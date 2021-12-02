Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Истории
  3. «Либо данными рисковать, либо вакцину ставить». О рынке платных QR-кодов
Истории

«Либо данными рисковать, либо вакцину ставить». О рынке платных QR-кодов

ТВ2 Валентина Анкудинова

Российские власти собираются свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, сообщает РБК. В числе обсуждаемых вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.

Как бы там ни было, ясно, что сертификат вакцинированного еще долго будет таким же обязательным документом, как паспорт. При этом, по данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Однако реальное положение хуже задокументированного. По словам демографа Алексея Ракши, количество нелегально полученных документов о вакцинации может достигать десяти процентов. 

Насколько сложно купить QR-код вакцинированного? Сложно ли обнаружить подделку? И что грозит человеку за такую покупку? Разбираемся

«Заплатил коробку конфет и бутылку вина»

Надежда (имя изменено) работает в сфере услуг. Ее муж — в строительной. К антипривочникам себя не относит, но уже имеющимся вакцинам от ковида не доверяет. 

«Так как без QR-кода было никуда не попасть, то мы с мужем и решили его приобрести. Через знакомых нашли, как это можно сделать. Получается, что так как две прививки, то мы заплатили 22 тысячи. Я знаю, что сейчас можно найти дешевле — от пяти», — рассказывает Надежда. Информационная кампания вокруг прививок «кажется ей странной».

«Почему людей сейчас так заставляют вакцинироваться? Всем муниципальным служащим сказали: либо ставьте прививку, либо увольняйтесь. Получается то же, что и с выборами: идем и голосуем только за одного. Право выбора нет нигде. Получается, что непривитых надо привить любой ценой. Да и потом, если бы была 100% гарантия, что я не заболею, то это одно. А так какая разница, что ты с прививкой болеешь, что нет», — говорит Надежда.

Она рассуждает, что теоретически могла бы обойтись и без QR-кода: пользоваться доставками продуктов, интернет-магазинами, например.

«Я не пользуюсь Госуслугами. Считаю, что это сайт под колпак, где все о тебе знают. Так же, как и Сбербанк. Просто постоянно наблюдают за людьми. Пошучу, но кажется, что именно эти сайты знают, где, у кого и что надо украсть, у кого что продать. А QR-код для меня штамп, что человека чипировали. не зря же говорят, что на товаре он есть, теперь и на человеке будет», — говорит она. 

Михаил (имя также изменено) признается, что за свой QR-код заплатил «коробку конфет и бутылку вина». Работает на вахте, а там всех обязали вакцинироваться.

«Для себя решил пока не ставить. Не доверяю этой вакцине. И мне не нравится, что сейчас всех заставляют вакцинироваться. Возможно, я бы сам со временем пришел к пониманию того, что нужно вакцинироваться. А когда всех начали заставлять, то я стал противником. Ведь неизвестно, что потом будет. Мы же пониманием, что она не до конца прошла все испытания», — говорит он.

В будущем Михаил замечает, что будет действовать по обстоятельствам. Может быть, поменяет работу или будет искать какие-то другие возможности.

«Сейчас на работе многие поставили. Просто деваться некуда».

Николай рассказывает, что знает много людей в Томске, которые приобрели QR-код по знакомству. «Пришли к знакомой медсестре, и она все сделала». Отечественной вакцине он также не доверяет. «Сколько с нами этот коронавирус? Два года? Я за это время не болел ни разу, зачем вакцинироваться?».

Случаи, когда медработники вносят данные человека в базу, а сами выливают вакцину, не так уж и редки. Сообщалось о подобном и в Томске. В июле этого года полицейские поймали медсестру, которая, по информации ведомства, на протяжении двух месяцев уничтожала вакцину. 

«По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года, 63-летняя сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции», — говорилось в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата». Затем его переквалифицировали на статью «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», передали в СКР. Следственный комитет изначально в возбуждении уголовного дела отказал, однако после вмешательства вышестоящего аппарата в СК организовали дополнительную проверку. 

