« Свобода всегда парадоксальна. И несмотря на то, что, в общем, в историческом пространстве человек движется от несвободы к свободе, путь этот, перефразируя классика, не является Невским проспектом. Эта парадоксальность свободы заметна в обществах доиндустриальных, доиндивидуалистических. Общества эти при всей своей несвободе психологически не были для человека дискомфортны. Нашему современнику кажется, что человек той эпохи скован всеми возможными узами: узами коллектива, узами господина и так далее… И действительно, тот же крепостной крестьянин не мог даже дочь свободно замуж выдать, не спросив разрешения у своего сеньора. Но встает вопрос, насколько эта несвобода была обусловлена внешним принуждением. И однозначно на этот вопрос ответить не представляется возможным. Стиль жизни общества обычно определяется не внешним принуждением, а всеми обстоятельствами жизни человека в совокупности. Тот же крестьянин, который в наших глазах выглядит несвободным, возможно психологически ощущал себя комфортнее, нежели многие наши современники.



Современная свобода родилась в эпоху Возрождения. Ее родиной является Средиземноморье, Италия. Это был самый мощный энергетический выброс свободы. В ту эпоху, когда рождался капитализм, рождался новый тип личности, энергической, много путешествующей. Тогда рождались и новые свободы. Парадоксальность свободы и здесь. Эта же эпоха рождения свободы ознаменовалась страшной несвободой. Реформацию мы, например, рассматриваем как движение к религиозной свободе, к праву выбора церкви. А современные психоаналитики называют ее бегством от свободы. Бюргер, поддержавший Реформацию, находился в сложном положении. С одной стороны он представлял собой нового человека, экономически свободного. Психологически же, духовно, он был скован. Над ним висел дамоклов меч конкуренции. И он испытывал чувство неуверенности, чувство страха, чувство тревоги. Он был изолирован в этом мире. Это оборачивалось чувством отчаяния, ожидания Страшного Суда. Этот менталитет отчаяния был почти всеобъемлющим.



Бегство от свободы сулит не только благо, но и разрушение жизни. Примером разрушения жизни является то, что люди продемонстрировали в Германии во время фашизма, в других тоталитарных режимах. В Германии обыватель был вынужден бежать от свободы. И разрушение монархии, и конкуренция, и экономическая депрессия, опустошавшая карман – все выбивало его на обочину жизни. А еще неуважение детей в условиях, когда старшие не завоевали авторитета. И национальное поражение в войне. В результате обыватель утратил чувство самоуважения. А Гитлер предложил символы, которые сулили надежду. Сильная Германия, уничтожение универсальных магазинов, уничтожение виновников поражения… И в нашем Отечестве распад Союза, распад экономических связей, люмпенизация, социальное и моральное опускание тоже порождают бегство от свободы».