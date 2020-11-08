Все кто помнит и по-своему любит, ну, а по-своему мы конечно любим эти простодушные фильмы 30-50-х годов. Тех фильмов без юмора практически не было, за исключением может быть каких-нибудь там помпезно страшных постановок про Ивана Грозного, гениальной неудачи Эйзенштейна. В общем, везде присутствовал юмор, везде. Ну, а что было дозволено, а дозволено было улыбаться над некоторыми слабостями людей, везде и всюду юмор указывал на известную социальную, возрастную ограниченность, понимание человеком того или иного императива, который диктует жизнь. Очень приятным был юмор, например, посвященный советской интеллигенции, и вот перед нами вставали такие вот тычащиеся из угла в угол интеллигенты, слепенькие профессоры в очках, такие милые и обаятельные любители попеть студенческие песни из давно прошедших и никому не нужных времен, но они были милые, и потому что в главном-то они были наши, они были строители, но посмеяться над их житейской неприспособленностью и неумением, так сказать, видеть иногда кроме синицы еще журавля в небе, это было можно. Это был юмор, который, как бы сказать, показывал социальным стратам общества их взаимную относительность. Такой юмор был дозволен.



Юмор врагов отражался, конечно, в предельно рабских формах, на холопском языке, с холопским конструированием ситуации и так далее. Ведь когда смотришь советские фильмы, особенно подряд, даже, может быть, самое хорошее иногда задушевное лирически, такие хорошие как "Весна на Заречной улице" скажем, всегда мне очень нравился и прекрасная работа Рыбникова и так далее, то иногда, понимаете, вдруг обнаруживаешь, что вот эти юмористические ситуации, которые призваны были оттенить и смягчить жесткость конфликта, жесткость самой жизни, они в сущности говоря разоблачают, потому что они все отдают страшной пошлостью.



Юмор бывает низов, юмор порабощенных, которые стремятся к освобождению, и юмор и комика власть предержащих. И этот юмор образуется как своеобразная система, вообще говоря, подавления всякой активности, инициативы, самости человеческой и прочего. Ведь всякие юмористические выбросы от Калигулы до Сталина весь этот юмор направлен на то, чтобы показать человеку его предельную малость, его абсолютную делимость. Атом может делиться бесконечно. Так интенция этого юмора была тоже связана с тем, чтобы указать человеку нескончаемую социальную антипроцессуальность. То есть мы тебя можем растворять бесконечно.



