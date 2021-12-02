«Либо данными рисковать, либо вакцину ставить». О рынке платных QR-кодов

Российские власти собираются свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, сообщает РБК. В числе обсуждаемых вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д. Как бы там ни было, ясно, что сертификат вакцинированного еще долго будет таким же обязательным документом, как паспорт. При этом, по данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Однако реальное положение хуже задокументированного. По словам демографа Алексея Ракши, количество нелегально полученных документов о вакцинации может достигать десяти процентов. Насколько сложно купить QR-код вакцинированного? Сложно ли обнаружить подделку? И что грозит человеку за такую покупку? Разбираемся

«Заплатил коробку конфет и бутылку вина»

Надежда (имя изменено) работает в сфере услуг. Ее муж — в строительной. К антипривочникам себя не относит, но уже имеющимся вакцинам от ковида не доверяет. «Так как без QR-кода было никуда не попасть, то мы с мужем и решили его приобрести. Через знакомых нашли, как это можно сделать. Получается, что так как две прививки, то мы заплатили 22 тысячи. Я знаю, что сейчас можно найти дешевле — от пяти», — рассказывает Надежда. Информационная кампания вокруг прививок «кажется ей странной». «Почему людей сейчас так заставляют вакцинироваться? Всем муниципальным служащим сказали: либо ставьте прививку, либо увольняйтесь. Получается то же, что и с выборами: идем и голосуем только за одного. Право выбора нет нигде. Получается, что непривитых надо привить любой ценой. Да и потом, если бы была 100% гарантия, что я не заболею, то это одно. А так какая разница, что ты с прививкой болеешь, что нет», — говорит Надежда. Она рассуждает, что теоретически могла бы обойтись и без QR-кода: пользоваться доставками продуктов, интернет-магазинами, например. «Я не пользуюсь Госуслугами. Считаю, что это сайт под колпак, где все о тебе знают. Так же, как и Сбербанк. Просто постоянно наблюдают за людьми. Пошучу, но кажется, что именно эти сайты знают, где, у кого и что надо украсть, у кого что продать. А QR-код для меня штамп, что человека чипировали. не зря же говорят, что на товаре он есть, теперь и на человеке будет», — говорит она.

Михаил (имя также изменено) признается, что за свой QR-код заплатил «коробку конфет и бутылку вина». Работает на вахте, а там всех обязали вакцинироваться. «Для себя решил пока не ставить. Не доверяю этой вакцине. И мне не нравится, что сейчас всех заставляют вакцинироваться. Возможно, я бы сам со временем пришел к пониманию того, что нужно вакцинироваться. А когда всех начали заставлять, то я стал противником. Ведь неизвестно, что потом будет. Мы же пониманием, что она не до конца прошла все испытания», — говорит он. В будущем Михаил замечает, что будет действовать по обстоятельствам. Может быть, поменяет работу или будет искать какие-то другие возможности. «Сейчас на работе многие поставили. Просто деваться некуда».

Николай рассказывает, что знает много людей в Томске, которые приобрели QR-код по знакомству. «Пришли к знакомой медсестре, и она все сделала». Отечественной вакцине он также не доверяет. «Сколько с нами этот коронавирус? Два года? Я за это время не болел ни разу, зачем вакцинироваться?».

Случаи, когда медработники вносят данные человека в базу, а сами выливают вакцину, не так уж и редки. Сообщалось о подобном и в Томске. В июле этого года полицейские поймали медсестру, которая, по информации ведомства, на протяжении двух месяцев уничтожала вакцину. «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года, 63-летняя сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции», — говорилось в сообщении. Было возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата». Затем его переквалифицировали на статью «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», передали в СКР. Следственный комитет изначально в возбуждении уголовного дела отказал, однако после вмешательства вышестоящего аппарата в СК организовали дополнительную проверку.

«Первым заказавшим — скидки»

По данным «Яндекс.Вордстат» первую популярность поисковый запрос «купить qr-код» начал набирать в июне 2021, когда подобный режим ввели в Москве. Однако в сентябре популярность данного запроса резко взлетела. По данным сервиса, чаще всего подробности получения подобной услуги искали жители Уральского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Если анализировать регионы, то наиболее популярен запрос был у жителей Екатеринбурга, Свердловской области и Санкт-Петербурга.

С популярностью подобных запросов, растет и уголовная статистика. Если на середину июня 2021 года, МВД сообщало о 25 делах, возбужденных по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», то в начале ноября в министерстве заявили, что во второй половине 2021 года возбуждено уже 503 уголовных дела по таким обвинениям. Только за одну неделю с 18 по 24 октября правоохранители возбудили 14 уголовных дел, выявили 16 интернет-ресурсов, через которые распространяли фальшивые документы о вакцинации. Всего же во втором полугодии сотрудники органов внутренних дел установили 293 правонарушителя, которые участвовали в мошеннической деятельности, заблокировали 2036 сайтов. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отметили, что за период с марта этого года по 8 ноября удалили или заблокировали в общей сумме больше 4 тыс. интернет-ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами. Больше всего их было в июле (1353), а с начала этого месяца ведомство пресекло работу 187 таких сайтов.

При этом, популярность подобных интернет-ресурсов не снижается. Например, в Телеграме за сутки на канал, предлагающий подобные услуги, подписались больше 40 тысяч человек. В описании канала говорится и об «акциях»: «Кто закажет первым в течение трех часов — скидка 25%».

Другой популярный Телеграм-канал с подобной тематикой базируется в Украине. Администраторы канала предлагают справки о вакцинации не только российскими, но и иностранными вакцинами (стоимость услуги колеблется от 3800 до 5400 в зависимости от вакцины). Также там могут изготовить результаты ПЦР-теста (отрицательный ПЦР-тест — 2400, положительный — 2800), теста на антитела (1900 рублей), сделать справку о медотводе (2900 рублей). В личной переписке журналиста ТВ2 заверили, что «утечки персональных данных не будет, а все сделают знакомые врачи, у которых есть доступ к вакцине и Госуслугам». В подтверждение своих слов администратор прислал «отзывы покупателей».

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При покупке QR-кодов через различные интернет-ресурсы потенциальных клиентов пугает то, что их данные могут попасть в какие-то базы, отмечает администратор одного из подобного канала. «Тут выбора по сути нет: либо отправлять нам документы, либо идти самому и ставить вакцину. А ставить вакцину никто не хочет», — говорит он. Ранее сообщалось, что на теневых форумах и в telegram-каналах выставили на продажу базу данных россиян, которые приобретали поддельные справки о вакцинации и ПРЦ. Одна тысяча строк стоит примерно 8,5 тысяч рублей и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о дате получения сертификата, сообщает «Коммерсант». База содержит данные пока только 500 тысяч жителей Московского региона.



«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — предположил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По его мнению, данные могут использоваться для шантажа покупателей, ведь предлагается ввести уголовное наказание за использование поддельных QR-кодов.

А с наказанием что?

В законе предусмотрена ответственность, как для продавцов, так и для покупателей. За подделку и продажу документа может грозит лишение свободы на срок до двух лет. . Покупатели фальшивок также могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 327 УК РФ (приобретение в целях использования или использование заведомо поддельного официального документа). Их могут ожидать ограничение свободы или принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. При этом, в июне этого года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал журналистам, что за использование поддельного QR-кода может наступить как административная, так и уголовная ответственность – в зависимости от последствий. Так, для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил предусмотрены штраф до 40 тыс. рублей, а в случае наступления тяжелых последствий (например, причинения тяжкого вреда здоровью окружающих) – лишение свободы на срок до двух лет.