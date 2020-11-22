Добрые новости
22 ноября,
2020
Красота спасет мир или все-таки страшная сила? Когда мы думаем о красоте, то прежде всего на ум приходит красота человеческая или природная? Какими аспектами должен обладать тот или иной объект, чтобы вызвать в нас эстетическое удовольствие? И если красота в глазах смотрящего, то как формируется представление о красоте?
— Красота — страшная сила…

— Страшная сила — красота.То есть если красивая женщина, она много имеет поклонников, если красивый мужчина то же самое.

— Мужчина, часто мужчина обращает на это внимание. Для женщины — это только уловка, чтобы завладеть ими и самой себе поднять дух и настроение.

— Слово "страшная" и красота — нехорошее сочетание.

— Красота товарной быть может для людей, для окружающих в принципе.

— Человеку нравится. Энергия такая в человеке, куда хочешь за ним пойду.

— Не зря в древности из-за красоты женской начинались войны.

— Да, потому что она всегда влечет людей.Это сила в своем роде. А страшно, потому что человек, может быть, иногда даже зависит от этой силы. Страшно, когда человек к чему-то привязан.



Малиновый пиджак
Красота действительно страшная сила, если говорить о моде 90-х. Неизбалованные выбором советские люди впервые встретились с большим выбором заграничных шмоток. Вареные джинсы Mawin, лосины, кожаные куртки и, конечно же, малиновые пиджаки. Как ни странно малиновые пиджаки в 1992 году появились в коллекции Версаче на "Неделе высокой моды" в Париже. После серых советских будней, малиновый пиджак был чем-то вызывающим. Однако к нам он приехал не из модного Парижа, а из Турции.

В 1993 году с экранов телевизоров в малиновом пиджаке с наступающим Новым годом поздравил наших людей Сергей Мавроди. Яркий пиджак был признаком статуса и достатка. Со временем такими пиджаками обзавелись все новые русские.

Карикатурный образ нового русского из 90-х: бритая голова, золотая цепь «с гимнастом на кресте» и малиновый пиджак. Такого найдешь и в книге Пелевина "Чапаев и пустота", и в фильмах "Брат" и "Жмурки".



Вот есть вещи, так сказать, дочеловеческие, космические.Скажем, красота звездного неба, природы она практически всеми воспринимается одинаково.То есть там красоту тундры и тайги все поймут вне зависимости от культуры. А вот когда речь идет о физической красоте человека, тут начинаются самые необычные вещи. Но прежде всего, конечно, люди разных национальностей красоту своего антропологического типа считают идеальными.
Например, у народов Сибири, у наших соседей была совершенно замечательная частушка, что "у русских кака краса, лица нет — одна носа".То есть какая красота может быть на лице если пол-лица нос занимает. Китайские послы, желая сделать очень большой комплимент императрице Елизавете сказали, что ее красота потрясла бы людей, значит, затмила бы мир ослепила бы их, если бы только у нее глаза были чуть-чуть поменьше и поуже. А вот так было бы всё совершенно замечательно. Ну и конечно, когда, например, дело касается цвета кожи или каких-то таких параметров чисто антропологических, тут разница очень большая.

Ирина Максимова
этнограф
— Вы себя ощущаете красивым человеком?

— Да, я встаю каждое утро, сама себе улыбаюсь. Говорю: я очень прекрасна, очень красива. Это очень даже помогает для поднятия духа, и я себя ощущаю на самом деле такой.
— Ну, я считаю, я внутри красива, а внешне не мне судить.

—А что важнее: внутренняя красота или внешняя?

— Я считаю, что внутренняя. Душа человека должна быть красива.

— Главное, что я себя чувствую нормально среди других людей.
— Нет, нет. Как и все нормальные люди.

— Временами. Когда я счастлив и рад.
— Не знаю, считаю, что каждый человек по-своему красив.Сильно красивой не считаю, вообще, может быть, так не думаю.




— А сегодня легко быть красивым?

— Не хотелось бы начинать всякие такие разговоры по поводу того, что страдатют бедные у нас женщины, да как им тяжело сейчас.По-моему, это возможно всегда.

— А вы красивый человек?

— Ну, вообще со стороны, конечно, виднее. Но я ощущаю себя достаточно свободно и легко.





