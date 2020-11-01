Даже такое явление научно-технического прогресса как ядерное оружие, в создание которого вложен огромный потенциал интеллектуальный и материальный. На сегодня это бесполезные сверхтраты человечества, если не считать того, что Маргарет Тэтчер назвала сдерживающим фактором, прекращающим войну, от этого нет. Я говорю именно о ядерном оружии. Но давайте представим себе, что через лет 10, 20, 30, 100 лет для человечества возникнет не мифическая, а реальная угроза того, что к нам будет приближаться что-то похожее на то, что сейчас приближается к Юпитеру. Тогда объединенные усилия человечества приведут к тому, что вот эта смертельная опасность будет отведена от Земли направленным ядерным взрывом, и Земля будет спасена. Ведь тогда те, кто создавали ядерное оружие, должны быть причислены к лику святых. Ведь именно их усилиями будет достигнуто нечто совершенно исключительное для землян.