Добрые новости
13 июня,
2021
Вчерашние комсомольцы становились долларовыми миллионерами, доценты с кандидатами - челноками. Крутая ломка жизненного уклада, ускорение темпа истории, отсутствие цензуры, непривычная свобода, отсутствие ощутимых внешних запретов и поколебленные внутренние. Все это 90-е. Один из главных сюжетов этого лихого времени - тема стыда. Что казалось стыдным нашим собеседниками три десятка лет назад? Об этом очередной выпуск программы "Лексикон".
— У вас в жизни есть какие-то поступки, которых вы бы стыдились?

— Какой трудный вопрос, наверное, были, в молодости в общей компании.

— А чего мне стыдиться? Честно, свою жизнь я прожил честно, благородно.

— Нет, я старалась не делать таких поступков.

— Кошка, говорят, на четырех ногах и то спотыкается, а человек почему не может ошибиться?

— По истечении времени, допустим, или с возрастом действительно ведь многое же переоцениваешь и начинаешь чего-то стыдиться, но я так полагаю, что если этот стыд, стыд он все-таки скажем ну такой, который тебя подвигает на хорошие изменения, то этого тоже в общем-то не надо бояться, это хорошо когда меня постигают такие минуты, когда мне становится стыдно.

— Мне кажется, у многих людей могут быть поступки, которые ему не то чтобы стыдно, но неприятно вспоминать, их стоит загладить, забыть.

— Что-то недосказанное, что-то недоделанное, что-то обойденное сознательно совершенно. Но есть, мне кажется, это у каждого человека.






Об этом говорил, между прочим, не только Фрейд, позднее его Карл Маркс, которого мы сейчас почему-то отвергаем, например, говорил о том, что стыд это есть гнев направленный вовнутрь: то есть мы соотносим свой поступок с системой оценок, которая у нас же сформировалась, и ругаем себя, наказываем себя за это. Если система оценок у нас очень большая, если ограничений в человеке очень много, то что мы называем комплексом, то его поле, где он может свободно действовать без нарушения какого-то вообще ограничения, очень мало. Так или иначе человек, получается, все время попадает в ситуации где он что-либо нарушает. Возникает такой очень гипертрофированный стыд —гипертрофированный комплекс неполноценности.
Елена Попова
психолог
челноки
Китайская клетчатая сумка трещит по швам, вот еще одна и еще. Это челночница Лена едет из Турции с кожаными куртками и яркими лиловыми помадами. Челноками называли предпринимателей по аналогии с приспособлением для ткания — челноком, который в процессе работы перемещается от одного края полотна к другому. Деятельность таких предпринимателей также подразумевает их постоянные переезды от места закупок товара до места их сбыта и обратно. Так и ездила челночница Лена туда-обратно вплоть до 98-го года, пока не обвалился рубль, и Лена не разорилась.






— О чем могли бы сказать: это стыдно?

— Сейчас ничего не стыдно, живем на свои заработанные. Чего стыдиться?

— Стыдно, что мы живем в таких условиях.

— Стыдно у бабушки своровать в автобусе кошелек.

— Желание работать только за деньги, а не ради собственного удовольствия, для меня, например, работа доставляет удовольствие.

— Трусость

— Я бывший офицер, для меня самое позорное было опозориться в погонах.

— Интимных отношений надо стыдиться, вот как сейчас по телевизору показывают фильмы.






В каждой культуре всегда есть свое понятие стыда. То что стыдно и не стыдно это действительно различие совершенно огромное. Наши культуры все воспитаны прежде всего на христианских традициях: католическая и православная. Причем у нас вот это вот стыдно настолько сидит крепко, что еще 70 лет назад считалось, что дети не должны были видеть себя обнаженными, то есть даже мальчиков вспомните в фильмах показывают: всегда мальчики ходят в длинных ночных рубашках. Видеть свое тело обнаженным — это вообще стыд. А вот как только отправляемся чуть-чуть подальше от нашей христианской культуры, там совершенно иное: то есть тела никогда не стеснялись обнаженного. Более того, например, у папуасов. Считалось, что можно открывать буквально все, то, что на поясе имело чисто символическое значение, там буквально шнурочек поперек и нет шнурочка вниз, но зато самая скрываемая часть — это женский затылок. Женский затылок сбривали и еще его мазали протухшим свиным салом, а потом прикрывали платочком. Если женщина хотела очаровать мужчину, то она приоткрывала платок и показывала ему затылок, благоухающий этой смесью. Это был нескромный намек, что должно было привести в состояние возбуждения.