ЧУПА ЧУПС
Одно из важнейших изобретений 20 века после открытия пенициллина круглая карамель на палочке. Идея делать конфеты на палочке пришла в голову испанскому кондитеру Энрике Бернату. Он пришел на фирму, когда та была на грани своего закрытия. Энрике посчитал, что вместо того, чтобы изготавливать много разных продуктов для одного рынка, можно готовить один продукт для многих рынков. Заказал маркетинговые исследования, однако на вопросы отвечали взрослые, а его целевая аудитория — дети. В процессе исследования выяснилось, что одна из проблем с леденцами в том, что дети хотят наблюдать за тем как таят их леденцы, для чего достают их изо рта и пачкаются. Энрике подумал, что с этой проблемой можно справиться, если у ребенка будет специальный держатель.
Так у конфет появилась вилочка, а со временем вилочку заменили на деревянную палочку, а дерево — пластиком.
Название Chupa Chups идет от испанского глагола chupar (сосать), а логотип придумал Дали.




— Вот, модель, когда она выступает, показывает себя это для нее что? Это удовольствие? Работа? Что это?

— Для меня это по крайней мере в удовольствие, я получаю большой, очень большой импульс. Импульс для жизни, для работы, для существования и для меня это все-таки удовольствие. Но с другой стороны, это очень трудная работа, потому что выйди на подиум или находиться перед камерой, перед фотомастером, всегда нужно соблюдать то настроение и ту, скажем, и жить той жизнью, которая определена той атмосферой, которая окружает тебя, а не именно то, что у тебя внутри.Ты пришла сегодня: тебе очень грустно, тебя кто-то обидел, а перед камерой ты должна быть веселой всегда улыбаться.

— Трудно держать себя в форме постоянно? Нет напряга никакого?

— В форме, конечно, держать нужно себя всегда, необходимо.Но для меня это не трудно, трудно больше именно держать то настроение , что на тебя обращают внимание, ты должна всегда светиться, всегда должна быть радостный, всегда улыбаться — вот это трудно.

— А скажите вам нравится нравиться? Вы прилагаете к этому какие-то усилия?

— Нравиться? Конечно, любая женщина прилагает к этому усилия, и очень обидно, когда мужчина на тебя не обращает внимание, это очень обидно. И, конечно, пытаешься сделать какую-то мимику, какой-то взгляд или какая-то нотка в голосе всегда так хочется прельстить мужчину к себе.

— Это вы сознательно делаете или само собой?

— Насколько это сознательно, это, наверное, сознательно как женщина, получается само собой.


Жанна Шеремет



модель
— О чем могли бы сказать по жизни: это красиво?

— Жить хорошо. Семью иметь. Жить со своей женой-красавицей, своими детьми, ждать внуков, когда придет время —это красиво.

— Вся жизнь, у меня у всех у других она красива.

— Увидеть красивую девушку всегда приятно.

— Самое красивое, когда много друзей, много хороших людей вокруг.

—Я люблю красивых девочек. Странно по-моему, да? Мне нравится, когда идет она красивая, одета по вкусу, чтоб у них были красивые ноги, красивые руки, внешность, красивая фигурка, красивое платье.

— Красивое— это созданное Богом, все что есть — это красиво.



— Конечно-конечно, но вы знаете тут тоже будут совершенно неожиданные такие понятия.Везде считается красивым человек, скажем, для мужчины мужественный, да? Мужественность.Но в чем она будет проявляться это тоже абсолютно разные вещи.Потому что, например, для некоторых наций как раз мужские достоинства будут проявляться в том, что он будет очень хитер, что он будет очень ловок, значит, уклончив, сможет уйти от прямого столкновения.Ходжа Насреддин для нас идеалсреднеазиатских народов.И вообще в Средней Азии мужчина должен заниматься чем?Торговлей.Это его дело, он торговлей занимается — он хороший человек, он делец.
А вот, скажем, для русских всегда считалось, что быть дельцом? Ну как-то…Мы славились своим прямодушием. Душа нараспашку, с нас все можно взять. Вот для нас это считалось духовно красиво. И поэтому, кстати говоря, очень часто появляются вот такие вот отрицательные оценки другого народа, мы их оцениваем со своей точки зрения. Вот эти с юга приезжают, вот они торгаши.Они всю жизнь на этом жили, понимаете?Для них это положительно.Для татар заниматься торговлей — это положительно.У нас была другая специализация.Что теперь сделаешь?


Ирина Максимова
этнограф
— Такое понятие как внутренняя красота во всех есть культурах?
Красотка
Одна из популярнейших сказок 90-х — фильм "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Эдвард богач в деловом костюме, Вивиан работает в квартале красных фонарей. Ему нужна девушка в деловую поездку, он готов неплохо за это заплатить, да еще и приодеть. Вивиан соглашается. Ну а дальше герои постепенно влюбляются в друг друга. В общем - "Золушка" 90-х. Изначально фильм задумывался как социальная драма, в конце концов он стал легкой романтической комедией.




— Почему назвали именно так свою фирму?

