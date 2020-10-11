У нас дома мало у кого есть. Мы привязаны к перекрестку. То есть если в ваше окно видны только перекрестки и грузовики, которые газуют на этих перекрестках. Естественно, что у вас нет ощущения, что вы удовлетворены, что это ваше место совершенно спокойно. Потому что вы вышли из автобуса и вам нужно быстро-быстро добежать до своей квартиры, потому что до тех пор, пока вы не повернули за собой ключ, вы еще не расслабились. Любые неприятности могут случиться в вашем темном подъезде, вы это прекрасно понимаете, поэтому даже если металлические двери и решетки на окнах, — это еще не гарантия безопасности. И поэтому нет чувства независимости. Если вы слышите, как сосед ворочается в постели, нет чувства замкнутости, независимости и самостоятельности. Вы зависите от ЖКУ еще от кого-то, еще от кого-то.