Ирина Максимова
этнограф
тинто брасс
В Советском союзе секса не было, а вот в России 90-х он появился. И широким шагом он вошел на экраны телевизоров: где-то после двенадцати эротическое кино показывали по РенТВ, например. Но особо запомнился фильм Тинто Брасса Калигула, в котором показывалась не просто эротика, а сцены настоящего секса. Правда, именно к этим сценам-то Тинто Брасс как раз никакого отношения не имел: лично снял и вмонтировал сцены секса в фильм продюсер, издатель признанного в США порнографическим журнала "Пентхаус" Боб Гуччионе. Сделал он это без ведома главного режиссёра Тинто Брасса, к тому моменту от производства фильма им отстраненного.
У нас негласным приказом сверху очень длительное время было наложено табу на секс. Известная фраза: у нас секса нет, в общем, имела такой приказ сверху и это перекликалось вообще-то с культурой, которая на нашей территории присутствовала, как бы все-таки такой запрет на яркое проявление эротичности, сексуальности, тогда как другие мифы, например, на востоке, даже на нашем востоке эротичность рассматривали совершенно по-другому, эротичность как способ как раз единения, как способ достижения такого райского места.
Елена Попова
психолог
— Покупатели свободно чувствуют себя в вашем магазине?

— К сожалению еще не очень. Исключением могут быть люди, которые связаны с индийской религией, которые более свободны. А все, что связано с христианством, мусульманством, это все зажатые религии, они оставили свой отпечаток на человеке.

— А вам не стыдно говорить, что вы директор магазина "интим"?

— Наоборот, я горжусь этим, я горжусь тем, что я вношу свою посильную лепту в раскрепощение жителей города Томска. Стыдно не знать основ сексуального поведения, основ этики, эстетики секса. Как и у любого искусства, а секс — это искусство, должна быть своя грамота.

— Для вас, наверное, важна профессиональная граница между сексом, эротикой и порнухой.

— Безусловно я знаю, чем они отличаются друг от друга: хорошим вкусом. Там где есть хороший вкус — это красота и эрос, там, где вкуса нет, похабщина главенствует, это уже порнуха.

Так глупо говорят, что если есть у меня муж или жена, то мне не нужны сексуальные игрушки. Не надо путать живого человека и игрушку. Игрушки бывают не только у детей, но и взрослых: когда человек до старости лет ребенок — это же прекрасно, что он не забывает играть, только игры у взрослых свои.




Владимир Дорохов
Директор магазина "Интим"
Мне тогда сразу хочется вспомнить бесстыжее время, время Адама и Евы, когда не было стыда, когда не было понятия греха. Мы знаем это из библии. Когда блаженство тела и духа оно было единым. Таким рождается ребенок, младенец он в общем-то рождается бесстыжим, без чувства стыда, и чувство стыда у него впервые начинает формироваться тогда, когда у мамочки появляются круглые глаза, когда она видит, что ее малыш ручкой крадется в область гениталий и на лице его появляется блаженство, а у мамы на лице появляется страх и гнев, младенец, еще не понимает реакции, не понимает запрета, а уже безусловно впитывает эту реакцию в себя, и вот тут начинает формироваться это ощущение нельзя и в том числе ощущение стыда.
Елена Попова
психолог
— А чувство стыда помогает или мешает?

— Мешает, конечно.

— Без него тоже плохо.

— Помогает, быть человеку. Беспардонному, наглому, который не имеет стыда, он же может обидеть человека.

— У кого его нет, наверное, живут проще.

— Иногда, конечно, надо стыдиться, а как же иначе? Это же естественное человеческое чувство.

— Если обращать внимание на всё, то жить не надо.

— Наверное, все-таки помогает. С одной стороны, говорят, наглость второе счастье, но мне это как-то неприемлемо.






В каждой культуре существует своя собственная система ценностей, и вот нарушение этой системы ценностей всегда является постыдным. То есть это поступок постыдный, но опять же в каждой культуре система ценностей своя, и поэтому вот с нашей системой ценности оценить постыдность того или иного поступка невозможно. Скажем, для нас отцеубийство: что может быть страшнее? У китайцев за отцеубийство вообще чуть не целые деревни вырезали. А у папуасов вот совсем недавно причем это очень недавно порядка 15 лет назад этнограф наблюдал вот такую сцену: отряд выходит на тропу войны, причем это все идет очень серьезно, это такой заповедник, где все народы продолжают жить по своим законам и тут пожилому человеку становится плохо, он падает на землю, к нему подскакивает молодой человек топором разбивает ему еще живому голову и поедает его мозг. С нашей точки зрения более постыдное и страшное вообще трудно представить. Тем более, что этот молодой человек - сын того, кого он убил. А расшифровывается это всё каким образом: оказывается у этого народа смерть не в бою считается постыдной. То есть мужчина должен умирать в бою, когда молодой человек увидел что его отец может умереть от болезни он обеспечил ему попадание в рай насильственной смертью, а мозг он съел для того, чтобы приобщиться его мудрости и силы и перенять все его положительные качества.