— Вообще сначала, когда мы начали регистрироваться, хотели сказать просто красота, оказалась, что есть уже такое название. И нам пришлось срочно имя менять, а так как слово красивое вообще по сути-то своей, тоже привлекательное. Мы решили назвать СМ то есть "спасет мир". По Достоевскому: красота спасет мир. Вот так к нам приросло это название, сейчас уже только так нас и узнают: красота спасет мир.

— Ваши напитки расходятся лучше, чем красиво оформленные западные бутылки?

— Несомненно. Это и реклама, конечно, мы в общем над этим тоже работали, старались, но если люди пробовали — им нравится, у нас постоянные уже клиенты.



Раиса Одинцова
Директор фирмы "Красота СМ"
— Скажите, пожалуйста, видите красивую женщину или мужчину, что делаете, чтобы понравиться?

— Что делает мужчина? Ответьте сами на этот вопрос.

— Вы знаете, я насколько общалась с красивыми молодыми людьми, они обычно бывают очень плохого характера, поэтому фактически мы старались не обращать внимание, не старались им понравиться.

— Пожалуй, ничего, потому что в этом отношении я просто смотрю на нее как на объект красоты, не стремлюсь завоевать его.


— У меня нет такой цели нравиться мужчинам именно на улице или там где-то. У меня есть мужчины, которым я нравлюсь.

— Возраст уже не тот, чтоб нравиться, а раньше были и мы русаками когда-то, что об этом говорить?

— Я в 18 лет замуж вышла, муж ко мне спать, а я говорю: мама говорила с мужиками спать нельзя. Вот.

— Когда начинаешь что-нибудь делать специально, по-моему, это получается очень неестественно. А вот как раз, может быть, именно неестественность — это то, что в определенной степени вредит красоте.

Есть очень старый анекдот, когда царь зверей лев собирает всех обитателей леса и предлагает: так налево разойдитесь умные, направо красивые. Все разошлись. Одна только обезьяна и туда и сюда мечется.
— Ты-то что мечешься,— спрашивает лев.
— Не знаю, что мне делать. Я и умная и красивая.
В каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. Очень много людей и умных, и красивых.
Каждый человек способен быть красивым. И основа-то лежит прежде всего в человеке. Если он хочет быть самим собой, значит будет.



Марина Томилова
Лидер движения "Умных и красивых"
духи


Эксцентричный художник, создававший не только картины, но и оставивший после себя линейку ароматов. Странная форма флакона не может не привлекать к себе внимания. Бутылек в форме губ и носа отражает сюрреализм картин Дали. Создал первый аромат не сам художник а Жан-Пьер Гривори придумал назвать их именно так в 1982 году, отправил письмо художнику, а уже через 15 дней получил ответ. Так парфюмер и художник стали работать вместе. Дали попросил парфюмера , чтобы в духах присутствовали ноты жасмина и розы, так как жасмин любил сам, а розы любила Гала.
"Из всех пяти чувств именно обоняние, бесспорно, лучше всего передает ощущение бессмертия", — сказал Сальвадор Дали.
Очень интересно, как у некоторых народов, прежде всего скажем у народов Месопотамии объяснялось, почему люди бывают разные: красивые и некрасивые. Значит, когда боги, божественная пара лепила людей, кстати этот миф был прообразом библейского мифа, слепили их по образу и подобию своему. Мужчина — мужчин, женщина — женщин. Первая партия получилась идеальной, они очень обрадовались.По поводу радости, что, значит, они отпраздновали это событие.После этого праздника они начали лепить вторую партию людей естественно у них уже получилось как в таком состоянии? Далеко не все аккуратно.Поэтому люди-то получились некоторые идеально красивые, а некоторые не очень.То есть в пьяном состоянии всегда все получается не очень хорошо.

Теперь, нужно добиваться идеальной красоты. Как это поправить? Вот чаще всего доставалось, конечно, девушкам, и начиналось это с возраста где-то 5-7 лет. У китайцев считалась идеально красивой, как ни странно, совершенно ровная плоская фигура. Поэтому девочки в этом возрасте начинали грудь бинтовать.То есть фигура должна быть ровной, плоской как доска, и вы знаете в начале века были очень распространены там заметки разных путешественников, особо французы этим отличались, они любили про экзотические страны рассказывать.Один из таких французов пишет, что японки это вот совершенство, когда они одеты, то есть то все это порхающая бабочка, это верх изящества. Но у тех же японцев было принято купаться на улице, женщины не стеснялись, и что в обнаженном виде все это изящество пропадало— ровные плоские фигуры, которые европейцу никак не могут показаться красивыми.

