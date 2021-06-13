Ругательства есть во всех культурах. Нейтральными считаются выражения, которые для нас будут очень тяжелыми. Например, американские фильмы, там идут ругательства, причем достаточно крепкие, но я, наверное, буду краснеть, когда буду говорить, но тем не менее скажем постоянное выражение там задница, дерьмо. Вот буквально фильм перенасыщен этими словами, а на самом деле для американской культуры это совершенно нейтральное выражение досады. Но скажем вы уронили что-то на ногу, вы скажете: черт возьми или ну надо же, да пошел ты. То есть это безадресные, никому конкретно не адресованные, совершенно нейтральные просто выражения досады. Точно так же, для них оказываются излишне крепкими какие-то наши выражения, ну может быть, простые. Например, сказать мужчине, ты дура, это будет даже что-то такое немножечко юмористическое. Надо же, мужчину там женским именем назвали, а у японцев если только вы это скажете, это будет страшное ругательство, потому что женщина — нижестоящее существо по отношению к мужчине, и назвать мужчину дурой, еще и в женском роде, это вообще очень страшное ругательство, поэтому, понимаете, вот ругательства есть у каждого народа, но нельзя переводить дословно, нужно искать эквиваленты в каждой культуре.