена Ульянова в своем телеграм-канале написала: «30-летнему парню показалось, что «начальник транспортного цеха» – не его уровень. По деньгам, по должностному уровню. Вот если бы сразу в заместители мэра! Разочарована». Расстраивают ли вас такие разочарования коллег и могли бы вы еще раз объяснить, почему отказались от предложения Михаила Ратнера.
— Елена Захаровна… Я ей в тот же вечер позвонил и говорю: «Вы успели расстроиться, успели написать пост, разочароваться, делать выводы, а мне не успели позвонить!». Мы с ней, в принципе, все обсудили, я свою позицию аргументировал, и она ее приняла.
— Вы ей не предложили самой занять этот пост?
— Нет, там в комментариях предлагали… Ну, я принципе…
— Готовы уступить?
— Как я отношусь к транспорту, то примерно и она с таким же успехом может занять пост транспортного начальника. А в целом, ситуация какая была? Так как все, наверное, знают, у меня на округе был поселок Спутник, и там переключали водоснабжение на централизованное. У них была локальная водокачка, и переключали на централизованное водоснабжение. И порядка двух месяцев у жителей были проблемы с водой. Иногда она даже совсем отсутствовала, в том числе и в праздники. Мы это как-то все решали постепенно, ну, и впоследствии, люди видели, что я связан с хозяйством, что-то понимаю в нем. Тем более я и учился в политехе, энергетический институт закончил, много лет работаю в нефтяной отрасли, занимаюсь промышленной автоматизацией. Т.е. работа мэрии мне всегда был достаточно близка и понятна. И сотрудники администраций районных и городских знают, что я могу предложить что-то конкретное, предложить техническое решение. И вот приходит момент, когда уходит заммэра Брюханцев. Мне поступает вопрос – согласен ли я…
— От кого?
— Ну, сверху...
— Т.е. вы не можете назвать?
— Да нет, почему, могу, со спикером Чингисом Акатаевым когда встречались, поступает вопрос – готов ли я занять должность заммэра. Я говорю, что да, мне это интересно. Вот и все. После этого жители Академгородка начинают собирать подписи за мое выдвижение. Хотя эта должность не выборная.
— Ну, понятно, как поддержка.
— Как поддержка, да. Их инициативу поддерживают председатели ТОСов. Депутат Лютаев при этом выступает с предложением моей кандидатуры на пост заммэра на заседании Думы, и и.о. мэра Ратнер говорит, что они рассмотрят эту инициативу и что мы встретимся и пообщаемся по этому вопросу. Проходит недели две-три, я об этом уже забыл, потому что понимал, что меня белый дом, скорее всего, не согласует. Я независимый кандидат – ну, зачем им независимые люди в принципе в мэрии! Наступает вот это заседание наше, 16 апреля, по принятию отчета мэра, и тут Михаил Аркадьевич в конце предлагает мне должность начальника транспортного комитета, непонятную и пока еще несуществующую должность.
— Т.е. для вас это как снег на голову? Т.е. предварительно с вами не поговорили…
— Мы предварительно ни с кем не встречались. Почему я и говорил, что как бы, наверное, обсуждать с человеком такие предложения нужно заранее… Какие-то хотя бы условия, потому что у меня тоже своя жизнь, у меня работа, в которой я прекрасно развиваюсь, в которой меня доход устраивает и все в принципе устраивает. У меня жилищные кооперативы, которые я развиваю. И чтобы применять это всё на должность чиновника, я должен от этого всего отказаться? И тут мне предлагают должность начальника Транспортного управления. Ну, это не та должность, может, это амбициозно сейчас будет звучать, ради которой я буду бросать то, чем я занимаюсь. То, что я строил 10 лет последние, ну, и плюс я бы, может, даже подписался на новое направление, если бы это была частная компания. А это администрация, начальник комитета – это полномочия раз-два, и обчелся. И еще вписаться в вертикаль власти надо. Я думаю, скоро у нас нужно будет мэра с Москвой согласовывать, установки лавочек во дворах. Я, конечно, утрирую, но тем не менее, полномочий все меньше. И поэтому начальником отдела в администрации я себя совсем не вижу, плюс я еще транспортное направление не люблю! Т.е. в городском хозяйстве мне нравятся сети, насосы, всё, что связано с ЖКХ. И наиболее далеко от меня, наверное, транспорт и кладбище.
