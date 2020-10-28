Максим Забелин: Надеюсь, власть не будет вставлять палки в колеса независимым депутатам

Истории

Редакция ТВ2 продолжает встречаться с депутатами думы Томска в прямом эфире Instagram. На этой неделе на вопросы избирателей и журналистов отвечал независимый депутат, председатель ТОСа «Молодежный» Максим Забелин.

В 2018 году он стал инициатором сбора подписей против строительства мусоросортировочной станции в конце Иркутского тракта. Прошлой осенью добивался устранения свалки на закрытом полигоне в Новомихайловке, а в марте начал создавать Ассоциацию местного самоуправления, в которую уже вошли около 35 председателей ЖК, ТСЖ и ТОС.

В Думе Томска Максим вошел в состав комитета по городскому хозяйству, спорту и молодежной политике. О «ТомскРТС», проблемах присоединенных деревень и о том, зачем вообще нужны депутаты, мы поговорили с Максимом Забелиным.

— Когда мы проанонсировали эфир, нам очень много людей написали про «Русские пробежки».

— Да, это мои старые друзья из субкультуры. Я в студенчестве увлекался общественными движениями, одним из них как раз были «Русские пробежки. За здоровый образ жизни». Мы собирали ребят, делали крутые уличные акции. Одна из самых массовых проходила в 2013 году, насчитывала около 350 человек. По тем временам это было хорошо. Мы бегали по улицам, кричали лозунги «За здоровый образ жизни».

Многие ребята с тех пор остались со мной. Мы потом переросли в добровольческое движение «Брат за сестру», помогали бабушкам, многодетным матерям. Работали в таком формате где-то год. Потом на два года я выпал из общественной жизни, надо было встать на ноги после университета, поработать. А потом начал заниматься ЖКХ: Совет дома, Жилищные кооперативы, ТОС, и вот, Дума города Томска.

— В думе Томска вы входите в состав комитета по спорту и молодежной политике. Как вы считаете, какие проблемы в этой сфере наиболее важные сейчас?

— Сейчас основная проблема в том, что долгое время были закрыты спортзалы. Я не понимаю, почему их не открыли раньше, так как большинство спортзалов были готовы обеспечивать и социальную дистанцию, и наличие масок. Но, к сожалению, последние полгода этот бизнес убивали. Вторая проблема, которую мы обсуждали на Думе, то, что не хватает спортивных площадок. Особенно, в спальных районах. Вы выходите во двор, там, наверняка, стоит детская площадка. Их делает и застройщик, но к сожалению, ничего нет для возраста 9-14 лет и старше. В моем микрорайоне, например, долгое время подростки ломали замки на чердаках, лазили по постройкам. В этом году мы благоустроили территорию, поставили комплекс ГТО по программе «От томского двора до Олимпийского пьедестала», которую сейчас хотят сократить. Я поднимал эту тему на думе, потому что для развития территории это очень важно. У нас все дети собираются в одном месте, начиная летом с 8 утра и заканчивая поздним вечером. Сейчас очень популярный скейт-парки. Говорят, что одни из самых продаваемых вещей для подростков — это самокаты. Надо развивать эту культуру, тем более, что в Федерацию экстремальных видов спорта пришла молодежь, а они очень активные ребята. Я помог им выбить территорию, и мы, если выиграем президентский грант, то будем на Жилмассиве ставить скейт-парк для детей от 9 до 11 лет.

— Какова минимальная стоимость обустройства площадки?

— Типовой комплекс ГТО стоит примерно 300 тысяч. Его обычно ставят на песок или песчано-гравийную смесь. Это не очень удобно, мы устанавливали на специальное покрытие, но вы сами понимаете, что там космические цены. Поэтому один из томских производителей стал выпускать покрытие, которое дешевле, чем КСИЛовское. Качество пока не идеальное, но тем не менее они делают два раза дешевле. Если дело будет поставлено на поток, то обустраивать подобные площадки можно будет и через тендеры.

— Вопрос, который по-прежнему остается актуальным. Нам написали много томичей, которые спрашивают, кому именно «ТомскРТС» сделает перерасчет в сентябре. Нужно ли подавать заявление или он будет произведен автоматически?

— Мне со всего города звонили и спрашивали, что случилось. На самом деле сейчас любой человек может прийти на Нахановича, 4А и запросить списки домов, которым будет сделан перерасчет. Что случилось? Отопительный сезон стартовал 23 сентября, и 23 сентября снимаются показания приборов учета. Возникла коллизия. Некоторые дома не успели передать показания приборов учета, хотя уже получали тепло. «ТомскРТС» немного прокосячил и выставил по нормативам, по 1/9. Я думаю, что большинству домов, у которых УК вовремя ввели тепловые узлы, сдали приборы учета, провели гидравлические испытания будет все пересчитано. В ближайшее время томичи уже получат новые квитанции. Если не будет сделан перерасчет, то надо обратиться в свою УК, узнать все ли нормально было, попросить показать акты включения, взять их и написать заявление на перерасчет.

— Как вы в целом оцениваете работу «ТомскРТС»?

