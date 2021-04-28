Максим Вдовин: Мы бы не хотели, чтобы наши сторонники страдали и получали увечья

Истории

Городского депутата и лидера томского регионального отделения партии «Новые люди» Максима Вдовина поймать в Томске чрезвычайно сложно. Сейчас он занимается партийным строительством в Санкт-Петербурге. В Томск прилетает только на заседания Думы города. Мы связались с Максимом через сеть Инстаграм и поговорили с ним в прямом эфире о несменяемой элите, внутренних грабителях – в погонах и без. Поговорили и о том, на чьи деньги существует партия «Новые люди».

Фото: предоставлено Максимом Вдовиным

— Максим, вы у нас в первый раз в эфире, поэтому давайте знакомиться. В Фейсбуке прочитала, что вы родились в Тольятти, живете в Москве. Кто-то мне недавно сказал, что сейчас вы Питере. Где вы на самом деле и как вас занесло в Томск? Т.е. на заседания Думы города Томска вы прилетаете? — Я правда родом из Тольятти, жил там до 18 лет. На первом курсе переехал учиться в Москву, поступил в Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Поэтому жил я какое-то время в Москве, но, закончив образование, я переехал в Томск. В Томский государственный университет меня пригласили работать и совместно создавать образовательную программу по предпринимательству. Так я оказался в Томске, по сей день мое место жительства Томск. Томск очень люблю. Последнее время часто бываю в командировках, это правда. Конкретно сейчас я в командировке в городе Санкт-Петербург, помогаю ребятам создавать партию в этом прекрасном городе. Но совсем скоро уже вернусь обратно в Томск. Путь такой у меня.

— Я, признаюсь честно, не очень много знаю о партии Новые люди, поэтому буду задавать вопросы вам и о партии в целом. На сайте Думы указано, что с 2018 по 2019 вы менеджер отдела маркетинга продуктовой компании АО «Фаберлик». Можно ли сказать, что Алексей Нечаев, ваш босс по компании Фаберлик, перевел вас просто на новую работу? Или как это произошло? — Не совсем так. Я проходил там стажировку, когда заканчивал второй курс магистратуры, мне важно было для дипломной работы иметь опыт работы в компании. Так сложилось, что в рамках образовательной программы, в том числе по предпринимательству в Москве, Алексей Нечаев был моим наставником. Поэтому там первичная связь и сложилась, он мне помог пройти стажировку в «Фаберлик». Завязалось более плотное знакомство с Алексеем. И, соответственно, когда я переводился в Томск, я уже был знаком с ним. Поэтому я одним из первых узнал о том, что создается партия. На тот момент находился в Томске, работал в ТГУ в качестве менеджера по развитию предпринимательства. Он мне позвонил и сказал — мы создаем партию, есть такие инициативы, есть такая программа, изучай. Я изучил, мне все отозвалось, плюс я очень много следил за деятельностью самого Алексея Нечаева, поэтому мне понравилось предложение войти в эту партию и в дальнейшем начать выстраивать рейтинг этой партии в Томске, создавать региональное отделение. Помимо того, что я являюсь депутатом, я еще и секретарь реготделения в Томской области и в Томске.

— Сколько вас, членов партии «Новые люди», в Томске? — На данный момент порядка пяти-шести человек. Очень мало членов партии. На самом деле мы не добавляем, активно не зовем вступать в свои ряды. Это несет за собой определенные издержки с точки зрения ведения документооборота. Поэтому у нас много сторонников – это правда, их сотни. А что касается именно членов партии, то их 3 -5 человек, т.е. необходимый минимум для принятия решений и формальностей.

— А «Новые люди» – это оппозиция или нет? Кто вам более близок, соратники Алексея Навального или члены «Единой России»? — Мы уже отвечали много раз на этот вопрос – мы за конструктивную оппозицию. В целом мы, наверное, не про оппозицию, мы про третью позицию. Есть позиции и оппозиция — две вещи, которые друг от друга отталкиваются. Мы про третий путь, поэтому нам близки и люди из оппозиции, те, которые сейчас в Томске, но есть и люди, которые своими действиями вызывают симпатию, и из рядов «Единой России», их не много, но они есть. Мы готовы работать и с теми, и с другими. В какую коалицию мы вступим: в коалицию провластных или в коалицию оппозиционных — этот вопрос преследует нас еще с сентябрьских выборов. Мы решили не вступать ни в ту, ни в другую. Потому что участие в тех или иных коалициях подразумевает иногда голосовать за те вещи, которые могут быть тебе не близки. А мы в этом плане достаточно свободно подходим. Даже внутри фракции у нас могут разделяться решения, мы не настаиваем никогда на том, чтобы у нас решение было такое, как сказала партия. Т.е. каждый депутат – это личность, особенный тип мышления, и если мы с ним идем вместе, мы должны его уважать в том числе. Такая у нас позиция. Мы работаем со всеми.

