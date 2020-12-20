Добрые новости
20 декабря,
2020
Что такое подвиг? Всегда ли совершить подвиг значит сделать что-то особенное?
Всё относительно. Оказывается, для кого-то подвигом может быть поход на работу, для других же должно быть что-то чем, можно гордиться. А что для вас подвиг?
— Вам приходилось совершать героические поступки?

— Нет, я думаю мне еще придется совершить героический поступок.Собственно говоря, мой единственный героический поступок — это поступление в университет на тот факультет, который я захотела.

— Я был маленьким. У меня аденоиды выдергивали. Все ревут, а я почему-то вытерпел.Это подвиг, конечно, но случайный.

— Рождение дочки.

— Ежедневный, честный труд и больше ничего.А подвигов не было, я маленький человек и, наверное, на большие подвиги я не способна.

— Так чтобы героические…Я рядовой человек, который всегда выполняет свои житейские, служебные обязанности.Вот сейчас, мне 73 года, я до сих пор тружусь, строю мосты в нашей области.

— Я думаю, что жизнь должна быть такой, чтобы не было героических поступков, потому что героические поступки совершают тогда, когда жизнь не совсем нормальная.А если она нормальная, тогдазачем совершать героические поступки?

— Конечно, на амбразуру пулеметную я не бросалась — время не то, знаете.Мой героический поступок, ну что значит героический поступок: выходить каждый день в университет на занятия, которые я провожу.





Факс
Факс – это средство связи, которое способно передавать машинописные тексты и изображения по телефонной сети. После установления связи с адресатом изображение сканируется, специальное электронное устройство передает сигнал адресату, а принтер факса адресата печатает изображение.

История факса начинается с изобретения шотландца Александра Бейна, который в 1843 г. Придумал и запатентовал способ передачи изображения по проводам. Первая линия «Пантелеграфа», основанного на похожей технологии, связала Париж и Лион в 1865 г. Получается, факс древнее телефона, изобретенного десятком лет позже. Однако массовым видом связи факс стал лишь столетие с лишним спустя в конце 70-х гг., главным образом, усилиями компании Xerox.

В доинтернетном мире – факс стал революцией в сфере документооборота. Если раньше почтой договор мог идти одну-две недели, то факсом можно было отправить текст с подписью и печатью из одной точки мира в другую за считанные секунды. В 90-е годы телефаксы появились во всех приличных российских компаниях. Они стали символом успеха и прорыва в мир высоких технологий.




Анекдот, отражающий дух переломного времени:

– А вы факс вчера послали?
– Да, конечно, с первым проводником поезда....
— Для меня это было тоже какое-то открытие, себя в том числе поскольку я не ожидала что у меня получится. Думала, попробую, и оно так действительно получилось очень оригинально и хорошо. Мне так интересно было со стороны наблюдать, как будто это происходит не со мной.

Это очень большие жертвы, потому что сидеть на каком-нибудь празднике. У меня в этот момент как раз десятилетие супружеской жизни было. Практически на своей свадьбе сидишь, не можешь ни выпить, потому что это запрещено, не можешь съесть там бутербродик с красной икоркой. Во всем себе отказываешь. Вот твоя капустка, вот, пожалуйста.

— Нередко людям приходится сожалеть о совершенных ими героических поступках, у вас такого не было?

— В общем-то, есть конечно и минусы потому что если раньше меня муж абсолютно не ревновал, то теперь спрашивает, куда иду и во сколько вернусь.
Многие смеялись просто надо мной, когда гости приходят и я всем режу хлеб, а себе отдельно взвешенный кусочек. Вот, они мои 10 грамм. Я уже автоматически подсчитала калории, то есть если я беру курочку, я считаю сколько эта курочка примерно грамм. Так интересно с курочкой вообще: курочку взвешиваешь до того как кушаешь, съедаешь это все мясо, а потом кости отдельно взвешиваешь, чтобы знать сколько ты съел курочки…

Один раз был у меня срыв. Мне подарили как раз на десятилетие свадьбы такую здоровую коробку конфет, и вот я держалась, я съела одну конфетку, потом я съела вторую посчитала все это, записала потом я съела третью — записала, потом думаю: что же я буду каждую записывать? Взяла и съела всю коробку конфет.

— Все эти взвешивания, вся эта историческая коробка конфет неизбежно наводит на мысли о несвободе.

— Какая же это несвобода? Сейчас-то для меня полная свобода, то есть несвобода там осталась вместе с теми килограммами, которые я потеряла. Но это соизмеримо. Я потеряла два ведра воды, около этого. Я бесконечно все время ходила с этими двумя ведрами по работе по своей, ездила по магазинам. Я получила гораздо больше: то есть я теперь могу пойти и совершенно не задумываться о том, пойдет мне или не пойдет, практически купить все, что мне понравилось. А раньше это нужно было выбирать: чтобы это было черное, чтобы это было темное, чтобы это вот тут вот не было видно, чтобы жир не свисал. Сейчас я вообще свободнее намного и в выборе того, что я могу надеть и в выборе, что я могу поесть в том числе.

