— А перекати-поле — это русская поговорка? Это характерно для русского человека быть перекати-полем?
— То, что связано с заселением Сибири, как только здесь оседала фамилия, многие фамилии, что сейчас на слуху, Боженовы, Карташовы — все эти поколения идут от 17 века. Думаю, что постоянные перемещения не были характерны для русских. Вообще человек, который не укоренен, он очень опасен для окружающих. К нему всегда с опаской относились, потому что неизвестно, чего ожидать. А вы живете на одном месте, и соответственно о вас практически все знают ваши соседи. Человек, неожиданно появившийся и неожиданно исчезнувший, человек, которого следует опасаться.