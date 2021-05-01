«Людям глобально не хватает веселья»: в Томске прошел аналог Монстрации. Полиция задержала его участников

Истории

Томское арт-пространство «Котельная» анонсировало «Великий первомайский поход». Его участники задумали провести творческий перфоманс на улицах города. Они планировали дойти до площади Ленина, а по пути петь, танцевать и рисовать.

Дойти до площади Ленина не получилось. У памятника Пушкину участников перфоманса остановили сотрудники полиции. Они сочли, что происходит не перфоманс, а несанкционированный митинг. Участников акции увезли в отделение полиции.

Подготовка

— Нам нужны колонки. Кто-нибудь взял колонки?

— Костя, ты хочешь поехать за ними. Это на конец Фрунзе?

— Где Митя?

В «Котельной» на Советской, 55 сегодня шумно. Повсюду лежат сумки, рюкзаки. Кто-то наносит на лицо грим и блестки, кто-то играет.

— Арт-пространство «Котельная» — своеобразная галерея современного искусства в Томске, — говорит Ольга Золотарева. — И сегодня мы решили открыть очередной творческий сезон. К тому же, 1 мая довольно много праздников. День работы, день классовой борьбы, день посадки подсолнухов. И мне хотелось сегодня провезти что-то вроде пешего фестиваля, пешей выставки, пешего взаимодействия, в ходе которого мы бы немного преобразовали город.

По словам Ольги, было бы классно, если бы к шествию присоединялись бы случайные прохожие.

— Мы бы смогли наладить какие-то контакты друг с другом. Я бы хотела донести до людей мысль, что город принадлежит нам. Люди должны понять, что город — это их город, и они могут делать все, не только за закрытыми дверьми у себя дома, но и на улицах Томска. Мы не вандалим. У перфоманса нет никакой политической подоплеки. Со стороны может показаться, что это просто веселое шествие. Но я чувствую достаточно сильное сплочение людей, которые могли бы в дальнейшем что-то менять.

Ольга в ходе шествия планирует высаживать растения.

— Садовое партизанство не очень сильно афишируется. Это выход на улицу с семенами, рассадой, посадка растений на улице. Это постоянная планомерная рассадка, существующая для привлечения внимания к проблемным местам Томска, либо просто его озеление. Ведь Томск весь бетонируют, и мне бы хотелось, чтобы в нем было больше зеленых растений.

Ольга подчеркивает, что их мероприятие никак не связано .Помочь Ольге вызвалась художница Дарья Шалунова. Она предложила участникам надеть яркую одежду, раскрасить лица.

— Единственная причина — это весело. Просто есть томские молодые люди, которые между собой мало общаются. Я решили их собрать вместе, — Дарья Шалунова.

На Дарье очень много бус. На вопрос: «Зачем», она отвечает, что планирует раздавать их.

— Однажды был концерт, у меня были с собой серебряные дождики. Я их давала со словами: «Благослави тебя Господь» и делала это очень серьезно. И люди благодарили, для них это был очень серьезно и важно. Я решила повторить этот момент, — говорит Дарья.

— Вы считаете, что сейчас людям не хватает веселья?

— Я считаю, что мне не хватает глобально веселья.

— Даша, права. Надо делать все для себя, а люди подхватят, — подхватывает Ольга.

— Май, весна, красота. Мы хотим погулять, поймать погоду. Просто все, кого мы позвали, сами придумали, что они будут делать по ходу дела. Они сами решили, как развлечь себя, людей вокруг. Получается что-то вроде шапито, абсолютная творческая свобода, — улыбается Дарья.

«С утра дежурили»

Около 16.00 в «Котельную» приходят сотрудники полиции. Интересуются, с кем можно поговорить. Предупреждают о вреде распития алкогольных напитков.

— Здание аварийное, что будет, если крыша обвалится? — говорит один из полицейских.

Они интересуется планируется ли шествие с плакатами. Участники уверено отвечают, что политических плакатов не планируется. Предлагают посмотреть и согласовать их. Одна из девушек в это время как раз на листе картона рисует большой цветок.

Предупредив всех об ответственности, полицейские покидают «Котельную»

— Их машина с утра дежурит на Герцена, — замечает Аксинья Сарычева. — Сейчас обсуждаем, каким маршрутом мы пойдем, так как его план тоже был в интернете.

Шествие

В 16.30 начинается шествие. Его участники идут по городу. На выходе из «Котельной» отряд полиции предупреждает, что нельзя выходить на дорогу.

— Спасибо! — кричит Даша.

На перекрестке она останавливается и начинает рассказывать про здания по улице Советской.

Следующая остановка Ново-Соборная. Там участники становится в круг вокруг одной из клумбы. Водят хоровод. В это время Дарья рассказывает всем собравшимся про Макушина.

От площади Ново-Соборной все идут к памятнику Пушкина. Затем сворачивают вглубь парка, где их и останавливают сотрудники полиции.