— До меня доходили слухи, что когда с вами обсуждали вопрос еще заместителя мэра, то вы соглашались с условием, что не будете вступать в «Единую Россию». Было такое или нет? Ставили вы такие условия, обсуждали или нет?
— Я не помню, на встрече ли я упоминал, но вообще в целом это одно из моих условий, да. И в том числе какая-то свобода действий. Потому что все понимают, что на чиновника можно надавить и по ведению соцсетей, которые у меня активны, и т.д.
— Спрашивают, почему такие дикие цены на отопление в Томске?
— Да, в обладминистрации объяснили нам, почему такие тарифы, почему они постоянно повышаются. Потому что растут цены на топливо, теплопотери, отсутствие теплоизоляции. Все эти теплопотери в тарифе. Ну, и остальные составляющие – то, что у нас металл с нового года повысился в цене, и т.д. Если бы область как-то собралась, пришла к нам в Думу и дала задать эти вопросы, то мы бы, наверное, ответили более подробно.
— У нас не за горами и выборы мэра Томска. Вы на себя эту должность примеряли?
— В будущем да. Мне интересно развитие города.
— Еще вопрос: будут ли новые спортплощадки в этом году?
— Новые спортплощадки в этом году будут, по-моему, 8 штук, это будет Светлый, Авангард, Михайловская роща и другие. Крутые будут комплексы с тренажерами и травмобезопасным покрытием.
— Максим, как вы считаете, способна ли администрация Томска реально что-то изменить в городе к лучшему в условиях, когда у нас бюджет целого города всего лишь 16 млрд. Для сравнения, выручка Томского пива по итогам 2020 года составила 5,3 миллиарда рублей. Бюджет полумиллионного города – это три годовых выручки не самого большого в России пивзавода.
— Смотрите, я как раз это и назвал одной из проблем в начале разговора. У нас в Томске остается от 7 до 9 копеек, остальное все уходит в регион, в федерацию и возвращается оттуда нацпроектами, которые мы еще и софинансируем. Т.е. пока такая система будет дальше продолжаться, в Томске не будет ни дорог, ни ливневок, ни новых каких-то сетей. Поэтому вся проблема в том, что местные власти много лет эту тему не поднимали, как-то не объединялись все вместе… Последние 25 лет все жестко вписаны в вертикаль, и все боятся, все сидят на своих местах и не кричат, что им не хватает денег. Боятся быть неугодными начальству, боятся еще чего-то. Но Томск в том году показал, что как-то из болота можно выходить постепенно, можно изменять Думу, можно менять депутатов областных постепенно. Поэтому, я думаю, томичи и жители Томской области придут на выборы в областную Думу и проголосуют за близких им кандидатов. Тогда начнет, наверное, и система меняться, по крайней мере в Томской области.
— Я слышала, что вы собираетесь идти в областные депутаты. От какой партии?
— Ну да, я отказался от предложения мечты в пятницу… Шучу, конечно. Я решил пойти в областную Думу. Я давно об этом думал. Вы вот со мной были в Кузовлево, там много пересечений. У меня округ, чтоб все понимали, это Кузовлево, Спутник, вся присоединенка, Штамово, Светлый, Киргизка и ЖД станция Копылово. И у нас такая проблема, что мы постоянно пересекаемся с областью. Т.е. мы что-то в городе решить не можем, пишем в область. Думаю, что проблемы будут лучше решаться на областном уровне, поэтому я решил для себя, что я пойду выборы этой осенью.
— Независимым или от партии?
