— Вы обычно как празднуете Новый год?



— Обычно мы празднуем новый год дома. Когда мы жили на Пионерском, в общежитии, Новый год был коллективный. Распахивались все двери, в каждой квартире ёлка, коридор засыпан конфетти и серпантином, в каждой квартире что-нибудь накрыто: в одной закуска, в другой — горячее, в третьей — сладкое, а все дети собраны в остальную, естественно со столом всё. Это было замечательно и весело, я с радостью вспоминаю это время. Но с другой стороны, когда мы стали семейным образом Новый год праздновать: в этом не было ничего плохого, и по-своему здесь есть прелесть. Я вот помню, когда я еще училась, так получилось что вся моя компания праздновала Новый год где-то: то ли в общежитии, то ли у кого-то на квартире, выгнав оттуда родителей, но а я вот осталась дома: причем с одной стороны хотелось уйти в эту компанию, с другой стороны — родители одни без меня, им же будет скучно и грустно… Я осталась дома, мне было не очень весело, ну во всяком случае, все как всегда: елка, подарки, стол, там звонки. Мы всегда в Москву звоним из будущего года, у них еще не наступил, у нас уже наступил, вот ну и как-то вот так вот все это прошло. А на следующий день моя компания первого числа грустная испитая, совершенно не в праздничном виде и томящаяся по новогоднему празднику к нам пришла. У нас елка, Штраус там, на столе всё стоит. Как они просветлели. И одна подруга моя сказала: "Боже мой, ведь вот это вот настоящий праздник, надо вот так". Меня окончательно убедило в том, что именно вот так надо, дома.







