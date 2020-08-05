У нас никакой власти нет. У нас и на местах власти нет, и наверху власти нет. Надо искать талантливых людей, которые будут управлять. Для того, чтобы управлять таким государством, как наше, нужен большой талант. Кроме того: авторитет, право должно обеспечиваться законами. Это мы говорим опять о высоком уровне власти. Я-то человек все-таки не высшего звена управленческого. Хотя я управлял очень много: с 26 лет я был директором завода. И с 26 лет я сижу в отдельном кабинете и езжу на отдельной машине. Хотя говорят, если ты сидишь в отдельном кабинете, ты еще не начальник. Если имеешь отдельный кабинет и отдельный автомобиль, ты еще не начальник. А если ты имеешь отдельный кабинет, машину и сортир, то ты уже начальник.



Я много лет был депутатом Степановки, и там часто не ходили голосовать целыми домами. Зато я регулярно там проводил приемы. Я прихожу на прием. Встает дама, начинает очень громко кричать, что у них в доме то-то так-то. Я спрашиваю: в каком доме? Помощнику: дом за меня голосовал? Нет, не голосовал. Выйдите.