— Смотрите, чтобы идти независимым, надо собрать 1500 подписей, и это достаточно много. Т.е. сам я уже, как в городской Думе за два вечера собрал, я так не смогу пробежаться и собрать 1500. Я считал по горячим контактам, имея группы во ВКонтакте, в Вотсапе и т.д., знакомых очень много на округе, ну, получается, около 1000. В принципе, это реально, но это надо вкладывать деньги и на проверку подписей, и на людей, которые будут собирать подписи, и на кубы. Поэтому рассматриваю вариант, наверное, пойти от партии все-таки от какой-то. Но точно еще не определился, от какой именно.
— Спрашивают: Максим, если быть мэром, не боишься ли, что посадят? Ведь у нас уже по определению, когда становишься чиновником, ты превысил полномочия.
— Да у нас в России любого могут посадить. Надо привыкнуть к этой мысли и жить спокойно.
— Назначена новая акция протеста в поддержку Навального. Вы пойдете?
— У меня штраф уже есть, следующий около 300 000 рублей или 30 суток, поэтому я не могу принять участие. Я ребят поддерживаю абсолютно. Но тут надо уже на весы все ставить, поэтому, я думаю, я не буду принимать участие. И ребята не рекомендовали принимать участие тем, у кого штрафы. И я от себя рекомендую не ходить на акцию, у кого штрафы. Поберегите себя.
— Какой штраф выписали вам?
— 17 000 рублей.
— За что? Какое обоснование?
— Вообще, на суде мне показывали человека, который в маске, в капюшоне. Если бы я не признался, что это я… то, соответственно, не знаю, как они доказывали бы. Ну, сказали, что не выполнял законные требования сотрудников полиции. Видимо, то, что они в мегафон говорили разойтись.
— Понятно. Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями фонд борьбы с коррупцией, я должна сказать, что он признан Минюстом иностранным агентом, и штабы Алексея Навального. Вот, что вы обо всем этом думаете?
— Закручивание гаек до добра не доведет. Надо всех слышать. Я считаю, надо слышать оппозицию, надо обновлять власть, пропускать людей в Думу, в законодательные органы, которых народ поддерживает. Тогда мы будем совершенствоваться, наверное, и как-то развиваться.
— Ну, а какие последствия? Посадят членов штаба Навального? Какие у вас прогнозы?
—Жалко всем Фадееву, будущий депутат Госдумы такому подвергается… На самом деле…
— Вы думаете, Ксению посадят?
— Да я шучу, надеюсь, нет! Ну, надеюсь, ребят это все обойдет. Все нормально закончится, и не будут никого признавать иностранными агентами. Ну, а в целом, если признавать, то, конечно…
— Ну, иностранными агентами – это все уже ерунда. Экстремистами!
— Экстремистами, да! Кстати, это могут использовать, чтобы не дать им выдвинуться. Потому что, насколько я помню, там административный штраф, и на год не дают выдвигаться. Вот это могут использовать как один из поводов.
— Тут еще спрашивают – существует ли прессинг со стороны «Единой России» в вашей Думе?
— Да я бы не сказал, на самом деле. Я вот на себе прессинга никакого не чувствую. В Думе все между собой общаются относительно нормально. Да, бывают конфликты, но они, в принципе, решаются.
— Последнюю неделю все обсуждали стягивание российских войск к границам с Украиной. Нет ли у вас опасений, что может начаться война, что вы об этом думаете?
— Думаю, если будет война, то жизнь россиян ухудшится. Однозначно, я вообще против эскалации. 14-й, 15-й годы показали, к чему это все привело и для внутренней политики, и для отношений с разными странами. Ну, играют мускулами, не знаю, до чего это доведет. Надеюсь, войны не будет.
— Вот еще тема, которая сейчас обсуждалась, что, возможно, в ближайшее время будет объявлено об объединении России с Белоруссией. Мне интересно, как вы относитесь к идее – быть единым государством с Белоруссией?
— Ну, я считаю, что в Белоруссии живут наши братья, или как их назвать, братский народ. Русских очень много, пророссийски настроенных очень много. Но, если они захотят, то пожалуйста. Я считаю, все-таки в России сейчас есть проблемы глубже, и внутри страны, которые нужно решать, пока оградиться от внешней проблемы. Потому что мы слишком много лезем в политику других стран, помогаем, в том числе, другим странам, а про свое население забываем.
