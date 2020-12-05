— Как и почему вы назвали своих детей?



— У меня двое сыновей. Дима. Мне очень нравился герой Дмитрий Донской. Я увлекаюсь историей: сейчас читаю, в детстве читала. А имя Алексей, потому что у меня бабушка была Мария Алексеевна.



— Я смотрел кино, там была героиня Кристина, она была такой доброжелательной достаточно самостоятельной девушкой, такое мне хотелось, чтобы моя дочка была такая же, Кристина.



— У меня есть сын Александр. В честь профессора Александра Ивановича, который очень помог мне в плане медицины, участвовал в рождении Саши.



— Когда я училась девятом классе, я посмотрела фильм "Камертон", и там был главный герой Алеша, а я была просто в него влюблена, и решила, что если не муж Алёша, то сын. А второго… Почему-то моим родителям не понравилось, что именно Алёша и говорили: "Алёша Митин брат". Я сказала, хорошо, тогда второй будет Дима.



— Один Денис, а другой Иван. Дениса назвал так, потому что это было 18 лет назад, в то время было модно. Сейчас очень жалеем, если почитаешь толкование этого имени, получается там и бестолковые, и глупые, и дурачки. Мы хотим даже сменить ему имя, поговорили с ним. А он говорит: "Как ребята отнесутся!" Пока не получилось. А Иван… тут уже видимо ближе к русским корням.