Ирина Максимова
этнограф
радуГа


Шагающая радуга или slinky в России, как и другие западные игрушки вроде Барби, появилась в 90-е. Одна из любимых американских игрушек пришлась по душе и в России. В Америке она свою популярность приобрела еще в 1945 году. В 1943 году инженер-механик ВМФ США Ричард Джеймс проводил эксперименты с напряженностью пружин и однажды одна из них упала на пол и начала «шагать». Ричард удивился, но посчитал, что это может быть занимательно и показал пружинку жене Бетти. Они решили, что это может стать неплохой игрушкой. Со временем одним из главных развлечений американских детей станет запускать пружинки на перегонки с лестниц. Название придумала Бетти, достав шведский словарь и выискав слово slinky, означающее загадочный, гладкий, извилистый.

Интересно, что разбогатев на такой выдумке, Ричард сначала ушел из ВМФ, но следом увлекся религией и решил переехать миссионером в Боливию. Вскоре Бетти подала на развод и прекратила контакты с бывшим мужем, несмотря на его попытки писать и поддерживать связь с ней и их старшим сыном Томом. Бетти возглавила James Industries и начала активно продвигать свою продукцию.

Надо сказать, что слинки до сих пор производятся в Холидейсбурге, в штате Пенсильвания, но на Российский рынок конечно же попали подделки из Азии в радужном цвете, на удивление эту игрушку не запретили как пропаганду ЛГБТ, а ведь могли бы в нынешних реалиях.




— А сейчас совестливых людей меньше стало?

— Я думаю, да, я даже сама изменилась. Иногда думаю: Господи, что случилось? Необъяснимо.

— Сейчас больше нахальных людей. Мы когда росли, мы что-то там друг другу помогали, а сейчас только себе тянут.

— Вообще нет совести.

— Сейчас люди более раскованные, более свободные, более уверенные, могут о себе говорить.

— Молодежь считает, что сейчас все позволено, и очень нехорошо, даже нетерпеливо ведут себя со взрослыми.

— Мне кажется меньше. Среди людей моего возраста больше как-то, а вот среди молодых часто встречается, что такие девушки входят в троллейбус, матерятся.







Ругательства есть во всех культурах. Нейтральными считаются выражения, которые для нас будут очень тяжелыми. Например, американские фильмы, там идут ругательства, причем достаточно крепкие, но я, наверное, буду краснеть, когда буду говорить, но тем не менее скажем постоянное выражение там задница, дерьмо. Вот буквально фильм перенасыщен этими словами, а на самом деле для американской культуры это совершенно нейтральное выражение досады. Но скажем вы уронили что-то на ногу, вы скажете: черт возьми или ну надо же, да пошел ты. То есть это безадресные, никому конкретно не адресованные, совершенно нейтральные просто выражения досады. Точно так же, для них оказываются излишне крепкими какие-то наши выражения, ну может быть, простые. Например, сказать мужчине, ты дура, это будет даже что-то такое немножечко юмористическое. Надо же, мужчину там женским именем назвали, а у японцев если только вы это скажете, это будет страшное ругательство, потому что женщина — нижестоящее существо по отношению к мужчине, и назвать мужчину дурой, еще и в женском роде, это вообще очень страшное ругательство, поэтому, понимаете, вот ругательства есть у каждого народа, но нельзя переводить дословно, нужно искать эквиваленты в каждой культуре.





Ирина Максимова
этнограф
Российский человек, я бы даже сказала, советский человек, как правило, является таким сейчас уже отражением большей степени структуры диктатурного общества, тоталитарного общества где очень много было запретов, поэтому в российском человеке очень сильно чувство нельзя, очень сильна как бы такая грань оценок, очень сильно ощущение страха, я так думаю, что вообще как бы стыд, а под ним идет такая прослойка страх, сочетание вот этих двух качеств это как раз свойственно для российского человека.
Елена Попова
психолог
— Есть что-то, чего бы вы стыдились в нашей истории?

— Я считаю, это самый сложный вопрос, и я не хотела бы, чтобы так быстро отвечали на эти вопросы.

— Как же. Нас это сделало. Обстановка теперь такая.

— История — наше прошлое, нужно ценить, смотреть.

— Что было, то было, и всё равно рано или поздно к этому бы пришли, заложено природой что ли.

— История есть история, не нам ее судить.







— Что такое стыд?

— Внутренние комплексы, не больше.

— Когда после поступка плохого, мучает что-то.

— Соотнесенность возможностей и реальности человека.

— Иногда даже от мыслей стыдно бывает.

—Вспоминаю своих детишек, когда им становилось стыдно, кажется больше их даже любила.







23 марта 1995 года
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