— Хорошо. Давайте вернемся в Томск. Кузовлево мы как раз упоминали. Мы вместе с вами были на встрече в Октябрьском районе. Скажите, есть ли какие-то положительные шаги? Что-то сдвинулось? Появились остановки, освещение?
— Я скоро отчет выложу по депутатской деятельности. Там будет как раз и про Кузовлево. Благодаря активности жителей, благодаря вам в том числе, освещению проблемы – установлено два остановочных…
— Уже установлено?
— Будет, до 1 августа 2021 года, два комплекса для остановки школьных автобусов. Там будет делаться улица Молодежная, полностью отсыпаться щебнем. Сейчас решаем по улице Советской-Школьной, потому что денег не хватило, но тем не менее надо как-то этот ремонт проводить. Проектирование… Там уже сделан этот несчастный мост, который через Киргизку, где дети ходят на остановку. Сотрудники администрации, ребята приехали, сами заварили.
— Да?
— Да, свои сотрудники. Сделали там, всё подлатали. По-моему, там сейчас с областью должны были встретиться, по асфальту решить, где-то бетон должны подлить или уже подлили. Это все сейчас решается. Детскую площадку, мы договорились, на Советской установим в этом году для малышей. По 22 маршруту увеличили количество рейсов.
— Уже добавили рейсы?
— Пока недостаточно, я считаю. Один или два рейса всего ввели днем. Кузовлево, я считаю, это часть города, там автобусы должны ходить постоянно, регулярно, хотя бы раз в час, в крайнем случае раз в два часа. Я понимаю, что это не совсем выгодно перевозчику, но тем не менее, надеюсь, в схеме, которую мы примем после 24-го года, там Кузовлево будет постоянно сообщаться автобусами с городом.
— А что по забору, который прямо на автотрассе? Я просто сама ходила, и там действительно страшно, когда проносятся фуры, КамАЗы, прямо и грязь летит на тебя. Ограждение, которое поставили практически на пешеходном тротуаре его демонтируют или нет?
— Это сложно все. Там был человек, который очень долгое время писал письма президенту, Лозовский про это рассказывал, глава Октябрьского района. И после этого область выделила деньги, запроектировала всё, сделала вот эти заграждения. Как сейчас их убрать, согласовать с ГИБДД, не совсем понятно. Мы будем, конечно, стараться. Но это уже зависит, в том числе, и от области, не только от города. Кстати, по кузовлевскому мосту еще была информация, это который перекрыт на нефтехимовской трассе.
— Вот да, спрашивают, когда откроют мост?
— Я так понимаю, уже начали разработку проекта, там будет много согласований с РЖД, но тем не менее процесс запущен. Я, конечно, не думаю, что это в этом году будет, потому что сейчас идет проектирование. Т.е. мы уже уходим в октябрь. Но если удастся добиться не капитального ремонта, а текущим все исправить, то это будет быстрее, чем капитальный. Однозначно, не городу, а региону надо искать деньги на ремонт этого моста, потому что это целая транспортная артерия…
— Вообще, на ТНХК идет.
— На ТНХК, на Кузовлево, кто едет через новый мост, объехать, в Северск. Т.е. там очень много людей.
— У нас есть постоянные зрители – Абдулаев, ЛДПР, пишет: «Здравствуйте, Максим! На вас оказывают давление? Если да, то от каких структур или лиц? Спасибо за ответ!»
— Да нет, никто не оказывает, в принципе. Я по роду своей деятельности, т.к. всегда активистом был, достаточно активным человеком, бывало, и силовики оказывали давление, центр противодействия экстремизма, в ФСБ даже я бывал, вот еще в 14-15-м годах. Потом за активизм меня пыталась администрация там… вызвать на административную комиссию и т.д. Ничем это не заканчивалось. В предвыборную компанию, моим сторонникам баннеры срывали с балконов. Листовки срывали. Но это не давление… Это мелкие такие…
— Мелкие неприятности, пакости?
