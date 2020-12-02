Максим Резников: Наших денег в тарифе 3%

Максим Владимирович Резников, депутат Думы города Томска, член фракции «Единая Россия». С 2013 года исполнительный директор ООО «Горсети», с 21 апреля 2020 года возглавляет региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Томской области. Прославился на всю Россию благодаря фильму команды Алексея Навального «Томск в плену у депутатской мафии». Правда, в отличие от двух других героев фильма, Сергея Панасюка и Кирилла Новожилова, сумел победить на своем округе и вновь был избран депутатом гордумы. О фильме Навального, принятии бюджета города и проводах, которые окутали город и сквозь которые нам все труднее и труднее видеть исторический Томск, мы поговорили с Максимом Резниковым в прямом эфире Инстаграма ТВ2.

— Сегодня обсуждался бюджет города Томска на 2021 год. Депутаты единогласно за него проголосовали. До этого были жаркие споры, и некоторые независимые депутаты даже предлагали отправить его на доработку и жить по 1/12 расходов от бюджета на 2020 год. Почему в итоге все так дружно за него проголосовали, как вы считаете?





— Все достаточно просто. Те средства, которые есть, они прозрачны и понятно на что идут. Явных противоречий не было. Все осознают, что в сложившихся экономических условиях нужны компромиссы. Кроме того, над бюджетом и в течение года можно работать, что-то корректировать, что-то менять, что-то добавлять. Вне зависимости от партийной принадлежности все достаточно ответственно подошли к принятию бюджета, осознавая, что от нас зависит, как будет жить город.





— Самой обсуждаемой статьей бюджета стали расходы на СМИ. Вы какой точки зрения придерживались?





— Не самая глобальная статья, но я рад, что удалось найти компромисс и оставить достаточно средств, чтобы осветить жителям города принятые решения и администрации города, и Думы. И самое главное, что те деньги, которые удалось сэкономить, пойдут на богоугодное дело – на ремонт школы № 19.





— Могли бы вы назвать наиболее проблемные статьи городского бюджета?





— Да, наверное, все можно назвать проблемными. Мы нашли деньги на все по чуть-чуть. И на ремонт школ, и на проектную документацию для ремонта школ, и на площадки спортивные. Мы шли одной шеренгой, и программу газоснабжения постарались не отодвигать дальше. Все жизненно важные статьи мы сохранили.





— Я посмотрела налоги Горэлектросетей за 2019 год. Они составили 265 млн рублей. Сколько из этих денег осталось в городе?





— Я не могу сказать, как идет распределение налогов и сколько из них достанется городу, но я сомневаюсь, что это 265 млн рублей. Думаю, что сумма значительно больше.





— Ну хотя бы примерно?





— Давайте смотреть, что идет Томску. Это НДФЛ – налог на доходы физических лиц, 13 % с нашей с вами зарплаты. 30 % от этих налогов и идет в город. Еще остаются в городе налоги на землю, на имущество, а все остальное нам возвращается в виде разных трансфертов, субсидий и дотаций. Чтобы понять, сколько именно наших налогов остается в городе, то, грубо говоря, надо взять всю зарплату наших сотрудников, вычислить 13 % и 30 % останется в городе.





— ООО «Горсети» на 100 % частное предприятие, контрольный пакет которого принадлежит вашему отцу Владимиру Тихоновичу. Стоимость предприятия оценивается в миллиард рублей, выручка за прошлый год составила почти два миллиарда. Нет ли у вас опасений, что ваш фактически семейный бизнес может попасть в сферу интересов каких-то очень влиятельных людей и у вас его могут отобрать? Почему спрашиваю, потому что самая распространенная версия об аресте Ивана Кляйна – это то, что таким образом у него пытаются отобрать очень прибыльный бизнес.





— Если говорить, что мы можем быть интересны каким-то конкурентам, то навряд ли. Если говорить в целом, то тенденция к укрупнению в энергетике есть. И здесь главную роль играет государство. То, что в свое время распаковали, то сейчас тенденция наметилась к объединению. Государство осознало, что конкуренция – это хорошо, но есть стратегические отрасли, которые должны контролироваться.