Очень часто это делалось к моменту полового созревания, то есть вот переход в ранг невесты. Есть такой этнографический термин — инициация, то есть переход в следующую возрастную категорию.Так вот очень часто девушкам подпиливали зубы, скажем на островах Полинезии делали зубы острые как у рыбы, то есть острыми кончиками — это был самый писк, идеал красоты.



Ирина Максимова
этнограф
— Красота это что такое?

— Очарование.

— Вам часто приходится сталкиваться с красивым?

— Я стараюсь всегда замечать красивое.

— А как это? Замечать красивое?

— То есть выделять среди всего остального, потому что в наше смутное время, это единственное, что подталкивает на жизнь.



—— Какая красота сейчас?

— Говорят, у женщин врожденный ген глупости, поэтому о красоте духовной не говорится.А внешне можно сказать, конечно,что мужчина прирожден, конечно, что первое на что он обращает внимание — это на внешность.

— По жизни не скажем красиво, потому что все воры стоят здесь.

— Вроде человек не красивый, но симпатичной, понимает. Раньше говорили как?Любит черт дьявола.

— Мне кажется, что красота зависит от внешних и внутренних качеств.Человек добрый он всегда выглядит красивым.
— Что красиво в вашей работе?

— Красиво всё, сам момент подготовки, ощущение обмирания перед материалом. Я несколько, может быть, драматизирую, но как говорил Дейл Карнеги: для того чтобы ваша идея захватила собеседника, нужно драматизировать. Красиво… сам процесс общения с материалом. Вообще нужно сказать, что вот это сама эта техника работы с глиной. Гончарная техника она напоминает джазовые импровизации: знаете, там делается так, два пианиста, два негра, они садятся друг против друга, берут какую-нибудь песню, популярную мелодию, и, значит, раскладывают её, записывают, разучивают все досконально, потом выходят на сцену и играют совершено не так, как они, так сказать, записали до этого. То есть я что хочу сказать, можно нарисовать массу эскизов, можно все это прокрутить в голове, но глина она как своенравная женщина она все сделает по- своему в любом случае.

Вы обратили внимание, что, например, плечо, тулово — это названия отдельных элементов пластического горшка, они повторяют название частей человеческого тела. Вообще есть такая теория, что вот эти греческие непревзойденные совершенно образцы керамического искусства, они по сути дела могут ассоциироваться и, вероятно даже, и в их сознании как-то ассоциировались с женским телом.

Глина очень эротичный материал. Вообще когда пришел сюда, первая фраза, которую я услышал: не боги горшки обжигают. Потом, на второй день, мне сказали: у глины человеческий характер, у глины женский характер, это совершенно своенравная женщина. То есть никогда не знаешь, как она поведет себя через минуту, неизвестно, что потом из этого выйдет.

— Вам глина заменяет женщин?

— Конечно, нет, но какие-то ассоциации в общем-то напрашиваются совершенно очевидно после какого-то определенного времени работы, и надо сказать, что как раз одно другому помогает, в том плане что, понимая материал, легче понять женщину, и, поняв наконец-то не до конца, конечно, женщину, легче разобраться с материалом.

У керамического изделия есть также как у человека возрастные стадии. По сути дела, первая стадия — это детство, от младенчества, даже когда глина подсыхает, у него даже такой оттенок своеобразный, глянец детской кожи очень нежный. Потом она высыхает, она становится такой очень некрасивой, хрупкой, ломкой, как отрочество. Натуральный гадкий утенок. Люди смотрят: боже мой, какая была красивая когда сырая была, высохла пожухла, скукожилась. Потом начинается юность это уже первый облик, выходит из печи, глина дает изумительный цвет, по этому первому обжигу неглазурованному. Такая нежно-кремово-розоватого цвета, она звонкая, но такая хрупкая, как юность с хрупкой психикой юношеской. Потом уже в декорированном виде, само собой, зрелость. Так что безусловно это живой материал, как впрочем вся природа живая: нет неживой и живой природы.




Игорь Иголкин
мастер-гончар
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
"Впервые дочка Аллы Пугачёвой прославилась еще 12-летней девочкой, снявшись в фильме "Чучело" в 1983 году, однако многим она запомнилась прежде всего как певица 90-х. "Без тебя — ни-ни-ни, этот мир грубых игр"— одна из самых известных песен Орбакайте. Актриса и певица продолжает выступать на сцене, сниматься в кино, давать концерты.


— О чем могли бы сказать: это некрасиво?

— Это подлость: когда друг придает друга.
— Самое некрасивое, когда люди ругаются друг на друга, кричат.
— Кругом спекуляция, кругом обман. Вот я вчера брал водку она 4,40 была, а сегодня 5.
— Скандалы, драки, воровство.
— Если постараться во всем можно найти красивое.




9 марта 1995 года
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