— Неприятности, да.
— Вот тут Елена Коваленко спрашивает: «В микрорайон Реженка, возле Светлого, загляните! Здесь невозможно ходить в школу, лужи от забора до забора, дорогу не отсыпали лет 14!»
— Был я там, да! Проблема присоединенки (присоединенных к Томску территорий — ред.). Вот вчера я был в Киргизке, в Реженке был, в Народном… Да, улица Лучистая в Народном, тоже ужасная. В этом году, кстати, будем засыпать. Мы в том году, когда пришли в Думу, обнаружили,что на ремонт дорог третьей категории в бюджете в принципе ничего заложено не было. Мы с коллегами посовещались, и на согласительной комиссии, добавили по 10 миллионов на район. Но, как оказалось, для Октябрьского района с учетом всей присоединенки этого мало. Присоединили в 2005, по-моему, году, 15 лет прошло, практически ничего не изменилось. 10 миллионов растворились на двух улицах. И поэтому, я сейчас собираю прям список конкретных улиц, письма от жителей, в том числе коллективные, потом все это будем выносить на согласительную комиссию, чтобы был понятен объем, сколько денег надо. Понятно, что мы все не сделаем сразу, но по крайней мере запускать этот процесс нужно. А присоединенка у нас очень обижена. Серьезно.
— Ну, и в конце хотела коротко, такой маленький блиц-опрос. Вот я хотела узнать все-таки со Спутником – можете сказать, что проблема с водой решена?
— Решена. Но они не совсем довольны, потому что они привыкли пить воду из своей водокачки, она была определенного вкуса.Т.е. после того, как на три дня отключили, промыли все, в Спутнике сейчас вода абсолютно такая же, как в городе.
— Сегодня были жаркие обсуждения по проекту границ исторического Томска. Есть ли у вас какое-то свое мнение по этому вопросу? Нужно ли сохранять историческое наследие?
— Историческое поселение Томска… Как сказать, историческое поселение – это не проблема одного Томска. Это проблема не то что даже российская, это проблема общемировая. Потому что деревянное зодчество в Томске – оно особенное, его надо сохранять. И то, что мы сейчас в Думе сидим и пытаемся решать общероссийскую проблему сохранения исторического наследия, я считаю, не совсем правильно. Кто-то еще предлагает уменьшить границы, кто-то жалуется, что очень много домов, которые надо восстанавливать. Ну, ребята, это наша история! Историю надо поддерживать, я считаю, и в том числе как-то просить денег в федерации на эти цели, ну, у региона и у федерации.
— Как раз сегодня глава комитета по охране культурного наследия Елена Перетягина и говорила, что если бы были утверждены границы исторического поселения, легче было бы выбивать деньги уже по федеральной программе.
— У нас идет лоббизм чьих-то интересов. Все понимают, что в городе строить дороже намного и маржа выше. Пока этот лоббизм идет, наверное, у нас никаких договоренностей не будет. Ну, я надеюсь, все-таки как-то примем, договоримся по границам.
— Другой ключевой вопрос – кампус на левом берегу. Как вам эта идея?
— Надо подходить достаточно ответственно к его проектированию, смотреть европейский опыт кампусов, зарубежный опыт в принципе, не только европейский. Ну, я согласен с ребятами, с урбанистами, которые говорят, что у нас вот корпуса все здесь в центре Томска располагаются. Какой вантовый мост? 50 минут идти по нему в минус 40, ну, такое себе удовольствие. В целом я не против левого берега при суперграмотном подходе, когда туда автобусы будут курсировать постоянно, не обычные маршрутки, а именно автобусы, которые будут возить студентов. Но я не думаю, что сейчас на уровне власти Томской области есть понимание вообще, в принципе, о том, как этот кампус должен выглядеть. И пока его нет, что-то начинать, я считаю, бессмысленно. Ну, у нас, в принципе, свой кампус уже есть –это улица Ленина – один большой студенческий городок.
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