Журналистка Светлана Шерстобоева совершила свой подвиг, осуществила страстную и недостижимую для многих женщин мечту: она похудела на 18 килограмм.
— Приходилось ли людям, которые совершали подвиги потом жалеть о том, что они сделали?
— Знаете, сейчас говорят старики, что зачем мы воевали. Потому что все изменило наше правительство. Я думаю, что мы воевали за свободу и независимость нашей родины и мы правильно делали.
— Когда вот спасаешь жизнь — не задумываешься о последствиях, а уже спасенная тобой жизнь что-то такое неприятное тебе потом преподносит, то урок, знаете серьезный.
— Я очень обстоятельный. Очень много думаю прежде, чем что-то совершить.
Памперсы


Памперсы. Так у нас называют детские подгузники, которые были в России одним из революционных достижений девяностых. Не совсем справедливо получилось, потому что памперс – это ведь название торговой марки. А были еще и Хаггиз, и Либеро. Но в борьбе за место в русском языке победили именно памперсы.

Изобретательницей памперса считают американку Мэрион Донован, которая в конце 40-х придумала надевать дочери клеенчатые трусы поверх пеленки и запатентовала свое изобретение. В начале 50-х свое изобретение, которое она называла боутером (от boat – лодка), Мэрион продала. Массовое производство одноразовых подгузников началось благодаря сотруднику Procter&Gamble Виктору Миллзу, развившему идею Донован. Первый подгузник под маркой «Pampers» появился в 1961.


Подгузники связаны не только с младенцами, но и с историей космонавтики. 5 мая 1961-го американец Алан Шепард вслед за Гагариным готовился совершить пилотируемый полет вокруг Земли. Запуск откладывался. После несколько часов ожидания Шепард сообщил, что ему нужно в туалет. «Без вариантов, Алан», — ответили из Центра управления полетами. Шепард вошел в историю космонавтики как первый, написавший в скафандр, а потом спустя десять лет — он был в числе тех, кому было суждено первыми прогуляться по Луне.

Всякий, кто помнит, как менял по десятку раз на дню марлевые подгузники, а потом стирал их, должен испытывать к американке Мэрион Донован чувство глубокой благодарности. Жизнь мам и пап с момента появления памперсов стала легче.

— Что такое подвиг?

— Подвиг — это высоконравственное поведение в чрезвычайных обстоятельствах, но я не знаю насколько сейчас применимо к нашему времени.

— Когда человек жертвует чем-то во имя чего-то. Готов отдать иногда даже и жизнь. Но обычно подвиг это не для себя, а для окружающих, для общества.

— Это что-то необычное, то есть сто пятьдесят процентов возможности.Обычно сто процентов можно сделать, а тут раз и сто пятьдесят. Что-то невероятное. что принимает

— Даже у простой женщины в обыденной жизни стояние у плиты с кастрюлями, с детьми вытирание сопливых носов это тоже подвиг.

— Такое состояние, когда ты думаешь о последствиях.

— Можно расценивать это как обыденное такое действие, когда идешь на подвиг, идешь работать ради общества за гроши.

— Это халатность и разгильдяйство других. В нас всех есть разгильдяйство и халатность, что служит почвой для подвига других.




Самое сложное считается пожар в подвале. У нас специфика такая. Это страшно. Неизвестность, во-первых, неизвестна планировка, место очага, сложная планировка в подвальных помещениях, в основном дым оттуда валит. Темно, видимости ноль. Куда идешь? Поэтому страх существует. А преодолевается только тем, что идешь в связке с товарищами со своими, не меньше трех человек у нас положено. Вот, они надевают противогазы и идут потри человека — ты не можешь уже струсить, не можешь отказаться в глазах товарищей.

Свою профессию я считаю героической, а вообще профессии все героические. Я же не могу сказать что учитель — не героическая профессия, они же меня чему-то учили. Медики — героическая профессия. Они меня лечат. Кого назвать негероическим? Каждый свое дело делает, на своем месте, свою работу, так как ему положено. Все герои.


Иван Сучков
пожарный
— Знаете, была такая песня "когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой". Сохранилась эта тенденция?

— А вы сами как думаете? Мне кажется, нет. Люди и раньше это понимали. Конечно, тогда воспитание другим было, но мне кажется все равно поправки делали и в то время, и сейчас.