— А вы какой версии ареста Кляйна придерживаетесь?





— Мне сложно сказать, что стоит за арестом, и поэтому я не могу ничего здесь комментировать. У меня нет своей версии. Та санитарно-защитная зона, которая была предъявлена, мне кажется, что она не так уж и актуальна. Наверное, следователи знают что-то большее, чем мы.





— Кстати, а в качестве поручителя вы выступили?





— Нет, потому что не знаешь, что за этим стоит. То, что чисто по-человечески можно было на домашний арест, то, наверное, да. Это не тот человек, который выхватит три пистолета и будет с ними бегать. В принципе, по экономическим статьям достаточно людей ограничить в передвижении и общении, а дальше вести следствие. А там что выйдет, то выйдет.





— Вы являетесь исполнительным директором Горэлектросетей, а ваш отец генеральным? Как вы делите обязанности? Кто за что отвечает?





— По сути дела, я заместитель директора. Он отвечает за все, а я хоть и первый заместитель, но не единственный. Я отвечаю за работу с муниципальными органами, с тарифами и так далее. Как любой заместитель, ничего особенного.





— В интервью «Новой газете» вы сказали, что «никто даже не выставлял на приватизацию ни электросети, ни газ, ни воду — они как были в казне, так и есть». При этом в учредителях Горсетей только частные лица. Поясните, как так?





— А вы не путайте имущество, сети, которые принадлежат городу, и предприятие «Горсети». Предприятие – это всего лишь набор сотрудников, которые эксплуатируют и обслуживают это имущество.





— Т.е. сами провода, столбы, светильники – это все принадлежит городу?





— Безусловно. Ни тепловые сети, ни водопровод, ни канализация, ни электрические сети никто и никогда на приватизацию не выставлял. Они как находились в муниципальной собственности, так и находятся там. И в планах такого нет.





— Следующий вопрос вам может показаться неожиданным, но он имеет прямое отношение к вашей работе. Вы бывали когда-либо в Берлине?





— Нет, не был.





— Жаль. Почему я спросила. Меня дико бесят провода, которыми окутан наш город, и когда я была в Берлине, то решила посмотреть, как там с проводами. Так вот, я не увидела ни единого провода, который тянулся бы от столба к столбу или между домами. Ни единого. Почему у нас невозможно убрать коммуникации под землю?





— Все возможно. Но встает вопрос цены. И насколько первостепенны эти затраты. На сегодняшний день технически мы можем прокладывать кабельные линии по землей.





Если вы говорите о десятках линий проводов между столбами, то это не электрические провода, а провайдеров интернета. У нас порядка 50 компаний интернет-провайдеров, и все они тянут свое оптоволокно. Сейчас их становится меньше, кого-то покупают, кто-то умирает, но тем не менее их достаточно много. Порой смотришь на опору, а там с десяток проводов висит. Со временем, когда компании объединятся, проводов, я думаю, будет меньше.





Кстати, вы говорили про Ивана Григорьевича, так это его голубая мечта была. Он каждый раз говорил, не пускайте больше никого на опоры, будем постепенно уменьшать количество проводов. Чтобы без революций, но планово приводить в порядок. В принципе уже несколько лет не выдаются разрешения вывешивать линии связи на опорах освещения. Можно цивилизованно в канализацию прятать провода, есть Ростелеком, с ним можно договариваться. У них есть специальная канализация для линий связи.





Работа такая идет, но результат будет небыстрым. Да, это красиво, но на это нужны деньги. Если бы государство подставило плечо и выделило деньги на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, то, безусловно, можно убрать все провода под землю. А заставить мелких провайдеров закопать все в землю просто невозможно, у них не такая высокая рентабельность, чтобы они могли позволить себе это сделать.





— А кто выдает разрешение провайдерам?





— С тех пор как мы зашли в «Горсвет», мы стараемся больше не пускать новых провайдеров. Но большинство проводов было развешано еще до нашего прихода, когда только развивался интернет. В основном линии идут по опорам наружного освещения, это не рядом с электрическими линиями. Т.е. нам это досталось в наследство от муниципального предприятия «Горсвет». Тогда в принципе все хаотично развивалось.