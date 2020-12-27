Добрые новости
27 декабря,
2020
Ну что ж, 2020 год и правда выдался нелегким. Мы с некоторой опаской, но с нетерпением ждем год 2021: авось, он будет полегче? Для кого-то и давний уже 94-й год был непростым, а для кого-то - радостным. Да и нынешний 2020 год несмотря на КОВИД, для кого-то стал годом роста, новых открытий в работе, в себе, взаимной поддержки и помощи. Что такое Новый год во все времена? Посмотрим в новогоднем выпуске Лексикона.

— Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился год уходящий?


— Большой светлой любовью.

— Денег нет, работы нет, ничего хорошего.

— То одного нет, то другого, то злые все ходят. Каждый недоволен чем-то.

— Я бы не сказала, что он был плохим, считаю, что даже лучше чем некоторые предыдущие. — А что хорошего в этом году было? Резкое повышение цен, не знать какая зарплата, не знаешь будет работа завтра или не будет, закроют твою организацию или нет.

— Ничего не произошло, сидела дома весь год. Так скучно прожила этот год, надеюсь в будущем году что-нибудь изменится.

— Хороший год был, тяжело как для всех, но надо воспринимать так, как оно есть.






ОДИН ДОма
Нет такого ребенка 90-х, который не помнил бы фильма с Макалеем Калкиным. Маленький мальчик Кевин Маккалистер остается один в большом доме на Рождество. На этот дом пытаются напасть грабители, а мальчик находчиво и отважно отбивается, нанося незадачливым грабителям в исполнении Джо Пеши и Дэниэла Стерна телесные повреждения различной степени тяжести.

Для многих в России этот фильм стал не только символом Нового года, но и одним из первых фильмов, показывавшим, как живут там, в Америке. Если конкретнее в городке Виннетка в окрестностях Чикаго. Любопытно, что семья предоставившая свой дом для съемок, жила в нем и во время съемок, находясь за кадром. В 2011 году "дом Кевина" был продан хозяевами за $1,6 млн и стал популярным экскурсионным аттракционом. Хотя и до того мимо него постоянно возили туристов.



Это, наверное, был единственный случай, когда древние люди брали на себя смелость вмешиваться в объективный ход вещей. Судя по первобытной культуре, в остальном они полагались на разумную стихийность жизни. А здесь они не только наблюдали, но и соучаствовали. Как бы подталкивали время. Новый год – это все-таки очень опасный период… До предела сжимается вот это обжитое благоприятное время и пространство. Все сводится к нулю. И отсюда традиция ночного бодрствования, рассказывания сказок по ночам, собирания людей вместе. Помочь времени пройти эту опасную точку, проскочить. Это был не только праздник. В нем была очень важная драматическая нота. Люди боялись, что со старым годом закончится все вообще. Все Мироздание. И они брали на себя смелость участвовать в этом, делать все, чтобы течение времени возобновилось. Повернуть еще раз колесо. Время доходило до мертвой точки, как маятник, который сам из нее не выйдет. Его надо толкнуть.
Андрей Сагалаев
этнограф

— Как вы будете праздновать Новый год? Вы уже решили?

— У нас всегда традиционно, празднуем семьей, мы готовимся к этому. У нас не просто так: сели за стол и всё. Мы готовим какие-то сюрпризы, с подарками тяжело, но мы как-нибудь справимся своими силами.

— Дома. В кругу семьи. Всегда. Это обычай.

—Меня в гости пригласила моя сватья, она готовится уже к встрече. Мы меняемся. То у нас празднуем, то у них. У нее пост, правда, превеликий, но она нам постные блюда готовит. Что-то будет интересное. Мы претендуем на пельмени. Но вроде будет рыба

— Где-нибудь не дома, с привлечением новых лиц, которых интересно видеть, а иначе все это не праздник.

— На работе. Смена стоит у меня. Может быть, даже лучше. Столько проблем и хлопот сразу одним махом решается.


Ликер "Амаретто"



На севере Италии, неподалеку от большого и шумного Милана спрятался маленький городок под названием Саронно. В 1525 году в небольшой гостинице управлялась со своими делами молодая вдова: встречала гостей, раздавала указания на кухне, следила, чтобы все постояльцы были довольны своим пребыванием. В то же время церковь Саронно заказала одному из учеников Леонардо да Винчи молодому Бернардино Луини, расписать алтарь. Церковь была возведена в честь Девы Марии, и Луини нужна была модель, с которой бы он написал Мадонну. За 5 веков подробности истории затерялись, но возможно это была история любви, сохранившаяся портретом хозяйки гостиницы в церкви. Отблагодарила художника хозяйка, подарив ему бренди на косточках абрикоса. Именно этот бренди и стал прототипом амаретто.