— У меня муж служил в Афгане, и для кого-то он считался героем когда-то, когда страна приказывала. Он был одним- единственным сыном матери и все равно его взяли в Афган. Он прошел через это все: грязь, через это убийство, через эту войну. Сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой, что когда встает речь о помощи, о льготах, которые он, естественно, заслужил по праву, то отвечают чаще всего, что "мы тебя туда не посылали", то есть вот этот параметр героизма для страны он меняется.

— Сейчас какого дурака заставишь жертвовать? По-моему только за деньги.

— Сегодняшняя жизнь, я думаю, что она не героизма требует, чего-то другого:

перестройки какой-то внутренней, приспосабливаемости, переоценки ценностей, может быть.

— Народ потерял веру, цель.

— Наша жизнь она и есть подвиг.





Кока-Кола

Кока-Кола была впервые сделана в 1886 году и продавалась в аптеке как лекарство от депрессии и других нервных расстройств.

В Союзе она появилась позже. На самом деле первой в 1979 году в Союзе появилась вовсе даже не Кока-Кола, а Фанта. А Кока-Кола появилась лишь с олимпиадой. Первый автомат по продаже напитков компании Coca‑Cola в Советском Союзе был установлен в холле гостиницы «Международная» в 1988 году. А в 1989-м символом нового времени стал огромный неоновый знак Coca‑Cola на Пушкинской площади в Москве.

В России 90-х Кока-Кола стала своеобразным символом свободы.






— Мы солдаты защищали Родину. Герои не герои, вообще все должны быть одинаковы. Как понять, что такое герой. Мы выполняли приказ. Я все время был связистом. Я своими проводами связи опутал всю Украину и всю Белоруссию. Нас так просто и прозвали путаники. Батальон вправо или влево, а мы тянем связь. Они отдыхают — мы следим за связью. Потом в другую сторону — мы должны смотать эту катушку и опять разматывать. Две катушки, телефон, гранаты, автомат — в таком состоянии тяжелом. Погода: или или дождь идет, или снег идет, горячие бои, мы проведем свой провод, а его перебьют. Пехота сидит в окопах, а мы связисты должны ползти искать повреждение. Мимо снаряды рвутся, в таком состоянии нет покоя.

— Люди, которые прошли войну, они все герои?

— Я считаю — конечно. Каждый на своем месте. Связист, пехотинец.

— Вы и ваше поколение чувствуете себя людьми, совершившими подвиг?
— Мы сделали большое дело. Мне кажется, молодое поколение должно не забывать нас. Сколько погибло людей. Вспоминать даже страшно. У меня сын погиб. Его взяли из школы, научили немножко, на скорую руку. Но у меня ж опыта больше. Говорят, береженого бог бережет. Снаряды рвутся, пули летят, значит надо как-то уворачиваться, а его в первом же бою, он выше меня был, в первом бою он погиб, похоронили его товарищи. Люди гибли. Кто придумал эту войну?



Александр Ерохин


Ветеран двух войн, герой Советского Союза
Героический период в жизни…

— Я в реанимации работала. Каждый день, своего рода, героический период.

— Каждые полгода, пока я студент.

— Всю войну проработала на заводе. Мне было пятнадцать лет. Взяли маленькую к станку. Помогали там мастера очень хорошие, учили, и я работала.

— По-моему жизнь такая прошла серенькая — ничего такого героического.

— О! В школе. Когда каждый день надо было ходить в школу на уроки. Потом когда я училась в университете, и потом когда я уже перестала учиться в университете, я думала, что я вздохну свободно, что наконец-то можно отдохнуть, а тут так получается что мне надо еще ходить на занятия, готовиться, причем с маленькими детьми надо готовиться обязательно ночью. Из моих 31 года, наверное 23 года — это героический период.

Андрей губин
Кто не помнит одного из главных хитов 90-х, спетого Андреем Губиным: "Зима-холода".
Начал писать стихи Андрей еще в 12 лет. Первым его стихотворением было стихотворение про папу:

Папа, я не сносный,
Папа, я дурак,
Как со мной бороться?
Сам не знаю как.
И учусь я плохо,
Песен не пишу,
И не занимаюсь в секции ушу.
Нет во мне талантов,
А в тебе их сто,
Что из меня выйдет?
Сам не знаю что.
— Подвиг — это всегда хорошо?

—Думаю, да. Всегда хорошо. Должно быть в жизни, чтобы яркая хорошая была, чтобы можно было даже о чем-то вспомнить как о своем маленьком подвиге, своей маленькой души для своего маленького мира.

— Не всегда. Можно совершить подвиг и стать инвалидом.

— В критической ситуации, ради жизни, жизни ребенка.И вообще я по натуре такой человек, если допустим постороннему плохо, кто-то в опасности — я могу влезть.

— Наша страна героическая также, как, может быть, и все студенты, сначала совершает какие-то ошибки, а потом начинает их исправлять. Все это лежит через подвиги, через маленькие подвиги





12 октября 1995 года
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