«Люди хотят перемен. Им надоела эта колхознократия»

Истории

9 августа в Беларуси выбирали президента. 26 лет, начиная с 1994 года, эту должность бессменно занимал Александр Лукашенко. Конституция Беларуси, измененная в 2004 году, позволяет одному и тому же лицу избираться президентом неограниченное количество раз. Нынешний срок «Батьки» может стать шестым. Официально уже объявлено о его победе в выборах с более чем 80% голосов. Однако первая же информация о таких итогах спровоцировала накануне в Минске и других городах Беларуси акции протеста, которые были жестко, или как говорят сами белорусы — «брутально», подавлены силовиками. Против людей использовались свето-шумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, дубинки.

Сегодня утром оппонент Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что не доверяет официальным результатам выборов и, согласно альтернативному подсчету голосов, победителем является она. Она призвала Лукашенко к диалогу, чтобы разрешить конфликт без насилия. Штаб Тихановской объявил о готовности к длительным протестам. Что происходило в ночь после выборов и как будут развиваться события, мы поговорили с коллегами из Беларуси. Связаться с ними было непросто — в стране второй день не работает интернет.

Любовь Лунева, корреспондент канала «Белсат»:

Фото: взято из социальной сети Фейсбук

— События в Минске начались в 8 часов, после того, как закрылись избирательные участки. Люди ждали объявления протоколов. И когда вдруг объявили официально о том, что были якобы проведены экзитполы, по которым 80 с лишним процентов набирает действующий президент Александр Лукашенко, а кандидат, за которого, по сведениям независимых наблюдателей, голосовало как раз большинство населения, набирает всего лишь от 6 до 10%, это вызвало волну возмущения. И люди пошли к стеле — это место, где обычно проходят официальные мероприятия президента, где он принимает парад победы. И вот как раз на этом месте заранее стояли автозаки, были стянуты внутренние войска и ОМОН, уже было перекрыто метро, не ходил уже общественный транспорт. Люди просто шли — доходили до этого перекрестка, и поворачивали в сторону проспекта Машерова, там была небольшая горка, чтобы обсудить. Потому что в городе уже с утра был отключен интернет, и с перебоями работала даже мобильная связь. ОМОНу видимо, была дана задача — не дать людям собраться. Как только люди еще начали подниматься на эту горку, остановились два автозака, из них выскочили омоновцы, начали хватать людей, которые были ближе к проезжей части, и очень жестоко — брутально избивали дубинками, по головам. Сразу же было несколько людей, которые получили очень серьезные травмы.

Это вызвало у окружающих просто бурную ярость. Именно ярость — это то слово, которое потом сопровождало всю эту акцию.

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Люди бросились защищать, оттаскивать тех, кого избивали. Задержанных накидали в автозак, двери закрылись, они уехали. Но люди уже не могли успокоиться. Если раньше во время оппозиционных акций обычно выходила национально ориентированная интеллигенция и в основном звучал белорусский язык, то на этот раз отличие — была русская речь, это были обычные горожане. Не представители там каких-то политических партий, общественных движений, это были простые обыватели. Которые из-за того, что нет интернета, что их так нагло по телевизору спровоцировали, вышли просто обсудить то, что происходит. Не было никаких камней ни еще чего-то. Люди просто хотели обсудить эту ситуацию. И тут начались вот эти задержания. Автозаки, люди стали скандировать — «Уходи!», «Перемен!».

Надо сказать, что перед этим был концерт, официальный. И из-за того, что в последнюю неделю перед выборами власти не давали площадку кандидату большинства Светлане Тихановской выступить на предвыборном пикете, два диджея на этом концерте просто включили песню Цоя «Перемен!». Вот за это они были задержаны и получили 10 суток ареста. Чтобы за песню Виктора Цоя спустя 30 лет после развала Советского союза сесть за решетку — надо понимать, что вообще творится в сегодняшней Беларуси.

Ночные действия разворачивались, как какие-то уличные бои. Как будто враг вошел в город, и горожане защищались, как могли. Пустили спецтехнику. Это были водометные машины. Это была техника, на которой как на бронетранспортерах нависали эти омоновцы. Людей оттесняли. Пустили слезоточивый газ. В ход пошли светошумовые гранаты. Их просто швыряли в толпу, в центр толпы — в мирных людей, которые не оскорбляли, не бросались. И это, конечно, вызывало очень, очень негативную реакцию в отношении власти.

