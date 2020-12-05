Проспект Ленина раньше состоял из трех улочек. Самое раннее наименование — это улица Миллионная, там кусочек — Богоявленская от площади Ленина к Черемошникам. Миллионную назвали Коммунистическим проспектом, Почтамскую — часть до университета назвали Ленинским проспектом, а от университета и туда к Лагерному саду — это была Садовая улица. Её назвали Тимирязевским проспектом.
Наши предки сами выдумывали все эти названия улиц, а власти только официально закрепляли то название, которое дал народ. Их принципы общеизвестные, их три. По признакам самой улицы: Кривая, Подгорная, Овражная какая-нибудь или по объекту, который расположен на этой улице: Старолазаретная, Почтамтская, Магистратская. А в Томске часто по храму, который находился на этой улице: Знаменская, Благовещенская, Преображенская. И третье — это по связи с человеком, который или построил первый дом на этой улице, наметил эту улицу или у него на этой улице какое-то крупное производство. У нас тон в городе задавало купечество, поэтому в основном купеческие фамилии легли в основу томского именника.
После революции появились имена-посвящения именно посвящения, это в корне изменило всю нашу топонимическую систему в городе. Новое время потребовало новых песен, естественно, когда стираются с земли церкви, храмы, тогда стираются и старые названия говорящие о старой идеологии. Скажем, улица Дворянская никак в новую жизнь не вписывалась, она стала именоваться вот с двадцатого года улицей Равенства, а в 61-м году, после полета Гагарина, ей присвоили имя Юрия Гагарина.
Вернется ли судьба, если дать прежнее имя? Это очень сложный вопрос. Полтора года назад мы по поручению горисполкома выполняли такую работу по восстановлению старого именника города. Очень многие названия невозможно вернуть: улица академика Карпова появилась, ее уже нельзя поменять. Потом ландшафт меняется, и как бы нам ни не хотелось вернуть то или иное название, это не всегда получается. Другое дело — стремиться к каким-то нейтральным наименованиям: Просторный, Раздольный, Тенистый, Сиреневый, Березовый, Кедровый… Такие наименования более устойчивые в системе любого города.
Имя и судьба улицы связаны безусловно. Если имя иделологизировано, у него будет трудная судьба. Это судьба всех иноязычных названий, когда наши жители пытались каким-то образом очеловечить это название. Розы Люксембург называют Розочкой, труднопроизносимые какие-то названия как угодно коверкают.