Сладкий напиток с "горьковатым" (так можно перевести с итальянского amaretto) привкусом пользовался большой популярностью в Италии, а вот в России он появился только в 90-х, но тоже снискал славу напитка романтического. Считалось, что напоить девушку «Амаретто» — это признак успешного свидания. В начале 90-х «Амаретто» был непременной деталью новогоднего застолья («Бейлис» добрался до наших мест значительно позже). Употребляли его в чистом виде, а также смешивая со знаменитым спиртом, который в просторечии назывался «Рояль». Это создавало дополнительные интонации в утреннем похмельи, особенно учитывая то обстоятельство, что к Италии российский «Амаретто» 90-х обычно отношения не имел. Изготовляли его по большей части в Польше, как, впрочем, и «Рояль».


— Вы ждете чуда в новогоднюю ночь?

— Обязательно-обязательно, не обязательно это должно выражаться деньгами, продуктами. У нас так и бывает: что-то необычное.

— Да нет, пожалуй, я в чудеса не верю.

— Хотелось бы верить.

— Этот праздник я считаю самым сказочным с самого детства, и как правило хоть в чем-нибудь, но он ожидания не обманывает. Человек молод пока он сохраняет эту детскую веру в чудо. Дети ближе к богу, поэтому и мы должны стараться.

— Я уже в чудеса не верю, видимо уже не тот возраст или и не то настроение, поэтому я думаю, что вряд ли что-то произойдет.

— Чудо, если мне мои родные из Уфы позвонят, я посчитаю это за чудо, потому что у них просто на телефонные разговоры денег нет, я звоню им.





— Вы обычно как празднуете Новый год?

— Обычно мы празднуем новый год дома. Когда мы жили на Пионерском, в общежитии, Новый год был коллективный. Распахивались все двери, в каждой квартире ёлка, коридор засыпан конфетти и серпантином, в каждой квартире что-нибудь накрыто: в одной закуска, в другой — горячее, в третьей — сладкое, а все дети собраны в остальную, естественно со столом всё. Это было замечательно и весело, я с радостью вспоминаю это время. Но с другой стороны, когда мы стали семейным образом Новый год праздновать: в этом не было ничего плохого, и по-своему здесь есть прелесть. Я вот помню, когда я еще училась, так получилось что вся моя компания праздновала Новый год где-то: то ли в общежитии, то ли у кого-то на квартире, выгнав оттуда родителей, но а я вот осталась дома: причем с одной стороны хотелось уйти в эту компанию, с другой стороны — родители одни без меня, им же будет скучно и грустно… Я осталась дома, мне было не очень весело, ну во всяком случае, все как всегда: елка, подарки, стол, там звонки. Мы всегда в Москву звоним из будущего года, у них еще не наступил, у нас уже наступил, вот ну и как-то вот так вот все это прошло. А на следующий день моя компания первого числа грустная испитая, совершенно не в праздничном виде и томящаяся по новогоднему празднику к нам пришла. У нас елка, Штраус там, на столе всё стоит. Как они просветлели. И одна подруга моя сказала: "Боже мой, ведь вот это вот настоящий праздник, надо вот так". Меня окончательно убедило в том, что именно вот так надо, дома.



Ольга Лебедева
филолог
— Какой подарок вы хотите получить на Новый год?

— Серьезно? Хорошее настроение от своего мужа.

—Хорошие духи Сhristian Dior, тысяч за 200 — это предел моих мечтаний на сегодняшний день при нашей заработной плате,

— Каждый повелевает своим счастьем, каждый сам себе делает подарки, я насколько мог в этом году подарки себе уже сделал, поэтому пока кроме роскоши общения человеческого — ничего. И буду дарить хорошее настроение, хорошее отношение, может быть, какой-нибудь романс, может, даже три.

— Я сделаю торт, что-то испеку, сын что-то нарисует, что-то подкупим, конечно, какие-то чтобы сделать сувениры, открытки там будут, ну в общем это в пределах двух-трех тысяч будет, не более.

— Даже без подарка Новый год — это все равно праздник, то что мы живем это уже праздник.

— Я хочу чтобы решились некоторые проблемы. Насчет подарка не столь важно. Хотелось бы духовный какой-то подарок, внимания больше. Хотелось бы цветы естественно, как любой женщин.






фейерверки


Душа всегда просила праздника, но технические возможности обывателя при Советской власти в этой части были ограничены набором бенгальских огней. В девяностые все переменилось. Спасибо великому дальневосточному соседу. Китайские хлопушки и фейерверки пришли на российский рынок. Настало время неограниченного самовыражения. С определенными рисками для жизни и здоровья, правда.

