Дело в том, что люди не только не знают свои права, а хорошо себя чувствуют и не желая даже знать этих вещей. Собственно говоря, правовое сознание очень интимное. Говоря о правовом сознании, мы как-то больше говорим о механизмах защиты, а не собственной самодеятельности по этому поводу. По поводу ощущения своего права и воплощения его в жизнь. Внутри человека отсутствует вот этот вот стержень правового сознания. Он ему не кажется нужным. Мы сидим в глубокой образовательной, правовой и всякой другой яме сидим. Ведь речь-то идет о том, что человек с улицы таких вещей не знает, но и интеллектуал с несколькими высшими образованиями в этих вещах не проживает. Для его жизни, для его воспроизводства — это избыточная область деятельности, информация, она ему не нужна.