— Что красиво в вашей работе?



— Красиво всё, сам момент подготовки, ощущение обмирания перед материалом. Я несколько, может быть, драматизирую, но как говорил Дейл Карнеги: для того чтобы ваша идея захватила собеседника, нужно драматизировать. Красиво… сам процесс общения с материалом. Вообще нужно сказать, что вот это сама эта техника работы с глиной. Гончарная техника она напоминает джазовые импровизации: знаете, там делается так, два пианиста, два негра, они садятся друг против друга, берут какую-нибудь песню, популярную мелодию, и, значит, раскладывают её, записывают, разучивают все досконально, потом выходят на сцену и играют совершено не так, как они, так сказать, записали до этого. То есть я что хочу сказать, можно нарисовать массу эскизов, можно все это прокрутить в голове, но глина она как своенравная женщина она все сделает по- своему в любом случае.



Вы обратили внимание, что, например, плечо, тулово — это названия отдельных элементов пластического горшка, они повторяют название частей человеческого тела. Вообще есть такая теория, что вот эти греческие непревзойденные совершенно образцы керамического искусства, они по сути дела могут ассоциироваться и, вероятно даже, и в их сознании как-то ассоциировались с женским телом.



Глина очень эротичный материал. Вообще когда пришел сюда, первая фраза, которую я услышал: не боги горшки обжигают. Потом, на второй день, мне сказали: у глины человеческий характер, у глины женский характер, это совершенно своенравная женщина. То есть никогда не знаешь, как она поведет себя через минуту, неизвестно, что потом из этого выйдет.



— Вам глина заменяет женщин?



— Конечно, нет, но какие-то ассоциации в общем-то напрашиваются совершенно очевидно после какого-то определенного времени работы, и надо сказать, что как раз одно другому помогает, в том плане что, понимая материал, легче понять женщину, и, поняв наконец-то не до конца, конечно, женщину, легче разобраться с материалом.



У керамического изделия есть также как у человека возрастные стадии. По сути дела, первая стадия — это детство, от младенчества, даже когда глина подсыхает, у него даже такой оттенок своеобразный, глянец детской кожи очень нежный. Потом она высыхает, она становится такой очень некрасивой, хрупкой, ломкой, как отрочество. Натуральный гадкий утенок. Люди смотрят: боже мой, какая была красивая когда сырая была, высохла пожухла, скукожилась. Потом начинается юность это уже первый облик, выходит из печи, глина дает изумительный цвет, по этому первому обжигу неглазурованному. Такая нежно-кремово-розоватого цвета, она звонкая, но такая хрупкая, как юность с хрупкой психикой юношеской. Потом уже в декорированном виде, само собой, зрелость. Так что безусловно это живой материал, как впрочем вся природа живая: нет неживой и живой природы.