Кстати, фейерверки изобрели именно в Китае. Даосские монахи искали эликсир бессмертия, а в результате соорудили интересный порошок, который красиво горел и взрывался. И наоборот, укоротил жизнь многим жителям этой планеты. Прежде чем стать орудием массового человекоубийства порох стал элементом праздника. В Китае без фейерверков праздник не праздник с 12 столетия. По одной из не очень достоверных версий Марко Поло привёз китайский порох в Италию, что и повлияло на развитие искусства фейерверков в Европе. Уже к 15 веку каждая европейская страна имела свои традиции фейерверка. В Италии и Германии даже формировались пиротехнические школы.

В России первый фейерверк был устроен в городе Устюг в 1674 году. И благодаря Петру Первому с восемнадцатого столетия они – непременный атрибут российских праздников. Мы полюбили огни в небе не меньше китайцев с европейцами. А с девяностых годов каждый может устраивать этот праздник себе и своим соседям в меру собственного разумения и толщины кошелька.




Обмен подарками – это, если говорить о древности, определенный способ регулирования взаимных отношений. Если в течение года случались какие-то взаимные недовольства, конфликты, то это как раз время, когда можно все урегулировать и уладить. Приятно было не только получать подарки, но и дарить их. Человек, сделавший подарок, чувствовал, что получивший подарок чем-то ему обязан. Устанавливался уровень взаимных обязательств еще. Тут важен не материальный облик подарка, не его ценность, не его нужность, а демонстрация доброй воли. И вот японцы те же, которых мы склонны подозревать в особой цивилизованности, они видят в новогодних праздниках способ подтверждения родственных и служебных взаимоотношений. Новый год – это у них единственное время в году, когда почта захлебывается от поздравлений. В эти дни отправляется такое количество стереотипных новогодних поздравлений, которое в 10 раз превышает население страны. Все поздравляют буквально всех. В этом есть что-то по-человечески приятное. И они очень ревниво к этому относятся. Все новогодние поздравления хранятся всю жизнь просто.

Андрей Сагалаев
этнограф
— А у вас есть любимый новогодний фильм?

— Карнавальная ночь.

— Не помню название. Как мужчина идет в баню и летит в Ленинград.

— Ирония судьбы или с легким паром, я каждый год его смотрю с удовольствием.

— У меня нет любимой песни, любимой книги, любимого фильма. Я очень многое люблю. Чаще других, наверное, смотрели, конечно,"Иронию судьбы".



— Чего ждете в наступающем году?

— Самое главное определенность. Мне представляется, что в девяносто пятом году определенность появится. И мне все-таки кажется что нам не хватает, может, я обобщаю нам не хватает каких-то таких вещей, которые бы мы все могли сказать: а вот это произошло. Нет чего-то такого общего, что сплотило бы.



Иван Тютрин
Академик РАЭН
HAPPY NEW YEAR
Оказывается, песня, которая неизгладимо связана у нас с нарезкой оливье и радостным настроением перед праздниками и в сам Новый год, на самом деле, нерадостная:


No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say

Chorus:
Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nin
Шампанского больше нет,
И фейерверки закончились
А мы здесь – ты и я
Подавленные и грустные
Это конец вечеринки,
И утро кажется таким серым,
Таким непохожим на вчерашний день
Пришло время сказать

Припев:
С Новым годом,
С Новым годом
Пусть все мы иногда сможем представлять
Мир, в котором все соседи – друзья
С Новым годом,
С Новым годом
Пусть все мы попытаемся воплотить в жизнь надежды
Ведь без этого нам остается только лечь и умереть
Тебе и мне

Иногда я вижу,
Как приходит храбрый новый мир
И я вижу, как он процветает
На пепелище наших жизней
О, да, человек глуп
И он думает, что с ним все будет в порядке,
Хотя он едва тащится на глиняных ногах
И не понимает, что сбился с пути,
Он продолжает куда-то брести
Теперь мне кажется,
Что всем нашим прежним мечтам
Конец, и от них осталось
Лишь конфетти на полу
Это конец десятилетия
Кто может сказать, что мы обретем
Еще через десять лет,
Что ждет нас за рубежом,
Когда закончится восемьдесят девятый
— Чего вы ждете от наступающего года? Каким он будет?

— Я считаю, что мне должно быть полегче наконец-то. Я оставлю работу и пойду отдыхать, заниматься с внуками.

— Я ничего хорошего не жду. Наверное, я пессимист.

— От нового года ждем, чтобы было улучшение, чтобы была работа.

— Прибавление семейства.

— Ждем, что нас сократят на работе, будем безработными. Пойдем по миру, наверное.

— Чего-нибудь необычного.

— Хорошего поступления, чего-нибудь новенького, веселенького.

— От нового года ничего не ждём хорошего, еще хуже будет.

— Хочется, чтобы все наладилось в нашей стране, чтобы все было хорошо.

27 декабря 1994 года
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