— Все томичи видят эту работу. Раскопки до сих пор не закопаны, срывы сроков при проведении гидравлических испытаний. Как это все происходит. Администрация назначает срок отключения, а ресурсники либо ничего не раскапывают, либо приезжают к концу сроков, раскапывают и начинают проводить гидравлические испытания. Сети у нас старые, получается так, что где-то задвижка не держит, где-то рвется. Начинают копать, искать. В итоге затягиваются сроки, а администрация и «ТомскРТС» ловят негатив. Если бы это все делалось как-то грамотнее, в сроки, если бы у «ТомскРТС» было бы больше подрядчиков, своих сотрудников, то тогда было бы намного лучше.

А то, что не могут закопать некоторые ямы, это вопрос контроля. Мне кажется, что их нужно стимулировать и пытаться повысить штрафы за срыв сроков. Единственное, что это решение не может быть принято на уровне города. Даже на уровне области это сделать нельзя. То есть, мы должны пройти все этапы. Пока же штрафы 10 тысяч, но мне кажется, что их надо увеличивать до 150-300 тысяч рублей.

Фото: Максим Забелин

— Как думаете, решение о штрафах одобрят в гордуме?

— Насколько я знаю, городская дума ни один раз принимала такое решение, даже с наличием ресурсников в ней. Передавала в область, но на моменте передачи инициативы в Госдуму все, к сожалению, обрывалось.

— Пришел вопрос в комментариях. Чем должен заниматься депутат, а чем ему приходится заниматься на самом деле?

— Контролировать раскопки, как мне кажется, точно не должен, но мне приходится. Депутат должен выступать посредником между жителями и администрацией, продавливать просьбы жителей на комитетах и заседаниях. То есть, мне нужна в Штамово и Кузовлево газификация и новые точки освещения, то я буду про это постоянно спрашивать. Мне нужны дороги третьей категории, асфальтовая крошка, проезды… В общем, мне много, чего нужно.

— Вы уже заговорили про Штамово и присоединенные территории. Какое они оставили впечатление?

— В поселках намного хуже, чем на том же Жилмассиве. Там одни и те же проблемы. Их присоединили в 2005 году, по-моему, чтобы увеличить население Томска, но с тех пор сделали очень мало. Раньше были поселковые администрации, сейчас их нет. Где-то требуется крошка. Где-то несколько лет меняли освещение, но когда меняли не поставили лампочки и теперь там нет света. Кто принимал подобные проекты? Кто их рисовал? В некоторые поселки даже не заходят маршрутки. Мне интересно, у нас когда принимаются транспортные схемы, то как это происходит. В деревне Киргизка, это 4,5 километра до Светлого, туда не ходит автобус. В деревне человек 300 живет. И как они живут без машины? Мне достался достаточно проблемный округ, и будет интересно за пять лет максимально навести в нем порядок.

— А можно что-то поменять с учетом того, что бюджет ограничен?

— Я все-таки надеюсь, что власть не будет вставлять независимым депутатам палки в колеса и будет идти на встречу. Я прекрасно понимаю, что одними депутатскими запросами мало, чего добьешься. Мне всегда «нравится» департамент благоустройства, за который отвечает Аушев. Он, когда я был простым жителем, присылал мне отписки. И сейчас, когда я депутат, он шлет те же отписки в три строчки. Надо налаживать контакты с администрацией. Я, например, уже пригласил сотрудников районных администраций в поселки, мы договорились, что пригоним грейдер…

Вопрос про автобус я планирую поднять на комитете. Понятно, что перевозчику невыгодно туда заходить. Но несколько рейсов в день он совершать должен.

— Насколько в думе прислушиваются к независимым депутатам?

— По тому, как прошел комитет по бюджету и собственности понятно, что совсем не прислушиваются. В думе просто прикольная система. Например, на комиссии по регламенту и правовым вопросам я предложил увеличить расходы на ТОСы, Андрей Фатеев предложил снизить расходы на СМИ. Вынесли две повестки — Леонтьевскую (Илья Леонтьев — председатель комиссии по регламенту), которая включила мои ТОСы, и повестку Андрея Фатеева без этого предложения. Получается, что по идее я должен голосовать за повестку Леонтьева. Мы остановили голосование, включили предложение по ТОСам в повестку Андрея Фатеева, но так как, все проголосовали в первый раз, то повестку Андрея Фатеева даже рассматривать не стали. То есть, если большинство принимают первый вариант, то второй даже не рассматривается.

Андрей Фатеев также пытался попасть в согласительную комиссию по бюджету, но безуспешно. Я просто не понимаю позицию депутатов, ну, пустите вы парня. Он хочет заниматься этим.

— Нам задают вопрос про то, какие ваши взгляды на молодежную политику Томска. Пишут, что есть ощущение, что она замерла.

— Просто не проводится никаких мероприятий. Сейчас пандемия. А вообще, надо поддерживать молодых ребят, которые делают это за идею. Я опять же сужу по Федерации экстремального спорта. Там Виктор Пак носится, подается на гранты, он долгое время пытался привести в порядок паркур-парк в Лагерном саду. Его всячески надо поддерживать, так как он привлекает в Томск федеральные деньги. Так как президентский грант — это не городской бюджет, и, я считаю, что администрация сама должна к нему приходить, показывать его всем, чтобы люди брали пример.