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Люди которые живут в домах, прилегающих в к этому проспекту Машерова, оказывали помощь — открывали свои подъезды, когда шла очередная атака, давали людям забежать в подъезды, спрятаться. Но что самое интересное — если раньше когда были разгоны, люди разбегались и покидали место, где встречались, то в этот раз люди просто туда возвращались. И, когда шла техника, чтобы уберечь тех, за кем гнались эти машины, они перекладывали им дорогу мусорными баками. Чтобы те не смогли проехать. Ясно, что эти мусорные баки — они у нас на колесиках, быстро раскатывались обратно, но люди всячески высказывали солидарность друг с другом. Водители сигналили. Столица, вообще Белоруссия не спала часов до 4-5 утра. Люди просто ездили, не разъезжались по домам. Песня Цоя «Перемен» стала каким-то просто гимном того, что происходит сейчас.

Люди реально устали, они хотят перемен. Им надоела эта колхознократия, если можно так выразиться. Новый термин. Когда вот абсолютно непрофессиональные люди заняли ключевые места, и что самое ужасное, в Беларуси нет больше независимого суда.

И главное — это не пустые холодильники, не резкое ухудшение, хотя это тоже есть, материального положения беларусов, а то, что сегодняшнему человеку, если он столкнется с какой-то проблемой, нарушением своих прав, по сути некуда пойти. Абсолютно. Суды не гарантируют защиту, прокуратура практически лишена своих полномочий, следственный кабинет выполняет только приказы. И абсолютно нет разделения — после референдума, который в 1996 году провел Лукашенко, нет разделения на исполнительную и законодательную власть. Это дало свой результат — коррупция и тому подобное сделали свое дело. И люди просто голосуют не за холодильник, не из-за того, что сегодня, может, проблема ребенка в школу отправить у простых обывателей — а вот из-за этого, как они называют, беспредела.

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Лукашенко сказал «я страну вам не отдам» еще накануне выборов. И получается, зачем тогда — риторический вопрос — объявлять эти выборы? Значит, изначально он планировал, так сказать, в кавычках победить. Поэтому такая ситуация.

Брутальный разгон, интернет не работает в городе — вообще в стране второй день нет интернета. И люди дошли до того, что мы как будто вернулись в 90-е, когда люди пытались сделать нарезку фотографий из того, что было, делать самодельные листовки на принтере и просто развешивали в метро, в магазинах, чтобы люди видели, что происходило. Потому что канонада была, как будто бомбят город. Никто не спал. Это, конечно, была беспрецедентная атака.

Насколько мы знаем, в Минск съезжались представители силовых структур из областей. Вышли ведь не только люди в Минске, все происходило и в областных центрах, в маленьких городах. И там доходило до того, что милиция складывала щиты. И отказывалась выполнять приказы на разгон мирных граждан.

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Поэтому ситуация у нас сейчас очень архисложная. Вот я сейчас нахожусь в центральном суде, недалеко от этого места находится администрация президента. Так вот на все места парковок — а у нас и так проблема в центре города с парковками — поставлены знаки, ГАИ контролирует, чтобы никто не парковался. Видимо, это такой страх, что люди разъяренные после того, что вчера сделали, пойдут громить администрацию президента.

Вы допускаете эскалацию конфликта, что сегодня-завтра будут выходить люди?

Никто же не думал, что будут такие брутальные аресты потенциальных кандидатов накануне выборов. И что появится вдруг никому неизвестная, как сейчас говорят, домохозйка — жена Тихановского. Сюжет так стал разворачиваться, что никто ничего не знает. Мы не знаем, что будет вечером сегодня. Впервые так развивается ситуация, что никто не может дать какой-то прогноз. Вот даже говорят о том, что сегодня могут начать бастовать заводы. Могут начать — могут не начать. Ничего не понятно. Люди подсчитывают потери, рассказывают своим родственникам, знакомым на работе, что произошло — в общем, информация распространяется таким образом. Все независимые СМИ блокированы. Интернет не открывается, никто ничего не может посмотреть.

А вообще люди не верят в такую победу Лукашенко?

