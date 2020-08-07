«Любой, лишь бы не Лукашенко»

Истории

С середины июля Беларусь массово и регулярно выходит на митинги. 9 августа в стране пройдут выборы президента. В настоящее время ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов: среди них и действующий президент Александр Лукашенко. Двум кандидатам: финансисту Виктору Бабарико и бывшему послу Валерию Цепкало в регистрации было отказано. Кроме того, Виктора Бабарико задержали и обвинили в отмывании денег. Отказано было в регистрации и популярному блогеру Сергею Тихановскому. И тогда свою кандидатуру на пост президента выдвинула его жена Светлана. Поддержанная штабами других оппозиционных кандидатов сегодня она стала основным оппонентом Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

Акции протеста в Беларуси проходят мирно, однако милиция на них задерживает сотни людей по надуманным обвинениями, к активистам приходят с обысками. О том, что сейчас происходит в Минске и чего ждут беларусы от протестов и выборов, редакция ТВ 2 в прямом эфире Инстаграма решила поговорить со спецкорреспондентом «Европейского радио для Беларуси» Змицером Лукашуком и председательницей организации «Правовая инициатива» Викторией Федоровой.

Фото: спецкорреспондент «Европейского радио для Беларуси» Змицер Лукашук

— Змицер, как вы оцениваете недавнее выступление Александра Лукашенко. Что самое главное хотел сказать он своим слушателям?

— Первое, конечно же, что вокруг враги. Если раньше враги были, в основном, в виде НАТО, то сейчас они окружили со всех сторон. Даже со востока. Москва и Россия – кукловоды, которые дергают за ниточки. И с помощью предвыборных технологий пытаются отобрать власть у единственного и независимого гаранта независимости Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Но, как он сказал во время послания, любимых не отдают. Любимых, и Беларусь, и власть, Александр Григорьевич так просто не отдаст.

— Про врагов Лукашенко адресовал своему электорату или Москве?

— Я думаю, что больше своему электорату. На днях в печатных СМИ вышла предвыборная программа президента Лукашенко, которая, как верно заметил один наш аналитик, похожа на «Новогоднее обращение президента Беларуси к народу». Там не прописаны конкретные пункты ни экономической программы, ни социальной программы, ни внешнеполитической. Весь разговор о том, чего мы добились. Все полыхает, мы одни стоим такие гордые, веселые и счастливые, а нам все завидуют. И мы сейчас против этих завистников боремся.

— Как белорусское общество отреагировали на выступление президента?

— Как известно, Александр Григорьевич человек «немногословный». Его пресс-конференции длятся часов пять-семь. А тут всего полтора часа. Плюс постоянно он вытирал пот. И не задержался, как обычно, после своей речи для того, чтобы ответить на вопросы, быстро ушел. И все присутствующие в зале три минуты хлопали пустой сцене и вызывали на бис. Но главный актер Беларуси так и не вернулся на сцену. Поэтому обсуждают его здоровье. Я не уверен в том, есть ли что обсуждать, кроме того, что президент Беларуси в очередной раз поссорился с Москвой.

— Пишут о том, что митинговую активность оппозиции власть сейчас разными способами пытается снизить. Есть результаты?

— Власть пытается это сделать всеми доступными административными ресурсами. Приведу пример: в Минске выделено всего шесть площадок, где кандидаты в президенты могут проводить свои мероприятия — митинги и агитацию. Причем все эти площадки размещены на окраине города. Оппозиция их никогда не любила. Называли их выгулами для собак, что в принципе так и есть. И очень обижалась, когда им говорили: вот только там митинги можете проводить. Самая близкая к центру города площадка – это парк Дружбы Народов, в народе его называют Бангалор. Но! Если эти площадки выделили во время предвыборной кампании, именно для проведения агитационной кампании кандидатами, то по логике, они в первую очередь им должны под это и отдаваться. Но после того, как неделю назад альтернативный штаб Светланы Тихановской провел там свой митинг с концертом и собрал более 30 тысяч человек, власти поняли, что даже выгул собак электорально опасное место. С точки зрения поддержки альтернативных кандидатов.