Фото: со страницы во ВКонтакте

— Вас спрашивают – за кого вы голосовали, когда выбирали спикера Думы города Томска? — Я голосовал за Акатаева Чингиса Маметовича. Долго думал, скажу правду. Нас пытались подвести к разным вариантам голосования. Голосовал за Акатаева больше как за личность, изучал его и в рамках предвыборной кампании, когда он заявился как кандидат. Смотрел биографию, что он сделал, какие проекты вел для города. С точки зрения компетенции, у меня этот человек вызывал больше доверия, чем другие кандидаты. Конечно, можно было попробовать выставить кого-то из своей фракции, чтоб отвести удар от себя, и проголосовать вдвоем, но зачем эти полумеры, я не до конца понимаю. Мы свободно и открыто объявляем свою позицию. Конкретно в этом случае поддержали Чингиса Маметовича и я, и Александр Цин-Дэ-Шань.

— «Наше правительство за последние годы написало много стратегий развития и ни одну из них не исполнило, — говорил Алексей Нечаев на съезде партии. — Наши политические институты устарели. Во власти дефицит творческой энергии. Кадровые лифты не работают: притока новых людей нет, а элита превратилась в несменяемую. В государственном управлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи». Как вы считаете, кого имел ввиду Алексей Нечаев, когда говорил про несменяемую элиту? Можете назвать по именам, кто устарел и кого надо сменить, по вашему мнению? — По именам, наверное, сможет назвать только Алексей Нечаев – это все-таки его цитата. Я думаю, что речь идет не только о конкретных личностях. Это, скорее, про подходы и вообще про тип мышления, которые сейчас доминируют у людей, которые во власти. Поэтому конкретных людей назвать, наверное, не смогу, но я думаю, что мы с вами догадываемся, о ком идет речь. В целом эта позиция достаточно понятна. Есть вещи, которые действительно уже пора менять. Есть вещи, которые уже действительно сильно устарели. Почему-то их не замечают. Собственно, наша задача сделать так, чтобы на них обратили внимание.

— Хорошо, имена вы не называете. Но какие вещи сильно устарели, скажите? — Например, система образования в целом как весь институт. Начиная с системы образования дошкольного, заканчивая высшими институтами, соответственно, высшими учебными заведениями. Мы понимаем, что сейчас по пальцам можно пересчитать университеты, которые действительно стараются обновляться постоянно. У нас самым топовым вузом в России считается МГУ. Но если посмотреть, что там происходит, пообщаться со студентами, то много ли там сейчас подходов с точки зрения работы с людьми? ТГУ сильно выделяется на этом фоне. Почему я, в том числе, принял решение когда-то приехать туда. Я много внимания уделил в том числе и подходам, которые внутри формируются. Поэтому, если с точки зрения устаревших систем, как пример вам — система образования. Дальше. Это система здравоохранения – мы видим, что в период мобилизации даже, максимального внимания к этой сфере, вливания огромных, достаточно серьезных денег, даже на уровне региональных систем здравоохранения – мы видим, что проблемы все равно не решаются. Это показал коронавирус.

— Я изучила программу вашей партии, которая опубликована на сайте ТВ2. В ней много вполне здравых идей. В частности, там говорится: «Учитывать интересы и мнения всех граждан России при принятии законов и решений». Вчера было заседание комитета по регламенту, на котором обсуждались места для гайд-парков в Томске. Владимир Самокиш назвал обсуждение салатом-винегретом, а Давид Аветян обвинил членов Единой России, что они специально затягивают решение этого вопроса, чтобы не давать людям свободно высказывать свое мнение. Как вы думаете – какие места в Томске подходят под гайд-парки, т.е. места, где без уведомления можно высказывать свое мнение? — Я, к сожалению, не присутствовал на заседании комиссии. Хотел сначала назвать Лагерный сад, но понимаю, что часть может быть Лагерного сада, небольшая, там, где поменьше пешеходов. Потому что любые митинги, собрания подразумевают необходимость не мешать жизни города и функционалу. 100%, на мой взгляд, это может быть зона небольшая на Буревестнике. Т.е. я не за то, чтобы большие локации отдавать под гайд-парки. Я бы разбил несколько зон, несколько локаций, в зависимости от количества людей. Так вот, сходу, честно говоря, не готов вам сказать, где лучше...

