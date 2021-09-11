«Лечат здесь или нет»: какие условия в ковидном госпитале во Дворце зрелищ и спорта

Больше 3,5 млн рублей платит ежемесячно областная администрация за аренду помещений Дворца зрелищ и спорта. При этом, только на строительные работы было вложено больше 20 млн рублей. Покупка оборудования обошлась в почти 90 млн. Еще 25 млн рублей уже потратили на его аренду. Однако в редакцию ТВ2 поступают жалобы. Пациенты жалуются на отношение персонала, врачи — на низкий оклад.

Автор: пресс-служба обладминистрации

«К некоторым пациентам не подходили по двое суток»

Ольга Иванова заразилась ковидом на работе. Температура была высокой с первого дня, парацетамол не помогал. «Я вызвала «скорую». «Скорая» приехала быстро, отвезли во 2 МСЧ. Рентген показал, что у меня был бронхит, но температура была высокой — 39. Я настояла на госпитализации. Мне сразу же поставили жаропонижающее в вену, оно помогло — температура ушла. И так, как МСЧ № 2 — распределитель, а сатурация у меня была прекрасная, меня направили во Дворец спорта». По словам Ольги, она стала одной из первых пациенток после открытия там ковидного госпиталя. «Меня привезли в субботу. Разместили. Через два часа, как приехали, у меня стала повышаться температура. Со мной в «скорой» ехала девочка — санитарка санавиации, у нее была температура, к ней за то время никто не подошел. Я пошла, стала искать персонал. Никого не было, все посты были пустыми. До врачей не достучаться, не дозваться. Я стрясла, чтобы мне поставили капельницу. А за этой девочкой приехали ее коллеги, сказали: «Не надо тебе здесь лежать» и увезли в ОКБ».

Автор: предоставлено Ольгой. Пустой сестринский пост

По словам, Ольги, чтобы добиться какой-то помощи, нужно было «33 раза напомнить о себе». «Только вечером воскресенья мне поставили что-то кроме жаропонижающего. В понедельник нашему блоку не раздали таблетки, наверное, не хватило их. К некоторым не подходили по двое суток. Люди ходили и спрашивали: лечат здесь или не лечат. Такой была первая неделя открытия госпиталя. То есть, персонала явно не хватало. Никакого. Блоки просто не убирались, пол не мыли. Рециркуляторы стояли, но они не включались. Делать это было некому».

Ольга говорит, что ее состояние ухудшалось: температура не понижалась, болела голова, стало тяжело дышать. «Я обратилась к друзьям, найти где-то другое место. В итоге во вторник меня перевезли. В выписке было написано столько назначений, хотя мне половину не делали. Я приходила на единственное место, где был медперсонал, говорила, что пока вы мне не поставите жаропонижающее, я не уйду. Лягу на пол и буду лежать. «Ну и лежите, только отодвиньтесь, чтобы не мешали», — говорили мне. А по документам все было прекрасно».

Автор: Пустой кулер без воды для пациентов. Ольга рассказывает, что были случай, когда питьевой воды для пациентов не было по полдня

В итоге перевели Ольгу вовремя: у женщины начался цитокиновый шторм. «Он начался еще во Дворце спорта. И если бы я осталась там до конца недели, то меня бы не было сейчас с вами. Там не хватает людей, они не мониторят постоянно своих пациентов. Я была средне-тяжелой, когда поступила. А когда меня переводили в другой госпиталь, то стала тяжелой. Мне просто повезло, что меня вовремя перевели в Северный парк. Там меня вытащили».

«Может быть, госпиталь подходит тем, кто лежал без температуры, без активных каких-то симптомов. Для тех, кто болеет в легкой степени. Или надо отправлять туда на долечивание. Это я уже рассуждаю сейчас. Там же не проветривается ничего, все закупорено. Очень много коек, но они находятся на маленьком пространстве. А когда я была, там полы не мыли, как надо, может быть, раз в день только тряпкой проведут и все. Это на самом деле очень страшно», — резюмирует женщина.

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15 тысяч оклада

Врач-рентгенолог Ирина Цесарская тоже говорит, что контроля руководства в ковидном госпитале во Дворце зрелищ и спорта не хватало. Там она отработала два месяца — с начала июля по конец августа. Работала по своей специальности — врачом-рентгенологом. По ее словам, изначально приходилось делать до 50 снимков в день, потом объем работ сократился до 20 снимков.

«Врачей действительно не хватало. И было много стажеров. То есть, пришли врачи разных специализаций: хирурги, гинекологи, которые во Дворце работали стажерами-терапевтами. При этом, терапевты работали круглосуточно», — рассказывает Ирина. По ее словам, условия работы действительно было не самые простые. «Кормили сотрудников плохо: продукты старые, порции маленькие. Ее качества должна была контролировать старшая медсестра, но по факту контроля не было. Постоянно не хватало масок, респираторов, шапочек. В туалетах для сотрудниках никогда не было мыла, туалетной бумаги».

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«Условия работы ужасные. Руководитель должен следить, как кормят сотрудников, предоставить комнаты отдыха. Но это ничего не было. Зато хамят. Я врач-рентгенолог, описываю и делаю снимки. Однажды у нас сломался аппарат. Медтехник приходил и сказал, что кассету, которая подкладывается под пациента чем-то облили. Я пришла на смену утром, вижу, что кассета не работает и сохнет под вентилятором. То есть, это происшествие случилось не в мою смену. Но тут меня вызвали, начали на меня кричать, материть и обвинять, что это я ее сломала. Сказали, писать заявление», — возмущается Ирина. При этом, часть врачей ушла еще раньше. Сразу после первой зарплаты. «Во Дворце спорта работают врачи от ОКБ. Получается, что платят нам один лишь оклад, без никаких стимулирующих, без каких-то еще надбавок. То есть, я, врач, проработала месяц, получила 15 тысяч. И часть врачей-стажеров ушла в августе, когда пришла зарплата за июль. Правда, ковидные платили. Но за них отвечает ФСС, к ним претензий у меня нет».

Сейчас Ирина написала жалобу в Департамент здравоохранения. Говорит, что претензии пациентов понимает. «В реанимации за пациентами был очень плохой уход. Как не придешь с аппаратом делать снимки, видишь, что пациенты лежат, сами снимают одежду перед снимком. Тут же на столе стоит неубранная еда, стоит неубранное судно. При этом, я не скажу, что медсестер или санитаров в реанимации не хватало. Многие сидели в телефонах, когда я приходила. Однажды я пришла и услышала, как медсестра спрашивает санитара, чья именно очередь идти за пивом».

«Здание наиболее подходит для этих целей»

Напомним, первая информация об открытии во Дворце спорта ковидного госпиталя появилась в ноябре 2020 года. «Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям, — говорил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворца спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые мое предложение поддержали». Изначально планировалось, что переоборудование займет полтора месяца, но затянулось на более долгий срок. Там проводили масштабные строительные работы: возводили перегородки, санитарные узлы, подводили электрику.

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