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Туроператоры остановили продажу туров из Томска в Китай из-за вспышки коронавируса, унесшего жизни 56 человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах. По последним данным, число заболевших уже свыше двух тысяч человек.

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. По информации Минздрава, источником заражения являются животные или больной человек. Инкубационный период нового коронавируса — от одного до 14 дней. Как пишет «РИА Новости», власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань. От пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина. По состоянию на 27 января в провинции Хайнань выявлен 31 подтвержденный случай заражения.

По рекомендации Ростуризма все заявки по турам в Китай с 26 января по 16 февраля будут отменены. Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок.

Фото: votpusk.ru

Туристические агентства в Томске предлагают заполнить заявки на возврат туров. Всего в Томске около 200 туристических агентств, которые продают туры в Китай, в том числе на остров Хайнань.

Директор «Парк-Тур» Алена Клименова закрыла продажу туров в Томске по направлению в Китай еще месяц назад. Из Томска раз в неделю вылетают самолеты в город Санья, расположенный на курортном побережье острова Хайнань. Последние туры на остров Хайнань в «Парк-Туре» томичам продавали на новогодние праздники.

Как только прошла информация по поводу коронавируса в провинции Хубэй, мы закрыли продажу туров в Китай, — рассказала Алена Клименова. — Поэтому у нас никто не отказался от туров. Люди перестали интересоваться этим направлением. У нас вообще нет звонков по Китаю. Пока люди даже слово Китай при оформлении тура боятся произносить.

Директор турагентства утверждает, что могут возникнут проблемы с выездом из России в юго-восточную Азию. Так как большинство пересадок туристы совершают в Китае. В Азию туристы летят через Пекин или Гонконг, поэтому они будут сдавать билеты на рейсы.

«Я думаю, трудности возникнут во всем направлении юго-восточной Азии, — отметила Алена Клименова. — Я опасаюсь, что много китайских туристов едут в Таиланд и Вьетнам. Китайцы приезжают отдыхать на больших двухэтажных автобусах в Паттайю, на остров Пхукет и Нячанг. Между странами есть соглашение по обмену туристами. А вирус распространяется очень быстро. Проблемы у томских туристов могут возникнуть с Сингапуром и Бали из-за пересадок в Пекине.

Как стало известно ТВ2, на данный момент томичи не отменяют поездки в Азию.

Тем временем российские туроператоры досрочно вывозят туристов с острова Хайнань. Продажи туров в Китай приостановили ANEX Tour, «Интурист», TEZ TOUR и «Русь-Тур».

«Невозможно сказать, сколько томичей отказались от туров в Китай, в Томске около 200 турагентств, и все продают туры на Хайнань, — рассказала руководитель некоммерческого партнерства «Ассоциация турагентств Томска» Ольга Севостьянова. — Все томичи, которые приобрели путевки в туристических агентствах, могут написать заявления на возврат. Если туристы готовы перенести свой тур на более позднее время, когда вновь откроются рейсы в Китай, то они могут это сделать по фиксированной цене. Деньги туристы не потеряют. Если у туристов есть возможность перенести тур на другую дату, то это даже выгодно. Также они вправе потребовать отмены тура с полной компенсацией».

Туроператор «Русь-Тур» прекратил все полеты в Китай до 16 февраля. Все туры, которые были куплены, будут аннулированы с возвратом денег либо заменой туров на другие даты. Туроператор будет рассматривать претензии на возврат туров в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Туры в Китай, вылет по которым после 17 февраля, можно будет перенести на любые даты вылета до 1 сентября 2020 года включительно.