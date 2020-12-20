— Для меня это было тоже какое-то открытие, себя в том числе поскольку я не ожидала что у меня получится. Думала, попробую, и оно так действительно получилось очень оригинально и хорошо. Мне так интересно было со стороны наблюдать, как будто это происходит не со мной.



Это очень большие жертвы, потому что сидеть на каком-нибудь празднике. У меня в этот момент как раз десятилетие супружеской жизни было. Практически на своей свадьбе сидишь, не можешь ни выпить, потому что это запрещено, не можешь съесть там бутербродик с красной икоркой. Во всем себе отказываешь. Вот твоя капустка, вот, пожалуйста.



— Нередко людям приходится сожалеть о совершенных ими героических поступках, у вас такого не было?



— В общем-то, есть конечно и минусы потому что если раньше меня муж абсолютно не ревновал, то теперь спрашивает, куда иду и во сколько вернусь.

Многие смеялись просто надо мной, когда гости приходят и я всем режу хлеб, а себе отдельно взвешенный кусочек. Вот, они мои 10 грамм. Я уже автоматически подсчитала калории, то есть если я беру курочку, я считаю сколько эта курочка примерно грамм. Так интересно с курочкой вообще: курочку взвешиваешь до того как кушаешь, съедаешь это все мясо, а потом кости отдельно взвешиваешь, чтобы знать сколько ты съел курочки…



Один раз был у меня срыв. Мне подарили как раз на десятилетие свадьбы такую здоровую коробку конфет, и вот я держалась, я съела одну конфетку, потом я съела вторую посчитала все это, записала потом я съела третью — записала, потом думаю: что же я буду каждую записывать? Взяла и съела всю коробку конфет.



— Все эти взвешивания, вся эта историческая коробка конфет неизбежно наводит на мысли о несвободе.



— Какая же это несвобода? Сейчас-то для меня полная свобода, то есть несвобода там осталась вместе с теми килограммами, которые я потеряла. Но это соизмеримо. Я потеряла два ведра воды, около этого. Я бесконечно все время ходила с этими двумя ведрами по работе по своей, ездила по магазинам. Я получила гораздо больше: то есть я теперь могу пойти и совершенно не задумываться о том, пойдет мне или не пойдет, практически купить все, что мне понравилось. А раньше это нужно было выбирать: чтобы это было черное, чтобы это было темное, чтобы это вот тут вот не было видно, чтобы жир не свисал. Сейчас я вообще свободнее намного и в выборе того, что я могу надеть и в выборе, что я могу поесть в том числе.



