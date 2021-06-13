

В каждой культуре существует своя собственная система ценностей, и вот нарушение этой системы ценностей всегда является постыдным. То есть это поступок постыдный, но опять же в каждой культуре система ценностей своя, и поэтому вот с нашей системой ценности оценить постыдность того или иного поступка невозможно. Скажем, для нас отцеубийство: что может быть страшнее? У китайцев за отцеубийство вообще чуть не целые деревни вырезали. А у папуасов вот совсем недавно причем это очень недавно порядка 15 лет назад этнограф наблюдал вот такую сцену: отряд выходит на тропу войны, причем это все идет очень серьезно, это такой заповедник, где все народы продолжают жить по своим законам и тут пожилому человеку становится плохо, он падает на землю, к нему подскакивает молодой человек топором разбивает ему еще живому голову и поедает его мозг. С нашей точки зрения более постыдное и страшное вообще трудно представить. Тем более, что этот молодой человек - сын того, кого он убил. А расшифровывается это всё каким образом: оказывается у этого народа смерть не в бою считается постыдной. То есть мужчина должен умирать в бою, когда молодой человек увидел что его отец может умереть от болезни он обеспечил ему попадание в рай насильственной смертью, а мозг он съел для того, чтобы приобщиться его мудрости и силы и перенять все его положительные качества.