Да конечно, они и в те (прошлые) победы не верят. Можно подумать, что там были победы. Понимаете, наблюдатели, журналисты, люди думали, что может в тот раз испугаются — что все-таки большинство населения против, и напишут ему, ну, хотя бы 53%. Но тут просто наглость была такая, что люди не выдержали. Люди шли на эти участки и, чтобы обозначить, что нас много, одевали белые полоски. Кто из чего мог, их делал. Я сама лично проезжала несколько участков, даже для меня была неожиданность — можно сказать, шли и стар, и млад. У нас давно минчане на выборы не ходят, понимают, кому охота быть надуренным, но в этот раз люди реально шли. Подумали, а вдруг? И были сделаны полоски, у кого-то из какого-то шнурка, бабушка из каких-от кружев — лишь был обозначить, и показывали руку наблюдателям — что вот я иду голосовать за Тихановскую. Это было очень важно. Сейчас по городу ездят машины с белыми ленточками. Гаишники в растерянности, поскольку очень плохая штука произошла. Что резко негативное отношение к силовым структурам. Это витает в воздухе, люди это обсуждают. И я бы не сказала, что то, что вчера было — это какое-то поражение гражданского общества. По-моему мы стали свидетелем того, что простые обыватели, не представители какие-то политических партий, просто не хотят жить вот в этом. Реально хотят перемен, вспоминают, что мы европейская страна, и хотят, чтобы страна соответствовала европейским стандартам.

Змицер Лукашук, спецкорреспондент «Европейского радио для Беларуси»

Фото: из социальной сети Фейсбук

— Пока информация очень ограниченная, так как интернет полностью заблокирован. Если что и работает, то только через торренты и vpn, да и то в ограниченном количестве. Нет официальной информации от МВД по поводу задержанных. Ночью стало известно, то среди протестующих были погибшие. Но в официальных сообщениях ничего о них нет. Есть информация о тяжелораненых из-за въехавшего в толпу протестующих автозака. Случайно или намеренно, сложно сказать.

Писали о пострадавших от светошумовых гранат, которые применяли сотрудники ОМОН. Тоже в тяжелом состоянии. Был сильно избит журналист Associated Press, получила травмы журналистка из Нидерландов. Пропал журналист российской «Медузы» (Максим Солопов), информации нет о нем никакой.

Сейчас в Минске спокойно. Остаются перекрытыми для движения второстепенные улицы вдоль проспекта Независимости, вот наша улица, где располагается редакция, перекрыта. Сам проспект Независимости ночью был перекрыт. Центральная площадь Независимости была перекрыта сотрудниками ОМОНа.

Вчера другие кандидаты говорили, чтобы люди шли и голосовали. И требовали справедливого и честного подсчета голосов. Скорее всего, они объявят о том, что не признают результаты выборов. Но что за этим последует? Если не будет какого-то призыва, не будет какой-то организации, не будет озвучен какой-то план и стратегия, не будет лидеров, то все это приведет к тому, что протестов не будет. Да, будет недовольство и злость на действие властей, и все.

Естественно, что никто не верит в озвученные результаты выборов. В 80%. Вечером приходила информация, что люди, которые приходили к избирательным участкам, настаивала на честном подсчете голосов. Например, мой участок находится в спальном районе Минска. И соседи выходили ночью к участку с требованием вывесить результаты голосования. Ночью комиссия так и сделала. По результатам 880 голосов было отдано за Светлану Тихановскую, 300 за Лукашенко. И это обычный спальный район на окраине Минска.

Если человек уверен, что он подсчитал честно, и победил Лукашенко, то чего бояться? А так избирательные комиссии отказывать вывешивать результаты подсчетов, выходили с милицией, отказывались разговаривать. Были случаи, когда через задние окна и двери убегали. Чего вы бегаете, если честно выполнили свою работу?

Много подозрений, что результаты действительно сфальсифицировали. Были случаи, когда люди получали бюллетень, который потом признавали недействительным. Вот, голосуют люди за Тихановскую, а потом или во время голосования обнаруживают, что уже в квадратике за другого кандидата есть поставленная маленькая точка. И вроде она незаметна, а потом бюллетень признают недействительным. Получается, что твой голос украли. Это очень оскорбило людей.