— А Новособорная площадь, например? Там проходили акции и в поддержку Навального и КПРФ в свое время проводила акции. Центр города, пространство очень большое, никто никому не мешает. — Я согласен. Но во время митингов, когда было большое скопление людей, мы видели, что часть людей начинает выходить на дорогу, т.е. не помещается на тротуарах. Т.е. если это будет только территория Новособорной площади, не заходя, например, на остановку. Потому что я видел, что большое количество людей мешало пешеходам. В целом да, вполне может быть.

— Для этого есть полиция, чтобы люди не выходили не дорогу. — Да. Вопрос в количестве людей. Смотря какие это массовые мероприятия. Если это до 50 человек, то, мне кажется, и Новособорная площадь хорошо подойдет. Если это от 100 человек – здесь уже надо детально изучать. Смотреть доступность для скорой медицинской помощи туда, потому что во время массовых таких сборов часто людям плохо становится внутри толпы. Я за то, чтобы, главное, людям не мешало! Поэтому надо смотреть места, где акции не помешают людям, прогулкам с детьми и свободному перемещению транспорта, в том числе.

— Вы сказали, что видели, что люди выходили на остановки. Т.е. вы были на митингах в поддержку Навального или вы о каких митингах говорите? — Нет, я не участвовал в митингах в поддержку Навального, я просто проезжал мимо на автомобиле. И у нас офис просто рядом с Новособорной площадью, поэтому мы там часто бываем.

— Вот еще отличный пункт вашей программы: «Обеспечить каждому возможность жить в мире и безопасности, не опасаясь внешнего врага и внутреннего грабителя – в погонах и без». Кто такие внутренние грабители в погонах и без? Может быть, назовете несколько имен… — За конкретными именами вам точно к Алексею. Я думаю, он с удовольствием ответит.

— Это были не слова Алексея, это были слова из программы партии. — Всё верно. Я, наверное, присоединюсь к той части, которая о высоком давлении, потому что я несколько лет имел свой бизнес, занимался предпринимательской деятельностью. У меня была кофейня, достаточно большая, в Москве. Собственно, это общепит. Для того чтобы общепит нормально функционировал, очень много инстанций необходимо провести через свое заведение, со всеми нужно договориться. И, конечно, тот уровень коммуникаций и тот диалог, который состоится с этими людьми, он не всегда лицеприятный для владельца бизнеса. Нарушений и вещей очень много, за которые нужно нести ответственность. Обременений много, а возможностей мало. Поэтому, конечно, давление оказывается. Это с точки зрения мелкого предпринимателя, малого субъекта бизнеса. С точки зрения крупного бизнеса – там вообще отдельная история.

— Когда вы были бизнесменом и у вас была кофейня, вам приходилось давать взятки чиновникам? — Мне лично нет. Но у меня есть команда, прекрасные люди, которые взяли на себя эту тяжелую ношу.

—​ «Дать людям защиту и уверенность в том, что принятые законы и правила действуют безоговорочно и напрямую. Если ты их не нарушал, значит, никто и никогда не сможет лишить тебя свободы, имущества или здоровья». Как вы оцениваете арест на 30 суток депутата Думы города Томска и члена Штаба Навального Андрея Фатеева за то, чего он не делал – организацию акции 21 апреля?

— Не знаю, как относиться. Честно говоря, я не знаком с деталями дела. Там административное правонарушение, насколько, я понимаю, ему сейчас приписывают. Судя по всему, сотрудники полиции нашли какие доказательства его участия в организации акции. Сложно мне сказать, было это или нет, я не погружен ни в детали дела, ни в детали деятельности Андрея. Мы с ним знакомы и взаимодействуем только в рамках Думы, поэтому его деятельность в рамках штаба для меня остается скрытой. То, что видно в публичном поле, в телеграм-каналах, не отражает всей сути дела. Нужно делать запрос, наверное, на имя сотрудников правоохранительных органов.

— Мне хотелось бы еще услышать вашу оценку жестких задержаний в Питере, поскольку вы сейчас там находитесь. Питер как-то отличился по последней акции, там больше всего людей задержали. У вашей партии есть какая-то позиция по этому вопросу? — Позиция по вопросам чего? Задержаний или участия людей в несанкционированных митингах?

