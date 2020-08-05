Заславская сказала: "Наше правительство либерально, но не демократично".
До тех пор, пока есть ориентация на какой-то один социальный слой, все остальные будут себя чувствовать не так, до тех пор, пока у нас будет «население», у нас не будет истинной демократии. Потому что это не «население», а люди. Это глубоко оскорбительная форма. На месте политиков я бы не стала ей пользоваться.
Русская власть — это вещь страшная. Как злая машина неукоснительно калечит любого человека, кто входит в нее даже с самыми благими намерениями. Я могу вспомнить аналогию из нашего близкого литературного ряда. Толкиен. Эпопея "Властелин колец". Кольцо всевластия: им не может владеть никто, потому что оно человека извратит. Доброго— медленнее, злого — быстрее, но тем не менее извратит, поработит, подчинит себе. Это очень глубокая аллегория тоталитаризма.
Наш мир — мир абсурда. У нас всегда страдают именно те, которые чего-то добиваются. Я имею в виду в общем смысле. Ну кто сделал то, что мы называем перестройкой и так далее. Вот именно эти люди потеряли все. Они потеряли престиж профессии, умственный труд по причине своей низкой оплачиваемости совершенно сейчас не престижен. Они потеряли положение в обществе.