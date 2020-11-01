— Многие люди считают, что не нужны нам заводы современные, освоение космоса, если за это приходится платить плохой водой, плохим воздухом…



— Если брать в общем, то жить стало легче. Если бы этих людей спросили, не хотели бы они жить в Англии два века назад, они бы, наверное, не согласились, потому что там бы их быстро поймали и изжарили на сковородке.



— Мы уже физически настолько атрофировались, что не можем охотиться, бегать. Нам же питаться нужно будет, бегать на охоту. Я вот, например, не могу охотиться, шкуру обдирать с медведя и так далее. Это нам уже будет сложновато.



— Бог сам решает, какую цену платить за прогресс своих чад. Не мне решать этот вопрос.



— Научно-технический прогресс очень нужен, иначе мы к дубинке вернемся.



— Яйца тоже под курицей созревают, так что теперь.



— Я отрицательно отношусь к техническому прогрессу. Есть масса народа, которые проживают в каменном веке, и они очень счастливы.



— Хотели бы вернуться в те времена?



— С точки зрения человека, прошедшего этот путь, хотел бы.



— Мне нравится прогресс, как на западе, жизнь на западе, надо стремиться к лучшему зачем стремиться назад?