И сегодня (6 августа – прим. ред.) штабом Светланы Тихановской был заявлен очередной митинг с еще более крутым концертом белорусских рок-групп и амбициозными планами собрать 60 тысяч человек, вдруг власти сказали, что на данной площадке в течении всей недели будут концерты классической музыки. И именно сегодня там будет проходить празднование Дня железнодорожных войск Беларуси. И неважно, что железнодорожных войск Беларуси нет уже лет 14. Они были расформированы и ликвидированы, но день, как видно, остался. И неважно, что эта площадка выделена для проведения агитации. Железнодорожные войска, которых нет, важнее. Повторюсь, что площадок всего шесть. Других, на которых можно было спокойно отметить День железнодорожных войск, в Минске несколько сотен. Но понадобилась именно эта. Альтернативный штаб утром все-таки повез звукоусиливающую аппаратуру, чтобы установить сцену, но их на въезде уже не пустили сотрудники ГАИ. Доверенное лицо Светланы Тихановской пошла внутрь и увидела, что с пяти утра, а то и всю ночь несуществующие железнодорожные войска готовятся к празднования своего дня. Нагнали кучу военной железнодорожной техники, которую будут показывать минчанам и гостям столицы.

И еще один факт. Вдруг оказалось, что нет пандемии коронавируса, нет закрытых границ, ничего такого нет. По крайней мере, для определенных организаторов. Которые решили в последний день агитации, 8 августа, во всех крупных городах Беларуси провести массовые бесплатные концерты на центральных площадях. Концерты с участием зарубежных и российских эстрадных звезд. Будут выступать Лепс, Агутин (некоторые музыканты отказались от поездки — прим.ред.), «Кар-мен», «Отпетые мошенники». Насколько я знаю, будут еще украинские музыканты, например, Тина Кароль. Такие группы, как «Вопли Видоплясова» и «Океан Эльзы» не поедут. Концерты бесплатные, но сколько было потрачено на их организацию, сказать трудно. Говорят, что все это оплачивается из средств внебюджетного президентского фонда. Хотя тут никто открыто не говорит о том, что эти концерты проводятся в рамках агитационной кампании кандидата в президенты Александра Лукашенко, но все понятно и так.

— Вы уже упомянули Светлану Тихановскую. Скажите, каковы ее шансы на победу? Насколько белорусское общество готово к тому, что во главе страны может стать женщина?

— В отличие от 2015 года, когда в президентских выборах участвовала Татьяна Короткевич, и сомнения белорусского патриархального общества о принятии в качестве президента женщину, еще были, сейчас все эта кампания, все эти тысячи людей, которые приходят на митинги, даже в регионах, показывает, что готовы. Несмотря на популярный и смешной мем «Саша 3%», Лукашенко своих 35% поддержки стабильно имеет. Но это не гарантирует ему победы в первом туре, при хорошем раскладе. Если все действительно было так, как должно быть, то на мой взгляд, у Светланы Тихановской были бы большие шансы на победу.

— В 90-х годах прошлого века против Александра Лукашенко выступали активисты движения «Минская весна», и тогда его очень жестко подавили. Насколько сейчас отличается протесты отличаются от тех?

— Как я уже отметил, они отличаются тем, что поднялись регионы. Раньше все движение было сосредоточено в Минске, и в движение «Минская весна» входили национально ориентированные, как Лукашенко с издевкой любит говорить «свядомые беларусы». Сейчас кардинально изменилось то, что в протестах участвуют те, кто никогда не интересовался политикой, те, для кого вопросы национальной идентичности и повестки никогда не стояли. Сейчас протестное движение можно назвать «Любой, лишь бы не Лукашенко». В этом, конечно, есть своя опасность, потому что может прийти новый Лукашенко. Но именно это объединяет и именно это отличает от движения 90-х годов.

— Вернемся к России. Что насчет задержанных членок ЧВК «Вагнер», как считаете, они действительно хотели дестабилизировать политическую обстановку в Беларуси?

— Если слушать послание Александра Лукашенко и белорусских силовиков, то, естественно, они приехали сюда дестабилизировать обстановку во время избирательной кампании. Уже появилось версия у силовиков, что они приехали по заказу и просьбе задержанного лидера протеста блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича. Во-первых, подавляющее число белорусов в это не верит. Во-вторых, не могут в этом разобраться никакие эксперты. После известия о задержании вагнеровцев у меня было три больших эфира, посвященных этой теме. Во время одного эфира оба солидных эксперта сошлись на том, что это действительно боевики военной кампании Вагнера, но они тут были транзитом и ничего тут делать не хотели. Во время второго эфира два серьезных аналитика, причем один из них представлял провластную сторону, другой – независимую, сошлись во мнении, что боевики приехали дестабилизировать обстановку. На третьем эфире был белорус и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, который доказывал, что вагнеровцы были здесь транзитом, и их использовала команда известно какого кандидата в президенты в избирательных целях, чтобы поднять шум и привлечь внимание. И чтобы потом выставить счет Владимиру Владимировичу и Александру Григорьевичу.

