Леонид Глок: Каждая империя отстаивает свое право на завоевание мира

Леонид Глок – является депутатом Законодательной Думы Томской области уже третий созыв. Член фракции «Единая Россия», глава комиссии по образованию. 20 лет возглавлял департамент общего образования при губернаторстве Виктора Кресса. С ним мы договорились обсудить проблемы образования заранее, не предполагая, что в четверг, 24 февраля, Россия нападет на Украину. Поэтому, мы начали наш разговор в инста-эфире с темы, которая волнует, конечно, сегодня всех – с войны. Как получилось, что Россия противостоит всему миру, что думают о войне депутаты - это были наши первые вопросы. От темы образования и оценки деятельности губернатора Сергея Жвачкина мы тоже отказываться не стали, хотя говорить на мирные темы во время войны непросто — думаешь о другом.

Леонид Глок Леонид Глок

– Первый вопрос, конечно, о войне с Украиной, которая сегодня началась. Обсуждали ли вы это сегодня с депутатами облдумы и что думаете лично о случившемся? – Нет. Тему войны депутаты не обсуждали, Оксана Витальевна Козловская в своем спиче сказала о том, что мы сегодня находимся в очень сложной международной ситуации, связанной с обострением конфликта в Украине на Донбассе, и просто обратилась с предложением поддержать действия нашего президента. Здесь вопросов не было. Но когда она выступала, никто еще не знал о том, что там начались серьезные боевые действия. Мое отношение – во-первых, я категорически двумя руками поддерживаю факт признания ДНР и ЛНР, и считаю, что это надо было сделать раньше, в 2014 году, тогда, когда решался вопрос по Крыму, и в общей обойме это было бы, может быть, не так болезненно. И для Украины, и для нас, и для всего мира было бы понятно. Но я понимаю действия и президента нашего и правительства, и вооруженных сил и министерства иностранных дел – попытка все-таки не разваливать Украину как страну, а мирным путем, путем диалога политического сделать Федерацию Украинскую. Украина как страна, федеративная страна, ее области они действительно все разные. Чтобы жители этих областей, чтобы они могли чувствовать себя в Украине как дома, а не как в гостях. Не получилось. Получилось обострение в виде того, что те нацики, которые сегодня правят балом в Украине, а это понятно всем, что это именно они диктуют волю свою и президенту, и Раде, и так далее, что именно они сорвали все мирные процессы, которые были там. Считаю и считал раньше, что это надо было сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. – То есть, вы считаете вторжение в Украину… – Нет, нет, послушайте меня до конца. Значит, то, что признали республики – это правильно. Подписали договор о дружбе, сотрудничестве и поддержке, взаимопомощи – абсолютно правильный шаг. Одобрили, получили разрешение на ввод войск и так далее – все сделано было правильно, стремительно и точно очень. Но! Считаю, что начинать боевые действия не надо было. Надо было предъявить ультиматум украинской стороне о том, чтобы они отвели свои войска от границ соприкосновения с этими республиками. Дать на это время. Два, три дня, неделю – это уже военные могли бы посмотреть. И если бы Украина этого не сделала, не выполнила, тогда можно было начинать боевые действия. Но! Мы все прекрасно понимаем, что эти боевые действия для того, чтобы утихомирить разбушевавшуюся военщину в Киеве и предотвратить гибель людей в Донбассе. Поэтому с точки зрения гуманистической сделано было все правильно. Но с точки зрения тактики, стратегии, может быть, немножко не верно. Я так считаю. – Вы говорите про гибель людей, а я последнее время не слышала, чтобы в Донбассе гибли какие-то люди. И про разбушевавшийся Киев уточните, пожалуйста, – они где разбушевались? – На линии соприкосновения. Конечно, обстрелы… вы же смотрите сколько обстрелов. Больше 100 обстрелов за одни сутки – как это расценивать? А за каждым выстрелом из миномета, из пушки, из чего-то другого – это опасность для чьей-то жизни. – У многих политиков, у бизнесменов дети учились за рубежом, вот у губернатора нашего дочь училась в Англии, и как-то мы все дружили с Западом, и все ездили туда. И вдруг мы оказались в противостоянии всему миру сегодня. То есть, это вся Европа, США, Канада, Австралия – то есть, весь мир, и мы ему противостоим. Как так получилось, вы можете объяснить? – Интересы России, как великой державы, какой мы себя считаем, они вошли в противоречие с интересами других держав, тех же самых англосаксов, и ряда восточно-европейских стран, скажем так, или стран западной Европы, это уже не важно, которые стоят за спиной Соединенных Штатов Америки. И в противостоянии этом ничего особенного нет. Империи терпеть друг друга не могут. Каждая империя отстаивает свое право на завоевание мира. Мы себя объявили, и многие сейчас говорят, что «да, мы тоже империя» - это не нравится другим империям, которые строились по другому принципу. И я всегда думал и даже знал о том, что верить другим странам в чистоплотность их намерений по отношению к России нельзя. Вот Александр II сказал, что «у России только два союзника – армия и флот» (на самом деле эту фразу приписывают Александру III— ред.) Он был прав.