— По поводу жестких задержаний. Вот смотрите, было два примера – Москва, в которой около 20 человек задержали всего, все мирно прошло, и какая-то неоправданная жестокость в Санкт-Петербурге, когда десятками-сотнями людей забирали, использовали электрошокеры против участников мирной акции. — Я понял вопрос. Я не был на самих митингах, я не видел, что происходило по-настоящему. Видел, опять же, только из общего публичного поля. Действительно, достаточно жестко действовали. Почему? Для меня это вопрос. Вероятнее всего, пытались акт устрашения какой-то применить. Позиция партии по поду участия в митингах есть четкая — если наши мероприятия не согласовывают, то мы народ под дубинки не выводим. Это позиция нашей партии. Мы бы не хотели, чтобы наши сторонники страдали, получали увечья. Мы не хотим, чтобы были задержания. Мы стараемся по-другому доносить. То, что происходит сейчас, мне бы не хотелось, чтобы люди в дальнейшем проявляли гражданскую позицию именно в таком ключе.

— В каком ключе? Не выходили на мирные акции? — На мирную акцию – здорово! Вопрос в том, что она не согласована! Вопрос – почему не согласована – это другая тема, и здесь надо много обсуждать. Но зачем звать людей на несанкционированные митинги – для меня не до конца пока понятно. Я пытаюсь разобраться, увидеть разные стороны.

Есть вещи, помимо митингов. Много чем можно людей увлекать и включать в деятельность. В прошлом году в Томске к сентябрю месяцу несколько сотен человек были активно включены в деятельность партии. И это не были митинги. Мы приглашали и в социальные проекты, мы приглашали людей и в образовательные проекты. Т.е. есть много вещей, через которые можно приглашать сторонников действовать вместе. Это наша позиция и позиция партии.

— Хорошая идея проводить субботники в поддержку Навльного. Жаль, что деятельность штабов Навального приостановили, а то можно было бы взять на вооружение совместные выходы на субботники. — Это правда! Мы очень много сделали в прошлом году. И в текущем году социальных проектов огромное количество – мелких, простых добрых дел. Эта история достаточно понятна, и сторонникам, и людям, которые приходят, у которых есть запрос на «что-то поделать», проявить свою позицию гражданскую, почувствовать субъектность. В этом плане мы готовы людям предоставлять инструмент. Пусть это не носит большого, огромного электорального эффекта, как принято в партийных организациях – мерить результат только электоральным эффектом. Т.е. для того, чтобы сделать в парии какой-то проект, они сначала оценивают – сколько это приведет им сторонников, голосов на выборы. Мы от этой концепции немножко ушли.

— Мою идею не оценили, пишут: «Политику подменить субботником? Так себе идея!» Про «добрые дела». Перед выбором в Думу ваша партия активно рассказывала о своих делах. Вы за 3 месяца провели 10 субботников, раздали более 3600 антисептиков и собрали и передали детям 34 велосипеда. А вот после выборов почему-то о добрых делах как-то стало меньше слышно. — О добрых делах можно прочитать в наших группах во ВКонтакте и в Инстаграме, все продолжается. Просто внимание к нам после выборов упало, как и ко всем остальным. После выборов мы посадили 15 000 кедров вместе с командой нашей, привлекли еще ряд команд. Как депутаты, мы включились активно в работу по бюджету, конечно. На Новый год у нас были акции федеральные, и по сей день они продолжаются. Вот сейчас несколько десятков тысяч кусков мыла раздали. В прошлом году санитайзеры раздавали, антисептики. В этом году мыло начали раздавать. Сейчас большая акция планируется к выпускному. Т.е. для детей из детских домов ребята собирают выпускные платья, выпускные костюмы у людей, которые уже выросли из этой одежды. У многих в шкафах выпускные платья висят, например, пиджаки, еще что-то. Они лежат без дела, мы предлагаем собрать и отдать в детские дома – устроить праздник выпускникам детских домов. Достаточно много таких социальных историй. Есть некоторые вещи, которые мы не публикуем, потому что люди стесняются. Сейчас, последние несколько месяцев, я как депутат работаю над большой инициативой… Я думаю, что мы в ближайшие несколько недель анонсируем ее. У меня и от себя лично планируется большой проект. Он касается сферы общественного транспорта Томска. Я пока не готов анонсировать в силу того, что не до конца проработал структуру самой истории. В общем, работа ведется, работы много, потихоньку делаем.