Что касается народа, то большинство людей по нескольким причинам не верит. И вот почему. Каждая серьезная избирательная кампания, будь то президентские или парламентские выборы, сопровождалась скандалом с задержанными боевиками. Или раскрытием какой-то сети шпионов-террористов. Если брать последнее дело, дело так называемого «Белого легиона», когда были задержаны десятки людей, и выходили такие сюжеты по телевидению, что просто душу рвали. И целые фильмы о том, как боевики-националисты из «Белого легиона», белофашисты, готовились к перевороту. Целые тайники с арматурой в лесу находили. С чем же еще идти, переворот делать? Не с гранатометом же, а с железной арматурой. По окончанию выборов этих людей тихонечко, без предъявления обвинения, не говоря уже о судебном разбирательстве, отпустили. Дело замяли. Все забылось. Помним мы все, как во время избирательной кампании 2017 года через украинско-белорусскую границу прорывался джип, полный оружия и боеприпасов. Никого не задержали, джип, правда, нашли. Куда он потом пропал, неизвестно. Шуму было много, но ничем не закончилось. Я уже не вспоминаю совсем давние события, когда задерживали боевика, который собирался в водопровод Минска закинуть крысу, чтобы отправить воду. Все это уже воспринимается, как в той сказке, где мальчик кричал: волки, волки. И чем это закончилось, всем известно.

— Сможет ли Лукашенко уйти, когда поймет, кто народ против него?

— Мантру «когда народ мне скажет, я уйду» мы слышим с выборов 2001 года. С тех пор народ вроде говорит, но этот не тот народ, он неправильный, он народец. А вот «глубинный народ» очень хочет и очень любит Александра Григорьевича. От провластных экспертов звучит мнение, что если сейчас сменится власть, то не будет и страны. Единственный гарант остался, который держит на плаву не только не только страну, но и независимость. И все остальное. Как сам Лукашенко говорит: я не буду посиневшими пальцами держаться за президентское кресло, но такое чувство, что пальцы уже почернели, но он хватку не теряет.

— Допускаете ли эскалацию насилия в случае очередной победы Лукашенко?

— Допускаю. Как заметил мой любимый эксперт-политолог Артем Шрайбман, сейчас выросло новое небитое поколение. Ведь десять лет прошло с момента жесткого разгона протеста после выборов 2010. С этого времени в Беларуси не было уже таких массовых протестов, на акции выходила традиционная наша оппозиция. Сейчас альтернативных кандидатов решили поддержать люди молодые и новые, которые никогда в политике не участвовали. И эти люди не умеют сдерживать свои эмоции. Если опытные, битые участники протестов знали, что лучше не сопротивляться, когда тебя задерживает ОМОН, то новые набрасываются на ОМОН. Они отбивают своих людей. Естественно, потом их вычисляют, и сейчас им всем угрожает до пяти лет лишения тюрьмы. Тот же блогер Тихановский сумел заставить подумать, что надо что-то менять в этой стране обычных белорусов, которых кроме дачи и трактора ничего не интересовало. А эти люди очень злые. Они привыкли, что если тебе дали в морду, давать в ответ. А не утираться, как столичная битая интеллигенция. Поэтому, чего ждать, никто не знает. Возможно, всего. Сейчас объявлен призыв на сбор тех, кто уже отслужил. К Минску подтягиваются внутренние войска из других городов. Постоянно показывают видео, где военные и ОМОН тренируются разгонять массовые акции протеста. Очевидно, что если люди выйдут на площадь, то разгон будет. Насколько он будет жестким, предсказать сейчас нельзя. Мы все надеемся, что кровавой бани на площади не будет. Но отвечать за эмоции небитых людей тоже никто не может.

В свою очередь, председательница организации «Правовая инициатива» Виктория Федорова в прямом эфире рассказала, что репрессии в отношении активистов начались задолго до начала избирательной президентской кампании. Большая часть задержана по административным статьям, около 20-ти людей грозят уголовные сроки.

Фото: председательница организации «Правовая инициатива» Виктория Федорова

— С начала нынешней избирательной кампании 223 человека получили в общей сложности 3138 суток лишения свободы по административным статьям, используемым за политическое преследование. 379 человек оштрафованы на сумму почти 287 тысяч рублей (более 117 тысяч долларов). Правозащитникам известно не менее 1362 случая произвольных задержаний, имевших место с 6 мая по 5 августа. Среди них около 20 человек, которые являются политзаключенными. Им предъявлены обвинения и им грозит до пяти лет. Проблема в том, что у нас очень мало информации по этим уголовным делам. Дело в том, что доступ к задержанным имеют только адвокаты. И у адвокатов взята подписка о неразглашении. Максимум, который мы может узнать: статья уголовного кодекса. Так, адвокаты в деле Виктора Бабарико и тех людей, которых задержали по экономическим преступлениям, даже не говорили статью УК, потому что они были связаны подпиской о неразглашении. Такая ситуация тотальной неизвестности и неизвестно, чего ожидать. Говоря о другом задержанном, блогере Сергее Тихановском, то в течение нескольких дней после задержания российских, так называемых боевиков, ему добавили еще две статьи. Ему вменяют организацию массовых беспорядков, пытаясь связать его с российскими боевиками.

