«Люди даже слово Китай при оформлении тура боятся произносить»
Туроператоры остановили продажу туров из Томска в Китай из-за вспышки коронавируса, унесшего жизни 56 человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах. По последним данным, число заболевших уже свыше двух тысяч человек.
Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. По информации Минздрава, источником заражения являются животные или больной человек. Инкубационный период нового коронавируса — от одного до 14 дней. Как пишет «РИА Новости», власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань. От пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина. По состоянию на 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения.
По рекомендации Ростуризма все заявки по турам в Китай с 26 января по 16 февраля будут отменены. Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок.
Туристические агентства в Томске предлагают заполнить заявки на возврат туров. Всего в Томске около 200 туристических агентств, которые продают туры в Китай, в том числе на остров Хайнань.
Директор «Парк-Тур» Алена Клименова закрыла продажу туров в Томске по направлению в Китай еще месяц назад. Из Томска раз в неделю вылетают самолеты в город Санья, расположенный на курортном побережье острова Хайнань. Последние туры на остров Хайнань в «Парк-Туре» томичам продавали на новогодние праздники.
Как только прошла информация по поводу коронавируса в провинции Хубэй, мы закрыли продажу туров в Китай, — рассказала Алена Клименова. — Поэтому у нас никто не отказался от туров. Люди перестали интересоваться этим направлением. У нас вообще нет звонков по Китаю. Пока люди даже слово Китай при оформлении тура боятся произносить.
Директор турагентства утверждает, что могут возникнут проблемы с выездом из России в юго-восточную Азию. Так как большинство пересадок туристы совершают в Китае. В Азию туристы летят через Пекин или Гонконг, поэтому они будут сдавать билеты на рейсы.
«Я думаю, трудности возникнут во всем направлении юго-восточной Азии, — отметила Алена Клименова. — Я опасаюсь, что много китайских туристов едут в Таиланд и Вьетнам. Китайцы приезжают отдыхать на больших двухэтажных автобусах в Паттайю, на остров Пхукет и Нячанг. Между странами есть соглашение по обмену туристами. А вирус распространяется очень быстро. Проблемы у томских туристов могут возникнуть с Сингапуром и Бали из-за пересадок в Пекине.
Как стало известно ТВ2, на данный момент томичи не отменяют поездки в Азию.
Тем временем российские туроператоры досрочно вывозят туристов с острова Хайнань. Продажи туров в Китай приостановили ANEX Tour, «Интурист», TEZ TOUR и «Русь-Тур».
«Невозможно сказать, сколько томичей отказались от туров в Китай, в Томске около 200 турагентств, и все продают туры на Хайнань, — рассказала руководитель некоммерческого партнерства «Ассоциация турагентств Томска» Ольга Севостьянова. — Все томичи, которые приобрели путевки в туристических агентствах, могут написать заявления на возврат. Если туристы готовы перенести свой тур на более позднее время, когда вновь откроются рейсы в Китай, то они могут это сделать по фиксированной цене. Деньги туристы не потеряют. Если у туристов есть возможность перенести тур на другую дату, то это даже выгодно. Также они вправе потребовать отмены тура с полной компенсацией».
Туроператор «Русь-Тур» прекратил все полеты в Китай до 16 февраля. Все туры, которые были куплены, будут аннулированы с возвратом денег либо заменой туров на другие даты. Туроператор будет рассматривать претензии на возврат туров в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Туры в Китай, вылет по которым после 17 февраля, можно будет перенести на любые даты вылета до 1 сентября 2020 года включительно.
Каждую неделю из Томска вылетает самолет на остров Хайнань в Китай. Рейс выполняет авиакомпания Nord Star. Накануне в томском аэропорту ввели дополнительные меры из-за коронавируса в Китае. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами. Сейчас осматриваются не все пассажиры, а лишь те, у кого замечены какие-либо симптомы любых заболеваний.
Следующий вылет из Томска на остров Хайнань запланирован на 11 февраля. Но пока в аэропорту нет никаких официальных распоряжений по поводу отмены рейса на эти даты, рассказали ТВ2 в пресс-службе аэропорта.
Сегодня на острове Хайнань могут находиться порядка 7000 организованных туристов из России, также по Китаю в рамках экскурсионных туров могут с туроператорами путешествовать до 1000 граждан РФ.
В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановлении продаж все туры будут восстановлены, обещают туроператоры.
Эксперты советуют воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации. Роспотребнадзор опубликовал специальные правила. При первых признаках заболевания специалисты настаивают обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и информировать персонал, если вы находились в КНР.
По состоянию на 27 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию в России не выявлено. Исследованием анализов людей с подозрением на коронавирус занимается новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В институт поступают материалы для исследований на коронавирусную инфекцию из других регионов России.
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