– То есть, вы считаете это закономерным, что империи пришли в противостояние… – Да. Пока мы стояли на коленях или лежали на боку, мы всех устраивали. Мы были сырьевым придатком, как только мы начали отстаивать свои интересы, им это не понравилось. Хотя сами вели себя ужасно. Ну, возьмите Белград, Ливию, Ирак, Афганистан – они же так себя вели. – То есть, это оправдывает наши сегодняшние действия на Украине … – Нет, это не оправдывает. Это говорит о том, что они не лучше нас, и не им делать нам замечания. – Давайте сменим тему. Перейдем к томским делам. Сегодня на Думе известили всех о том, что губернатор 17 марта попросил собрать внеочередное собрание Думы и хочет отчитаться о проделанной работе за 10 лет. По нашей информации, возможно, она ошибочна, он хочет таким образом попрощаться уже с Томской областью и не пойдет на третий срок. В связи с этим мне бы хотелось вас попросить оценить работу губернатора за эти 10 лет. Что, на ваш взгляд, он сделал хорошего, а что ему не удалось? – Во-первых, это не внеплановое мероприятие, а наоборот, плановое мероприятие. Ежегодно губернатор на заседании законодательной Думы Томской области отчитывается о работе администрации области за прошедший календарный год. В прошлом году это было в мае, но это было связано с пандемией и прочими вещами. В этом году он попросил это сделать в марте. Исаак Ньютон говорил «я гипотез не смышляю». – Я спрашиваю, что хорошего… – Я понимаю. Будет ли он прощаться с Томской областью, или он будет настраивать всех на решение каких-то новых задач, стратегию недавно приняли до 2030 года – я об этом не могу сказать, я не видел пока никакие материалы. Что касается работы, знаете, это вот как работа нашего нового правительства во главе с Мишустиным, который попал, как кур в ощип. Когда Медведев ушел, подало в отставку правительство, было сформировано новое правительство, и оно сразу попало в пандемию, то есть, как в волчью яму какую-то или в капкан, когда руки были связаны… – Хорошо, подождите, Жвачкин 10 лет назад пришел, никакой пандемии не было, ни в какую яму он не попадал. – Жвачкин пришел в 2012 году. В 2014 году, в конце 2013 начались проблемы с Украиной и прочие, прочие вещи, поэтому мы жили в условиях, как сказать… – Санкций? – Да. В условиях сначала кризиса, потом санкции пошли. Украинский кризис. Майдан и прочие вещи. Поэтому трудно говорить, мог ли сделать губернатор что-то большее, чем если бы не было вот этих кризисных явлений? Хотя сам губернатор говорил о том, что «кризиса никакого нет, проблем никаких нет, есть задачи, которые надо решать, давайте решать». Во всяком случае, нацеливал именно на это. Что хорошего сделано? Я считаю, например, что в определенной степени дороги стали приводить в порядок. До конца далеко, но процесс пошел. Стали строить школы, детские сады. Хотя у меня здесь мнение двоякое. Да, строить надо, но мне кажется, не так. Это уже второй вопрос. Количество денег, которые губернатор привлек в область, конечно, резко возросло. Это правда. Но это можно расценивать как то, что государство вернуло нам те деньги, которые недодавало по налоговому кодексу. Хотя должно было. Мы должны эти деньги сами брать, а не просить их у кого-то, это наши деньги должны были быть. Что плохо? Да я не знаю, что плохо. Можно отметить – хорошо сельское хозяйство поднялось. – Это все благодаря Жвачкину, так? – Что такое Жвачкин? Есть команда, которая работала. Сельское хозяйство поднялось. – То есть, вы в целом, можно сказать, довольны работой губернатора? Давайте какую-нибудь черту подведем. – Скажем так, я бы четверку твердую поставил. – Хорошо. Смотрите, сегодня на заседании облдумы вы спрашивали начальника МВД Томской области Демьяна Лаптева о движении АУЕ. Почему вы задали этот вопрос, почему оно вас так беспокоит? – «Арестантский устав един», да, это движение, оно в Иркутске появилось, там, где очень много зон, скажем так, колоний и строгого и общего режима. У нас тоже колоний много: и в Асино колонии, и в Томске три колонии. Есть такая опасность, это движение, которое направляется из-за тюремной решетки, ищет ребят, которые в него вступят. Для некоторых ребят преступность – это