— Ранее были настолько массовые задержания людей на митингах?

— Не скажу, что эта ситуация для нас совсем новая. Каждый цикл президентских выборов связан с повышением уровня репрессий. Но, то, что мы видим сейчас, беспрецедентно даже по сравнению с 2010 годом, когда были задержаны практически все кандидаты в президенты. Они были помещены в СИЗО, на них были заведены уголовные дела. Тогда тоже было много арестованных людей. Сейчас же репрессии начались задолго до выборов и можно сказать, что их уровень гораздо выше, чем в 2010 году.

Отмечу еще одну особенность. Если в 2010 году перед выборами проходили точечные зачистки только в отношении лидеров оппозиции и активистов, то сейчас репрессии носят массовый характер. Касается большого круга людей, особенно блогеров. Если брать политзаключенных, то половина из них — администраторы каналов в YouTube и в Telegram. Это такой способ подавить свободу слова и возможность распространения информации.

— В чем обвиняют задержанных?

— Статья 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Расскажу, откуда статья взялась. 29 мая в Гродно проходил разрешенный пикет, где блогер Сергей Тихановский проводил сбор подписей в пользу своей жены Светланы – кандидата в президенты. На пикете было много людей, все хотели оставить свою подпись и поддержать. И на пикете произошла провокация. Женщина, которую позже индентифицировали как провокатора, стала хватать Сергея Тихановского за руки и требовать, чтобы он отвечал на ее вопросы. Тихановский пытался уйти от конфликта, около него возникла небольшая заварушка. И в процессе этой заварушки сотрудник милиции упал на асфальт. Было видно, что его никто не толкал. Такая дешевая провокация. И сразу людей начал задерживать ОМОН. Тогда задержали порядка десяти человек, в том числе и Сергея Тихановского. Десять суток его держали без предъявления обвинения, потому что очевидно, что насилие в отношении сотрудника милиции сложно притянуть. Через эти десять суток родилась эта 342 статья. С точки зрения правозащитников она достаточно «резиновая», под нее можно все подвести. Какие действия считать грубо нарушающими общественный порядок, непонятно. Сущность обвинения непонятна. Но тем не менее, люди по этой статье сидят. Многих, по истечении двух месяцев отпустили под подписку, но самому Тихановскому продлили содержание под стражей до 29 сентября. Добавлю, что Сергея Тихановского постоянно закрывают в карцере. Нарушения, за которые он туда попадает: пыль и паутина в камере, небритость. Администрация находит любой способ, чтобы человека изолировать. Из-за этого передачи и корреспонденция Сергею не принимают. То есть, изоляция полная. Защита подает жалобу в суд на подобные дисциплинарные меры, но наши суды сложно назвать независимыми, поэтому никакого положительного решения не принимается.

Кроме того, тем людям, которые находятся в СИЗО по административным арестам, запрещают из-за коронавируса посещение адвокатов. То есть, у нас очень удобно: когда надо, коронавирус есть, когда не надо, его нет. Также из-за коронавируса им были ограничены передачи. Но своими жалобами мы добились того, что передачи снова разрешили. Потому что люди там сидят в адских условиях. Там нет ни воды, ни нормальных санитарных условий. Плюс сама администрация СИЗО делает все, чтобы ухудшить жизнь людям.

Те, кто освобождается, говорят о грубом и унизительном обращении. Им в открытую заявляют, что отношение к ним из-за того, что они политические. Приведу пример: людей задерживают поздно вечером или ночью и увозят в РУМВД, то там их заставляют несколько часов стоять спиной к стенке с поднятыми руками. И только в пятом часу начинают составлять протоколы. Потом могут выпустить, а могут и нет. В изоляторах не дают постельные принадлежности, в том числе даже матрас. Людям приходится спать либо на деревянном настиле, либо на металлической сетке. Издеваются над людьми еще тем, что выливают хлорку на пол в камере, отчего люди начинают задыхаться. Это периодически применяют к политическим заключенным.