— Еще спрашивают о том, какие преимущества ТОСов по сравнению с УК.

— Чтобы все понимали, ТОСы не управляют домами. Есть три формы управления — это ТСЖ, УК, Жилищный кооператив. На маленьких домах есть еще непосредственное управление. Они занимаются ЖКХ, решают на общих собраниях, что делать, а что нет, собирают деньги с жильцов. Так как я продвигаю самоуправление, то считаю, что жилищный кооператив при нормальном председателе и активных жильцах — это лучшая форма управления своим домом.

А ТОСы — это объединение нескольких домов. У них большее будущее, так как они могут участвовать и в политике, и в работе местной администрации. Но сейчас все сводится к тому, что они занимаются благоустройством и участвуют в конкурсе на лучший ТОС. И то, из 49 это делают 10, у которых есть юрлица.

— Вас просят очень громко ответить на вопрос о том, какая у вас зарплата в качестве депутата.

— У меня нет зарплаты в качестве депутата. Я работаю с 8 утра до 5 вечера в инжиниринговой компании «Синтек», которая занимается промышленной оптимизацией. Я начальник группы. Все остальное — это общественная деятельность, которая занимает много времени. Но это прикольно, особенно в плане опыта. Если я куда-то дальше пойду.

— Есть желание пойти куда-то дальше?

— Скажу так, что пока не собираюсь второй раз баллотироваться в городскую думу, точно. Я хочу максимально круто провести эти пять лет, поэтому и начал сразу объезжать округ, собирать проблемы и привозить сотрудников администрации.

— Нам пишут, что депутаты должны получать зарплату.

— С одной стороны, многие инициативные ребята туда не идут, потому что это занимает много времени… Моя жена относится к этому с пониманием, но сейчас она практически меня не видит. И это у нас детей нет. Когда дети не видят родителей, то это плохо. А с другой стороны, когда ты идейный, то никто не должен останавливать тебя.

— Сейчас пришло сообщение из Шегарского района, что жаловались неоднократно на отсутствие дороги, но безуспешно.

— Есть система «ГИС ЖКХ», куда можно войти через Госуслуги. Туда можно зайти и посмотреть, кому можно написать. Вообще, я советую всем писать обращения на имя губернатора. Все работает так, что пишите губернатору, а они распределят. Конечно, горизонтальные связи часто не отлажены. Они в администрации даже посылают друг другу неправильные письма. Если не получается, то пишите в администрацию президента, они тоже спустят, куда надо. Я так скажу. Мы три года добивались обустройства пешеходного перехода на Иркутском тракте, 185. Писали письма в администрацию города, области, президента. В итоге это заметили в Москве. Я приезжал в местную приемную президента, мы устраивали видео-конференцию, где был я, замгубернатора Игорь Шатурный и уполномоченный в администрации президента. И мы решали, как в Томске, в конце Иркутского тракта поставить переход. После этого я понял, что так все работать не должно. И даже после этих манипуляций нам его поставили только через полгода.

— Еще вопрос в тему, про то, как отвлечь внимание властей от проспекта Ленина.

— Депутаты. Для этого и существуют депутаты. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что на меня реально выходят инициативные жители, у которых огромная переписка с администрацией. Заставляйте депутатов поднимать эти вопросы, пишите обращения в мэрию, в районные администрации. Мне кстати, многие говорят, почему мы должны писать, администрация же должна сама приехать и посмотреть. В идеале это работает действительно так, но по факту, где-то им не хватает полномочий, поэтому в реальности это так не решается.

— Спрашивают про Кузовлевский мост.

— Это беда. Я так понимаю, что они его в первый раз закрыли на три дня. Сделали экспертизу, которая показала, что мост находится в аварийном состоянии. Я спрашивал на комитете у заммэра Вячеслава Черноуса, который сказал, что в бюджете денег на ремонт мостов нет. По сути, они перекрыли целый тракт. Есть объезд, но приходится делать огромный крюк. Да, сейчас наверное в бюджете денег действительно нет, но если пересматривать затраты, то можно их пускать не на СМИ, а на мост в Кузовлево.

Там на самом деле проблема в самой деревне, где мост тоже находится в аварийном состоянии.

Почему нет денег в бюджете? У нас остается от 7 до 9 копеек с рубля уплаченных налогов. Это неправильно. 20-летняя политика привела к такому распределению денег. Если бы здесь оставалось 50 копеек с рубля, то я думаю, что мы бы и мосты отремонтировали и дороги бы сделали, и площадки бы понастроили. Эту тему надо поднимать везде. Городская дума должна выносить решение на областную, областная в Государственную.

Надеюсь, что в следующем году мы обновим областную думу. В Томске девять округов, надеюсь, что победят областные депутаты и начнут наводить там шороху. Потому что наше поколение сейчас либо что-то меняет, либо сидит дальше. Кто-то уезжает, кто-то остается и проживает жизнь. Может быть, резко сказано, но у меня такое мнение.

Запись прямого эфира