Ирина Новик — журналистка «Hrodno life»

Фото: из социальной сети Фейсбук

— Ночью в Гродно было очень жарко. Люди собирались около своих избирательных участков, потому что те результаты, которые показали в протоколах были непонятны. Людей, разгоняли милиция и ОМОН. Все сотрудники были в балаклавах. Хватали журналистов, хватали обычных людей. Паковали их до трех утра. Была информация, что стало даже не хватать мест в камерах предварительного заключения.

Раньше в региональных городах не было таких больших беспорядков и протестов. Обычно все протестные настроения консолидировались в Минске. Со вчерашнего вечера почти отсутствовал интернет. Сегодня стало получше и мы начали собирать информацию. Нам читатели приносят в редакцию протоколы с тех участков, где голоса посчитали правильно. И видно, что уверенно победила Светлана Тихановская.

Есть ощущение, что это не успокоится так быстро. Люди собираются снова, консолидируются в группы и собираются выходить на улицы. Так просто, за одну ночь, эта ситуация не успокоится. И не рассосется.

Роман Васюкович — журналист «Настоящего времени»

Фото: из социальной сети Фейсбук

— Вечером, после предварительных цифр результатов выборов, люди стали выходить на центральные улицы. У стелы «Город- герой» люди стали переходить в оккупацию со сотрудниками ОМОНа, пытались строить баррикады. По информации, в том числе и правозащитников, именно там погиб человек, который вышел на протест. Минимум в трех больницах находятся сейчас пострадавшие.

Я вышел из федерального штаба Светланы Тихановской, где она проводила пресс-конференцию, около десяти вечера по минскому времени. И увидел, что колонна шла в сторону стелы.

Позже эта колонна развернулась и пошла в сторону проспекта Независимости и Октябрьской площади. Потом люди свернули в сторону улицы Немига, где также проходили акции протеста. Особенность этого протеста в том, что люди выходили в разных районах. Поэтому сказать, что было одно какое-то шествие, сказать нельзя. Все выходили в разных точках. Самыми массовыми я бы назвал стелу «Город-герой», улицу Немига и центральный проспект Независимости. В районе Немиги есть небольшой мост, и там людей уже встретил ОМОН в полной амуниции и щитами. Людей стали теснить с моста, не давая им пройти. Но надо нужно признать, что противостояние между ОМОНом и людьми долго сохранялось. Люди не уходили. Но потом сначала применили водомет, а позже мы услышали светошумовые гранаты.

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Утром я уточнял информацию у правозащитников, что сейчас в больницах находятся пострадавшие от этих светошумовых гранат. Также известно, что в одном из районов Минска применяли резиновые пули. Люди также с травмами попали в больницы.

Скажу, что на дорогах автомобилисты поддерживали протестующих, включали песню Цоя «Перемен», которая стала в последнее время популярной песней белоруского протеста. К двум часам ночи люди стали расходиться, потому что ОМОН теснил людей. Но это не значит, что люди стали везде расходиться. Повторюсь, что это такой хаотичный протест, на самом деле был. Потому что люди не имели лидера. Не было конкретного плана действий. И было заметно, что людей не растерянность, а какая-то неопределенность. Кто-то призывал вместе идти к стеле, кто-то оставаться. Конкретного плана действий не было. Я бы назвал это одной из главных характеристик этих уличных протестных действий.

Я приведу предварительные цифры, которые заявили правозащитники на пресс-конференции, более 200 человек было задержано. И заведены уголовные дела за организацию массовых беспорядков и за насилие в отношении сотрудников милиции.

Но это очень предварительные цифры, которые озвучили члены правозащитного центра «Вясна». Предварительные потому, что в Беларуси со вчерашнего вечера есть проблемы с коммуникацией, с интернетом. Для того, чтобы получить полную информацию, нужно время. Еще известно, что это не только в Минске люди вышли свое несогласие с результатами выборов, но это были и другие города: Могилев, Гомель, Брест, Барановичи, Молодечно. Там также прошли массовые мероприятия и там тоже применялась сила.

После пресс-конференции, которую утром провела кандидат в президенты Светлана Тихановская, вероятно, что протесты продолжатся. Потому что с данными, которые сегодня озвучил центризбирком, а это 80% в пользу Лукашенко, не согласны как и команда Тихановской, так и те, кто за нее проголосовал.