«Первым заказавшим — скидки»

По данным «Яндекс.Вордстат» первую популярность поисковый запрос «купить qr-код» начал набирать в июне 2021, когда подобный режим ввели в Москве. Однако в сентябре популярность данного запроса резко взлетела. По данным сервиса, чаще всего подробности получения подобной услуги искали жители Уральского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Если анализировать регионы, то наиболее популярен запрос был у жителей Екатеринбурга, Свердловской области и Санкт-Петербурга.

С популярностью подобных запросов, растет и уголовная статистика. Если на середину июня 2021 года, МВД сообщало о 25 делах, возбужденных по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», то в начале ноября в министерстве заявили, что во второй половине 2021 года возбуждено уже 503 уголовных дела по таким обвинениям.

Только за одну неделю с 18 по 24 октября правоохранители возбудили 14 уголовных дел, выявили 16 интернет-ресурсов, через которые распространяли фальшивые документы о вакцинации. Всего же во втором полугодии сотрудники органов внутренних дел установили 293 правонарушителя, которые участвовали в мошеннической деятельности, заблокировали 2036 сайтов.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, отметили, что за период с марта этого года по 8 ноября удалили или заблокировали в общей сумме больше 4 тыс. интернет-ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Больше всего их было в июле (1353), а с начала этого месяца ведомство пресекло работу 187 таких сайтов.

При этом, популярность подобных интернет-ресурсов не снижается. Например, в Телеграме за сутки на канал, предлагающий подобные услуги, подписались больше 40 тысяч человек. В описании канала говорится и об «акциях»: «Кто закажет первым в течение трех часов — скидка 25%».

Другой популярный Телеграм-канал с подобной тематикой базируется в Украине. Администраторы канала предлагают справки о вакцинации не только российскими, но и иностранными вакцинами (стоимость услуги колеблется от 3800 до 5400 в зависимости от вакцины). Также там могут изготовить результаты ПЦР-теста (отрицательный ПЦР-тест — 2400, положительный — 2800), теста на антитела (1900 рублей), сделать справку о медотводе (2900 рублей). 

В личной переписке журналиста ТВ2 заверили, что «утечки персональных данных не будет, а все сделают знакомые врачи, у которых есть доступ к вакцине и Госуслугам». В подтверждение своих слов администратор прислал «отзывы покупателей».

Фото: 
Автор: 
-
-

При покупке QR-кодов через различные интернет-ресурсы потенциальных клиентов пугает то, что их данные могут попасть в какие-то базы, отмечает администратор одного из подобного канала.

«Тут выбора по сути нет: либо отправлять нам документы, либо идти самому и ставить вакцину. А ставить вакцину никто не хочет», — говорит он. 

Ранее сообщалось, что на теневых форумах и в telegram-каналах выставили на продажу базу данных россиян, которые приобретали поддельные справки о вакцинации и ПРЦ. Одна тысяча строк стоит примерно 8,5 тысяч рублей и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о дате получения сертификата, сообщает «Коммерсант». База содержит данные пока только 500 тысяч жителей Московского региона.

«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — предположил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По его мнению, данные могут использоваться для шантажа покупателей, ведь предлагается ввести уголовное наказание за использование поддельных QR-кодов.

А с наказанием что?

В законе предусмотрена ответственность, как для продавцов, так и для покупателей. За подделку и продажу документа может грозит лишение свободы на срок до двух лет. .

Покупатели фальшивок также могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 327 УК РФ (приобретение в целях использования или использование заведомо поддельного официального документа). Их могут ожидать ограничение свободы или принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом, в июне этого года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал журналистам, что за использование поддельного QR-кода может наступить как административная, так и уголовная ответственность – в зависимости от последствий. Так, для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил предусмотрены штраф до 40 тыс. рублей, а в случае наступления тяжелых последствий (например, причинения тяжкого вреда здоровью окружающих) – лишение свободы на срок до двух лет.

Добавим, что директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что сегодня медики могут проверить: был привит по-настоящему человек или нет. Для этого кровь человека анализируется на специальные маркеры препарата. По словам Гинцбурга, к 80% привитых пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 такие маркеры отсутствуют, а значит, они купили поддельный сертификат.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, выступая на облдуме, рассказала, что в Томской области ковидом заболели примерно 2% привитого населения. «В этот процент входят и те, кто купил сертификат», — добавила она.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.