— Есть мнение, что правовое общество в России невозможно, что российский менталитет к этому не приспособлен, что это даже не надо России. Как вы относитесь к такой точке зрения?



— С некоторым изумлением. Дело в том, что эта точка зрения настолько же правомерна, насколько соображения о сугубо исключительном российском пути. Я думаю, что российское общество, как всякое общество, способно к изменениям. Речь идет только о том, что прежняя наша история не слишком этим процессам способствует. В особенности история последних десятилетий.

