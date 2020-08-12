Первоначально гость – это чужак, пришелец, человек с непонятными намерениями. Не случайно в некоторых европейских языках слова «гость» и «враг» – однокоренные. Гость, он может обернуться и другом, и врагом. Потому в традиционных культурах отношение к гостю было не то чтобы настороженным, но требовало соблюдения целого ряда ритуалов. Постепенного введения гостя в свою семью, в свое жилище… и потом – проводов его. В наших обществах, обществах индустриального мира, гость – это заведомо желаемый человек. Желанный.



У русских, в отличие от многих других, есть стремление, так сказать, принять гостя из последних сил. Отдать все. И душевные силы, и последние материальные запасы, что в последнее время не так просто сделать, выложиться до конца, вывернуться наизнанку, раскрыть душу перед человеком. У англичан или, к примеру, у японцев ситуация качественно иная. Русский приглашает гостя в дом. Японец, англичанин, американец стремятся принять гостя на нейтральной территории. Это, конечно, с нашей точки зрения иная атмосфера общения. Не гостевание. Русское гостеприимство, возможно, иностранцам кажется несколько обременительным. Такую атмосферу доверительного общения, «душа нараспашку», ее, конечно, может выдержать не каждый.



Три месяца в стране – это много. Мы жили в одном домике двухэтажном вместе с нашими коллегами. Двое русских, шестеро японцев. И мы были как бы в гостях друг у друга. Мы готовили по очереди, дежурили. Мой товарищ, к несчастью, не говорил ни на каком языке, кроме русского. А на русском он, человек широкой души, очень контактный, очень расположенный… Я просто уставал с утра до вечера все переводить на английский. Несколько десятков японских фраз дела не меняли. Мы очень часто засиживались за полночь. Зима, на столе горячее саке, все эти задушевные разговоры. И однажды я ушел спать. И проснулся часа через два. Я слышу: внизу идет разговор. Я не понимаю, о чем. Спускаюсь. Вижу: мой друг и самый молодой из японцев сидят в обнимку. Один говорит по-японски, другой – по-русски, оба – счастливые совершенно и, по-моему, понимают друг друга. То есть выходят на такой уровень общения, когда текст не столь важен. Важно эмоциональное излучение человека, такая незаинтересованная доброжелательность.