героический мир, в котором они проявляют себя, как герои, и это тоже не надо скрывать. Движение «АУЕ» предполагает создание неких сообществ, которые работают на формирование некоего капитала, которые используют потом для поддержки туда. И главное – это вовлечение в криминальную среду как можно большего числа молодых людей. Это среди школьников. – То есть, вы считаете, есть серьезная опасность? – Очень серьезная опасность, может быть, мы ее тоже недооцениваем. Это то, что проходит мимо газетных страниц, может быть, мимо экранов телевизоров в молодежной среде. Эти отношения регулируются в социальных сетях – это очень страшно. – А у вас есть какая-то статистика насколько это в Томске распространено? – Нет. Я его поэтому и спросил, начальника УМВД. – Я знаю, что вы входите в попечительский совет Светленского лицея, и у меня есть ощущение, что у нас это заведение какое-то привилегированное. Гостей туда возят, губернатор возглавляет сам этот попечительский совет. И статус у него не муниципальный, а областной. Почему? – Это было при мне, статус областного учреждения они сделали тогда, когда я, как руководитель областного департамента общего образования, поставил перед ними задачу дать возможность ребятам из других муниципалитетов, кроме Томского района и города Томска, возможность получить хорошее качественное художественное образование. Начиналось с художественного образования все. Но потом мы тогда дали статус уже областного учреждения, чтобы ребята из разных муниципалитетов, даже из разных регионов страны сюда приезжали. Этого очень хотел директор, этого очень хотел коллектив, и губернатора мы сумели убедить, и губернатор Виктор Кресс пошел на встречу, сделали областным. Более того, ведь начинали строить учреждение в Светлом в 90-х годах. Но вы знаете, что такое 90-е годы, просто денег не хватило и освободившийся детский сад использовали под это. В чем достоинство Светленского лицея? Оно заключается в том, что на абсолютно неприспособленной базе они сумели достичь очень больших результатов в организации эмоционального образования. – В чем заключаются большие результаты? – Они заключаются в том, что очень много медалистов выпускается у них. – То есть, люди, которые занимаются художественным развитием … – Да, художественное образование влияет и на естественнонаучное образование, гуманитарное образование. Я очень благодарен Александру Геннадьевичу Сайбединову, что он пошел навстречу, они создали у себя научные творческие объединения школьников, руководителями которых поставили ученых из томских вузов. И они там занимались и биологическими проблемами, и физическими проблемами, энергетическими проблемами занимались. То есть, не только рисование как вот один из разделов искусства, но и другие направления. У них великолепно проводятся музыкальные вечера. Я не просто слышу, что они что-то там сделали. Нет, я бывал на всех этих мероприятиях, и я видел, насколько дети ориентированы, насколько они вовлечены во всю эту деятельность, и я действительно понял, что не зря Сайбединов стал говорить именно об эмоциональном образовании. То есть, формирование научной картины мира через эмоции человека, как части этого мира, как части природы. И вот формирование понимания этой научной картины мира через эмоции человека, наверное, это тот путь, который, во всяком случае, нужно попробовать пройти, посмотреть. Он давно поднимал вопрос, что ему надо расширяться, что мало у него места. И смены было две и так далее. Ну, а когда Северный парк возник, все равно надо школу строить. Сайбединов согласился возглавить. Хотя я, например, считаю, что всех детей вовлечь в эту систему, наверное, очень сложно. – То есть, не надо это повсеместно распространять? – Да, это не массовая школа. А в Северном парке, по сути, это массовая школа, а мы из нее делаем некую элитарную школу, авторскую школу. Так редко бывает. Не знаю, может, Сайбединову удастся это сделать, я очень надеюсь на то, что удастся. Во всяком случае, те люди, которые туда пошли, с которыми я лично знаком, внушают доверие. Некоторым я даже помогал туда устроить детей, потому что не получалось в других школах. Дети же разные, разный подход нужен.